«Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД

Компании «Аэродиск» и «Промобит», российские производители СХД, представляют совместную разработку — систему хранения данных «Аэродиск Восток Битблейз», построенную на базе процессоров «Эльбрус-8СВ». Новинка сочетает в себе аппаратную часть Bitblaze и программное обеспечение «Аэродиск». В сентябре 2021 г. решение внесено в реестр Минпромторга, включающий в себя промышленную продукцию, которая произведена на территории России.

Идея выпуска совместного решения появилась у «Аэродиска» и «Промобита» в 2020 г. На разработку и сертификацию итогового комплекса ушел год, из них около полугода заняла адаптация ПО к аппаратной части. Включение решения в реестр Минпромторга означает его полную готовность к коммерческой эксплуатации в составе ИТ-систем заказчиков.

Главной особенностью СХД «Аэродиск Восток Битблейз» можно назвать то, что это первая полностью российская двухконтроллерная СХД общего назначения класса mid-range (два контроллера размещены в одном корпусе) на базе линейки Bitblaze Ganymed серии 2E с процессором «Эльбрус-8СВ».

Решение обеспечивает высокую скорость доступа к данным при работе в многопоточном режиме, поддерживает многозадачный режим вычислений, а два контроллера значительно повышают общую надежность СХД. Это позволяет использовать его для таких задач, как виртуализация ИТ-ресурсов, а также широкий спектр сценариев резервного хранения данных.

Архитектурно система представляет собой два контроллера СХД, объединенных по интерфейсу SAS 48Gb. Основные характеристики каждого узла включают в себя процессор 1/2 x «Эльбрус-8СВ», до 128 ГБ оперативной памяти DDR4, Front-End порты 2x1GbE для удаленного управления, а также порты 2х10/25GbE и 2х8/16/32Gb FC. Дисковая подсистема решения включает в себя 24 отсека под накопители формата 3,5”/2,5” SAS с возможностью «горячей замены». Также решение может быть масштабировано дополнительными модулями расширения суммарно до 30 ПБ неформатированной емкости. Решение работает под управлением программного обеспечения A-CORE, -разработки компании «Аэродиск».

Централизованная техническая поддержка новых российских систем хранения в круглосуточном режиме будет обеспечена силами существующих сервис-центров компании «Аэродиск» (более 120 в России и СНГ).