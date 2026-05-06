Африка - Африканский регион

VAS Experts зафиксировал интерес телеком-операторов из Северной Африки к модернизации ядра сети Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts проанализировал структуру запросов со стороны телеком-рынка Северной Африки. В основу анализа легли данные, полученным в ходе выставки GITEX Africa в Марокко. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts. Существенная часть интереса к решениям для управления

Itglobal.com оценила интерес к российским ИТ-решениям на рынке Северной Африки Дистрибьютор Itglobal.com (подразделение корпорации ITG) подвел итоги работы на рынке Северной Африки и показал, какие ИТ-решения вызывают наибольший интерес в регионе. В основу анализа легли данные, собранные компанией в Марокко. Они отражают распределение спроса между местными системны

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать в статусе «догоняющих», о чем вы писали в монографии «Научно-технологическое развитие стран Азии и Африки» в 2025 г. Василий Кузнецов: Есть методологическая проблема с оценкой уровня развития

SimpleOne (корпорация ITG) оценила потенциал африканского рынка для расширения международной экспансии One (входит в корпорацию ITG) провела комплексный анализ рынка автоматизации бизнес-процессов стран Африки по данным встреч с потенциальными клиентами и партнерами. Эксперты отметили, что местн

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд ьтаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что люди, жившие в Южной Африке 60 000 лет назад, уже обладали подробными знаниями о ядовитых растениях и понимали, ка

«Геоскан» будет реализовывать образовательные инициативы в Африке х аппаратов, а также рассказал о космических проектах компании. Также «Геоскан» прорабатывает возможность установки в университете станции сети «Соникс» и создания лабораторий, в которых российские и африканские студенты, преподаватели и действующие инженеры смогут обмениваться знаниями и опытом. «Геоскан» наработал уникальные компетенции в беспилотной и космической отраслях, в том числе в

Россияне запустили в Африке систему контроля операторов связи ные, которые решение позволяет собирать и анализировать, могли бы заинтересовать целый ряд структур африканского государства, например, Управление по регулированию электронных коммуникаций и по

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых Борьба с киберпреступностью Сотрудники «Лаборатории Касперского» помогли Интерполу в странах Африки задержать более 1,2 тыс подозреваемых, об этом CNews сообщили представители «Лаборатор

Serengeti 2.0: «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию, в результате которой были задержаны более 1200 подозреваемых полом «Лаборатория Касперского» приняла участие в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки — Serengeti 2.0, предоставив аналитические данные о киберугрозах и индикаторы компроме

«Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке В ходе операции Интерпола Red Card по пресечению незаконной деятельности в Африке «Лаборатория Касперского» предоставила международному агентству данные о киберугрозах.

«Лаборатория Касперского» и Smart Africa заключили стратегическое партнёрство для укрепления кибербезопасности в Африке «Подписание меморандума знаменует собой важную веху в нашем стремлении обезопасить цифровое будущее Африки. Объединив усилия с „Лабораторией Касперского”, мы не только приобретаем необходимые н

Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки ширить географию минимум до 15 филиалов, включая страны Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Индию. Также компания активно исследует возможности расширения присутствия продуктов на рынках БРИКС+, Африки и Латинской Америки. «Наша цель — к 2028 г. сделать так, чтобы выручка IVA Technologies от продажи решений на международном рынке составляла более 10 миллионов долларов», – сказал Максим

Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер банк Фотодженика Американский фонд Invesco полностью вышел из капитала Yandex, продав пакет акций рыночной стоимостью $1 млрд. Его могли выкупить российские инвесторы Обе структуры были основаны южно-африканским миллиардером Аланом Греем (Allan William Buchanan Gray), скончавшимся в 2019 г. Его активы находятся под управлением южноафриканской фирмы Allan Gray. Как Nebius привлек $700 млн Or

«МегаФон»: кузбасские бизнесмены укрепляют деловые связи на Африканском континенте 18 часов), Мьянма (17 часов), Таджикистан (14 часов) и Индия (13 часов). В общей сложности бизнесмены из Кузбасса позвонили в 125 стран, и все чаще они стали общаться по телефону с представителями на Африканском континенте. Например, в этом году в списке появились Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Мали, Мозамбик, Нигерия, Того, Танзания, Уганда и Эритрея. Также в январе у регионально

«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу и Африполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью в странах Африки атория Касперского» оказала содействие Интерполу и Африполу в борьбе с киберпреступностью в странах Африки. В результате операции Serengeti были арестованы более тысячи подозреваемых в причастн

Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке ущим поставщиком решений в области информационных технологий и кибербезопасности на рынках Египта и Африки, компанией Mideast Communication Systems (MCS), штаб-квартира которой расположена в Ка

Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка ловек, в том числе руководители внешнеполитических ведомств и отраслевых министерств России и стран Африки. Пленарное заседание конференции прошло под председательством министра иностранных дел

Positive Technologies: больше половины кибератак в Африке приходится на госсектор и финансы по III квартал 2024 г.). По данным экспертов, выросла доля атак на госсектор и финансовые компании Африки. Они становятся жертвами организованных хакерских группировок, нацеленных на финансову

Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки hnologies провела более 20 продуктивных встреч с потенциальными партнерами на выставке GITEX. Компания достигла договоренностей о сотрудничестве с представителями из ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки для продвижения своих решений в сфере корпоративных коммуникаций. Мы планируем начать экспорт в регион MENA уже в ближайшее время. На сегодняшний день потенциал развития IVA Technologies

Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке злоумышленники целятся в крупные организации и стратегическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и в Африке, однако потенциальный круг жертв может быть шире. Об этом CNews сообщили представители

Россия массово нанимает дешевых программистов из Африки, чтобы сбить высокие зарплаты отечественных ИТ-шников. Опрос И экзотика, и экономия Российские компании начали очень активно искать ИТ-специалистов в странах Африки, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Количество предназначенных для них вакансий вырос

Аналитика «МТС Travel»: турпоток в Марокко летом вырос на 71% даря существенному росту интереса россиян этим летом Марокко стала третьей по числу визитов страной Африки. Республика Маврикий оказалась на четвертом месте по популярности – динамика поездок в

«Пока принтер не заработает, из страны не уедете». Программист оказался заложником в Африке из-за древней оргтехники вающей компании успехом не увенчались, однако саму систему он все же настроил, хотя и с опозданием. Африка – новый дом Владелец компании оказался очень недоволен результатом работы Тома. Он был

Из-за обыкновенного перекура целый континент остался без интернета ва стран южнее Сахары остались без доступа в Интернет. Paton восстановил все ACL, и интернет на юге Африки заработал вновь. The Register не раскрывает ни сроки восстановления, ни последствия де

Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров Дефицит до Африки довел В России очень быстро и очень резко вырос спрос на специалистов из стран Афри

CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока Российские компании CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока (регион MENA). Первое решение, с которым планируют выйти на новые рынки CorpSoft24 и 3DiVi, это совместная разработка в области безопасности: биометрическая система за

SafenSoft выходит на рынок киберзащиты банкоматов в Западной Африке Компания SafenSoft заключила партнерское соглашение с Digital Assure Limited, интегратором решений в области информационной безопасности в Нигерии и других странах Западной Африки. Сотрудничество подразумевает совместное продвижение линейки SoftControl на западноафриканском рынке, а также проведение пилотных проектов и коммерческих внедрений. Сотрудники партнера п

В майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть сиян, чем за аналогичный период 2023 г. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельс

Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки нное на совместное развитие продуктовых решений обеих компаний и дистрибуцию этих решений на рынках Африки и Азии. Ожидается, что первые совместные решения появятся уже в 2024 г. Основной целью

«Лаборатория Касперского» открывает первый центр прозрачности в Африке до 36% в 2022 г. Согласно стратегии цифровой трансформации Африканского союза, к 2030 г. все жители Африки должны иметь возможность подключаться к интернету, цифровизация будет усиливаться, что

«Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки рованную инфраструктуру и задержать злоумышленников, подозреваемых в совершении киберпреступлений в Африке. В результате операции были арестованы 14 человек, а также выявлена сетевая инфраструк

Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки равоохранения. Предлагаемые решения успешно работают в России, теперь они станут доступными жителям африканского континента, в первую очередь гражданам Нигерии и Ганы – стран, совокупное населе

Positive Technologies: 68% атак в странах Африки носят целенаправленный характер %), торговые (12%) и промышленные (10%) организации. «Пятерка „лидеров“ наиболее атакуемых отраслей Африки выглядит нетипичной по сравнению с общемировой статистикой. В топ-5 целей злоумышленни

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды Большой Зимбабве — первый крупный город на юге Африки, где на пике развития проживало около 18 000 человек. Однако никто точно не знает, поч

«Роббо» расширяет присутствие в Африке й интерес к открытой суверенной платформе образовательной робототехнике компании. «Некоторые страны Африки ориентированы на обучение детей информационным технологиям, инновациям, а также стремя

Африканские страны закупают российских роботов-продавцов SIM-карт м Киншасы. Планируется, что при удачном пилоте проект масштабируется до 10 роботов в разных городах африканского континента. Потенциальная сумма контракта в этом случае достигнет суммы полмилли

«Электронные офисные cистемы» расширяет международное сотрудничество со странами Африки а – одно из необходимых условий эффективного развития отечественной экосистемы. В последние годы мы наблюдаем потенциальную заинтересованность в инновационных технологических решениях в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В свою очередь, опыт и экспертиза нашей компании позволяет уверенно предлагать решения задач в сегменте CЭД/ECM любого масштаба, включая государственные программы ци

Из-за европейских санкций российские программисты готовят свое ПО к экспорту в Африку, Азию и на Ближний Восток риходилось 50% продаж, на Ближнее зарубежье — 8-10%, США и Канаду — 13-15%, Европу — 12-13%. Доля Южной и Восточной Азии достигала 5-7%, Ближнего Востока — 3-5%. Южной и Центральной Америки — 2,5-3%, Африки и Австралии — по 1%,. «Сегодня наиболее перспективными рынками можно назвать регион МЕНА и Индию, — рассказал CNews Дмитрий Махлин, директор по развитию системы электронного кадрового до

Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток , привлекшие $450 млн для инвестирования в российский телеком и интернет переонтировались на страны Африки и Ближнего Востока Kismet-II в ходе IPO привлекла $200 млн, Kismet-III - $250 млн. То