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Hot Swap горячая замена HotPlug горячее подключение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Доверенные ПАКи меняют правила выбора ИТ-инфраструктуры 1
04.08.2026 Robort от 3Logic Group расширил портфель роботами Unitree A2 и A2-W 1
23.07.2026 Свернув собственную разработку межсетевых экранов, «Ростелеком» теперь ищет их поставщика на стороне 1
13.07.2026 Eltex открывает предзаказ на ME6008 – самый производительный магистральный маршрутизатор в линейке 1
07.07.2026 Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С» 1
07.07.2026 UserGate начал массовые поставки новых платформ собственной разработки B50‑B, C151 и D250 1
01.07.2026 Eltex запускает производство промышленных коммутаторов с поддержкой PTP и PRP для сетей АСУ ТП 1
26.06.2026 Eltex запускает серийный выпуск консольного сервера SCS-32 1
19.06.2026 «DатаРу» представила новый сервер для задач развития искусственного интеллекта 1
20.05.2026 Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux 4
04.05.2026 Серверы «Гравитон» С2124АГ и С2124ОГ на базе отечественных плат «Арктика» и «Онега» включены в реестр Минпромторга 1
30.04.2026 Крупнейшая российская гидрогенерирующая компания покупает серверы для ИИ 1
22.04.2026 Сервер «Элпи343» совместим с «Ред ОС» 8 1
21.04.2026 «Электрорешения» выпустила программируемые логические контроллеры D-Card 2
06.04.2026 «Октава ДМ» разработала профессиональную дискуссионную систему 1
06.04.2026 Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM 1
31.03.2026 Eltex начал производство ЦОД-коммутаторов MES5700-32 c 32 портами 400G 1
30.03.2026 Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» потратит миллионы на высокопроизводительную СХД 1
30.03.2026 Eltex запустил в серийное производство мощный ЦОД-коммутатор MES5320-24 1
26.03.2026 «Тринити» разработала и тестирует GPU-сервер для задач ИИ 1
13.03.2026 Серверы «Гравитон» С2242АА и С2122АА на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга России 1
26.02.2026 Eltex расширяет линейку ЦОД-решений и запускает в производство коммутатор MES5320-24 1
17.02.2026 RDW Computers представил новый GPU-сервер серии «Хибины» 1
01.12.2025 «Систэм Электрик» расширила серию Excelente VX новыми модульными трехфазными ИБП 1
28.11.2025 Ferrum IT Group оснастила ЦОД уровня Tier 3 оборудованием Qtech 1
27.11.2025 МГК «Информпроект» выбрала для своей ИТ-инфраструктуры сервер вендора «Инферит» 1
20.11.2025 Argo.Tech впервые представила в России SNA-хранилище, растущее с бизнесом 1
19.11.2025 Производитель российской реестровой техники Amur представляет систему хранения данных на базе ПО Raidix 5 1
27.10.2025 Серверы Miridium — запуск производства под собственной торговой маркой 1
22.10.2025 Eltex начинает серийное производство промышленного коммутатора для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных 1
22.09.2025 OpenYard представит технологический прототип вычислительной ноды HN203I 1
22.09.2025 Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест 1
18.09.2025 iRU представила сервер для высокопроизводительных вычислений в корпоративных инфраструктурах 1
04.09.2025 Smartwatt представила новые линейки трехфазных ИБП с КПД до 97% 1
18.08.2025 В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года 1
13.08.2025 Начались массовые поставки платформ UserGate E1010, E3010 и F8010 2
04.07.2025 Роструд строит систему защиты своих ГИС на российских ПО и «железе» 1
18.06.2025 Федеральная налоговая потратит 1,5 миллиарда на новое «железо», потому что старое не справляется 1

Публикаций - 587, упоминаний - 655

Hot Swap и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 159
SAS Institute 1082 69
Microsoft Corporation 25775 48
AMD - Advanced Micro Devices 4641 39
Dell EMC 5180 32
Acer Group - Acer Inc 2776 25
Samsung Electronics 11064 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 22
Nvidia Corp 4002 20
Broadcom - VMware 2610 18
HP Inc. 5883 18
Fujitsu 2105 16
Synology Inc - SLMP PTE 141 16
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 14
Eltex - Предприятие Элтекс 273 14
Google LLC 12688 14
Huawei 4676 13
Apple Inc 13154 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
HTC Corporation 1512 13
Lenovo Group 2446 11
Oracle Corporation 7074 11
Toshiba Corporation 2980 11
Sony 6739 11
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 11
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Т-Платформы - T-Platforms 412 10
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 9
Seagate Technology 766 9
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 8
Lenovo EMC - Iomega 177 8
Рикор Холдинг - Rikor 173 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
UPS 216 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Геометрия НПО 165 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Carl Zeiss AG 307 3
Почта России ПАО 2370 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Родник 91 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Белый Ветер 365 1
Prada 58 1
Swarovski AG 74 1
TuneIn Radio 8 1
Генезис 27 1
Наукоград - технопарк 156 1
ЕСТП - Единая Строительная Тендерная Площадка 1 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
BMW Designworks Group 15 1
Gamber-Johnson 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 7 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Росэнергобанк 34 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
Sony Style 30 1
РВМ Капитал УК - RWM Capital 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
4CIO 20 1
Symbian Foundation 38 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 306
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 289
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 195
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 164
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 140
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 140
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 125
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 114
DDR - Double data rate 3083 112
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 111
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 110
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 108
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 106
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 96
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 89
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 87
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 83
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 82
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 81
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 78
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 77
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 77
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 75
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 69
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 68
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 66
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 65
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 60
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 59
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 57
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 55
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 54
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 52
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 50
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 49
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 47
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 47
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 99
Microsoft Windows 16882 72
Linux OS 11533 53
Google Android 15243 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 38
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 35
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 35
Microsoft Windows 2000 8678 28
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 26
Intel Pentium III 782 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 20
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 19
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 19
ETegro Hyperion - серия серверов 32 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 16
Microsoft Windows 10 1938 15
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 84 15
Oracle Hyperion 259 15
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 14
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 14
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 67 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 13
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 13
Intel Xeon E 197 13
Apple iPhone 6 4861 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 12
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 12
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 12
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 12
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 93 12
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 11
РСК ГК - РСК экзастрим 40 11
Microsoft Office 4170 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 11
Broadcom - VMware vSphere 614 11
Ксенин Алекс 311 16
Устюжанин Александр 11 6
Фильченков Александр 40 5
Никитин Николай 24 3
Chiang Chad - Джанг Чад 6 3
Прямов Кирилл 21 3
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 3
Громов Антон 11 3
An Wayne - Эн Уэйн 5 3
Володкович Вячеслав 104 3
Мылицын Роман 111 3
Трушкин Константин 60 3
Иванов Борис 64 3
Кожевников Алексей 66 3
Изумрудов Олег 41 3
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 3
Беспалов Александр 15 2
Симонов Игорь 103 2
Ерофеева Мария 31 2
Константинов Константин 32 2
Городничий Виктор 8 2
Lee Rowina - Ли Ровина 3 2
Золотницкий Евгений 10 2
Chen Peter - Чен Питер 6 2
Путин Владимир 3454 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Кабанов Владимир 178 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Горшенин Максим 39 2
Бойко Павел 7 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Дубинин Денис 10 2
Притула Павел 33 1
Аншина Марина 79 1
Шмид Александр 17 1
Мардер Наум 116 1
Гольденберг Леонид 63 1
Новиков Константин 24 1
Романов Алексей 51 1
Покровский Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 254
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 25
Европа 24964 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 23
Япония 13807 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Южная Корея - Республика 7052 9
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Китай - Тайвань 4245 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Казахстан - Республика 6048 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
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Канада 5081 3
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 3
Куба - Республика 417 3
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 59
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
Ergonomics - Эргономика 1755 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 22
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 11
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 10
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Металлы - Медь - Copper 862 8
Литий - Lithium - химический элемент 663 8
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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