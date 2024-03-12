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Smart Engines создала ИИ для мультиобъектного распознавания и защиты от мошенников

Российский ИИ-разработчик Smart Engines представил ИИ, способный распознавать в одном кадре какое угодно количество документов – вплоть до нескольких десятков. Новая система поможет банкам, МФО и другим компаниям финтех-рынка не только усовершенствовать клиентский путь в процессе идентификации, но и защититься от мошеннических атак.

Это принципиально новый и гораздо более удобный сценарий идентификации клиентов. Раньше пользователю, который желает получить кредит или воспользоваться другой банковской услугой, необходимо было поочередно фотографировать и прикреплять к заявке удостоверяющие личность документы – общегражданский паспорт РФ, СНИЛС, водительское удостоверение и другие. Это, с одной стороны, не очень удобно и трудозатратно, а с другой – оставляет злоумышленникам пространство для маневра. Мошенники могут с помощью ИИ генерировать изображения документов или редактировать их с помощью фоторедакторов, чтобы пройти антифрод-проверки.

В основе альтернативного state-of-the-art-сценария, созданного исследователями Smart Engines, лежит мультиобъектное распознавание документов. Теперь клиенту не нужно по отдельности фотографировать документы – достаточно расположить их в одном кадре и сделать снимок. Всю остальную работу проделает ИИ. За счет последних достижений ученых в области компьютерного зрения и машинного обучения система автоматически детектирует документы, распознает все необходимые поля и обнаруживает любые мошеннические атаки – следы редактирования или иные вмешательства. Если мошенник «вставит» документ в изображение или смонтирует несколько, система мгновенно обнаружит махинации.

Количество документов на фото ограничивается, по сути, только возможность камеры устройства, так как фирменная OCR Smart Engines обеспечивает распознавание текста до тех пор, пока его видит человек. При этом распознавание всех документов на фото занимает буквально секунду, что делает новый пользовательский путь не только более безопасным для банков, но и удобным для самого клиента. Такая скорость достигается за счет собственной технологии OCR с применение сверхлегких нейросетей.

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Цифровизация

«Скорость, удобство и безопасность – важнейшие характеристики любой системы. Мы сделали решение, в котором улучшены все эти показатели. Кроме того, это первая в России и во всем мире система, способная распознавать неограниченное число документов на 1 изображении», – сказал генеральный директор Smart Engines доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Функционал вошел в новую версию программного продукта Smart ID Engine 2.3.0. Помимо них, он содержит в себе ряд других важных улучшений. Так, в Smart ID Engine было добавлено 24 новых типов документов, удостоверяющих личность, которые ранее не поддерживались. Речь идет, например, о новых документах стран Африки (водительские права в Ливии, ID-карта Сьерра-Леоне или виза на Мадагаскар), а также нескольких европейских государств (медкарты в Финляндии или военные билет в Норвегии). Добавлено 69 новых подтипов удостоверяющих личность документов, в том числе Аргентины, Армении, Бразилии, Германии, Франции и других. Таким образом, продукт Smart Engines поддерживает на данный момент распознавание 2709 (+142) типов документов с 4305 (+258) уникальными шаблонами.

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