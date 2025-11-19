Разделы

Импортонезависимость Разборы и чек-листы
|

Производитель российской реестровой техники Amur представляет систему хранения данных на базе ПО Raidix 5

Производитель российской реестровой техники Amur представляет систему хранения данных на базе ПО Raidix 5. Высокотехнологичное решение для обработки и хранения данных построено на базе российского сервера Amur Luna B04R и российского управляющего ПО для СХД Raidix 5 и предназначено к использованию в проектах государственных и бизнес-заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Amur.

Продукт ожидает включения в реестр Минпромторга в I квартале 2026 г.

Решение ориентировано на актуальные потребности заказчиков. Двухконтроллерная конфигурация позволяет обеспечить отказоустойчивость системы, а мощная вычислительная основа серверной платформы и алгоритмы построения Raid-массивов управляющего ПО Raidix 5 делают систему высокопроизводительным решением. Кроме того, платформу отличает лёгкое масштабирование и возможность работы как с жесткими, так и твердотельными накопителями, а также поддержка их «горячей замены».

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Отмечается, что оборудование является полностью российским и обеспеченно квалифицированной поддержкой вендора на русском языке.

В Amur и «Рэйдикс» ожидают, что данное решение позволит сделать еще один значимый шаг на пути формирования широкого пула импортонезависимых отечественных платформ и будет востребовано для реализации крупных и высокотехнологичных проектов в различных отраслях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

В России изобрели новый материал для создания персональных суперкомпьютеров

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

Китай на коне. Дан старт разработке суперсовременного процессора с десятками ядер – AMD и Intel не знают, чем ответить

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/