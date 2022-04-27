МВД отказалось оплатить российские СХД на «Эльбрусах», потратив миллиард на китайское «железо»

Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД в апреле 2022 г. закупил китайскую систему хранения данных (СХД) почти на 1 млрд руб. для строящегося дата-центра министерства. Вместе с тем, ГИАЦ в этом же месяце расторгнул контракт на поставку двух российских СХД на «Эльбрусах», заключенный еще в сентябре 2021 г. По состоянию на январь 2022 г. товар так и не был поставлен министерству. Также в марте ГИАЦ закупил для дата-центра МВД две СХД, полностью совместимые с Huawei Dorado 6000 V3.

Китайская закупка МВД

Как выяснил CNews, Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел (ГИАЦ МВД) 21 апреля 2022 г. заключил контракт на 979,6 млн руб. на закупку китайской системы хранения данных (СХД). Чуть ранее, 18 апреля, центр расторг контракт на поставку двух российских СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ» за 277,6 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Китайское оборудование ГИАЦ приобрел для строящегося Федерального центра обработки данных (ФЦОД) МВД. Тендер был опубликован 21 марта 2022 г. на сайте госзакупок. Контракт по нему был заключен с «дочкой» ИТ-интегратора AT Consulting «Эйти сервис». Ее глава в феврале 2018 г. был арестован из-за «бракованной» системы для МВД. В самом контракте прямого указания на производителя СХД нет, есть только информация о стране происхождения товара — Китай.

Как ранее выяснил CNews, в этом аукционе компания «Аэродиск» не участвовала, так как была «не готова предложить конфигурацию решения, указанную в его технических требованиях».

В первой половине марта ГИАЦ также заключил контракт на поставку комплектов дооснащения СХД для ФЦОДа на 316 млн руб. Согласно договору, комплект должен быть полностью совместим с СХД Huawei Dorado 6000 V3. Поставщиком стала компания «Техконсур». В 2019 г. для дата-центра МВД также закупались две СХД Huawei Dorado 5000 V3 на сумму 462,2 млн руб. и 12 серверов Huawei Fusion Server на сумму 95,7 млн руб. Контракт был заключен с вышеупомянутой компанией «Эйти сервис».

CNews ожидает от МВД комментариев в отношении закупки китайской техники.

Расторжение договора

Напомним, расторгнутый контракт с ГИАЦ на закупку СХД «Аэродиск восток э12» был заключен в сентябре 2021 г. Поставщиком стала компания СТ («Современные технологии»). Она, по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована 15 августа 2018 г. в Москве. Ее гендиректором заявлен Иван Гончар. Согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2020 г. составила 55,4 млн руб., а чистая прибыль — 237 тыс. руб. (данных по 2021 г. в базе пока нет). Официального сайта компании в интернете поисковики не обнаруживают.

МВД закупило китайские СХД вместо российских

СХД должны были быть поставлены МВД не позднее 20 декабря 2021 г., но по состоянию на 24 января 2022 г. так и не поступили, следует из карточки контракта на сайте госзакупок. В этой связи заказчик направил требование об уплате неустоек в размере 2,8 млн руб. СТ в январе 2022 г. оплатила неустойку, о чем свидетельствует счет на оплату, прикрепленный к документам.

Как уже говорилось выше, в апреле договор был расторгнут в одностороннем порядке. Причина его расторжения состоит в том, что поставщик при подаче заявки указал недостоверную информацию о соответствии поставляемого товара техзаданию. В частности заводской номер предлагаемой СХД не соответствовал серийному номеру «Норси-транс» (производит комплектующие: материнские платы, дисковые бекплейны и серверные корпуса для СХД «Восток»).

«Аэродиск» просит МВД не расторгать уже расторгнутый договор

Несмотря на то, что в карточке контракта с компанией «СТ» указано, что он был расторгнут 18 апреля, «Аэродиск» сообщил CNews, что ведет диалог с ГИАЦ МВД на тему того, чтобы не расторгать его. «Сейчас заказчик уже не собирается расторгать контракт — ведется диалог о том, чтобы продлить срок контракта, принять систему и эксплуатировать ее в контуре», — рассказал CNews гендиректор «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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«Действительно, для многих государственных заказчиков характерен скепсис в отношении к российским решениями, а особенно к СХД, — говорит Володкович. — Многие привыкли использовать высокоуровневые СХД различных американских и китайских производителей, как и в случае с данным контрактом».

По его словам, со стороны «Аэродиска» была проведена большая работа, чтобы «показать, что система полностью готова к эксплуатации в контуре заказчика», с чем ГИАЦ МВД и согласился. «К сожалению, пока эта работа проводилась, официальный срок контракта истек и был автоматически запущен процесс по потенциальному расторжению контракта», — поясняет гендиректор «Аэродиска».

Многострадальная закупка для ФЦОДа

Разорванный контракт на поставку СХД «Аэродиск восток э12» МВД не могло заключить в течение пяти месяцев с мая 2021 г. Причиной тому стали жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Изначально ведомство должно было подписать контракт на поставку СХД компании Yadro Tatlin.Unified на иностранных процессорах IBM. Но так как МВД в техзадании прописало требования исключительно под данную систему, ФАС предписала ему привести закупочные документы в соответствие с законом.

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Затем МВД провело второй конкурс и выбрало победителя, который должен был поставить ей СХД «Аэродиск восток э12». Но и в тот раз закупка была приостановлена по жалобе «дочки» «Т1» — «ТС интеграции». Суть жалобы — несоответствие оборудования техзаданию, однако антимонопольный орган признал ее необоснованной, и контракт на поставку был заключен с компанией «СТ».