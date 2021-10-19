Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Африка
Африканский регион
Публикаций - 1540, упоминаний - 1902
Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru