ИКС Yadro Raidix Рэйдикс
«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО Raidix работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. СХД на базе ПО Raidix реализованы в аппаратном обеспечении Intel, AMD, Western Digital, Gigabyte, Seagate, Supermicro и других компаний, кроме того, ПО Raidix сертифицировано для использования в программных платформах для видеонаблюдения Milestone. Raidix решает бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и видео-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения. Raidix применяют более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Японии, Южной Корее, странах ЕС и СНГ.
ИКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Платонов Сергей 13 13
|Корсаков Виктор 6 6
|Путин Владимир 2749 6
|Богачев Игорь 178 4
|Разумовский Сергей 4 4
|Каташов Александр 4 4
|Шадаев Максут 648 3
|Басов Алексей 114 3
|Федоров Андрей 22 3
|Ведехин Игорь 28 3
|Черкасов Дмитрий 15 3
|Варников Роман 8 2
|Ибрагимов Руфат 2 2
|Шумилин Александр 8 2
|Юдин Сергей 3 2
|Свинцов Андрей 19 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Бобровников Борис 102 2
|Чаркин Евгений 240 2
|Медведев Дмитрий 1631 2
|Трушкин Константин 54 2
|Варламов Николай 5 2
|Смирнов Алексей 196 2
|Сотин Денис 146 2
|Пожидаев Николай 60 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Галушкин Олег 178 1
|Волков Сергей 66 1
|Мишустин Михаил 488 1
|Касперская Наталья 273 1
|Натрусов Артем 194 1
|Петров Михаил 127 1
|Нуралиев Борис 270 1
|Атамалибеков Рауф 1 1
|Никонов Григорий 3 1
|Чамара Денис 59 1
|Федоров Сергей 12 1
|Калабин Юрий 1 1
|Радченко Максим 1 1
|Юнов Константин 37 1
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