Получите все материалы CNews по ключевому слову
Африка Африканский регион
СОБЫТИЯ
|06.05.2026
|
VAS Experts зафиксировал интерес телеком-операторов из Северной Африки к модернизации ядра сети
Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts проанализировал структуру запросов со стороны телеком-рынка Северной Африки. В основу анализа легли данные, полученным в ходе выставки GITEX Africa в Марокко. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts. Существенная часть интереса к решениям для управления
|27.04.2026
|
Itglobal.com оценила интерес к российским ИТ-решениям на рынке Северной Африки
Дистрибьютор Itglobal.com (подразделение корпорации ITG) подвел итоги работы на рынке Северной Африки и показал, какие ИТ-решения вызывают наибольший интерес в регионе. В основу анализа легли данные, собранные компанией в Марокко. Они отражают распределение спроса между местными системны
|30.03.2026
|
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
в статусе «догоняющих», о чем вы писали в монографии «Научно-технологическое развитие стран Азии и Африки» в 2025 г. Василий Кузнецов: Есть методологическая проблема с оценкой уровня развития
|24.03.2026
|
SimpleOne (корпорация ITG) оценила потенциал африканского рынка для расширения международной экспансии
One (входит в корпорацию ITG) провела комплексный анализ рынка автоматизации бизнес-процессов стран Африки по данным встреч с потенциальными клиентами и партнерами. Эксперты отметили, что местн
|23.03.2026
|
В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
ьтаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что люди, жившие в Южной Африке 60 000 лет назад, уже обладали подробными знаниями о ядовитых растениях и понимали, ка
|14.11.2025
|
«Геоскан» будет реализовывать образовательные инициативы в Африке
х аппаратов, а также рассказал о космических проектах компании. Также «Геоскан» прорабатывает возможность установки в университете станции сети «Соникс» и создания лабораторий, в которых российские и африканские студенты, преподаватели и действующие инженеры смогут обмениваться знаниями и опытом. «Геоскан» наработал уникальные компетенции в беспилотной и космической отраслях, в том числе в
|18.09.2025
|
Россияне запустили в Африке систему контроля операторов связи
ные, которые решение позволяет собирать и анализировать, могли бы заинтересовать целый ряд структур африканского государства, например, Управление по регулированию электронных коммуникаций и по
|27.08.2025
|
«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых
Борьба с киберпреступностью Сотрудники «Лаборатории Касперского» помогли Интерполу в странах Африки задержать более 1,2 тыс подозреваемых, об этом CNews сообщили представители «Лаборатор
|26.08.2025
|
Serengeti 2.0: «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию, в результате которой были задержаны более 1200 подозреваемых
полом «Лаборатория Касперского» приняла участие в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки — Serengeti 2.0, предоставив аналитические данные о киберугрозах и индикаторы компроме
|02.04.2025
|
«Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке
В ходе операции Интерпола Red Card по пресечению незаконной деятельности в Африке «Лаборатория Касперского» предоставила международному агентству данные о киберугрозах.
|17.03.2025
|
«Лаборатория Касперского» и Smart Africa заключили стратегическое партнёрство для укрепления кибербезопасности в Африке
«Подписание меморандума знаменует собой важную веху в нашем стремлении обезопасить цифровое будущее Африки. Объединив усилия с „Лабораторией Касперского”, мы не только приобретаем необходимые н
|07.03.2025
|
Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки
ширить географию минимум до 15 филиалов, включая страны Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Индию. Также компания активно исследует возможности расширения присутствия продуктов на рынках БРИКС+, Африки и Латинской Америки. «Наша цель — к 2028 г. сделать так, чтобы выручка IVA Technologies от продажи решений на международном рынке составляла более 10 миллионов долларов», – сказал Максим
|03.03.2025
|
Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер
банк Фотодженика Американский фонд Invesco полностью вышел из капитала Yandex, продав пакет акций рыночной стоимостью $1 млрд. Его могли выкупить российские инвесторы Обе структуры были основаны южно-африканским миллиардером Аланом Греем (Allan William Buchanan Gray), скончавшимся в 2019 г. Его активы находятся под управлением южноафриканской фирмы Allan Gray. Как Nebius привлек $700 млн Or
|19.02.2025
|
«МегаФон»: кузбасские бизнесмены укрепляют деловые связи на Африканском континенте
18 часов), Мьянма (17 часов), Таджикистан (14 часов) и Индия (13 часов). В общей сложности бизнесмены из Кузбасса позвонили в 125 стран, и все чаще они стали общаться по телефону с представителями на Африканском континенте. Например, в этом году в списке появились Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Мали, Мозамбик, Нигерия, Того, Танзания, Уганда и Эритрея. Также в январе у регионально
|11.12.2024
|
«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу и Африполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью в странах Африки
атория Касперского» оказала содействие Интерполу и Африполу в борьбе с киберпреступностью в странах Африки. В результате операции Serengeti были арестованы более тысячи подозреваемых в причастн
|05.12.2024
|
Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке
ущим поставщиком решений в области информационных технологий и кибербезопасности на рынках Египта и Африки, компанией Mideast Communication Systems (MCS), штаб-квартира которой расположена в Ка
|14.11.2024
|
Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка
ловек, в том числе руководители внешнеполитических ведомств и отраслевых министерств России и стран Африки. Пленарное заседание конференции прошло под председательством министра иностранных дел
|12.11.2024
|
Positive Technologies: больше половины кибератак в Африке приходится на госсектор и финансы
по III квартал 2024 г.). По данным экспертов, выросла доля атак на госсектор и финансовые компании Африки. Они становятся жертвами организованных хакерских группировок, нацеленных на финансову
|23.10.2024
|
Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки
hnologies провела более 20 продуктивных встреч с потенциальными партнерами на выставке GITEX. Компания достигла договоренностей о сотрудничестве с представителями из ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки для продвижения своих решений в сфере корпоративных коммуникаций. Мы планируем начать экспорт в регион MENA уже в ближайшее время. На сегодняшний день потенциал развития IVA Technologies
|15.10.2024
|
Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке
злоумышленники целятся в крупные организации и стратегическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и в Африке, однако потенциальный круг жертв может быть шире. Об этом CNews сообщили представители
|01.10.2024
|
Россия массово нанимает дешевых программистов из Африки, чтобы сбить высокие зарплаты отечественных ИТ-шников. Опрос
И экзотика, и экономия Российские компании начали очень активно искать ИТ-специалистов в странах Африки, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Количество предназначенных для них вакансий вырос
|11.09.2024
|
Аналитика «МТС Travel»: турпоток в Марокко летом вырос на 71%
даря существенному росту интереса россиян этим летом Марокко стала третьей по числу визитов страной Африки. Республика Маврикий оказалась на четвертом месте по популярности – динамика поездок в
|16.08.2024
|
«Пока принтер не заработает, из страны не уедете». Программист оказался заложником в Африке из-за древней оргтехники
вающей компании успехом не увенчались, однако саму систему он все же настроил, хотя и с опозданием. Африка – новый дом Владелец компании оказался очень недоволен результатом работы Тома. Он был
|12.08.2024
|
Из-за обыкновенного перекура целый континент остался без интернета
ва стран южнее Сахары остались без доступа в Интернет. Paton восстановил все ACL, и интернет на юге Африки заработал вновь. The Register не раскрывает ни сроки восстановления, ни последствия де
|17.07.2024
|
Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров
Дефицит до Африки довел В России очень быстро и очень резко вырос спрос на специалистов из стран Афри
|05.06.2024
|
CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока
Российские компании CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока (регион MENA). Первое решение, с которым планируют выйти на новые рынки CorpSoft24 и 3DiVi, это совместная разработка в области безопасности: биометрическая система за
|04.06.2024
|
SafenSoft выходит на рынок киберзащиты банкоматов в Западной Африке
Компания SafenSoft заключила партнерское соглашение с Digital Assure Limited, интегратором решений в области информационной безопасности в Нигерии и других странах Западной Африки. Сотрудничество подразумевает совместное продвижение линейки SoftControl на западноафриканском рынке, а также проведение пилотных проектов и коммерческих внедрений. Сотрудники партнера п
|14.05.2024
|
В майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть
сиян, чем за аналогичный период 2023 г. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельс
|01.12.2023
|
Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки
нное на совместное развитие продуктовых решений обеих компаний и дистрибуцию этих решений на рынках Африки и Азии. Ожидается, что первые совместные решения появятся уже в 2024 г. Основной целью
|15.11.2023
|
«Лаборатория Касперского» открывает первый центр прозрачности в Африке
до 36% в 2022 г. Согласно стратегии цифровой трансформации Африканского союза, к 2030 г. все жители Африки должны иметь возможность подключаться к интернету, цифровизация будет усиливаться, что
|22.08.2023
|
«Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки
рованную инфраструктуру и задержать злоумышленников, подозреваемых в совершении киберпреступлений в Африке. В результате операции были арестованы 14 человек, а также выявлена сетевая инфраструк
|28.07.2023
|
Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки
равоохранения. Предлагаемые решения успешно работают в России, теперь они станут доступными жителям африканского континента, в первую очередь гражданам Нигерии и Ганы – стран, совокупное населе
|27.07.2023
|
Positive Technologies: 68% атак в странах Африки носят целенаправленный характер
%), торговые (12%) и промышленные (10%) организации. «Пятерка „лидеров“ наиболее атакуемых отраслей Африки выглядит нетипичной по сравнению с общемировой статистикой. В топ-5 целей злоумышленни
|16.03.2023
|
Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Большой Зимбабве — первый крупный город на юге Африки, где на пике развития проживало около 18 000 человек. Однако никто точно не знает, поч
|08.02.2023
|
«Роббо» расширяет присутствие в Африке
й интерес к открытой суверенной платформе образовательной робототехнике компании. «Некоторые страны Африки ориентированы на обучение детей информационным технологиям, инновациям, а также стремя
|12.10.2022
|
Африканские страны закупают российских роботов-продавцов SIM-карт
м Киншасы. Планируется, что при удачном пилоте проект масштабируется до 10 роботов в разных городах африканского континента. Потенциальная сумма контракта в этом случае достигнет суммы полмилли
|06.10.2022
|
«Электронные офисные cистемы» расширяет международное сотрудничество со странами Африки
а – одно из необходимых условий эффективного развития отечественной экосистемы. В последние годы мы наблюдаем потенциальную заинтересованность в инновационных технологических решениях в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В свою очередь, опыт и экспертиза нашей компании позволяет уверенно предлагать решения задач в сегменте CЭД/ECM любого масштаба, включая государственные программы ци
|05.08.2022
|
Из-за европейских санкций российские программисты готовят свое ПО к экспорту в Африку, Азию и на Ближний Восток
риходилось 50% продаж, на Ближнее зарубежье — 8-10%, США и Канаду — 13-15%, Европу — 12-13%. Доля Южной и Восточной Азии достигала 5-7%, Ближнего Востока — 3-5%. Южной и Центральной Америки — 2,5-3%, Африки и Австралии — по 1%,. «Сегодня наиболее перспективными рынками можно назвать регион МЕНА и Индию, — рассказал CNews Дмитрий Махлин, директор по развитию системы электронного кадрового до
|11.04.2022
|
Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток
, привлекшие $450 млн для инвестирования в российский телеком и интернет переонтировались на страны Африки и Ближнего Востока Kismet-II в ходе IPO привлекла $200 млн, Kismet-III - $250 млн. То
|09.03.2022
|
Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека
По современным данным единственный выживший вид людей, Homo Sapiens, начал свое расселение из Африки около 200 тысяч лет назад. Однако другие впоследствии вымершие виды людей мигрировали намного раньше, еще в начале эпохи плейстоцена. Самым ранним свидетельством такой миграции на данный
Африка и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.