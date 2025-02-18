Росатом РИР Лига Цифровой Экономики Техконсур
Компания "Техконсур" основана в 2008 году, специализируется на разработке и внедрении комплексных ИТ-решений для бизнеса и производства, также оказывает услуги ИТ-консалтинга. «Техконсур» предлагает отраслевые решения для нефтегазовой промышленности и энергетики, которые облегчают управление предприятием, способствуют снижению затрат и повышению эффективности действующих бизнес-процессов. Также компания создает промышленные комплексы, которые помогают решить проблему оперативного планирования на производстве. Отдельное направление деятельности – проектирование и внедрение автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) в области энергетики. Заказчиками «ТЕХКОНСУР» являются нефтяные компании, продовольственные, горно- металлургические и сталепромышленные предприятия, транспортные и телекоммуникационные компании, банки, а также межрегиональные распределительные сетевые компании.
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковалев Денис 17 3
|Коновалов Павел 4 2
|Володкович Вячеслав 97 1
|Шилов Сергей 91 1
|Анзимиров Лев 3 1
|Гончар Иван 1 1
|Высоцкий Владимир 21 1
|Туриков Артем 1 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Иконникова Ирина 1 1
|Аглиуллин Эльдар 1 1
|Ивлев Александр 21 1
|Фролов Евгений 6 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
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