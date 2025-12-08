Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Гвинея Гвинейская Республика

Гвинея - Гвинейская Республика

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Проект «Мост»: «Ашан» расширил границы найма, трудоустроив 800 иностранцев из 70 стран 1
02.02.2024 «Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
11.11.2014 CIO Nordgold о правилах успеха глобальных ИТ-проектов 1
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1
09.06.2011 Dead Island. Скриншоты 1
26.05.2011 Dead Island. Скриншоты 1
17.05.2011 Dead Island. Скриншоты 1
24.03.2011 Dead Island. Скриншоты 1
18.03.2011 Dead Island. Скриншоты 1
04.03.2011 Dead Island. Скриншоты 1
17.02.2011 Dead Island. Видео 1
02.02.2010 У берегов Папуа-Новая Гвинея произошло мощное землетрясение 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Гвинея и организации, системы, технологии, персоны:

Tencent - Techland 83 7
Deep Silver 58 4
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - Société Européenne des Satellites 95 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
MultiChoice 2 1
Telegram Group 2571 1
Coinbase 63 1
SAP SE 5426 1
АйТи 1439 1
Microsoft Corporation 25236 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Intel Corporation 12541 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Разгуляй 40 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Интеко 17 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 721 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1
Стандартизация - Standardization 2240 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1563 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Аналоговые технологии 2835 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 13 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 59 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 41 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 74 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 162 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
Истомин Максим 26 1
Скоробогатов Виктор 7 1
Речкунов Михаил 3 1
Гирдин Сергей 3 1
Шляхов Константин 3 1
Симулин Алексей 2 1
Дуров Павел 309 1
Маркин Алексей 4 1
Дуров Николай 21 1
Белокопыт Алексей 3 1
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 42 9
Польша - Республика 2001 8
Россия - РФ - Российская федерация 156831 6
Африка - Африканский регион 3570 5
Либерия 25 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Украина 7793 3
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 3
Мьянма - Республика Союз - Бирма 130 3
Мозамбик - Республика 51 3
Йемен - Йеменская Республика 68 3
Мали - Республика 27 3
Конго - Демократическая Республика 100 2
Малави 22 2
Замбия - Республика 48 2
Ливия 152 2
Габон - Габонская Республика 20 2
Гамбия - Республика 14 2
Гвинея-Бисау - Республика 10 2
Африка - Сахара - пустыня 90 2
Буркина-Фасо 27 2
Багамские Острова - Багамы 61 2
Южный Судан - Республика 13 2
Экваториальная Гвинея - Республика 8 2
Тринидад и Тобаго 20 2
Сан-Томе и Принсипи 6 2
Нигер - Республика 24 2
Казахстан - Республика 5792 2
Европа 24634 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Дания - Королевство 1318 2
Швеция - Королевство 3715 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Сингапур - Республика 1906 2
Индия - Bharat 5697 2
Америка Южная 868 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Английский язык 6876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 568 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 23 1
IGN 54 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
CoinMarKetCap 23 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще