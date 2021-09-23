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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Hot Swap
горячая замена
HotPlug
горячее подключение



23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 3
09.06.2021 «Аэродиск» импортозаместил хранение данных в «Дорогах России» 1
24.05.2021 Новый высокопроизводительный сервер Butterfly от Delta Solutions на базе платформы Intel Whitley 1
18.05.2021 Delta Computers представила новый высокопроизводительный сервер Butterfly 1
23.05.2019 Ростех разработал первый суперкомпьютер на базе процессоров «Эльбрус» 1
04.02.2019 Panasonic представила решение для сканирования паспортов и контроля ID 1
28.09.2018 Обзор HDD Seagate IronWolf Pro 1
22.05.2018 Panasonic представил решение для автономных мобильных POS-терминалов 1
27.09.2017 Getac представила новое поколение защищенных планшетов F110 1
30.06.2017 Российская компания разработала «умные» алгоритмы для СХД 1
28.06.2017 Panasonic представил защищенный гибридный ноутбук CF-XZ6 1
06.03.2017 «Единая Строительная Тендерная Площадка» внедрила СХД Raidix Aero 1
30.12.2016 «Модульные системы Торнадо» автоматизировали производство гербицидов в Степногорске 1
09.08.2016 Обзор смартфона ARCHOS 50 Cesium. Смартфон не для всех 1
21.12.2015 Schneider Electric выпустила новые ИБП для защиты электропитания серверов, СПД и промышленных систем 1
02.11.2015 Вышла обновленная серия ИБП Smart King Pro+ мощностью от 1000ВА до 3000ВА 1
05.09.2014 Обзор дисковых массивов HP для небольших предприятий 1
26.06.2014 Panasonic представила ультрапрочный планшет на Windows Embedded 1
26.09.2013 Seagate представила новые стоечные NAS-системы форм-фактора 1U для СМБ 1
07.06.2013 Wexler представила новую серию серверов высокоплотного размещения Wexler.Bricks 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 2
29.03.2013 InPrice Distribution начала поставки в Россию NAS-серверов Asustor форм-фактора rack для СМБ 1
06.11.2012 Synology предлагает СМБ-компаниям 2-портовый NAS-сервер для гибкого расширения СХД 1
29.03.2012 Synology представила новые 4-дисковые стоечные NAS-серверы для СМБ 1
19.10.2011 Synology представила 2-дисковый NAS-сервер с поддержкой виртуализации для СМБ 1
08.11.2010 Oracle предложит Premium-версию JVM 1
21.07.2010 Смартфоны и коммуникаторы: хиты продаж июня 2010 1
02.09.2009 Arbyte представила обновленную модель сервера Alkazar R1D55 1
16.09.2008 MRV представила новые маршрутизирующие коммутаторы для 10-гигабитных сетей IPv4/IPv6 1
18.04.2008 Dell представил серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron 1
29.03.2007 GPS-коммуникатор HTC P3300 – все, что нужно, и ничего более 1
30.01.2007 NEC представила серверы на базе 4-х процессоров Dual Core 2
20.12.2006 Лучшие коммуникаторы 2006 года 1
19.10.2006 ASUS R1F – ноутбук, планшет… и хороший компаньон для путешественников 1
29.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 1
26.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие ноутбуки-«тяжеловесы» 1
21.02.2006 MRV представила новую линейку маршрутизирующих коммутаторов 1
09.02.2006 Серверы Sun подешевели на треть 1

Публикаций - 39, упоминаний - 43

Hot Swap упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1403 4
Intel Corporation 4828 4
Panasonic Computer Product Solutions 13 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 2
Microsoft Corporation 13027 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 58 1
Ростех - Концерн Автоматика 402 1
Модульные Системы Торнадо 10 1
MRV Communications 85 1
Oracle Corporation 3742 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7021 1
Samsung Electronics 6356 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 1
Восход ФГБУ НИИ 382 1
Verifone 46 1
Ingenico Group - Инженико 33 1
Ростех - Ростехнологии 2239 1
РЖД - Российские железные дороги 1140 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6098 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2050 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1574 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 790 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 43 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 922 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6067 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4253 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7919 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1274 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 461 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 469 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2639 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1886 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 362 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3173 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 594 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1560 1
3D видео 49 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 384 1
Xvid - видеокодек 142 1
MKV - медиаконтейнер 141 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1299 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 489 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 719 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1108 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 190 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1030 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1644 1
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10821 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 996 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1382 1
Big Data - Большие данные 1138 1
2D - 2-Dimensional 307 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 649 1
Сервер - Серверные платформы 189 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2565 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 441 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 363 1
Kensington lock 128 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3991 1
Microsoft Windows 10 7412 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Panasonic Toughpad FZ - серия защищенных планшетов 18 2
Java - Язык программирования 1303 2
Seagate Enterprise Capacity - Constellation ES 4 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 492 1
Samsung Star 8 1
РЖД ЦОД 4 1
Ingenico iCMP - Ingenico iSMP - платежный терминал 3 1
Linux OS 4681 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5356 1
Apple macOS 976 1
HPE ProLiant - Серия серверов 116 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 750 1
Symbian OS 873 1
Google Android 10774 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Microsoft Windows 952 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1219 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Raidix ERA Engine - СХД 18 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 1
Intel Core - Семейство процессоров 886 1
Путин Владимир 1928 2
Евтушенко Олег 125 1
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Ильин Александр 11 1
Александров Николай 2 1
Ксенин Алекс 163 1
Россия - Российская федерация - РФ 62886 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8864 4
Великобритания - Лондон 995 1
Казахстан - Республика 2937 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16555 1
Южная Корея - Республика 1704 1
Россия - СФО - Новосибирская область 884 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 255 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 326 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1323 4
CNews - ZOOM.CNews 1153 1
CNews Analytics 2301 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Retail Business Technology Expo 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
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