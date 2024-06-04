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SafenSoft выходит на рынок киберзащиты банкоматов в Западной Африке

Компания SafenSoft заключила партнерское соглашение с Digital Assure Limited, интегратором решений в области информационной безопасности в Нигерии и других странах Западной Африки. Сотрудничество подразумевает совместное продвижение линейки SoftControl на западноафриканском рынке, а также проведение пилотных проектов и коммерческих внедрений. Сотрудники партнера пройдут обучение для формирования центра компетенции и осуществления первой линии поддержки.

Продукты SafenSoft обеспечивают проактивную защиту конечных точек сети от всех типов киберугроз. Технология основана на динамическом контроле активности процессов и приложений с применением точных методов защиты. Решения используются для защиты серверов, автоматизированных рабочих мест, банкоматов, устройств банковского самообслуживания и ККМ.

Также продукты SafenSoft содержат предварительно подготовленные настройки для приведения банкоматов в соответствие требованиям регуляторов: национальных регуляторов финансовой отрасли и международного стандарта безопасности платежных карт PCI DSS. Банки, использующие SoftControl TPSecure, успешно проходят ежегодный аудит и пентесты.

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«Мы видим большой потенциал для решений SafenSoft в нашем регионе, где есть острая потребность повышения уровня защищенности банкоматов и платежной инфраструктуры. В Digital Assure Limited работает высококвалифицированная и опытная команда технических специалистов, которая уже обладает экспертизой в продуктах SafenSoft. Нам также будет оказываться активная поддержка со стороны вендора для получения максимальной отдачи от инвестиций в безопасность», – отметил Боланле Омотосо, генеральный директор Digital Assure Limited.

«Мы провели ряд пилотных проектов в западноафриканских банках с компанией Digital Assure Limited. В результате проведенных проектов была подтверждена востребованность разработок нашей компании в финансовых организациях Западной Африки. Мы благодарны нашим коллегам за оказанное содействие в выводе продуктов компании на новый рынок», – сказал Светозар Яхонтов, генеральный директор SafenSoft.

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