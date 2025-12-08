Разделы

Сьерра-Леоне Республика Republic of Sierra Leone

Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Проект «Мост»: «Ашан» расширил границы найма, трудоустроив 800 иностранцев из 70 стран 1
08.04.2025 Билайн расширяет международную сеть роуминга и улучшает качество связи 1
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров 1
05.04.2024 Smart Engines обновила продуктовую линейку до версии 2.3.0 1
12.03.2024 Smart Engines создала ИИ для мультиобъектного распознавания и защиты от мошенников 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
08.10.2020 Разработанные в России технологии защиты от DDoS-атак востребованы в Африке 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
22.03.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 5 млн зарегистрированных компаний 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
23.03.2017 «Битрикс24» поможет мексиканскому правительству проводить опросы населения 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 1
22.09.2014 К 2017 г. половина населения мира будет подключена к интернету 1
12.08.2014 Addressing Homes борется с вирусом Эбола при помощи ГИС 1
05.02.2014 Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии 1
03.07.2013 Киберпреступность набирает обороты 1
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1
20.10.2011 Российские офисы атакованы телефонными мошенниками из «третьего мира» 1
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 1
24.08.2010 Пользователей из России и Турции чаще всего атакуют хакеры 1
03.08.2010 LTE-сеть в России построит специалист по афганскому WiMAX 1
27.11.2009 В Азовском море образовались два полукилометровых нефтяных пятна 1
18.11.2009 Коррумпированность России уменьшилась на 1% 1
23.10.2009 Русские связисты штурмуют Африку 2
10.08.2009 Yota экспортирует WiMAX в Америку 1
23.01.2009 Либерия атакована гусеницами-мигрантами 1
09.01.2008 Nokia Siemens Networks построит сеть в Саудовской Аравии 1
03.07.2007 Беларусь успешно создает "цифровую" армию 1
23.03.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Сьерра-Леоне и Боснии и Герцеговине 1
25.03.2002 Дети-повстанцы сменят оружие на ПК 1
15.02.2002 Неделя в Сети: Да я на Вас в суд подам! 1
14.02.2002 "Репортеры без границ" назвали "врагов интернета" 1
14.02.2002 Абдель Азиз аль Сауд, Александр Лукашенко и Гейдар Алиев признаны "врагами интернета" 1
16.01.2001 В Париже задержаны два интернет-мошенника 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Сьерра-Леоне и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 6
1С-Битрикс - Bitrix 620 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 3
Visor 69 2
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 88 2
Microsoft Corporation 25236 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 2
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 1
StormWall - Сторм системс 114 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Mustcom 37 1
Фирма АС 5 1
MTN Group 35 1
Питерская группа связистов 437 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - Société Européenne des Satellites 95 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 15 1
Sipnet - Сипнет 79 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Applied Materials 300 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 16 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
Oftel - Office of Telecommunications 37 1
БСК Инжиниринг 1 1
InformUnity - ИнформЮнити 1 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
БелВАР 3 1
TimeTurns Holdings 10 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
АМКОДОР 8 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Роснефть НК - нефтяная компания 528 2
Ростех - Вертолеты России 175 2
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 2
Альфа-Банк 1868 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 1
Telconet Capital 28 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 1
First National Holdings 39 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 2 1
Norton Rose Fulbright 5 1
ICON Private Equity 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Почта России ПАО 2245 1
eBay Inc 1631 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
American Express - Amex 335 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 1
Альфа-Групп 731 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
Мосгордума - Московская городская Дума 145 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
ECOWAS - Economic Community of West African States - CEDEAO - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest - ЭКОВАС - Экономическое сообщество западноафриканских государств 2 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Сообщество производителей молока Калифорнии - Совет производителей молока Калифорнии 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ЛДПР 110 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 830 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 3
Аналоговые технологии 2835 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 2
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 49 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
SOTA - State-of-the-art - перспективные технологии, находящиеся на переднем крае науки 6 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 222 2
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 61 1
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 51 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
MP3.com 130 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 167 1
Addressing Homes - AimObservers 1 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 139 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Видео онлайн 3 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Новые облачные технологии - МойОфис 891 1
Apple - App Store 3008 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 15 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 162 1
Asterisk 88 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
Путин Владимир 3349 3
Кучма Леонид 29 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
Милявский Александр 6 2
Морошкин Александр 118 2
Киселев Евгений 13 2
Гонгадзе Георгий 2 2
Рыжиков Сергей 112 2
Свердлов Денис 201 2
Каримова Гульнара 92 2
Каримов Ислам 95 2
Хренов Сергей 41 2
Немшич Борис 23 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Рожецкин Леонид 48 1
Юсупов Ренат 122 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Вальянов Дмитрий 4 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Гаттаров Руслан 144 1
Курило Андрей 38 1
Ткаченко Андрей 24 1
Ермаченков Алексей 14 1
Чигвинцев Александр 3 1
Хантимиров Рамиль 58 1
Макаров Станислав 117 1
Бабаев Кирилл 56 1
Истомин Максим 26 1
Мызовский Герман 11 1
Андросик Владимир 32 1
Фетисов Глеб 21 1
Березовский Борис 24 1
Шиденко Кирилл 11 1
Соболь Галина 8 1
Угольков Виталий 3 1
Шкель Виктор 3 1
Сафронов Александр 6 1
Милявская Жанна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 23
Африка - Африканский регион 3570 18
Европа 24634 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 13
Беларусь - Белоруссия 6023 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 10
Казахстан - Республика 5792 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 10
Франция - Французская Республика 7975 10
Нигерия - Федеративная Республика 327 10
Ливия 152 9
Германия - Федеративная Республика 12936 9
Уганда - Республика 89 9
Конго - Демократическая Республика 100 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 8
Индия - Bharat 5697 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 8
Судан - Республика 106 8
Швеция - Королевство 3715 7
Турция - Турецкая республика 2486 7
Украина 7793 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 7
Бурунди - Республика 71 7
Танзания - Объединённая Республика 78 7
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 7
Гамбия - Республика 14 6
Либерия 25 6
Армения - Республика 2368 6
Финляндия - Финляндская Республика 3658 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 6
Узбекистан - Республика 1869 6
Ирак - Республика 700 6
Замбия - Республика 48 5
Габон - Габонская Республика 20 5
Нигер - Республика 24 5
Япония 13547 5
Италия - Итальянская Республика 4429 5
Саудовская Аравия - Королевство 631 5
Иран - Исламская Республика Иран 1115 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
Английский язык 6876 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Blacklist - Чёрный список 671 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
Гражданская война 167 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 21 1
Webmaster - Вебмастер 133 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 159 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 58 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews Мишень 172 1
Индекс потребительского доверия 20 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Россия-Африка - саммит 3 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
