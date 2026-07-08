ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс

«Группа Астра» и «Рэйдикс» подтвердили совместимость Astra Linux Server и Raidix Era Разработчики программного обеспечения «Группа Астра» и «Рэйдикс» объявили о завершении тестирования и подтверждении совместимости серверной редакции

Состоялся релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.2 с новыми возможностями обновления Российский разработчик ПО «Рэйдикс» объявил о выходе очередного обновления для программного продукта Raidix 5, используе

Подтверждена совместимость zVirt с ИТ-оборудованием «Булат» трирование СХД будет удобным и эффективным», — сказал Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс».

Amur и «Рэйдикс» представляют ПАК на базе сервера Amur Terra A02R02 12S и ПО Raidix ERA Amur и «Рэйдикс» представляют ПАК на базе сервера Amur Terra A02R02 12S и ПО Raidix ERA. Программно-а

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД Кто участвовал и что было в программе Более 70% участников форума составили компании, недавно присоединившиеся к числу партнеров «Рэйдикс», среди которых — Amur Systems, «Байт», «Ред Софт», «СберТех» и «Сигналтек». Для новых партнеров форум стал возможностью расширить план работы над совместными решениями и актуализироват

Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино» Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино». Об этом CNews сообщили представители FreeZza. Студия постпродакшн «Докино», принявшая участие в создании ряда масштабных проектов для крупных заказчиков

«СберТех» и «Рэйдикс» завершили испытание совместимости Platform V SberLinux OS Server и ПО Radix Era 4.4 Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и «Рэйдикс» объявили об успешном завершении испытаний совместимости своих продуктов — серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server и новой версии ПО Radix Era 4.4 для создани

Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для СХД на базе сервера Amur «Терра» и ПО Raidix 5 Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для систем хранения данных (СХД) на базе сервера «Тер

«Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области приняли решение заменить разрозненные импортные серверы хранения на российскую программно-определяемую СХД на базе ПО Raidix 5 (входит в реестр Минцифры России). Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс». Внедрение осуществил костромской ИТ-интегратор «Ай-Ти-Про». Реализация в СХД программного механизма ERA Engine позволяет получать высокий уровень производительности при случайных опер

«РДВ Технолоджи» и «Рэйдикс» завершили валидацию ПАК «Лавина» на обновленном ПО Raidix 5.3 ПАК «Лавина» внесён в перечень программно-аппаратных решений российского разработчика ПО компании «Рэйдикс», рекомендованных для импортозамещения. ПАК «Лавина» внесён в Единый реестр российско

Краснодарский телеканал внедрил российскую СХД на базе Raidix 5 «Краснодар» осуществил системный интегратор FreeZza. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». МТРК «Краснодар» — телеканал Краснодарского края. Поиск российской СХД, удовлетворя

СХД на базе ПО Raidix 5 внедрена в администрации Костромы ПО Raidix 5. Отмечается, что реализованные в ПО Raidix 5 алгоритмы собственной разработки компании «Рэйдикс» обеспечивают высокую надёжность хранения и быстрый доступ к данным (в частности — по

«Рэйдикс» выпустила релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.1 Российский разработчик ПО компания «Рэйдикс» выпустила очередное обновление для программного продукта Raidix 5, предназначенного

«Тринити Интеграция» внедрила СХД с управляющим ПО Raidix 5 в ИБР РАН «Тринити Интеграция» внедрила СХД с управляющим ПО Raidix 5 в Институте биологии и развития им. Н. К. Кольцова РАН (ИБР РАН). После инсталляции микроЦОДа на базе российских СХД и высокопроизводительных серверов «Тринити» скорость расчёта базовы

Системный интегратор «ТрейдСофт» внедрил СХД с управляющим ПО Raidix 5 в хостинг-провайдере «ЭР Софт» еляемого хранилища осуществила компания «ТрейдСофт». Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». Отмечается, что важными факторами при выборе СХД являлись обеспечение высокого уров

Производитель российской реестровой техники Amur представляет систему хранения данных на базе ПО Raidix 5 полностью российским и обеспеченно квалифицированной поддержкой вендора на русском языке. В Amur и «Рэйдикс» ожидают, что данное решение позволит сделать еще один значимый шаг на пути формирова

ТМИ протестировала аппаратную платформу для СХД на базе управляющего ПО Raidix 5 нным ПО Raidix версии 5.2.6. Все тесты, осуществлённые согласно предоставленной методике испытаний «Рэйдикс», включавшей 79 этапов, были выполнены успешно. Показатели производительности, как и

Возможности технологий RAIDIX продемонстрировали в семи городах ов и ИТ-интеграторов России и Беларуси. Мероприятия прошли с 11 по 30 сентября в рамках Экспедиции «Рэйдикс». После успешной первой «Экспедиции», состоявшейся в марте, петербургский вендор ПО д

RDW Technology объявляет о создании нового ПАК «Лавина» на базе управляющего ПО Raidix 5 уровнем производительности и надёжности. Использование алгоритмов собственной разработки компании «Рэйдикс», возможность доступа к данным по файловым и блочным протоколам, а также поддержка СХ

«Рэйдикс» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Raidix Era с «Ред ОС» 7.3 Российские компании «Рэйдикс», разработчик решений для построения систем хранения данных, и «Ред Софт», разработчи

«Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5 дителя вычислительной техники «Гравитон» и российской компании-разработчика систем хранения данных «Рэйдикс» используются в «Газпром межрегионгаз Вологда». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию» Новый маршрут После успешной первой «Экспедиции» в «Рэйдикс» продолжают серию встреч с потенциальными партнёрами и заказчиками систем за пределам

«ICL Техно» и «Рэйдикс» представляют новые СХД teamRay RE1100 и RE1200 Компании «ICL Техно» и «Рэйдикс» объявляют о выходе новых программно-определяемых систем хранения данных teamRay RE11

Программно-определяемая СХД на базе ПО Raidix 5 решает бизнес-задачи московской студии цветокоррекции и постпродакшн «Тритона» Программно-определяемая СХД на базе ПО Raidix 5 решает бизнес-задачи московской студии цветокоррекции и постпродакшн «Тритона». В ка

«Рэйдикс» расширяет присутствие в регионах «Рэйдикс», российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и выс

«Синтерра Медиа» внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5 «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5. Новая система позволит эффективно использовать возможности виртуализации серверов и консолидировать инфраструктуру хранения данных. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Меди

Дело техники: участники партнерского форума «Рэйдикс» обсудили новинки СХД карты. Большое внимание уделили и недавнему нововведению — аттестации инженеров компаний-партнёров «Рэйдикс» по итогам соответствующих обучающих курсов, которые уже прошли несколько сотен инжен

ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5 отечественного разработчика программно-определяемых СХД для высоконагруженных систем и приложений «Рэйдикс». С уверенностью готов сказать, что мы планируем и будем работать с «Рэйдикс»

СХД ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в ТГМУ Система хранения данных ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Об этом CNews сообщил представитель Raidix. В рамках ИТ-инфраструктуры СХД будет обеспечивать функционирование

Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России al Imaging and Communications in Medicine) загружаются в высоком разрешении и содержат графическую информацию, а также метаданные, что требует высокого уровня надежности применяемой СХД. «Решения от «Рэйдикс» очень хорошо зарекомендовали себя с точки зрения совместимости с разнородным оборудованием и показали высокую надежность и управляемость. По нашему мнению, они являются одним из лучших

Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда ой техники под брендом Yadro (юрлицо ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») приобрел ИТ-компанию «Рэйдикс». Она занимается разработкой софта для систем хранения данных (СХД). Эксперты оценили

«Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA О RAIDIX ERA. Дмитрий Лучко: «Успешные результаты проведённых тестов доказывают, что GS Nanotech и “Рэйдикс” готовы предоставить участникам рынка решения для реализации требовательных к произво

Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров анизаций от доступности компонентов зарубежного производства. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс». Рост эффективности работы СХД на базе Raidix Elbrus 5.2 связан с внедрением нового

«Луис+» и «Рэйдикс» объявили о заключении партнёрства «Луис+» и «Рэйдикс» объявили о заключении партнёрства. Компании займутся созданием и продвижением на рос

«Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД ем от риска дефицита зарубежных компонентов (главным образом, дисков и аппаратных контроллеров). В «Рэйдикс» ключевой особенностью нового релиза Raidix Elbrus называют именно возможность постро

«Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era «Рэйдикс» выпустила Raidix Era 4.0. Четвёртое поколение программного обеспечения для реализаци

Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» жно всерьёз задуматься над планом оптимизации инфраструктуры, и как можно скорее. Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Я убежден, что каждая компания, которая делает продукт, обладающий реальной ценност

Программно-аппаратный комплекс на базе серверных платформ «Норси-транс» и ПО Raidix Elbrus включен в Реестр Минпромторга тветствии с законодательными требованиями к импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс» Совместные решения на базе серверных платформ «Яхонт-УВМ Э12», «Яхонт-УВМ Э24», «Яхо

«Рэйдикс» и «Рит сервис» заключили партнёрское соглашение Компания-разработчик программного обеспечения для систем хранения данных «Рэйдикс» и системный интегратор «Рит сервис» представят рынку программно-определяемые СХД для