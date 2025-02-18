Компания "Техконсур" основана в 2008 году, специализируется на разработке и внедрении комплексных ИТ-решений для бизнеса и производства, также оказывает услуги ИТ-консалтинга. «Техконсур» предлагает отраслевые решения для нефтегазовой промышленности и энергетики, которые облегчают управление предприятием, способствуют снижению затрат и повышению эффективности действующих бизнес-процессов. Также компания создает промышленные комплексы, которые помогают решить проблему оперативного планирования на производстве. Отдельное направление деятельности – проектирование и внедрение автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) в области энергетики. Заказчиками «ТЕХКОНСУР» являются нефтяные компании, продовольственные, горно- металлургические и сталепромышленные предприятия, транспортные и телекоммуникационные компании, банки, а также межрегиональные распределительные сетевые компании.