Африка Западная


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы 1
04.06.2024 SafenSoft выходит на рынок киберзащиты банкоматов в Западной Африке 1
25.12.2023 Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров 1
01.11.2023 Новая группа вымогателей предлагает инсайдерам $1 млн за компромат на руководство 1
19.01.2022 Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников 1
08.11.2021 Умные камеры с ИИ считают машины, охраняют периметр и помогают добывать золото 1
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал 1
12.10.2020 Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок 1
18.12.2018 Experian объявила о приобретении Compuscan 1
13.05.2016 В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista 1
19.02.2016 Nordgold внедрил систему управления ресурсами предприятия на базе решений SAP 1
22.12.2015 Huawei Marine и консорциум WACS запустили подводную кабельную сеть после завершения модернизации 100G 1
08.12.2015 «Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8» 1
25.12.2014 Марки: анонс продукции на январь 2015 г. 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 2
17.11.2014 Большие данные могут помочь в борьбе против эпидемии Эболы 1
11.11.2014 Дальние авиаперелеты — главный инструмент пандемии 1
20.10.2014 ГИС помогают победить лихорадку Эбола 1
15.10.2014 Слоны слышат дождь за 240 км 1
28.03.2014 ГИС-краудсорсинг помогает в борьбе с вирусом Эбола 1
07.11.2013 ГИС помогли спланировать визит Обамы в Африку 1
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 2
14.03.2013 Граждане смогут путешествовать по Африке благодаря ID-картам 1
15.01.2013 Мировой опыт: практика электронных услуг 1
14.01.2013 Украинский рынок спутникового телевидения: все только начинается 1
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1
27.11.2012 Вода из ниоткуда 1
12.10.2012 Начались технические тесты нового спутника Astra 2F 1
07.09.2012 4 способа решить продовольственную проблему 1
05.06.2012 Транзит Венеры: 6 июня до 9 утра по Москве 1
17.04.2012 Обзор "карманной" Hi-End акустики JBL Jembe 2
07.03.2012 Украина пристроится к Eutelsat 1
14.02.2012 Блог Сергея Меднова: Миллиарды людей запрут в городах 1
12.12.2011 Спутники определят эпидемии по ночному свету городов 1
15.06.2011 Багровая луна: сегодня ночью случится полное затмение 1
20.09.2010 СПИД сам собой станет нелетальным через тысячу лет 1
19.07.2010 «Дочка» «Ситроникса» построит первую WiMAX-сеть в Гане 1
30.07.2009 Западная Африка осталась без интернета 1
23.12.2008 «Эрикссон» построит сеть ШПД для нигерийского оператора 21st Century Technologies 2
25.11.2008 ООН продолжит расследование по делу "Пробо Коала" о токсичных отходах 1

SAP SE 5369 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 2
Polar - Полар 98 2
SES Networks - SES S.A. - SES Global - Société Européenne des Satellites 95 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13579 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3273 1
Huawei 4083 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9009 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 338 1
Vodafone Group 1384 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
Huawei Marine Networks 12 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
iFellow - АйФэлл 43 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 383 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 127 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 1
MTN Group 35 1
Orange Egypt - Mobinil 18 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
Palo Alto Networks 158 1
SilverTerrier - TMT - хакерская группировка 2 1
Siemens AG - Siemens Group 2607 1
МегаФон 9508 1
Samsung - Harman - JBL 226 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
Ростелеком 10076 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 185 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 4
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7827 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 47 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
TMT Investments 113 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Северсталь ПАО - Severstal 533 1
Visa International 1959 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1892 1
Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова 2 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 178 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Compuscan 2 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Inbursa 2 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 4
ECOWAS - Economic Community of West African States - CEDEAO - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest - ЭКОВАС - Экономическое сообщество западноафриканских государств 2 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 7 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1831 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 181 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 145 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1008 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 190 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 619 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 231 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7103 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70054 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54619 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25148 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13269 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2823 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2908 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11025 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21459 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2591 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30063 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9442 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9516 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12598 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4774 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21678 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13126 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5565 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28516 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2322 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8357 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 715 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16680 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2405 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11831 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5248 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25357 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16520 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7744 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9078 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9947 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3172 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8562 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2238 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7082 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14159 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31131 2
Космодром Байконур 1070 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Arabsat - Hellas Sat Consortium 8 2
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 14 2
Oz Liveness 42 1
Swiss-AS AMOS 35 1
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 502 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 901 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 527 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 611 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
Redback SmartEdge 3 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 22 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Visa Electron 63 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5075 1
NASA Landsat 82 1
NASA OSIRIS-REx 10 1
Intracom Telecom - OmniBAS 4 1
Ситроникс - OmniMAX 5 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 2
Истомин Максим 26 2
Никифоров Николай 1136 1
Яковлев Александр 24 1
Молодцов Александр 19 1
Слудных Анатолий 10 1
Серов Валентин 5 1
Исаков Илья 1 1
Лебедев Павел 35 1
Чимиричкина Мария 30 1
Юрасов Станислав 2 1
Алявдин Кирилл 19 1
Скоробогатов Виктор 7 1
Мордачев Вячеслав 14 1
Волков Дмитрий 65 1
Jones Craig - Джонс Крейг 5 1
Балун Харитон 2 1
Демидов Михаил 133 1
Горбушина Анна 1 1
Пастернак Борис 6 1
Скарлатос Леонидас 1 1
Андреев Борис 2 1
Максимов Олег 1 1
Горпинченко Роман 13 1
Cassin Brian - Кассин Брайан 6 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Гузеев Дмитрий 2 1
Ткаченко Сергей 17 1
Дроздова Ксения 10 1
Čapek Karel - Чапек Карел 5 1
Akinyemi Olayide - Акинеми Олайиде 1 1
Яхонтов Светозар 8 1
Сахакян Галуст 1 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Embro Jan - Эмбро Ян 2 1
Smith Paul - Смит Пол 8 1
Африка - Африканский регион 3537 35
Россия - РФ - Российская федерация 152071 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52892 19
Европа 24478 14
Земля - планета Солнечной системы 10526 13
Нигерия - Федеративная Республика 324 12
Индия - Bharat 5597 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17737 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44775 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 7
Атлантический океан - Атлантика 293 6
Франция - Французская Республика 7935 6
Гана - Республика 70 6
Азия - Азиатский регион 5663 5
Сингапур - Республика 1886 5
Япония 13415 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1159 4
Германия - Федеративная Республика 12841 4
Ближний Восток 3005 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14337 4
Индонезия - Республика 988 4
Филиппины - Республика 576 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5294 4
Африка - Сахара - пустыня 90 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 4
Канада 4941 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 4
Южная Корея - Республика 6769 4
Америка Латинская 1857 4
Малайзия 882 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3367 3
Европа Западная 1486 3
Казахстан - Республика 5709 3
Норвегия - Королевство 1817 3
Европа Восточная 3112 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 242 3
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 111 3
Судан - Республика 105 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50025 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53580 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10322 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10380 7
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25225 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19701 5
Английский язык 6807 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1880 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9308 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4625 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 846 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 861 4
Здравоохранение - Эбола (вирус) - Ebolavirus - Геморрагическая лихорадка 30 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1651 3
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 96 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8808 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2856 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1625 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7143 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1940 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3751 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3617 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 3
Зоология - наука о животных 2735 3
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11248 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5829 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4212 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6107 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11450 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 527 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7184 2
Стихийные бедствия - Засуха - Drought 32 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5851 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1624 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 3
Phys.org 972 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11346 2
LiveScience 154 2
Медуза - Meduza 47 2
New Scientist 1448 2
Space Daily 528 2
The Register - The Register Hardware 1641 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Viasat Ukraine 4 1
Die Welt 80 1
Science Advances 33 1
Khaleej Times 5 1
Public Library of Science - PLOS 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8282 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 22 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1596 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 249 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 156 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 106 1
McGill University - Университет Макгилла 26 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Собинова - Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова 1 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
ИнфоКом 114 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
