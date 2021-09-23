Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hot Swap
горячая замена
HotPlug
горячее подключение
Публикаций - 39, упоминаний - 43
Hot Swap упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 922 1
|Путин Владимир 1928 2
|Евтушенко Олег 125 1
|Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
|Ильин Александр 11 1
|Александров Николай 2 1
|Ксенин Алекс 163 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1323 4
|CNews - ZOOM.CNews 1153 1
|CNews Analytics 2301 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru