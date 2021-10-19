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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Африка
Африканский регион

Африка - Африканский регион


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
09.09.2021 Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль 1
18.08.2021 Аналитики IDC: Xiaomi впервые лидирует на российском рынке смартфонов 1
12.08.2021 Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций 1
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства 2
06.08.2021 Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов 1
06.08.2021 My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google 1
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 2
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 2
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 2
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 1
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
16.07.2021 Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов 1
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами 1
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
08.07.2021 Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем 1
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 1
01.07.2021 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру Pharmalys Laboratories 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 1
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 3
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1

Публикаций - 1540, упоминаний - 1902

Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 3032 128
Microsoft Corporation 11594 115
Dell EMC 2491 102
IBM 3668 91
Apple Inc - Эппл Рус 7849 87
Acer Group 1401 81
Lenovo Group 1666 73
Samsung Electronics 5871 69
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2823 66
Google LLC 7419 64
Fujitsu 773 60
SAP SE 3270 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5496 51
Intel Corporation 4329 49
HP - Hewlett-Packard 961 46
ASUS - AsusTek Computer Inc 1250 45
Oracle Corporation 3460 42
Huawei 2749 41
Cisco Systems 2152 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6609 36
Nokia Corporation 2540 36
Facebook 3794 35
VMware 1839 35
Orange S.A. 464 34
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 31
Lenovo Motorola 1072 29
3921 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4773 28
Yandex - Яндекс 4126 25
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 25
Toshiba Corporation 1154 24
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 23
Ростех - Ростехнологии 2230 23
Vodafone Group 408 22
Sony 2576 22
NortonLifeLock (Symantec) 865 21
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1133 20
SAS Institute 605 20
LG Electronics 1933 20
AT&T Inc 608 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4346 30
Visa International 1358 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1439 19
Почта России ПАО 1584 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 647 11
РЖД - Российские железные дороги 1093 11
Альфа-Групп 351 11
Аэрофлот 496 10
Альфа-Банк 1132 9
Uber Technologies 258 9
Uber 257 9
eBay Inc 563 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 245 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 194 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 7
Газпромбанк - ГПБ 695 7
Qiwi 783 6
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 161 5
X5 Group - Пятерочка 561 5
Яндекс.Еда 93 5
LinkedIn 524 5
American Express 172 5
Яндекс.Такси 271 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 91 4
Coca-Cola Company 117 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 4
Северсталь ПАО 206 4
Евросеть 934 4
X5 Group 601 4
UnionPay - Платёжная система 75 4
Deutsche Bank 135 4
Citigroup 117 4
РВК - Российская венчурная компания 482 4
Бином 16 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 3
МКБ - Московский кредитный банк 269 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5843 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1729 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2252 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1012 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1980 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1368 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 6
Правительство РФ 2226 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1246 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1619 5
World Bank Group - Всемирный банк 135 5
Пентагон - Министерство обороны США 290 5
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1472 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1719 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 4
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 290 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1395 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 84 3
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 3
Федеральное казначейство России 766 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1702 3
Управление делами президента Российской Федерации 40 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 266 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 436 3
Росинфокоминвест 39 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 357 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 520 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 705 11
Руссофт - Russoft 268 10
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 459 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
Creative Commons - некоммерческая организация 32 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 279 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 52 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
Linux Foundation 159 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 43 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
World Wide Web Foundation 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10502 118
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4693 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7479 40
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3975 39
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5523 36
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 527 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 32
3G - Стандарт мобильной связи 3831 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3112 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2242 28
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 26
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3107 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 952 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3829 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 19
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3043 18
Big Data - Большие данные 1136 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 16
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1592 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1345 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2947 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2453 13
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 12
ИТ-аутсорсинг 685 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1748 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
USB Type-C - USB-C 901 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1190 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1498 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 10
МФУ - Многофункциональное устройство 603 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 9
Google Android 10752 81
Microsoft Windows 10 6807 61
Linux OS 4384 42
Apple iOS 5744 41
Apple iPhone - Серия смартфонов 5189 38
Intel x86 - Архитектура процессора 999 32
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2270 20
Новые облачные технологии - МойОфис 311 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2237 17
Apple iPad 3263 16
Apple - App Store 2199 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Microsoft Office 1996 14
Apple Mac 1488 14
Nvidia GeForce GTX 2127 13
Microsoft Skype 1499 13
Microsoft Windows 7 1662 12
Apple macOS 944 12
Symbian OS 803 12
Microsoft Windows Phone OS 1472 12
Google YouTube - Видеохостинг 1827 12
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 12
Microsoft Azure 1171 11
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 10
Apple iPod 634 10
Intel Core - Семейство процессоров 866 10
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1028 9
Java - Язык программирования 1217 9
Microsoft Windows XP 951 9
Google Chrome OS 306 9
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 9
Microsoft Windows 876 8
Tizen OS - Linux 215 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 8
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 8
Apple iPod Touch 664 8
Corning Gorilla Glass 496 8
Apple macOS X 935 7
AWS - Amazon Web Services 569 7
Apple iPhone 5 710 7
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 33 15
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 14
Касперский Евгений 223 13
Мишин Глеб 49 12
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 12
Комиссаров Дмитрий 157 9
Прохоров Юрий 44 8
Белоусов Сергей 217 8
Медведев Дмитрий 1437 7
Рейман Леонид 466 7
Путин Владимир 1840 7
Изосимов Александр 104 6
Макаров Валентин 115 6
Бочарникова Татьяна 78 6
Щеголев Игорь 676 5
Steve Jobs - Стив Джобс 734 5
Apotheker Leo - Апотекер Лео 58 5
Низовский Григорий 18 5
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 294 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 4
Черный Алексей 23 4
Тихонов Андрей 33 4
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 4
Земков Сергей 150 4
Каримова Гульнара 89 4
Baker Simon - Бейкер Саймон 23 4
Каримов Ислам 86 4
Филатов Андрей 99 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
Анисимов Константин 28 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Усманов Алишер 241 4
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 25 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 337 4
Опанасенко Всеволод 102 3
Макарочкина Наталия 8 3
Голованов Сергей 37 3
Whitman Meg - Уитман Мэг 91 3
Виноградова Наталья 49 3
Ближний Восток 1512 993
Россия - Российская федерация - РФ 58871 740
Европа 3896 713
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14732 388
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1117 370
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5840 358
Азия - Азиатский регион 1568 277
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 774 255
Латинская Америка 748 245
Европа Восточная 1746 241
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8222 240
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5931 222
Индия - Республика 2224 204
Северная Америка 1451 168
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4138 151
Япония 2918 150
Германия - Федеративная Республика 3787 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17903 116
Европа Западная 632 114
Канада 1359 110
Южная Америка 322 108
Франция - Французская Республика 2201 107
Украина 3537 94
Австралия - Австралийский Союз 1168 87
Бразилия - Федеративная Республика 1147 78
Турция - Турецкая республика 968 76
Казахстан - Республика 2716 72
ЮВА - Юго-Восточная Азия 529 70
Италия - Итальянская Республика 1449 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7543 56
Испания - Королевство 1296 56
Беларусь - Белоруссия 2147 51
Нидерланды 1001 50
Южная Корея - Республика 1518 49
Египет - Арабская Республика 376 46
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 774 45
Америка 477 44
ЮАР - Южно-Африканская Республика 242 42
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 466 40
Швеция - Королевство 785 39
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4105 52
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3340 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2928 42
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 35
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1019 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2263 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 853 24
Русский язык 1027 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1240 17
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 654 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 361 10
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 91 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 8
Вторая мировая война 299 8
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 7
Космодром Байконур 99 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 320 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 7
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ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 3
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РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 50 2
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 101 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 232 2
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Школа новых технологий 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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