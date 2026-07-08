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ИКС Yadro Raidix Рэйдикс

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс

ИКС — это холдинг, в состав которого входит ООО «КНС групп», выступающий юридическим лицом под брендом Yadro. В сентябре 2022 года Yadro приобрела компанию «Рэйдикс», российского разработчика программного обеспечения для систем хранения данных (СХД). Согласно данным, 69,97% «Рэйдикс» принадлежало её генеральному директору Андрею Федорову, а 30,03% — ООО «Коммит кэпитал», дочерней структуре «Ростелекома». Сделка была завершена в начале сентября 2022 года, что сделало «Рэйдикс» частью группы компаний ИКС.

«Рэйдикс» разрабатывает программное обеспечение для создания программно-определяемых систем хранения данных (SDS). Основные продукты компании включают:

  • Raidix 5.X — ПО для гибридных и all-flash СХД с поддержкой блочных (iSCSI, NVMe-oF) и файловых (NFS, SMB/CIFS) протоколов, а также собственных RAID-алгоритмов, включая RAID 7.3 и RAID N+M.
  • Raidix Era — софтверный RAID, оптимизированный для NVMe-, SAS- и SATA-SSD, обеспечивающий высокую производительность (до 97% от номинала накопителей) и защиту от write hole.
  • Raidix Elbrus — версия ПО, адаптированная для работы на российских процессорах «Эльбрус», поддерживающая двухконтроллерные отказоустойчивые конфигурации.
  • Raidix Hydra — решение для кластерных и суперкомпьютерных вычислений.

Компания использует запатентованные алгоритмы, включая метод упреждающего чтения, защищённый патентами в России и США. Продукты «Рэйдикс» внесены в Единый реестр российского ПО и Реестр промышленной продукции Минпромторга, что делает их пригодными для госзакупок.

Решения на базе ПО «Рэйдикс» внедрены в научных (ИБР РАН, НМИЦ гематологии), медицинских (ФМБА «СТЗ», ТГМУ), коммерческих («ЭР Софт», студия «Тритона») и государственных организациях. Используются совместно с оборудованием от «Гравитон», Amur, ICL Техно, «Норси-транс», Rikor, Sitronics Group и др.

 

Конкурирующие компании на рынке СХД и SDS:

  1. StarWind Software
  2. DataCore
  3. VMware (vSAN)
  4. Microsoft (Storage Spaces Direct)
  5. Nexenta
  6. Open-E
  7. HPE (Nimble, StoreVirtual)
  8. Dell Technologies (PowerStore, PowerVault)
  9. NetApp (ONTAP)
  10. Huawei (OceanStor)

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 «Группа Астра» и «Рэйдикс» подтвердили совместимость Astra Linux Server и Raidix Era

Разработчики программного обеспечения «Группа Астра» и «Рэйдикс» объявили о завершении тестирования и подтверждении совместимости серверной редакции

22.06.2026 Состоялся релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.2 с новыми возможностями обновления

Российский разработчик ПО «Рэйдикс» объявил о выходе очередного обновления для программного продукта Raidix 5, используе
22.06.2026 Подтверждена совместимость zVirt с ИТ-оборудованием «Булат»

трирование СХД будет удобным и эффективным», — сказал Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс».
15.06.2026 Amur и «Рэйдикс» представляют ПАК на базе сервера Amur Terra A02R02 12S и ПО Raidix ERA

Amur и «Рэйдикс» представляют ПАК на базе сервера Amur Terra A02R02 12S и ПО Raidix ERA. Программно-а
09.06.2026 Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Кто участвовал и что было в программе Более 70% участников форума составили компании, недавно присоединившиеся к числу партнеров «Рэйдикс», среди которых — Amur Systems, «Байт», «Ред Софт», «СберТех» и «Сигналтек». Для новых партнеров форум стал возможностью расширить план работы над совместными решениями и актуализироват
22.04.2026 Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино»

Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино». Об этом CNews сообщили представители FreeZza. Студия постпродакшн «Докино», принявшая участие в создании ряда масштабных проектов для крупных заказчиков
01.04.2026 «СберТех» и «Рэйдикс» завершили испытание совместимости Platform V SberLinux OS Server и ПО Radix Era 4.4

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и «Рэйдикс» объявили об успешном завершении испытаний совместимости своих продуктов — серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server и новой версии ПО Radix Era 4.4 для создани
31.03.2026 Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для СХД на базе сервера Amur «Терра» и ПО Raidix 5

Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для систем хранения данных (СХД) на базе сервера «Тер
27.03.2026 «Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области

приняли решение заменить разрозненные импортные серверы хранения на российскую программно-определяемую СХД на базе ПО Raidix 5 (входит в реестр Минцифры России). Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс». Внедрение осуществил костромской ИТ-интегратор «Ай-Ти-Про». Реализация в СХД программного механизма ERA Engine позволяет получать высокий уровень производительности при случайных опер
12.03.2026 «РДВ Технолоджи» и «Рэйдикс» завершили валидацию ПАК «Лавина» на обновленном ПО Raidix 5.3

ПАК «Лавина» внесён в перечень программно-аппаратных решений российского разработчика ПО компании «Рэйдикс», рекомендованных для импортозамещения. ПАК «Лавина» внесён в Единый реестр российско
05.03.2026 Краснодарский телеканал внедрил российскую СХД на базе Raidix 5

«Краснодар» осуществил системный интегратор FreeZza. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». МТРК «Краснодар» — телеканал Краснодарского края. Поиск российской СХД, удовлетворя
13.02.2026 СХД на базе ПО Raidix 5 внедрена в администрации Костромы

ПО Raidix 5. Отмечается, что реализованные в ПО Raidix 5 алгоритмы собственной разработки компании «Рэйдикс» обеспечивают высокую надёжность хранения и быстрый доступ к данным (в частности — по
22.12.2025 «Рэйдикс» выпустила релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.1

Российский разработчик ПО компания «Рэйдикс» выпустила очередное обновление для программного продукта Raidix 5, предназначенного

15.12.2025 «Тринити Интеграция» внедрила СХД с управляющим ПО Raidix 5 в ИБР РАН

«Тринити Интеграция» внедрила СХД с управляющим ПО Raidix 5 в Институте биологии и развития им. Н. К. Кольцова РАН (ИБР РАН). После инсталляции микроЦОДа на базе российских СХД и высокопроизводительных серверов «Тринити» скорость расчёта базовы
11.12.2025 Системный интегратор «ТрейдСофт» внедрил СХД с управляющим ПО Raidix 5 в хостинг-провайдере «ЭР Софт»

еляемого хранилища осуществила компания «ТрейдСофт». Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». Отмечается, что важными факторами при выборе СХД являлись обеспечение высокого уров
19.11.2025 Производитель российской реестровой техники Amur представляет систему хранения данных на базе ПО Raidix 5

полностью российским и обеспеченно квалифицированной поддержкой вендора на русском языке. В Amur и «Рэйдикс» ожидают, что данное решение позволит сделать еще один значимый шаг на пути формирова
05.11.2025 ТМИ протестировала аппаратную платформу для СХД на базе управляющего ПО Raidix 5

нным ПО Raidix версии 5.2.6. Все тесты, осуществлённые согласно предоставленной методике испытаний «Рэйдикс», включавшей 79 этапов, были выполнены успешно. Показатели производительности, как и

02.10.2025 Возможности технологий RAIDIX продемонстрировали в семи городах

ов и ИТ-интеграторов России и Беларуси. Мероприятия прошли с 11 по 30 сентября в рамках Экспедиции «Рэйдикс». После успешной первой «Экспедиции», состоявшейся в марте, петербургский вендор ПО д
18.09.2025 RDW Technology объявляет о создании нового ПАК «Лавина» на базе управляющего ПО Raidix 5

уровнем производительности и надёжности. Использование алгоритмов собственной разработки компании «Рэйдикс», возможность доступа к данным по файловым и блочным протоколам, а также поддержка СХ
16.09.2025 «Рэйдикс» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Raidix Era с «Ред ОС» 7.3

Российские компании «Рэйдикс», разработчик решений для построения систем хранения данных, и «Ред Софт», разработчи
05.08.2025 «Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5

дителя вычислительной техники «Гравитон» и российской компании-разработчика систем хранения данных «Рэйдикс» используются в «Газпром межрегионгаз Вологда». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе

30.07.2025 Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

Новый маршрут После успешной первой «Экспедиции» в «Рэйдикс» продолжают серию встреч с потенциальными партнёрами и заказчиками систем за пределам
28.04.2025 «ICL Техно» и «Рэйдикс» представляют новые СХД teamRay RE1100 и RE1200

Компании «ICL Техно» и «Рэйдикс» объявляют о выходе новых программно-определяемых систем хранения данных teamRay RE11
08.04.2025 Программно-определяемая СХД на базе ПО Raidix 5 решает бизнес-задачи московской студии цветокоррекции и постпродакшн «Тритона»

Программно-определяемая СХД на базе ПО Raidix 5 решает бизнес-задачи московской студии цветокоррекции и постпродакшн «Тритона». В ка
27.03.2025 «Рэйдикс» расширяет присутствие в регионах

«Рэйдикс», российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и выс
17.01.2025 «Синтерра Медиа» внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5. Новая система позволит эффективно использовать возможности виртуализации серверов и консолидировать инфраструктуру хранения данных. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Меди
16.10.2024 Дело техники: участники партнерского форума «Рэйдикс» обсудили новинки СХД

карты. Большое внимание уделили и недавнему нововведению — аттестации инженеров компаний-партнёров «Рэйдикс» по итогам соответствующих обучающих курсов, которые уже прошли несколько сотен инжен
14.08.2024 ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5

отечественного разработчика программно-определяемых СХД для высоконагруженных систем и приложений «Рэйдикс». С уверенностью готов сказать, что мы планируем и будем работать с «Рэйдикс»

23.07.2024 СХД ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в ТГМУ

Система хранения данных ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Об этом CNews сообщил представитель Raidix. В рамках ИТ-инфраструктуры СХД будет обеспечивать функционирование
18.06.2024 Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России

al Imaging and Communications in Medicine) загружаются в высоком разрешении и содержат графическую информацию, а также метаданные, что требует высокого уровня надежности применяемой СХД. «Решения от «Рэйдикс» очень хорошо зарекомендовали себя с точки зрения совместимости с разнородным оборудованием и показали высокую надежность и управляемость. По нашему мнению, они являются одним из лучших
06.09.2022 Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда

ой техники под брендом Yadro (юрлицо ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») приобрел ИТ-компанию «Рэйдикс». Она занимается разработкой софта для систем хранения данных (СХД). Эксперты оценили
01.08.2022 «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA

О RAIDIX ERA. Дмитрий Лучко: «Успешные результаты проведённых тестов доказывают, что GS Nanotech и “Рэйдикс” готовы предоставить участникам рынка решения для реализации требовательных к произво
12.07.2022 Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров

анизаций от доступности компонентов зарубежного производства. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс». Рост эффективности работы СХД на базе Raidix Elbrus 5.2 связан с внедрением нового

08.07.2022 «Луис+» и «Рэйдикс» объявили о заключении партнёрства

«Луис+» и «Рэйдикс» объявили о заключении партнёрства. Компании займутся созданием и продвижением на рос
07.07.2022 «Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД

ем от риска дефицита зарубежных компонентов (главным образом, дисков и аппаратных контроллеров). В «Рэйдикс» ключевой особенностью нового релиза Raidix Elbrus называют именно возможность постро
06.07.2022 «Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era

«Рэйдикс» выпустила Raidix Era 4.0. Четвёртое поколение программного обеспечения для реализаци
14.04.2022 Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа»

жно всерьёз задуматься над планом оптимизации инфраструктуры, и как можно скорее. Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Я убежден, что каждая компания, которая делает продукт, обладающий реальной ценност
13.04.2022 Программно-аппаратный комплекс на базе серверных платформ «Норси-транс» и ПО Raidix Elbrus включен в Реестр Минпромторга

тветствии с законодательными требованиями к импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс» Совместные решения на базе серверных платформ «Яхонт-УВМ Э12», «Яхонт-УВМ Э24», «Яхо
11.04.2022 «Рэйдикс» и «Рит сервис» заключили партнёрское соглашение

Компания-разработчик программного обеспечения для систем хранения данных «Рэйдикс» и системный интегратор «Рит сервис» представят рынку программно-определяемые СХД для
25.03.2022 «Т1 Интеграция» расширяет портфель решений СХД продуктами Raidix

ак и зарубежных производителей», – сказал Виктор Корсаков, руководитель группы работы с партнерами «Рэйдикс» в России. «Отечественный рынок систем хранения данных сегодня стремительно меняется.

Публикаций - 211, упоминаний - 396

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 33
Intel Corporation 12811 24
Ростелеком 10948 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 14
Microsoft Corporation 25774 13
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 10
Huawei 4675 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
9594 10
Ред Софт - Red Soft 1236 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 9
Western Digital Corporation - WDC 589 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 8
Broadcom - VMware 2610 8
ИКС 538 8
Nvidia - Mellanox Technologies 98 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
Supermicro 135 7
МегаФон 10742 7
SAP SE 5601 7
Softline - Софтлайн 3743 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Oracle Corporation 7074 7
Код Безопасности 812 6
ICL ГК - ICL Group 481 6
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 6
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 6
STG Partners - Avid Technology 39 6
Yandex - Яндекс 9215 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
Крок - Croc 1964 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 4
Фаберлик - Faberlic 115 3
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
КонсультантПлюс 161 2
ЯКласс 69 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
101Hotels.com 456 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Альфа-Групп 745 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Walt Disney Company 647 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 179
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 101
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 98
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 85
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 72
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 52
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 47
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 44
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 39
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 39
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 36
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 33
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 32
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 27
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 25
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 24
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 24
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 23
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 20
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 18
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 17
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 15
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 14
JBOD - just a bunch of disks - EBOD - Enterprise-Class JBOD 98 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 13
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 82
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 21
Linux OS 11533 20
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 19
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 14
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 8
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 32 7
ИКС - Yadro - Raidix Elbrus 7 7
ИКС - Yadro - Raidix AERO 7 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Microsoft Windows 16882 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 6
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 6
ИКС - Yadro - Raidix Media 6 6
ИКС - Yadro - Raidix HPC 6 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 5
Trinity FlexApp СХД 8 5
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 58 5
Adobe Premiere 117 5
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 14 5
ИКС - Yadro - Raidix Hydra 5 5
DEPO Computers - Depo Storm 79 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Apple iPhone 6 4861 3
НКТ - Р7-Офис 543 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Платонов Сергей 13 13
Казаков Александр 72 10
Корсаков Виктор 6 6
Путин Владимир 3454 6
Федоров Андрей 31 5
Богачев Игорь 183 4
Разумовский Сергей 4 4
Каташов Александр 4 4
Шадаев Максут 1210 4
Черкасов Дмитрий 43 3
Басов Алексей 117 3
Ведехин Игорь 41 3
Николаенков Ричард 3 3
Чаркин Евгений 317 2
Никифоров Николай 1138 2
Сотин Денис 216 2
Смирнов Алексей 269 2
Трушкин Константин 60 2
Бобровников Борис 104 2
Шумилин Александр 8 2
Свинцов Андрей 55 2
Юдин Сергей 5 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Дубинин Денис 10 2
Пожидаев Николай 85 2
Варников Роман 8 2
Варламов Николай 5 2
Ибрагимов Руфат 2 2
Коваленко Павел 70 2
Шилов Максим 27 2
Тятюшев Максим 215 2
Габриель Алена 3 2
Волож Аркадий 268 1
Абакумов Евгений 227 1
Чамара Денис 59 1
Черепенников Антон 86 1
Бойко Елена 152 1
Рубанов Владимир 76 1
Сергеев Сергей 179 1
Зинкевич Сергей 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 153
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 26
Япония 13807 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 15
Южная Корея - Республика 7051 15
Европа 24962 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Индия - Bharat 5869 11
Германия - Федеративная Республика 13220 11
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 5
Испания - Королевство 3839 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Казахстан - Республика 6047 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Китай - Тайвань 4245 4
Украина 7928 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Нидерланды 3745 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 3
Южная Корея - Сеул 375 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа Восточная 3138 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 84
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 77
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 7
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 7
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 5
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Ведомости 1466 1
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N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
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Рен ТВ - телеканал 82 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Eurovision 5 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Content-Review 16 1
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Краснодар МТРК 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1295 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Gartner - Гартнер 3658 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 7
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 2 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
РосНОУ - Российский новый университет 10 1
ШАГ Компьютерная академия 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
ПРОSTOR 6 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
CNews AWARDS - награда 571 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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