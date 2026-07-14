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Папуа Новая Гвинея Независимое Государство

Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство

СОБЫТИЯ


14.07.2026 Беспилотник «Геоскан 201» получил сертификат «Сделано в России» от РЭЦ 1
15.01.2024 Сбой в государственном ПО вдвое урезал чиновникам зарплату, спровоцировал массовые беспорядки и ввод войск 5
13.08.2020 Найдено первое доказательство шпионской деятельности Huawei. Она хотела украсть важные документы у Папуа – Новой Гвинеи 4
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
04.04.2017 Конец эпохи: Windows больше не самая массовая ОС в интернете 1
20.01.2016 Красота глазами Apple 1
18.01.2016 В дни новогодних каникул абоненты Tele2 пользовались мобильной связью более чем в 150 странах мира 1
26.03.2014 Спутники Rapid Eye будут контролировать вырубку лесов 1
04.05.2012 Математика – не универсальный язык 1
22.12.2011 Три миллиона Dead Island 1
26.09.2011 Человечество заселило Азию двумя волнами 1
09.08.2011 Dead Island на "золоте" 1
02.08.2011 Dead Island. Скриншоты 1
30.06.2011 В Новой Гвинее нашли клыкастую лягушку и еще 1000 новых видов 1
09.06.2011 Dead Island. Скриншоты 1
26.05.2011 Dead Island. Скриншоты 1
17.05.2011 Dead Island. Видео 1
17.05.2011 Dead Island. Скриншоты 1
24.03.2011 Dead Island. Скриншоты 1
18.03.2011 Dead Island. Скриншоты 1
04.03.2011 Dead Island. Скриншоты 1
17.02.2011 Dead Island. Видео 1
01.02.2011 Коровье бешенство - исчезает или готовит новую эпидемию? 1
24.12.2010 ДНК подтверждает: на Алтае найден новый вид человека 1
26.10.2010 В Антарктике нашли останки черепах 1
19.07.2010 В Папуа-Новой Гвинее и на Аляске произошли сильные землетрясения 2
05.03.2010 Выявлены признаки карстовой морфологии Титана 1
02.02.2010 У берегов Папуа-Новая Гвинея произошло мощное землетрясение 1
24.06.2009 В Японии и Папуа-Новой Гвинее произошли сильные землетрясения 1
01.04.2009 В Индонезии и в южной части Тихого океана произошли сильные землетрясения 1
11.12.2008 «МегаФон» организовал роуминг с Фиджи 1
24.10.2008 В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение 1
05.08.2008 Генсек ООН: успехи в борьбе с ВИЧ обошли стороной Россию 1
30.10.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Папуа-Новой Гвинее 1
26.07.2007 В Папуа - Новой Гвинее появится новый дистрибьютор космоснимков QuickBird 1
03.07.2007 Беларусь успешно создает "цифровую" армию 1
22.05.2007 Глубоководное бурение губит редкие экосистемы 1
10.05.2007 Кокосовые дизели пришли в Папуа Новую Гвинею 1
29.05.2006 Землетрясения сливаются в сплошную канонаду 1
29.05.2006 Землетрясения сливаются в сплошную канонаду 1

Публикаций - 43, упоминаний - 51

Папуа Новая Гвинея и организации, системы, технологии, персоны:

Tencent - Techland 83 11
Deep Silver 62 5
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 4
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3326 2
МегаФон 10661 2
SAP SE 5587 2
Microsoft Corporation 25723 2
Совзонд - Sovzond 123 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 1
Digicel Antilles Francaises Guyane 14 1
БелВАР 4 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
БелОМО - Белорусское оптико-механическое объединение 4 1
Пеленг ПО 6 1
Планар НПО 24 1
МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 1
Huawei 4637 1
Apple Inc 13098 1
ZTE Corporation 800 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5940 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3189 2
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Правительство Австралии - Федеральная полиция Австралии - Австралийская федеральная полиция - Australian Federal Police (AFP) 12 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13689 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5616 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 392 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1403 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
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Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
TerraDaily 141 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
New Scientist 1448 1
IGN 54 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
The Register - The Register Hardware 1778 1
AP - Associated Press 2007 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
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ASPI - Australian Strategic Policy Institute - Австралийский институт стратегической политики 2 1
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МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
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НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
Heidelberg University - Гейдельбергский университет - Университет Хайделберга 11 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2118 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 229 2
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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