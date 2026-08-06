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Hot Swap горячая замена HotPlug горячее подключение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 587, упоминаний - 655
Hot Swap и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 16
|Устюжанин Александр 11 6
|Фильченков Александр 40 5
|Никитин Николай 24 3
|Chiang Chad - Джанг Чад 6 3
|Прямов Кирилл 21 3
|Eremenko Paul - Еременко Пол 10 3
|Громов Антон 11 3
|An Wayne - Эн Уэйн 5 3
|Володкович Вячеслав 104 3
|Мылицын Роман 111 3
|Трушкин Константин 60 3
|Иванов Борис 64 3
|Кожевников Алексей 66 3
|Изумрудов Олег 41 3
|Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 3
|Беспалов Александр 15 2
|Симонов Игорь 103 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Константинов Константин 32 2
|Городничий Виктор 8 2
|Lee Rowina - Ли Ровина 3 2
|Золотницкий Евгений 10 2
|Chen Peter - Чен Питер 6 2
|Путин Владимир 3454 2
|Опанасенко Всеволод 139 2
|Кабанов Владимир 178 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Горшенин Максим 39 2
|Бойко Павел 7 2
|Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
|Дубинин Денис 10 2
|Притула Павел 33 1
|Аншина Марина 79 1
|Шмид Александр 17 1
|Мардер Наум 116 1
|Гольденберг Леонид 63 1
|Новиков Константин 24 1
|Романов Алексей 51 1
|Покровский Алексей 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 17
|N+1 - Издание 188 13
|Infosan 75 3
|Wikipedia - Википедия 650 3
|The Register - The Register Hardware 1784 3
|ExtremeTech 40 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|FT - Financial Times 1296 2
|Engadget - Блог о технологиях 429 2
|Silicon 494 1
|VNUNet.com 214 1
|Times 661 1
|DatacenterDynamics 8 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|StorageReview 3 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Tom’s Hardware 600 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Inquirer 463 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Phoronix 59 1
|SamMobile 57 1
|EE Times 160 1
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.