Производитель российской реестровой техники Amur представляет систему хранения данных на базе ПО Raidix 5. Высокотехнологичное решение для обработки и хранения данных построено на базе российского сервера Amur Luna B04R и российского управляющего ПО для СХД Raidix 5 и предназначено к использованию в проектах государственных и бизнес-заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Amur.

Продукт ожидает включения в реестр Минпромторга в I квартале 2026 г.

Решение ориентировано на актуальные потребности заказчиков. Двухконтроллерная конфигурация позволяет обеспечить отказоустойчивость системы, а мощная вычислительная основа серверной платформы и алгоритмы построения Raid-массивов управляющего ПО Raidix 5 делают систему высокопроизводительным решением. Кроме того, платформу отличает лёгкое масштабирование и возможность работы как с жесткими, так и твердотельными накопителями, а также поддержка их «горячей замены».

Отмечается, что оборудование является полностью российским и обеспеченно квалифицированной поддержкой вендора на русском языке.

В Amur и «Рэйдикс» ожидают, что данное решение позволит сделать еще один значимый шаг на пути формирования широкого пула импортонезависимых отечественных платформ и будет востребовано для реализации крупных и высокотехнологичных проектов в различных отраслях.