Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.01.2025 Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус»

бочих станций для процессоров «Эльбрус 8СВ» и «Эльбрус 2C3». Сборки для процессоров «Эльбрус 4С» и «Эльбрус 8С», созданные на основе 9 платформы, входят в выпуск с ограниченной поддержкой (до а
11.02.2022 Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С»

нциальными заказчиками. Первой моделью стал стоечный сервер с четырьмя восьмиядерными процессорами «Эльбрус-8СВ» с тактовой частотой 1500 МГц. Новый сервер SIT SRE 2408 подходит для работы с вы
08.12.2021 В продаже появились бракованые процессоры «Эльбрус»

тыс. своих чипов. Преимущественно заказы на выпуск должны были затронуть серверные «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-8С». В последнем случае речь идет о предшественнике «Эльбрус-8СВ», разработанном в 20
22.10.2021 «Автоматика» представила серверы на базе «Эльбрусов» и системы противодействия БЛА

ика» госкорпорации «Ростех» представил линейку серверов нового поколения на основе микропроцессора «Эльбрус-8СВ», а также системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль». Линейку серверов разраб
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ»

представила линейку российских серверов и систем хранения данных на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8СВ». Новые модели вычислительной техники разработаны совместно с АО НПО «БАУМ», росс
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С»

ертификат совместимости, действующий до ноября 2025 г. Испытания показали, что программное обеспечение Tionix штатно функционирует на автоматизированных рабочих местах с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» производства МЦСТ и позволяет работать с удаленными VDI машинами. Устройства от МЦСТ обеспечивают необходимый уровень производительности для формирования качественной картинки с уда
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С»

ия» или «Альт Сервер», «Astra Linux Leningrad», «Лотос» и ЗОСРВ «Нейтрино». Возможности процессора «Эльбрус 8С» – это восьмиядерный российский процессор, разработанный компанией МЦСТ. В его осн
22.10.2020 «Ростех» представил новый промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» на выставке «Интерполитех-2020» представил новый однопроцессорный промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением. Он может использоваться стационарно в качестве промышленного сервера или рабочей станции либо размещаться на транспортных средствах, где необходима быстрая

08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео

очей станции «Эльбрус-401» (процессор «Эльбрус-4С»), сервере «Эльбрус-804» с четырьмя процессорами «Эльбрус-8С», рабочей станции «Эльбрус-801СВ» с новейшим процессором «Эльбрус-8СВ», а также си
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux

ьбрус-8С» В феврале 2020 г. CNews сообщил об итогах сравнительного тестирования производительности «Эльбрус-8C» и различных моделей Intel и AMD. Для исследования были использованы ресурсы темат
07.07.2020 МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD

я в стандартной стойке высотой не более 3U. Некоторые характеристики «Эльбрус-8С» по итогам тестов «Эльбрус-8C» представляет собой восьмиядерный центральный процессор серверного класса. Заявлен
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux

СХД для импортозамещения Российская компания «Аэродиск» выпустила линейку СХД «Восток» на базе отечественных процессоров «Эльбрус 8С». Представители компании сообщили CNews, что большинство аппаратных компонентов этих СХД разработано и производится на территории России. К примеру, материнские платы, дисковые бекпл
28.02.2020 «Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года

ились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C». Выводы эксперта под ником Seti уже некоторое время размещались на интернет-форум
27.08.2019 Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску

рн «Автоматика» (входит в «Ростех») подготовил к серийному производству свой первый персональный компьютер в форм-факторе моноблока (монитор и системный блок в одном корпусе) на базе микропроцессора «Эльбрус-8С». Об этом сообщила пресс-служба компании. Моноблок, получивший название «Эльбрус 801М», по словам представителей «Автоматики», является полностью отечественной разработкой Института

16.10.2018 Самый мощный сервер на восьмиядерных «Эльбрусах» запущен в серийное производство

опроизводительных серверов «Эльбрус-804» на базе четырех восьмиядерных российских микропроцессоров «Эльбрус-8С». Устройство, созданное российскими разработчиками и серийно производящееся в Росс
08.10.2018 ЭОС и партнеры показали сервер на базе «Эльбрус-8С» с жидкостным охлаждением

Известные российские вендоры, в числе которых и ЭОС, стали инициаторами разработки первого в России сервера на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С», использующего систему погружного жидкостного охлаждения. Созданный в качестве демонстрационного образца серверный кластер был предназначен для портирования на него софтверных техно
24.09.2018 Создан первый сервер на восьмиядерных «Эльбрусах». Он «утоплен» в «аквариуме»

Сервер на «Эльбрус-8С» В России появилось первое серверное решение на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С». В ходе его создания четыре таких процессора были объединены между

24.01.2018 «Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С»

«Рэйдикс» выпустила специальную версию управляющего ПО RAIDIX для вычислительных комплексов на базе микропроцессора «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я) и «Эльбрус-8С» (1891ВМ10Я), адаптированного для серверов производства ИНЭУМ им. И. С. Брука. Комплексное решение для хранения данных включает в себя программную технологию RAIDIX, внесенную в реес
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С»

диненный холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») в рамках конференции «ЦИПР 2017» в Иннополисе (Татарстан) представил первые образцы персональных компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С». Новая отечественная техника, по данным разработчиков, имеет повышенную производительность и гарантирует пользователям высокий уровень защиты информации. Новые серверы предназначены
20.01.2016 На базе новых российских процессоров «Эльбрус-8С» строят защищенные от кибершпионажа ПК и серверы

ПК и серверы на базе «Эльбрус-8С» «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), входящая в госкорпорацию «Ростех», приступила к разработке вычислительной техники на базе нового российского 8-ядерного микропро
26.05.2015 Российский 28-нм процессор «Эльбрус-8С» пойдет в серию в 2016 г.

тся запустить в серийное производство», — сообщил Якунин. Напомним, что опытная партия процессоров «Эльбрус-8С» была запущена в производство в июле 2014 г. Архитектура, схемотехника и топология
01.07.2014 Создан российский процессор «Эльбрус» на базе технологии 28 нм

в 2015 г., 188,2 млн в 2016 г.; объем средств на 2017-2018 гг. будет определен позже. Что касается «Эльбрус 8С», то работы над ним ведутся в рамках контракта заключенного еще в конце 2011 г. Из

Публикаций - 210, упоминаний - 388

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 126
Intel Corporation 12811 55
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 53
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 39
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 35
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 27
AMD - Advanced Micro Devices 4641 25
Норси-Транс - НТ 146 24
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 23
9594 18
Ростелеком 10948 17
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 17
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 13
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 12
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 11
Huawei 4676 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
Т-Платформы - T-Platforms 412 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 11
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 11
Microsoft Corporation 25775 10
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 10
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 8
SAS Institute 1082 8
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 6
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 5
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Почта России ПАО 2370 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Транснефть 335 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
Block - Square 203 1
LEGO 260 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
КонсультантПлюс 161 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Распадская угольная компания 15 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 61
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 168
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 158
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 155
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 72
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 66
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 44
DDR - Double data rate 3083 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 31
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 30
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 30
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 24
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 19
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 19
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 18
Моноблок - Monoblock PC 1115 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 37 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 14
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 14
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 13
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 13
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 171
Linux OS 11533 49
Intel x86 - архитектура процессора 2151 49
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 42
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 41
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 38
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 34
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 26
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 25
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 25
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 39 22
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 20
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 62 17
Microsoft Windows 16882 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 15
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 14
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 13
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
Intel Xeon E 197 10
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 10
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 10
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 20 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 9
C/C++ - Язык программирования 894 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 9
Linux - Debian GNU 567 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 8
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 8
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 8
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 47 8
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 7
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Трушкин Константин 60 22
Горшенин Максим 39 16
Володкович Вячеслав 104 12
Евдокимов Андрей 95 9
Кабанов Владимир 178 8
Овчинников Сергей 50 7
Ким Александр 47 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Пожидаев Николай 85 6
Новодворский Алексей 114 5
Смирнов Алексей 269 4
Яровая Ирина 72 4
Путин Владимир 3454 4
Шпак Василий 279 3
Озеров Виктор 29 3
Катков Алексей 43 3
Копосов Максим 74 3
Покровский Иван 136 3
Легостаева Светлана 96 3
Огурцов Артем 8 3
Панченко Иван 197 2
Калинин Александр 189 2
Шилов Сергей 99 2
Бартунов Олег 54 2
Сизоненко Григорий 45 2
Нечаев Андрей 27 2
Захаров Дмитрий 46 2
Коротков Александр 13 2
Гудков Александр 3 2
Московский Александр 6 2
Моторко Андрей 73 2
Шмаргун Владимир 2 2
Богданов Владимир 19 2
Степанов Владимир 91 2
Сушкевич Антон 67 2
Мальков Алексей 9 2
Черников Алексей 53 2
Брыкин Арсений 57 2
Мелихов Леонид 2 2
Сигаев Федор 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 20
Китай - Тайвань 4245 18
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Украина 7928 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Европа 24964 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - ЮФО - Севастополь 613 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Евразия - Евразийский континент 643 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 107
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 56
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 33
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Английский язык 7030 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 4
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Forbes - Форбс 1002 2
Ведомости 1466 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Phoronix 59 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Pangnote 1 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РИА Новости 1033 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 4
TrendForce 187 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Superdata 12 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 50
РАН - Российская академия наук 2122 11
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 6
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 4
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 3 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
ЭНИН - Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского - Лаборатория электросистем 1 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
ИМСИТ - Академия маркетинга и социально-информационных технологий 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 3
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Microsoft Ignite 44 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще