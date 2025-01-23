Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры

Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус» бочих станций для процессоров «Эльбрус 8СВ» и «Эльбрус 2C3». Сборки для процессоров «Эльбрус 4С» и «Эльбрус 8С», созданные на основе 9 платформы, входят в выпуск с ограниченной поддержкой (до а

Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С» нциальными заказчиками. Первой моделью стал стоечный сервер с четырьмя восьмиядерными процессорами «Эльбрус-8СВ» с тактовой частотой 1500 МГц. Новый сервер SIT SRE 2408 подходит для работы с вы

В продаже появились бракованые процессоры «Эльбрус» тыс. своих чипов. Преимущественно заказы на выпуск должны были затронуть серверные «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-8С». В последнем случае речь идет о предшественнике «Эльбрус-8СВ», разработанном в 20

«Автоматика» представила серверы на базе «Эльбрусов» и системы противодействия БЛА ика» госкорпорации «Ростех» представил линейку серверов нового поколения на основе микропроцессора «Эльбрус-8СВ», а также системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль». Линейку серверов разраб

DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» представила линейку российских серверов и систем хранения данных на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8СВ». Новые модели вычислительной техники разработаны совместно с АО НПО «БАУМ», росс

Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» ертификат совместимости, действующий до ноября 2025 г. Испытания показали, что программное обеспечение Tionix штатно функционирует на автоматизированных рабочих местах с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» производства МЦСТ и позволяет работать с удаленными VDI машинами. Устройства от МЦСТ обеспечивают необходимый уровень производительности для формирования качественной картинки с уда

Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» ия» или «Альт Сервер», «Astra Linux Leningrad», «Лотос» и ЗОСРВ «Нейтрино». Возможности процессора «Эльбрус 8С» – это восьмиядерный российский процессор, разработанный компанией МЦСТ. В его осн

«Ростех» представил новый промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» на выставке «Интерполитех-2020» представил новый однопроцессорный промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением. Он может использоваться стационарно в качестве промышленного сервера или рабочей станции либо размещаться на транспортных средствах, где необходима быстрая

Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео очей станции «Эльбрус-401» (процессор «Эльбрус-4С»), сервере «Эльбрус-804» с четырьмя процессорами «Эльбрус-8С», рабочей станции «Эльбрус-801СВ» с новейшим процессором «Эльбрус-8СВ», а также си

Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux ьбрус-8С» В феврале 2020 г. CNews сообщил об итогах сравнительного тестирования производительности «Эльбрус-8C» и различных моделей Intel и AMD. Для исследования были использованы ресурсы темат

МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD я в стандартной стойке высотой не более 3U. Некоторые характеристики «Эльбрус-8С» по итогам тестов «Эльбрус-8C» представляет собой восьмиядерный центральный процессор серверного класса. Заявлен

Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux СХД для импортозамещения Российская компания «Аэродиск» выпустила линейку СХД «Восток» на базе отечественных процессоров «Эльбрус 8С». Представители компании сообщили CNews, что большинство аппаратных компонентов этих СХД разработано и производится на территории России. К примеру, материнские платы, дисковые бекпл

«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года ились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C». Выводы эксперта под ником Seti уже некоторое время размещались на интернет-форум

Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску рн «Автоматика» (входит в «Ростех») подготовил к серийному производству свой первый персональный компьютер в форм-факторе моноблока (монитор и системный блок в одном корпусе) на базе микропроцессора «Эльбрус-8С». Об этом сообщила пресс-служба компании. Моноблок, получивший название «Эльбрус 801М», по словам представителей «Автоматики», является полностью отечественной разработкой Института

Самый мощный сервер на восьмиядерных «Эльбрусах» запущен в серийное производство опроизводительных серверов «Эльбрус-804» на базе четырех восьмиядерных российских микропроцессоров «Эльбрус-8С». Устройство, созданное российскими разработчиками и серийно производящееся в Росс

ЭОС и партнеры показали сервер на базе «Эльбрус-8С» с жидкостным охлаждением Известные российские вендоры, в числе которых и ЭОС, стали инициаторами разработки первого в России сервера на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С», использующего систему погружного жидкостного охлаждения. Созданный в качестве демонстрационного образца серверный кластер был предназначен для портирования на него софтверных техно

Создан первый сервер на восьмиядерных «Эльбрусах». Он «утоплен» в «аквариуме» Сервер на «Эльбрус-8С» В России появилось первое серверное решение на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С». В ходе его создания четыре таких процессора были объединены между

«Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С» «Рэйдикс» выпустила специальную версию управляющего ПО RAIDIX для вычислительных комплексов на базе микропроцессора «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я) и «Эльбрус-8С» (1891ВМ10Я), адаптированного для серверов производства ИНЭУМ им. И. С. Брука. Комплексное решение для хранения данных включает в себя программную технологию RAIDIX, внесенную в реес

Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» диненный холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») в рамках конференции «ЦИПР 2017» в Иннополисе (Татарстан) представил первые образцы персональных компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С». Новая отечественная техника, по данным разработчиков, имеет повышенную производительность и гарантирует пользователям высокий уровень защиты информации. Новые серверы предназначены

На базе новых российских процессоров «Эльбрус-8С» строят защищенные от кибершпионажа ПК и серверы ПК и серверы на базе «Эльбрус-8С» «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), входящая в госкорпорацию «Ростех», приступила к разработке вычислительной техники на базе нового российского 8-ядерного микропро

Российский 28-нм процессор «Эльбрус-8С» пойдет в серию в 2016 г. тся запустить в серийное производство», — сообщил Якунин. Напомним, что опытная партия процессоров «Эльбрус-8С» была запущена в производство в июле 2014 г. Архитектура, схемотехника и топология