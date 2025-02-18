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Росатом РИР Лига Цифровой Экономики Техконсур


Компания "Техконсур" основана в 2008 году, специализируется на разработке и внедрении комплексных ИТ-решений для бизнеса и производства, также оказывает услуги ИТ-консалтинга. «Техконсур» предлагает отраслевые решения для нефтегазовой промышленности и энергетики, которые облегчают управление предприятием, способствуют снижению затрат и повышению эффективности действующих бизнес-процессов. Также компания создает промышленные комплексы, которые помогают решить проблему оперативного планирования на производстве. Отдельное направление деятельности – проектирование и внедрение автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) в области энергетики. Заказчиками «ТЕХКОНСУР» являются нефтяные компании, продовольственные, горно- металлургические и сталепромышленные предприятия, транспортные и телекоммуникационные компании, банки, а также межрегиональные распределительные сетевые компании.


18.02.2025 «Эмбер» и «Техконсур» заключили партнерское соглашение 1
29.08.2024 «Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама» 1
15.01.2024 «Лига Цифровой Экономики» получила право проводить мониторинг ИБ по расширенной лицензии ФСТЭК России 1
12.10.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять импортонезависимую систему Global ERP 1
04.10.2023 «Лига цифровой экономики» открыла собственную испытательную лабораторию ПО 1
25.08.2023 Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах 4
02.08.2023 «Лига цифровой экономики» подписала партнерское соглашение с разработчиком отечественного мессенджера tada.team 1
24.07.2023 «Лига цифровой экономики» получила аккредитацию ФСТЭК на проведение испытаний средств защиты информации 1
07.02.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять отечественную систему диспетчеризации для промышленных предприятий Trace Mode 1
27.04.2022 МВД отказалось оплатить российские СХД на «Эльбрусах», потратив миллиард на китайское «железо» 1
29.03.2022 МВД покупает СХД по цене миллиард за штуку 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 8
Ростелеком 9741 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
SAP SE 5282 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 2
Ростех - Автоматика Концерн 1644 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 771 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Тектус.ИТ 2 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 855 1
8262 1
Код Безопасности 621 1
Умные коммуникационные технологии 3 1
Microsoft Corporation 24666 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4910 1
Oracle Corporation 6705 1
Информтехника и Связь 35 1
Информтехника ГК 30 1
Бизнес Технологии 27 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Service - ЭйТи Сервис 11 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Мобильные профессионалы 4 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 585 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
Газпром ПАО 1345 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Протей НТЦ - Протей спецтехника 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1385 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 253 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2999 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 114 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 5
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1248 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 402 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 461 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 2
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 1
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ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 64 2
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 2
Linux OS 10013 1
МВД РФ ЦОД - ФЦОД МВД РФ - Федеральный центр обработки данных 11 1
Microsoft Teams - MS Teams 550 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 393 1
Бизнес Технологии - Global FrameWork 3 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 1
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Супертел ДАЛС 1 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 113 1
Microsoft Office 3749 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 4 1
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 15 1
IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 1
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Коновалов Павел 4 2
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Шилов Сергей 91 1
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Гончар Иван 1 1
Высоцкий Владимир 21 1
Туриков Артем 1 1
Потапов Дмитрий 15 1
Иконникова Ирина 1 1
Аглиуллин Эльдар 1 1
Ивлев Александр 21 1
Фролов Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 9
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 4
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2268 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 498 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 621 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6950 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4163 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1230 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8655 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
Энергетика - Energy - Energetically 5109 1
Gartner - Гартнер 3561 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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