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Apple Final Cut Pro Final Cut Pro X
СОБЫТИЯ
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|26.08.2020
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Apple обновила Final Cut Pro X
Apple добавила в Final Cut Pro X мощные новые функции, которые будут полезны для удалённой работы и ускорят со
|27.03.2020
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Apple предоставила бесплатный 90-дневный пробный период на Final Cut Pro X и Logic Pro X
Apple сообщила о том, что с сегодняшнего дня профессиональные приложения Final Cut Pro X для видеомонтажа и Logic Pro X для создания музыки открывают для всех пользов
|28.02.2017
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Комплект профессиональных приложений Apple для образования стал доступен в России
ют доступ к специальной цене на все пять профессиональных приложений для работы с видео и музыкой — Final Cut Pro X, Motion и Compressor, а также Logic Pro X и MainStage, сообщили CNews в Apple
|27.02.2015
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"Фокус" на Final Cut Pro X
в главной роли не успел бы появиться на больших экранах к 26 февраля, если бы его авторы не выбрали Final Cut Pro X в качестве платформы для монтажа материалов. Как рассказали режиссёры фильма
|19.02.2015
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Профи голосуют за Final Cut Pro X
Пакет видеомонтажа Final Cut Pro X пользуется всё большей популярностью у профессионалов кино и телевидения. К п
|22.06.2011
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Apple представила Final Cut Pro X с гибкой временной шкалой
Apple представила Final Cut Pro X, новую версию популярной программы для профессионального монтажа видео. Fi
|21.10.2008
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Авторизованный учебный центр Apple проведет тренинг по Final Cut Studio 2 в рамках NATEXPO 2008
ания и технологий для теле-, радио и интернет вещания NATEXPO 2008. В рамках мероприятия авторизованный учебный центр Apple проведет тренинг по программным пакетам для профессиональной работы с видео Final Cut Studio 2. Тренинг пройдет Учебной Зоне выставки. Отметим, что NATEXPO — проект, призванный объединить и систематизировать индустриальное развитие российских электронных средств массов
|16.11.2007
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Final Cut Express 4: полупрофессиональный видеомонтаж
Apple выпустила новую версию программы для видеомонтажа Final Cut Express 4, созданную на базе Final Cut Pro 6. Final Cut Express содержит средства для наложения эффектов и цветокоррекции,
|17.04.2007
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Apple анонсирует Final Cut Studio 2 и Server
ссиональной работы с видео — Final Cut Studio 2 и Final Cut Server. В Final Cut Studio 2 вошли Final Cut Pro 6, Soundtrack Pro 2, Compressor 3, DVD Studio Pro 4.2, Color, Motion 3 и другие
|26.06.2006
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Apple представила Shake 4.1
ut Studio, обеспечивая набором инструментов от ретуширования до 3D-компоузинга. Запущенный прямо из Final Cut Pro, Shake использует технологию анализа оптического потока, которая позволяет меня
|05.04.2006
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Apple представила новую версию Final Cut Studio
Apple представила «Универсальную версию» видеоредактора Final Cut Studio. В пакет входят Final Cut Pro 5, Soundtrack Pro, Motion 2 и DVD Studio Pro 4. Пакет продается на сайте компан
|18.04.2005
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Apple выпустил Final Cut Studio 5
Компания Apple анонсировала выход новой версии своего ПО Final Cut Studio, сообщает Reuters. Программное обеспечение ориентировано на редактирование и
|19.04.2004
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Apple выпустил новое ПО для работы с цифровым видео
продуктов для работы с цифровым видео, DVD-файлами, а также создания видео-спецэффектов. Программа Final Cut PRO HD предназначена для монтажа высококачественного цифрового видео высокого разре
Apple Final Cut Pro и организации, системы, технологии, персоны:
|Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
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|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|MacWorld 134 1
|cw360 84 1
|ZDnet 663 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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