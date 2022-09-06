ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс

«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО Raidix работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. СХД на базе ПО Raidix реализованы в аппаратном обеспечении Intel, AMD, Western Digital, Gigabyte, Seagate, Supermicro и других компаний, кроме того, ПО Raidix сертифицировано для использования в программных платформах для видеонаблюдения Milestone. Raidix решает бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и видео-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения. Raidix применяют более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Японии, Южной Корее, странах ЕС и СНГ.