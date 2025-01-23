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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры
СОБЫТИЯ
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|23.01.2025
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Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус»
бочих станций для процессоров «Эльбрус 8СВ» и «Эльбрус 2C3». Сборки для процессоров «Эльбрус 4С» и «Эльбрус 8С», созданные на основе 9 платформы, входят в выпуск с ограниченной поддержкой (до а
|11.02.2022
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Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С»
нциальными заказчиками. Первой моделью стал стоечный сервер с четырьмя восьмиядерными процессорами «Эльбрус-8СВ» с тактовой частотой 1500 МГц. Новый сервер SIT SRE 2408 подходит для работы с вы
|08.12.2021
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В продаже появились бракованые процессоры «Эльбрус»
тыс. своих чипов. Преимущественно заказы на выпуск должны были затронуть серверные «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-8С». В последнем случае речь идет о предшественнике «Эльбрус-8СВ», разработанном в 20
|22.10.2021
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«Автоматика» представила серверы на базе «Эльбрусов» и системы противодействия БЛА
ика» госкорпорации «Ростех» представил линейку серверов нового поколения на основе микропроцессора «Эльбрус-8СВ», а также системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль». Линейку серверов разраб
|21.06.2021
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DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ»
представила линейку российских серверов и систем хранения данных на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8СВ». Новые модели вычислительной техники разработаны совместно с АО НПО «БАУМ», росс
|11.03.2021
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Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С»
ертификат совместимости, действующий до ноября 2025 г. Испытания показали, что программное обеспечение Tionix штатно функционирует на автоматизированных рабочих местах с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» производства МЦСТ и позволяет работать с удаленными VDI машинами. Устройства от МЦСТ обеспечивают необходимый уровень производительности для формирования качественной картинки с уда
|22.10.2020
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Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С»
ия» или «Альт Сервер», «Astra Linux Leningrad», «Лотос» и ЗОСРВ «Нейтрино». Возможности процессора «Эльбрус 8С» – это восьмиядерный российский процессор, разработанный компанией МЦСТ. В его осн
|22.10.2020
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«Ростех» представил новый промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» на выставке «Интерполитех-2020» представил новый однопроцессорный промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением. Он может использоваться стационарно в качестве промышленного сервера или рабочей станции либо размещаться на транспортных средствах, где необходима быстрая
|08.10.2020
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Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео
очей станции «Эльбрус-401» (процессор «Эльбрус-4С»), сервере «Эльбрус-804» с четырьмя процессорами «Эльбрус-8С», рабочей станции «Эльбрус-801СВ» с новейшим процессором «Эльбрус-8СВ», а также си
|21.07.2020
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Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux
ьбрус-8С» В феврале 2020 г. CNews сообщил об итогах сравнительного тестирования производительности «Эльбрус-8C» и различных моделей Intel и AMD. Для исследования были использованы ресурсы темат
|07.07.2020
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МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD
я в стандартной стойке высотой не более 3U. Некоторые характеристики «Эльбрус-8С» по итогам тестов «Эльбрус-8C» представляет собой восьмиядерный центральный процессор серверного класса. Заявлен
|03.03.2020
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Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux
СХД для импортозамещения Российская компания «Аэродиск» выпустила линейку СХД «Восток» на базе отечественных процессоров «Эльбрус 8С». Представители компании сообщили CNews, что большинство аппаратных компонентов этих СХД разработано и производится на территории России. К примеру, материнские платы, дисковые бекпл
|28.02.2020
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«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
ились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C». Выводы эксперта под ником Seti уже некоторое время размещались на интернет-форум
|27.08.2019
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Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску
рн «Автоматика» (входит в «Ростех») подготовил к серийному производству свой первый персональный компьютер в форм-факторе моноблока (монитор и системный блок в одном корпусе) на базе микропроцессора «Эльбрус-8С». Об этом сообщила пресс-служба компании. Моноблок, получивший название «Эльбрус 801М», по словам представителей «Автоматики», является полностью отечественной разработкой Института
|16.10.2018
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Самый мощный сервер на восьмиядерных «Эльбрусах» запущен в серийное производство
опроизводительных серверов «Эльбрус-804» на базе четырех восьмиядерных российских микропроцессоров «Эльбрус-8С». Устройство, созданное российскими разработчиками и серийно производящееся в Росс
|08.10.2018
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ЭОС и партнеры показали сервер на базе «Эльбрус-8С» с жидкостным охлаждением
Известные российские вендоры, в числе которых и ЭОС, стали инициаторами разработки первого в России сервера на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С», использующего систему погружного жидкостного охлаждения. Созданный в качестве демонстрационного образца серверный кластер был предназначен для портирования на него софтверных техно
|24.09.2018
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Создан первый сервер на восьмиядерных «Эльбрусах». Он «утоплен» в «аквариуме»
Сервер на «Эльбрус-8С» В России появилось первое серверное решение на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С». В ходе его создания четыре таких процессора были объединены между
|24.01.2018
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«Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С»
«Рэйдикс» выпустила специальную версию управляющего ПО RAIDIX для вычислительных комплексов на базе микропроцессора «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я) и «Эльбрус-8С» (1891ВМ10Я), адаптированного для серверов производства ИНЭУМ им. И. С. Брука. Комплексное решение для хранения данных включает в себя программную технологию RAIDIX, внесенную в реес
|25.05.2017
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Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С»
диненный холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») в рамках конференции «ЦИПР 2017» в Иннополисе (Татарстан) представил первые образцы персональных компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С». Новая отечественная техника, по данным разработчиков, имеет повышенную производительность и гарантирует пользователям высокий уровень защиты информации. Новые серверы предназначены
|20.01.2016
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На базе новых российских процессоров «Эльбрус-8С» строят защищенные от кибершпионажа ПК и серверы
ПК и серверы на базе «Эльбрус-8С» «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), входящая в госкорпорацию «Ростех», приступила к разработке вычислительной техники на базе нового российского 8-ядерного микропро
|26.05.2015
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Российский 28-нм процессор «Эльбрус-8С» пойдет в серию в 2016 г.
тся запустить в серийное производство», — сообщил Якунин. Напомним, что опытная партия процессоров «Эльбрус-8С» была запущена в производство в июле 2014 г. Архитектура, схемотехника и топология
|01.07.2014
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Создан российский процессор «Эльбрус» на базе технологии 28 нм
в 2015 г., 188,2 млн в 2016 г.; объем средств на 2017-2018 гг. будет определен позже. Что касается «Эльбрус 8С», то работы над ним ведутся в рамках контракта заключенного еще в конце 2011 г. Из
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Трушкин Константин 60 22
|Горшенин Максим 39 16
|Володкович Вячеслав 104 12
|Евдокимов Андрей 95 9
|Кабанов Владимир 178 8
|Овчинников Сергей 50 7
|Ким Александр 47 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Пожидаев Николай 85 6
|Новодворский Алексей 114 5
|Смирнов Алексей 269 4
|Яровая Ирина 72 4
|Путин Владимир 3454 4
|Шпак Василий 279 3
|Озеров Виктор 29 3
|Катков Алексей 43 3
|Копосов Максим 74 3
|Покровский Иван 136 3
|Легостаева Светлана 96 3
|Огурцов Артем 8 3
|Панченко Иван 197 2
|Калинин Александр 189 2
|Шилов Сергей 99 2
|Бартунов Олег 54 2
|Сизоненко Григорий 45 2
|Нечаев Андрей 27 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Коротков Александр 13 2
|Гудков Александр 3 2
|Московский Александр 6 2
|Моторко Андрей 73 2
|Шмаргун Владимир 2 2
|Богданов Владимир 19 2
|Степанов Владимир 91 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Мальков Алексей 9 2
|Черников Алексей 53 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Мелихов Леонид 2 2
|Сигаев Федор 22 2
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