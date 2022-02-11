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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры



11.02.2022 Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С»

нциальными заказчиками. Первой моделью стал стоечный сервер с четырьмя восьмиядерными процессорами «Эльбрус-8СВ» с тактовой частотой 1500 МГц. Новый сервер SIT SRE 2408 подходит для работы с вы
08.12.2021 В продаже появились бракованые процессоры «Эльбрус»

тыс. своих чипов. Преимущественно заказы на выпуск должны были затронуть серверные «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-8С». В последнем случае речь идет о предшественнике «Эльбрус-8СВ», разработанном в 20
22.10.2021 «Автоматика» представила серверы на базе «Эльбрусов» и системы противодействия БЛА

ика» госкорпорации «Ростех» представил линейку серверов нового поколения на основе микропроцессора «Эльбрус-8СВ», а также системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль». Линейку серверов разраб
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД

ю разработку — систему хранения данных «Аэродиск Восток Битблейз», построенную на базе процессоров «Эльбрус-8СВ». Новинка сочетает в себе аппаратную часть Bitblaze и программное обеспечение «Аэ
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах»

ем МВД провело второй конкурс и выбрало победителя, который должен поставить ей СХД на процессорах «Эльбрус-8СВ». Но и в этот раз закупка была приостановлена по жалобе участников конкурса. Опис
04.08.2021 Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel

управляющего контроллера системы хранения данных выступали два сервера: один — на базе процессора «Эльбрус-8СВ», а второй — на базе Intel Xeon E5-2620v4. В таблице 1 приведена подробная конфиг
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ»

представила линейку российских серверов и систем хранения данных на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8СВ». Новые модели вычислительной техники разработаны совместно с АО НПО «БАУМ», росс
28.05.2021 «Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус»

еры с процессорами на архитектуре «Эльбрус-2000» компании МЦСТ. К ним относятся, в частности, чипы «Эльбрус 8С» и «Эльбрус 8СВ». Вторая цель заключается в максимальном снижении влияния на компа
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С»

ертификат совместимости, действующий до ноября 2025 г. Испытания показали, что программное обеспечение Tionix штатно функционирует на автоматизированных рабочих местах с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» производства МЦСТ и позволяет работать с удаленными VDI машинами. Устройства от МЦСТ обеспечивают необходимый уровень производительности для формирования качественной картинки с уда
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С»

ия» или «Альт Сервер», «Astra Linux Leningrad», «Лотос» и ЗОСРВ «Нейтрино». Возможности процессора «Эльбрус 8С» – это восьмиядерный российский процессор, разработанный компанией МЦСТ. В его осн
22.10.2020 «Ростех» представил новый промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» на выставке «Интерполитех-2020» представил новый однопроцессорный промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением. Он может использоваться стационарно в качестве промышленного сервера или рабочей станции либо размещаться на транспортных средствах, где необходима быстрая

08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео

очей станции «Эльбрус-401» (процессор «Эльбрус-4С»), сервере «Эльбрус-804» с четырьмя процессорами «Эльбрус-8С», рабочей станции «Эльбрус-801СВ» с новейшим процессором «Эльбрус-8СВ», а также си
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux

ьбрус-8С» В феврале 2020 г. CNews сообщил об итогах сравнительного тестирования производительности «Эльбрус-8C» и различных моделей Intel и AMD. Для исследования были использованы ресурсы темат
07.07.2020 МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD

я в стандартной стойке высотой не более 3U. Некоторые характеристики «Эльбрус-8С» по итогам тестов «Эльбрус-8C» представляет собой восьмиядерный центральный процессор серверного класса. Заявлен
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux

СХД для импортозамещения Российская компания «Аэродиск» выпустила линейку СХД «Восток» на базе отечественных процессоров «Эльбрус 8С». Представители компании сообщили CNews, что большинство аппаратных компонентов этих СХД разработано и производится на территории России. К примеру, материнские платы, дисковые бекпл
28.02.2020 «Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года

ились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C». Выводы эксперта под ником Seti уже некоторое время размещались на интернет-форум
27.08.2019 Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску

рн «Автоматика» (входит в «Ростех») подготовил к серийному производству свой первый персональный компьютер в форм-факторе моноблока (монитор и системный блок в одном корпусе) на базе микропроцессора «Эльбрус-8С». Об этом сообщила пресс-служба компании. Моноблок, получивший название «Эльбрус 801М», по словам представителей «Автоматики», является полностью отечественной разработкой Института

16.10.2018 Самый мощный сервер на восьмиядерных «Эльбрусах» запущен в серийное производство

опроизводительных серверов «Эльбрус-804» на базе четырех восьмиядерных российских микропроцессоров «Эльбрус-8С». Устройство, созданное российскими разработчиками и серийно производящееся в Росс
08.10.2018 ЭОС и партнеры показали сервер на базе «Эльбрус-8С» с жидкостным охлаждением

Известные российские вендоры, в числе которых и ЭОС, стали инициаторами разработки первого в России сервера на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С», использующего систему погружного жидкостного охлаждения. Созданный в качестве демонстрационного образца серверный кластер был предназначен для портирования на него софтверных техно
24.09.2018 Создан первый сервер на восьмиядерных «Эльбрусах». Он «утоплен» в «аквариуме»

Сервер на «Эльбрус-8С» В России появилось первое серверное решение на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С». В ходе его создания четыре таких процессора были объединены между

24.01.2018 «Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С»

«Рэйдикс» выпустила специальную версию управляющего ПО RAIDIX для вычислительных комплексов на базе микропроцессора «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я) и «Эльбрус-8С» (1891ВМ10Я), адаптированного для серверов производства ИНЭУМ им. И. С. Брука. Комплексное решение для хранения данных включает в себя программную технологию RAIDIX, внесенную в реес
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С»

диненный холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») в рамках конференции «ЦИПР 2017» в Иннополисе (Татарстан) представил первые образцы персональных компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С». Новая отечественная техника, по данным разработчиков, имеет повышенную производительность и гарантирует пользователям высокий уровень защиты информации. Новые серверы предназначены
20.01.2016 На базе новых российских процессоров «Эльбрус-8С» строят защищенные от кибершпионажа ПК и серверы

ПК и серверы на базе «Эльбрус-8С» «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), входящая в госкорпорацию «Ростех», приступила к разработке вычислительной техники на базе нового российского 8-ядерного микропро
26.05.2015 Российский 28-нм процессор «Эльбрус-8С» пойдет в серию в 2016 г.

тся запустить в серийное производство», — сообщил Якунин. Напомним, что опытная партия процессоров «Эльбрус-8С» была запущена в производство в июле 2014 г. Архитектура, схемотехника и топология
01.07.2014 Создан российский процессор «Эльбрус» на базе технологии 28 нм

в 2015 г., 188,2 млн в 2016 г.; объем средств на 2017-2018 гг. будет определен позже. Что касается «Эльбрус 8С», то работы над ним ведутся в рамках контракта заключенного еще в конце 2011 г. Из

Публикаций - 193, упоминаний - 363

Росатом замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 351 119
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3008 52
Intel Corporation 11855 52
Ростех - Автоматика Концерн 1535 36
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 393 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1209 28
AMD - Advanced Micro Devices 3981 24
Базальт СПО - BaseALT 483 23
Норси-Транс (НТ) 92 23
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 776 20
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 134 16
Ростелеком 10600 16
7537 16
ИКС - Yadro - КНС Групп 357 12
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 75 11
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 684 10
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 160 10
Microsoft Corporation 23968 10
АФК Система ПАО 1762 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1048 10
Т-Платформы - T-Platforms 393 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1328 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 594 9
Huawei 3662 9
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 258 9
Ситроникс - Sitronics 1165 8
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 292 7
Промобит - Bitblaze - Promobit 60 7
SAS Institute 931 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 248 7
IBM - International Business Machines Corp 9317 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 391 6
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 53 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1163 6
ИВК - Информационная внедренческая компания 176 6
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 48 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 6
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 57 5
Gigabyte Technology 357 5
ИКС 262 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 11
РЖД - Российские железные дороги 1754 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 477 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 149 3
Почта России ПАО 1981 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 47 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 58 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 234 2
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Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 2
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 488 2
Газпром ПАО 1213 2
Открытие ФК - Банк Открытие 523 2
D-Wine - D'Wine 3 1
Электрогефест 1 1
Комос Групп 13 1
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IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
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