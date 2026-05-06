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Африка Африканский регион

Африка - Африканский регион

Деколонизация Африки С конца 1950- х гг. начинается активный процесс освобождения африканских земель от колониалистов и обретения государствами суверенитета. Первой получила независимость английская колония Золотой Берег (Гана) в 1957 г., за ней - Французская Гвинея. 1960 г. стал особенной датой и был назван "годом Африки", так как 16 государств обрели независимость. А. Вязников, 1972г. Деколонизация Африки С конца 1950- х гг. начинается активный процесс освобождения африканских земель от колониалистов и обретения государствами суверенитета. Первой получила независимость английская колония Золотой Берег (Гана) в 1957 г., за ней - Французская Гвинея. 1960 г. стал особенной датой и был назван "годом Африки", так как 16 государств обрели независимость. А. Вязников, 1972г.
Деколонизация Африки С конца 1950- х гг. начинается активный процесс освобождения африканских земель от колониалистов и обретения государствами суверенитета. Первой получила независимость английская колония Золотой Берег (Гана) в 1957 г., за ней - Французская Гвинея. 1960 г. стал особенной датой и был назван "годом Африки", так как 16 государств обрели независимость. А. Вязников, 1972г.

СОБЫТИЯ


06.05.2026 VAS Experts зафиксировал интерес телеком-операторов из Северной Африки к модернизации ядра сети

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts проанализировал структуру запросов со стороны телеком-рынка Северной Африки. В основу анализа легли данные, полученным в ходе выставки GITEX Africa в Марокко. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts. Существенная часть интереса к решениям для управления
27.04.2026 Itglobal.com оценила интерес к российским ИТ-решениям на рынке Северной Африки

Дистрибьютор Itglobal.com (подразделение корпорации ITG) подвел итоги работы на рынке Северной Африки и показал, какие ИТ-решения вызывают наибольший интерес в регионе. В основу анализа легли данные, собранные компанией в Марокко. Они отражают распределение спроса между местными системны
30.03.2026 Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

в статусе «догоняющих», о чем вы писали в монографии «Научно-технологическое развитие стран Азии и Африки» в 2025 г. Василий Кузнецов: Есть методологическая проблема с оценкой уровня развития

24.03.2026 SimpleOne (корпорация ITG) оценила потенциал африканского рынка для расширения международной экспансии

One (входит в корпорацию ITG) провела комплексный анализ рынка автоматизации бизнес-процессов стран Африки по данным встреч с потенциальными клиентами и партнерами. Эксперты отметили, что местн
23.03.2026 В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

ьтаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что люди, жившие в Южной Африке 60 000 лет назад, уже обладали подробными знаниями о ядовитых растениях и понимали, ка
14.11.2025 «Геоскан» будет реализовывать образовательные инициативы в Африке

х аппаратов, а также рассказал о космических проектах компании. Также «Геоскан» прорабатывает возможность установки в университете станции сети «Соникс» и создания лабораторий, в которых российские и африканские студенты, преподаватели и действующие инженеры смогут обмениваться знаниями и опытом. «Геоскан» наработал уникальные компетенции в беспилотной и космической отраслях, в том числе в

18.09.2025 Россияне запустили в Африке систему контроля операторов связи

ные, которые решение позволяет собирать и анализировать, могли бы заинтересовать целый ряд структур африканского государства, например, Управление по регулированию электронных коммуникаций и по
27.08.2025 «Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Борьба с киберпреступностью Сотрудники «Лаборатории Касперского» помогли Интерполу в странах Африки задержать более 1,2 тыс подозреваемых, об этом CNews сообщили представители «Лаборатор
26.08.2025 Serengeti 2.0: «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию, в результате которой были задержаны более 1200 подозреваемых

полом «Лаборатория Касперского» приняла участие в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки — Serengeti 2.0, предоставив аналитические данные о киберугрозах и индикаторы компроме
02.04.2025 «Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке

В ходе операции Интерпола Red Card по пресечению незаконной деятельности в Африке «Лаборатория Касперского» предоставила международному агентству данные о киберугрозах.
17.03.2025 «Лаборатория Касперского» и Smart Africa заключили стратегическое партнёрство для укрепления кибербезопасности в Африке

«Подписание меморандума знаменует собой важную веху в нашем стремлении обезопасить цифровое будущее Африки. Объединив усилия с „Лабораторией Касперского”, мы не только приобретаем необходимые н
07.03.2025 Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки

ширить географию минимум до 15 филиалов, включая страны Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Индию. Также компания активно исследует возможности расширения присутствия продуктов на рынках БРИКС+, Африки и Латинской Америки. «Наша цель — к 2028 г. сделать так, чтобы выручка IVA Technologies от продажи решений на международном рынке составляла более 10 миллионов долларов», – сказал Максим
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер

банк Фотодженика Американский фонд Invesco полностью вышел из капитала Yandex, продав пакет акций рыночной стоимостью $1 млрд. Его могли выкупить российские инвесторы Обе структуры были основаны южно-африканским миллиардером Аланом Греем (Allan William Buchanan Gray), скончавшимся в 2019 г. Его активы находятся под управлением южноафриканской фирмы Allan Gray. Как Nebius привлек $700 млн Or
19.02.2025 «МегаФон»: кузбасские бизнесмены укрепляют деловые связи на Африканском континенте

18 часов), Мьянма (17 часов), Таджикистан (14 часов) и Индия (13 часов). В общей сложности бизнесмены из Кузбасса позвонили в 125 стран, и все чаще они стали общаться по телефону с представителями на Африканском континенте. Например, в этом году в списке появились Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Мали, Мозамбик, Нигерия, Того, Танзания, Уганда и Эритрея. Также в январе у регионально
11.12.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу и Африполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью в странах Африки

атория Касперского» оказала содействие Интерполу и Африполу в борьбе с киберпреступностью в странах Африки. В результате операции Serengeti были арестованы более тысячи подозреваемых в причастн
05.12.2024 Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке

ущим поставщиком решений в области информационных технологий и кибербезопасности на рынках Египта и Африки, компанией Mideast Communication Systems (MCS), штаб-квартира которой расположена в Ка
14.11.2024 Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка

ловек, в том числе руководители внешнеполитических ведомств и отраслевых министерств России и стран Африки. Пленарное заседание конференции прошло под председательством министра иностранных дел
12.11.2024 Positive Technologies: больше половины кибератак в Африке приходится на госсектор и финансы

по III квартал 2024 г.). По данным экспертов, выросла доля атак на госсектор и финансовые компании Африки. Они становятся жертвами организованных хакерских группировок, нацеленных на финансову
23.10.2024 Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки

hnologies провела более 20 продуктивных встреч с потенциальными партнерами на выставке GITEX. Компания достигла договоренностей о сотрудничестве с представителями из ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки для продвижения своих решений в сфере корпоративных коммуникаций. Мы планируем начать экспорт в регион MENA уже в ближайшее время. На сегодняшний день потенциал развития IVA Technologies
15.10.2024 Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке

злоумышленники целятся в крупные организации и стратегическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и в Африке, однако потенциальный круг жертв может быть шире. Об этом CNews сообщили представители
01.10.2024 Россия массово нанимает дешевых программистов из Африки, чтобы сбить высокие зарплаты отечественных ИТ-шников. Опрос

И экзотика, и экономия Российские компании начали очень активно искать ИТ-специалистов в странах Африки, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Количество предназначенных для них вакансий вырос
11.09.2024 Аналитика «МТС Travel»: турпоток в Марокко летом вырос на 71%

даря существенному росту интереса россиян этим летом Марокко стала третьей по числу визитов страной Африки. Республика Маврикий оказалась на четвертом месте по популярности – динамика поездок в
16.08.2024 «Пока принтер не заработает, из страны не уедете». Программист оказался заложником в Африке из-за древней оргтехники

вающей компании успехом не увенчались, однако саму систему он все же настроил, хотя и с опозданием. Африка – новый дом Владелец компании оказался очень недоволен результатом работы Тома. Он был
12.08.2024 Из-за обыкновенного перекура целый континент остался без интернета

ва стран южнее Сахары остались без доступа в Интернет. Paton восстановил все ACL, и интернет на юге Африки заработал вновь. The Register не раскрывает ни сроки восстановления, ни последствия де
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров

Дефицит до Африки довел В России очень быстро и очень резко вырос спрос на специалистов из стран Афри
05.06.2024 CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока

Российские компании CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока (регион MENA). Первое решение, с которым планируют выйти на новые рынки CorpSoft24 и 3DiVi, это совместная разработка в области безопасности: биометрическая система за
04.06.2024 SafenSoft выходит на рынок киберзащиты банкоматов в Западной Африке

Компания SafenSoft заключила партнерское соглашение с Digital Assure Limited, интегратором решений в области информационной безопасности в Нигерии и других странах Западной Африки. Сотрудничество подразумевает совместное продвижение линейки SoftControl на западноафриканском рынке, а также проведение пилотных проектов и коммерческих внедрений. Сотрудники партнера п
14.05.2024 В майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть

сиян, чем за аналогичный период 2023 г. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельс
01.12.2023 Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки

нное на совместное развитие продуктовых решений обеих компаний и дистрибуцию этих решений на рынках Африки и Азии. Ожидается, что первые совместные решения появятся уже в 2024 г. Основной целью
15.11.2023 «Лаборатория Касперского» открывает первый центр прозрачности в Африке

до 36% в 2022 г. Согласно стратегии цифровой трансформации Африканского союза, к 2030 г. все жители Африки должны иметь возможность подключаться к интернету, цифровизация будет усиливаться, что
22.08.2023 «Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки

рованную инфраструктуру и задержать злоумышленников, подозреваемых в совершении киберпреступлений в Африке. В результате операции были арестованы 14 человек, а также выявлена сетевая инфраструк
28.07.2023 Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки

равоохранения. Предлагаемые решения успешно работают в России, теперь они станут доступными жителям африканского континента, в первую очередь гражданам Нигерии и Ганы – стран, совокупное населе
27.07.2023 Positive Technologies: 68% атак в странах Африки носят целенаправленный характер

%), торговые (12%) и промышленные (10%) организации. «Пятерка „лидеров“ наиболее атакуемых отраслей Африки выглядит нетипичной по сравнению с общемировой статистикой. В топ-5 целей злоумышленни
16.03.2023 Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Большой Зимбабве — первый крупный город на юге Африки, где на пике развития проживало около 18 000 человек. Однако никто точно не знает, поч
08.02.2023 «Роббо» расширяет присутствие в Африке

й интерес к открытой суверенной платформе образовательной робототехнике компании. «Некоторые страны Африки ориентированы на обучение детей информационным технологиям, инновациям, а также стремя
12.10.2022 Африканские страны закупают российских роботов-продавцов SIM-карт

м Киншасы. Планируется, что при удачном пилоте проект масштабируется до 10 роботов в разных городах африканского континента. Потенциальная сумма контракта в этом случае достигнет суммы полмилли
06.10.2022 «Электронные офисные cистемы» расширяет международное сотрудничество со странами Африки

а – одно из необходимых условий эффективного развития отечественной экосистемы. В последние годы мы наблюдаем потенциальную заинтересованность в инновационных технологических решениях в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В свою очередь, опыт и экспертиза нашей компании позволяет уверенно предлагать решения задач в сегменте CЭД/ECM любого масштаба, включая государственные программы ци
05.08.2022 Из-за европейских санкций российские программисты готовят свое ПО к экспорту в Африку, Азию и на Ближний Восток

риходилось 50% продаж, на Ближнее зарубежье — 8-10%, США и Канаду — 13-15%, Европу — 12-13%. Доля Южной и Восточной Азии достигала 5-7%, Ближнего Востока — 3-5%. Южной и Центральной Америки — 2,5-3%, Африки и Австралии — по 1%,. «Сегодня наиболее перспективными рынками можно назвать регион МЕНА и Индию, — рассказал CNews Дмитрий Махлин, директор по развитию системы электронного кадрового до
11.04.2022 Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток

, привлекшие $450 млн для инвестирования в российский телеком и интернет переонтировались на страны Африки и Ближнего Востока Kismet-II в ходе IPO привлекла $200 млн, Kismet-III - $250 млн. То

09.03.2022 Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

По современным данным единственный выживший вид людей, Homo Sapiens, начал свое расселение из Африки около 200 тысяч лет назад. Однако другие впоследствии вымершие виды людей мигрировали намного раньше, еще в начале эпохи плейстоцена. Самым ранним свидетельством такой миграции на данный

Публикаций - 3640, упоминаний - 4318

Африка и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 252
HP Inc. 5883 187
IBM - International Business Machines Corp 9699 185
Intel Corporation 12811 164
Dell EMC 5180 158
Apple Inc 13154 133
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 124
Acer Group - Acer Inc 2776 118
Samsung Electronics 11064 116
Google LLC 12687 114
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 112
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 112
Cisco Systems 5372 98
Fujitsu 2105 96
SAP SE 5601 91
HP - Hewlett-Packard 3662 91
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 89
МегаФон 10742 88
Lenovo Motorola 3566 88
Lenovo Group 2446 87
9594 80
Oracle Corporation 7074 73
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 68
Siemens AG - Siemens Group 2673 67
Huawei 4675 66
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 64
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 60
Yandex - Яндекс 9215 60
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 55
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 53
Dell Technologies - Dell Computer 2219 52
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 52
Ростелеком 10948 48
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 48
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 48
Sony 6739 48
Broadcom - VMware 2610 47
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 46
Meta Platforms - Facebook 4621 44
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 44
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 86
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 63
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 42
Visa International 1993 32
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 32
РЖД - Российские железные дороги 2096 31
Альфа-Групп 745 28
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 25
Почта России ПАО 2370 25
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 24
Россети Ленэнерго 1699 24
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 24
Альфа-Банк 1979 22
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 21
Газпром ПАО 1493 21
Naspers 85 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 17
eBay Inc 1640 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
NanduQ - Qiwi 1013 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 11
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 11
Uber 357 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Связной ГК 1401 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Евросеть 1421 10
American Express - Amex 338 10
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 98
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 86
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 80
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 39
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 20
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 20
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 16
Судебная власть - Judicial power 2500 15
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 9
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 120
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 37
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 34
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 32
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
OLPC - One Laptop per Child 82 5
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
WiMAX Forum 69 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Bryan Norris Associates 14 2
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 2
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 486
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 388
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 349
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 319
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 311
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 299
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 292
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 280
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 262
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 246
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 232
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 218
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 202
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 194
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 194
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 191
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 191
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 177
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 170
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 170
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 166
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 150
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 150
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 148
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 147
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 142
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 138
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 125
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 121
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 120
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 118
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 118
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 112
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 112
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 111
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 111
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 110
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 106
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 105
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 103
Microsoft Windows 16882 113
Google Android 15243 112
Microsoft Windows 2000 8678 95
Linux OS 11533 80
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 60
Apple iOS 8583 55
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 50
Intel x86 - архитектура процессора 2151 46
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 41
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 41
Apple iPhone 6 4861 39
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 34
Космодром Байконур 1072 33
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 32
Новые облачные технологии - МойОфис 958 31
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 31
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 31
Oracle Java - язык программирования 3469 30
Microsoft Office 4170 29
Nokia Symbian OS 1411 28
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 27
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 23
Apple - App Store 3109 23
Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
Apple macOS 2419 22
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 21
Apple iPad 4011 20
Microsoft Windows 10 1938 20
Microsoft Windows XP 2431 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 19
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 17
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 17
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 37
Путин Владимир 3454 25
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 24
Касперский Евгений 337 21
Макаров Валентин 251 21
Кондаков Гарри 35 19
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 18
Шадаев Максут 1210 16
Мишин Глеб 70 15
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 14
Усманов Алишер 311 13
Медведев Дмитрий 1665 13
Боровиков Игорь 137 13
Изосимов Александр 192 13
Рейман Леонид 1065 13
Комиссаров Дмитрий 248 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 11
Белоусов Сергей 254 10
Иодковский Станислав 104 10
Солонин Виталий 90 10
Мишустин Михаил 787 9
Прохоров Юрий 64 9
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 9
Истомин Максим 26 9
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 8
Волож Аркадий 268 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
Таврин Иван 120 8
Фридман Михаил 146 8
Низовский Григорий 36 8
Наволокин Алексей 18 8
Щеголев Игорь 699 7
Чернышенко Дмитрий 580 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 7
Фролов Павел 86 7
Брюквин Юрий 300 7
Кузьмичев Алексей 54 7
Черноволенко Сергей 34 7
Европа 24962 2058
Ближний Восток 3154 1817
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1769
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1094
Азия - Азиатский регион 5920 783
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 741
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 583
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 552
Индия - Bharat 5869 480
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 474
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 451
Европа Восточная 3138 413
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 403
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 400
Германия - Федеративная Республика 13220 365
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 325
Япония 13807 311
Франция - Французская Республика 8176 304
Америка Южная 884 296
Земля - планета Солнечной системы 10865 256
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 251
Канада 5081 239
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 228
Украина 7928 212
Европа Западная 1496 207
Италия - Итальянская Республика 4508 197
Казахстан - Республика 6047 194
Америка - Американский регион 2205 193
Бразилия - Федеративная Республика 2520 181
Турция - Турецкая республика 2620 181
Египет - Арабская Республика 1100 153
Испания - Королевство 3839 152
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 151
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 150
Южная Корея - Республика 7051 148
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 140
Беларусь - Белоруссия 6289 134
Нидерланды 3745 131
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 123
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 111
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 621
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 612
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 405
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 315
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 291
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 283
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 195
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 191
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 171
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 159
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 149
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 140
Английский язык 7030 127
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 125
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 124
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 122
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 117
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 112
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 103
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 101
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 98
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 96
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 95
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 95
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 95
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 93
Зоология - наука о животных 2887 92
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 89
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 88
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 87
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 85
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 80
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 79
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 78
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 76
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 72
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 69
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 69
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 68
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 78
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 62
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 42
Bloomberg 1627 24
Phys.org 972 23
FT - Financial Times 1295 23
Nature 832 21
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 20
Ведомости 1466 18
CNews RND - R&D.CNews 2274 17
The Register - The Register Hardware 1783 17
AP - Associated Press 2007 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 12
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 12
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 12
Forbes - Форбс 1002 10
NYT - The New York Times 1099 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Fortune 211 9
Известия ИД 770 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
Wikipedia - Википедия 650 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 8
DigiTimes - Издание 1331 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 8
New Scientist 1448 8
Казахстан Сегодня 310 8
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 7
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
SpaceNews 73 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 6
Cellular News 234 6
Washington Profile 142 6
IDC - International Data Corporation 4975 267
Gartner - Гартнер 3658 166
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 107
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 54
Gartner - Dataquest 353 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 24
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 16
comScore 379 14
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 13
Forrester Research 834 11
Counterpoint Research 110 10
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 10
NPD DisplaySearch 285 10
eMarketer 206 10
Deloitte Technology Fast 16 10
CNews Рынок ИТ-услуг 171 9
Fortune Global 500 295 9
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 8
Markets&Markets Research 113 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 8
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
IDC Russia - IDC Россия 183 8
ITResearch 123 8
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 8
ABI Research 236 7
Frost & Sullivan 207 7
Informa - Ovum - Omdia 155 7
IBM Research 111 6
Рустелеком ТК 305 6
Strategy Analytics 285 6
Synergy Research Group 47 6
IDC EMEA 19 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Dell'Oro Group 66 5
TeleGeography Research 40 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
IMS Research 31 5
Vanson Bourne 49 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 27
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
РАН - Российская академия наук 2122 9
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 7
University of Oxford - Оксфордский университет 211 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 7
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 7
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 7
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 6
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 6
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 6
University of California - Калифорнийский университет 101 5
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 4
Columbia University - Колумбийский университет 157 4
University of the Witwatersrand - Wits University - Витватерсрандский университет - Университет Витватерсранда 8 4
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 4
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 117
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 32
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 18
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 14
День молодёжи - 27 июня 1087 13
CeBIT 614 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 9
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GITEX Technology - международная выставка 48 9
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
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Capture the Flag - CTF 56 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
Россия-Африка - саммит 4 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Fujitsu Forum 9 3
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 3
Битва роботов 14 2
Российская креативная неделя 6 2
CyberCrimeCon 7 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 3 2
InAVation Awards 6 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
ИгроМир 125 2
Высокие технологии XXI века 78 2
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