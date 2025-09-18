Разделы

18.09.2025 Россияне запустили в Африке систему контроля операторов связи 1
12.08.2024 Из-за обыкновенного перекура целый континент остался без интернета 1
20.10.2023 «Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта 1
04.03.2022 Знаменитый производитель маршрутизаторов прекратил поставки в Россию 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
12.01.2017 Новогодний интернет-трафик Tele2 за границей вырос в 8 раз 1
19.02.2016 Nordgold внедрил систему управления ресурсами предприятия на базе решений SAP 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 1
11.11.2014 CIO Nordgold о правилах успеха глобальных ИТ-проектов 1
29.10.2014 Nordgold завершил интеграцию ИТ-инфраструктуры в корпоративную сеть передачи данных 1
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
23.09.2013 Orange подключил африканские предприятия Nordgold к VPN 1
07.09.2012 В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами 1
21.09.2011 «Северстали» требуется ИТ-руководитель 1
26.10.2009 Отсутствие ШПД тормозит развитие целых континентов 1
24.07.2009 Разработан новый метод профилактики передачи ВИЧ от матери к новорожденному 1
07.02.2008 Заповедник "Ростовский" включен во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО 1
09.01.2008 Nokia Siemens Networks построит сеть в Саудовской Аравии 1
28.06.2006 Российский экспорт оружия: данные ООН 1
28.06.2006 Российский экспорт оружия: данные ООН 1
26.11.2003 Россия - 64-я в мире по телекоммуникациям 1
24.11.2003 ITU представил рейтинг стран по уровню цифровизации и связи 1
26.07.2002 Protek произведет поставку системы биллинга и обслуживания клиентов в Буркина Фасо 1
30.03.2000 MSI CI и Telecel борятся за право получить лицензию на строительство 1
30.03.2000 MSI CI и Telecel борятся за право получить лицензию на строительство сотовой сети в Буркина Фасо 1

SAP SE 5387 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 2
Siemens AG - Siemens Group 2613 2
АйТи 1419 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 2
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 2
Huawei 4114 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13755 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3041 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Microsoft Corporation 25054 1
MikroTik 41 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 26 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 71 1
Шахты 0 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2276 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 431 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 661 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Фирма АС 5 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7908 3
Северсталь ПАО - Severstal 543 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2940 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 47 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 1
Разгуляй 40 1
Интеко 17 1
Почта России ПАО 2214 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Геометрия НПО 148 1
Северсталь Ресурс 18 1
Северсталь Золото 2 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1173 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 414 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ECOWAS - Economic Community of West African States - CEDEAO - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest - ЭКОВАС - Экономическое сообщество западноафриканских государств 2 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4676 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5149 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 2
World Wide Web Foundation 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6339 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21580 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13116 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13240 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7123 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4196 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28624 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30484 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11108 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14247 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13187 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3901 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8378 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9970 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8660 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26654 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22421 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31335 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5211 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6560 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8501 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11939 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9538 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2164 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11063 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3325 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 712 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 520 2
Стандартизация - Standardization 2207 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16797 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16540 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2020 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 267 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12801 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8791 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1461 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 880 1
Linux OS 10644 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1875 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
Google Play - Google Store - Android Market 3391 1
Новые облачные технологии - МойОфис 847 1
Apple - App Store 2974 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1183 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1756 1
FreePik 1292 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 136 1
Pixabay 172 1
Скоробогатов Виктор 7 3
Речкунов Михаил 3 2
Ибрагим Мохамед 2 2
Максимов Олег 1 1
Зинькович Сергей 1 1
Лебедев Павел 35 1
Маркин Алексей 4 1
Гузеев Дмитрий 2 1
Ткаченко Сергей 17 1
Чимиричкина Мария 30 1
Юрецкий Алексей 17 1
Комиссаров Дмитрий 233 1
Еременко Максим 14 1
Жуков Михаил 39 1
Draganov Petko - Драганов Петко 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 18
Казахстан - Республика 5734 14
Африка - Африканский регион 3545 13
Индия - Bharat 5611 8
Бразилия - Федеративная Республика 2426 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 6
Беларусь - Белоруссия 5952 6
Нигерия - Федеративная Республика 326 6
Египет - Арабская Республика 1039 6
Тунис - Тунисская Республика 169 6
Мали - Республика 27 6
Украина 7735 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13483 5
Швеция - Королевство 3658 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 5
Европа 24516 5
Зимбабве - Республика 121 5
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 244 5
Судан - Республика 106 5
Камерун - Республика 60 5
Кения - Республика 157 5
Нигер - Республика 24 5
Узбекистан - Республика 1832 4
Армения - Республика 2355 4
Азия - Азиатский регион 5686 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 4
Франция - Французская Республика 7943 4
Финляндия - Финляндская Республика 3643 4
Южная Корея - Республика 6795 4
Эстония - Эстонская Республика 755 4
Саудовская Аравия - Королевство 623 4
Танзания - Объединённая Республика 78 4
Замбия - Республика 48 4
Гана - Республика 71 4
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 35 4
Йемен - Йеменская Республика 68 4
Либерия 25 4
Норвегия - Королевство 1824 3
Польша - Республика 1996 3
Япония 13439 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 6
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 857 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5865 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 3
Английский язык 6824 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5720 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5912 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14687 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 2
Экономический эффект 1162 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8114 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1528 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1362 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6809 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2871 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3628 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4233 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10369 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4843 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6251 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6715 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 644 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5242 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2334 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1793 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7810 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8409 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1279 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1396 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 548 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2135 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 270 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1308 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 2
Военно-промышленный курьер 88 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
Washington Profile 142 1
The Register - The Register Hardware 1659 1
Oxford Economics 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
ИнфоКом 115 1
Россия-Африка - саммит 3 1
