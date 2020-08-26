Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Apple Final Cut Pro Final Cut Pro X

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.08.2020 Apple обновила Final Cut Pro X

Apple добавила в Final Cut Pro X мощные новые функции, которые будут полезны для удалённой работы и ускорят со
27.03.2020 Apple предоставила бесплатный 90-дневный пробный период на Final Cut Pro X и Logic Pro X

Apple сообщила о том, что с сегодняшнего дня профессиональные приложения Final Cut Pro X для видеомонтажа и Logic Pro X для создания музыки открывают для всех пользов
28.02.2017 Комплект профессиональных приложений Apple для образования стал доступен в России

ют доступ к специальной цене на все пять профессиональных приложений для работы с видео и музыкой — Final Cut Pro X, Motion и Compressor, а также Logic Pro X и MainStage, сообщили CNews в Apple
27.02.2015 "Фокус" на Final Cut Pro X

в главной роли не успел бы появиться на больших экранах к 26 февраля, если бы его авторы не выбрали Final Cut Pro X в качестве платформы для монтажа материалов. Как рассказали режиссёры фильма

19.02.2015 Профи голосуют за Final Cut Pro X

Пакет видеомонтажа Final Cut Pro X пользуется всё большей популярностью у профессионалов кино и телевидения. К п
22.06.2011 Apple представила Final Cut Pro X с гибкой временной шкалой

Apple представила Final Cut Pro X, новую версию популярной программы для профессионального монтажа видео. Fi
21.10.2008 Авторизованный учебный центр Apple проведет тренинг по Final Cut Studio 2 в рамках NATEXPO 2008

ания и технологий для теле-, радио и интернет вещания NATEXPO 2008. В рамках мероприятия авторизованный учебный центр Apple проведет тренинг по программным пакетам для профессиональной работы с видео Final Cut Studio 2. Тренинг пройдет Учебной Зоне выставки. Отметим, что NATEXPO — проект, призванный объединить и систематизировать индустриальное развитие российских электронных средств массов
16.11.2007 Final Cut Express 4: полупрофессиональный видеомонтаж

Apple выпустила новую версию программы для видеомонтажа Final Cut Express 4, созданную на базе Final Cut Pro 6. Final Cut Express содержит средства для наложения эффектов и цветокоррекции,
17.04.2007 Apple анонсирует Final Cut Studio 2 и Server

ссиональной работы с видео — Final Cut Studio 2 и Final Cut Server. В Final Cut Studio 2 вошли Final Cut Pro 6, Soundtrack Pro 2, Compressor 3, DVD Studio Pro 4.2, Color, Motion 3 и другие
26.06.2006 Apple представила Shake 4.1

ut Studio, обеспечивая набором инструментов от ретуширования до 3D-компоузинга. Запущенный прямо из Final Cut Pro, Shake использует технологию анализа оптического потока, которая позволяет меня
05.04.2006 Apple представила новую версию Final Cut Studio

Apple представила «Универсальную версию» видеоредактора Final Cut Studio. В пакет входят Final Cut Pro 5, Soundtrack Pro, Motion 2 и DVD Studio Pro 4. Пакет продается на сайте компан
18.04.2005 Apple выпустил Final Cut Studio 5

Компания Apple анонсировала выход новой версии своего ПО Final Cut Studio, сообщает Reuters. Программное обеспечение ориентировано на редактирование и
19.04.2004 Apple выпустил новое ПО для работы с цифровым видео

продуктов для работы с цифровым видео, DVD-файлами, а также создания видео-спецэффектов. Программа Final Cut PRO HD предназначена для монтажа высококачественного цифрового видео высокого разре

Публикаций - 58, упоминаний - 101

Apple Final Cut Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 44
Nvidia Corp 4002 8
Adobe Systems 1597 6
STG Partners - Avid Technology 39 5
Intel Corporation 12811 5
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 5
Blackmagic Design 15 4
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 32 4
Samsung Electronics 11065 4
Microsoft Corporation 25775 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Sony 6739 4
SAS Institute 1082 3
Philips 2099 3
Adobe Macromedia 219 2
VAIO 475 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 2
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 2
Xoro Eectronics 81 2
FalconStor Software 9 2
Shinco Technology 7 2
X Corp - Twitter 2938 2
LG Electronics 3735 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
HP Inc. 5883 2
Autodesk 639 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Logitech 437 2
Sharp Corporation 1062 2
Nintendo 823 2
Google LLC 12690 2
ONYX International 158 1
МакЦентр - MacCentre 171 1
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 1
LaCie 75 1
JVC Kenwood 422 1
RealNetworks Products and Services 355 1
Терем 67 1
Cowon Systems 73 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
Warner 540 1
McCentre.ru - интернет-магазин 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Walt Disney Company 647 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 13
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 8
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 6
Наушники - Headphones 4479 6
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 5
Apple MacBook Pro 559 18
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Adobe Photoshop 804 14
Apple Logic Pro X 22 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Apple macOS 2419 12
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 11
Apple iPad 4012 10
Apple iMovie 70 9
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 9
Apple DVD Studio 9 8
Apple - App Store 3109 8
Adobe Premiere 117 7
Microsoft Windows 16882 7
Apple Safari - браузер 896 7
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 14 6
Apple iLife GarageBand 58 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple MagSafe 107 5
Apple iPad Pro 320 5
Apple iOS 8583 5
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 5
Apple iPhone 6 4861 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
Adobe Illustrator 136 4
Apple Keynote 63 4
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 52 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 4
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 3
Apple Numbers 51 3
Nvidia GeForce GT 337 3
Apple iLife 72 3
Apple PowerPC 62 3
Adobe After Effects 72 3
Google Android 15244 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Чебатко Алексей 7 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Дурбажев Владимир 3 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Хвалеев Павел 1 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Атамалибеков Рауф 1 1
Dalessandri Leonardo - Далессандри Леонардо 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Носков Константин 241 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Дания - Королевство 1337 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 43 1
США - Калифорния - Милпитас 13 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Китай - Тайвань 4245 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Новая Зеландия 737 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Литий - Lithium - химический элемент 663 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 101 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Английский язык 7030 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 265 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
MacWorld 134 1
cw360 84 1
ZDnet 663 1
WCCFTech - Издание 110 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
HFS Research 49 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще