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ИКС Yadro Raidix Рэйдикс

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс

«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО Raidix работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. СХД на базе ПО Raidix реализованы в аппаратном обеспечении Intel, AMD, Western Digital, Gigabyte, Seagate, Supermicro и других компаний, кроме того, ПО Raidix сертифицировано для использования в программных платформах для видеонаблюдения Milestone. Raidix решает бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и видео-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения. Raidix применяют более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Японии, Южной Корее, странах ЕС и СНГ.


06.09.2022 Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда
01.08.2022 «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA
12.07.2022 Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров
08.07.2022 «Луис+» и «Рэйдикс» объявили о заключении партнёрства
07.07.2022 «Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД
06.07.2022 «Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era
14.04.2022 Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа»
13.04.2022 Программно-аппаратный комплекс на базе серверных платформ «Норси-транс» и ПО Raidix Elbrus включен в Реестр Минпромторга
11.04.2022 «Рэйдикс» и «Рит сервис» заключили партнёрское соглашение
25.03.2022 «Т1 Интеграция» расширяет портфель решений СХД продуктами Raidix
14.03.2022 «Рэйдикс» представила ПО Raidix Era 3.4.2
20.01.2022 Состоялся релиз ПО Raidix Era 3.4.1 для построения высокопроизводительных СХД
13.01.2022 Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group с российским ПО для СХД Raidix 5.1
17.12.2021 «Рэйдикс» получила в США патент на уникальный метод упреждающего чтения
10.12.2021 Разработчик программных решений для СХД «Рэйдикс» включил серверные платформы Rikor в лист совместимости ПО
15.11.2021 Вышел новый релиз программного модуля Raidix ERA для СХД
03.11.2021 Постпродакшн-студия Антона Зудочкина внедрила СХД на базе RAIDIX
17.09.2021 Softline и «Рэйдикс» займутся совместным продвижением ПО RAIDIX
04.08.2021 Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel
30.06.2021 Вышла новая версия ПО RAIDIX 5.X для построения высокопроизводительных СХД
17.12.2020 «ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД
08.12.2020 Western Digital заключила партнерство с Raidix
21.05.2020 «Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД
18.02.2020 «Рэйдикс» представила ПО для хранения данных в суперкомпьютерной среде
26.11.2019 «Рэйдикс» представила ПО RAIDIX 4.7.2 для управления СХД
13.11.2019 «Депо компьютерс» и «Рэйдикс» представили новую российскую систему хранения данных
25.10.2019 Конференция ПРОSTOR 2019: презентации решений и новые компоненты в демо-зоне ежегодного форума об СХД
22.10.2019 Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области
02.10.2019 «Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0
25.07.2019 «Рэйдикс» и НАГ выпустили СХД для малого и среднего бизнеса
16.05.2019 Good Line масштабирует СХД на базе ПО Raidix
15.04.2019 iRu и «Рэйдикс» совместно разработают СХД
09.04.2019 «Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД
15.02.2019 «Рэйдикс» и «Аквариус» поставили СХД для центра безопасности в ХМАО-Югре
12.02.2019 Nortex Group внедрила СХД «Рэйдикс» в Комитете автомобильных дорог Казахстана
21.01.2019 СХД от «Рэйдикс» и ICL обеспечат сохранность данных ОМС в Мордовии
04.12.2018 «Рэйдикс» запатентовала метод повышения производительности СХД
28.11.2018 Российскую СХД внедрили в японском НИИ с собственным суперкомпьютером
27.11.2018 «Рэйдикс» и Core Micro Systems внедрили мультипетабайтную СХД в центре вычислительных наук японского института RIKEN
23.10.2018 СХД «Рэйдикс» и «Нэтберг» прошла испытание реальной нагрузкой

Публикаций - 159, упоминаний - 283

ИКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAS Institute 911 26
Intel Corporation 11689 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10127 14
Microsoft Corporation 23563 12
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 331 10
ИКС - Yadro - КНС Групп 278 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 571 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 856 9
Western Digital Corporation - WDC 515 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2810 9
Supermicro 94 7
Mellanox Technologies 86 7
7052 7
1С-ИжТиСи 6367 7
VMware 2147 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 509 7
Huawei 3528 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 554 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1356 6
Базальт СПО - BaseALT 367 6
Softline - Софтлайн 2109 6
SAP SE 4897 6
Avid 34 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9556 6
Oracle Corporation 6328 6
Yandex - Яндекс 5748 5
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 135 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 488 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1814 5
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 331 5
IBM - International Business Machines Corp 9207 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 5
Blackmagic Design 13 5
Ростех - Автоматика Концерн 1500 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 579 4
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 36 4
Ред Софт - Red Soft 404 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 4
Т-Платформы - T-Platforms 378 4
Lenovo Group 2178 4
РЖД - Российские железные дороги 1635 6
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  17 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2415 5
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 4
Фаберлик - Faberlic 78 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5873 3
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 3
101Hotels.com 707 2
ЯКласс 43 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 340 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 18 2
КонсультантПлюс 115 2
X5 Group 825 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 394 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 108 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6221 2
Газпром ПАО 1163 2
НСПК - Национальная система платежных карт 618 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 28 1
Stada 19 1
En+ Group - Эн+ ГК 19 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 1
Jones Day 17 1
Викинг 34 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 1
Enel Group 40 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер 56 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 1
ЕСТП - Единая Строительная Тендерная Площадка 1 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 1
Лента - Сеть розничной торговли 1717 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 392 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 18 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 247 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 26 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 1
Walt Disney Company 574 1
Альфа-Банк 1606 1
Почта России ПАО 2004 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9219 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18121 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1869 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2418 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10425 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4532 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2719 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2901 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 4
Президент Российской Федерации 3739 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1044 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3074 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2441 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 111 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3733 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2429 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 182 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 77 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1022 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 319 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 19 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 114 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 93 1
4CIO 713 3
Linux Foundation 174 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
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8K Association - Ассоциация 8K 161 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 1
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Африка - Африканский регион 3284 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41970 61
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4133 53
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10483 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9238 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42267 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24141 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14151 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5002 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8337 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1992 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2488 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4446 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20530 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2285 8
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1040 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10850 8
Инвестиции венчурные - Venture investments 1996 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3929 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5232 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4279 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4964 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15188 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4192 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 350 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1196 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3180 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4280 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5434 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7565 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1159 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8906 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5268 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1757 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4666 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1298 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5161 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1917 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 636 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6136 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6095 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 251 3
91Mobiles 1703 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1257 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11012 1
FT - Financial Times 1168 1
TAdviser - Центр выбора технологий 307 1
N+1 - Издание 139 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 1
Ведомости 571 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - телеканал 10 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
Ред Медиа - КиноХит 6 1
IDC - International Data Corporation 4854 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7488 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2167 6
Gartner - Гартнер 3483 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 2
S&P - Standard and Poor’s 482 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 7
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 44 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 2
РАН - Российская академия наук 1804 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 82 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 216 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 87 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 8 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 126 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 14 1
ПРОSTOR 6 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 3
CNews AWARDS - награда 412 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11689 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1744 1
CNews FORUM Кейсы 98 1
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Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 23 1
Startup Village - международная стартап-конференция 52 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2089 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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