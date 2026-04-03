Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Африка Сахара пустыня

Африка - Сахара - пустыня

Ученым достоверно известно, что на территории пустыни Сахара миллионы лет назад были реки, озера, цветущие сады и вероятнее всего даже океан, поскольку в песках были обнаружены многочисленные окаменелости китов. Считается, что 6 тыс. лет назад в Сахаре росли деревья и было много озёр. Но глядя на средневековые карты, кажется, что ученые несколько ошибаются в своих датировках. С 1492 по 1527 вся Сахара изрезана реками, озерами, в ней много городов и населенных пунктов. С начала 18 века водоёмы на картах существенно мелеют и появляется название "Пустыня Сахара", ещё век спустя пустыня становится Великой и принимает современный вид. Тысячи лет Сахара была пригодна для жизни, а всего за 100 лет часть континента буквально вымерла. Не слишком ли кардинальное изменение климата в отдельно взятом районе? И что могло стать причиной? Ученым достоверно известно, что на территории пустыни Сахара миллионы лет назад были реки, озера, цветущие сады и вероятнее всего даже океан, поскольку в песках были обнаружены многочисленные окаменелости китов. Считается, что 6 тыс. лет назад в Сахаре росли деревья и было много озёр. Но глядя на средневековые карты, кажется, что ученые несколько ошибаются в своих датировках. С 1492 по 1527 вся Сахара изрезана реками, озерами, в ней много городов и населенных пунктов. С начала 18 века водоёмы на картах существенно мелеют и появляется название "Пустыня Сахара", ещё век спустя пустыня становится Великой и принимает современный вид. Тысячи лет Сахара была пригодна для жизни, а всего за 100 лет часть континента буквально вымерла. Не слишком ли кардинальное изменение климата в отдельно взятом районе? И что могло стать причиной?
Ученым достоверно известно, что на территории пустыни Сахара миллионы лет назад были реки, озера, цветущие сады и вероятнее всего даже океан, поскольку в песках были обнаружены многочисленные окаменелости китов. Считается, что 6 тыс. лет назад в Сахаре росли деревья и было много озёр. Но глядя на средневековые карты, кажется, что ученые несколько ошибаются в своих датировках. С 1492 по 1527 вся Сахара изрезана реками, озерами, в ней много городов и населенных пунктов. С начала 18 века водоёмы на картах существенно мелеют и появляется название "Пустыня Сахара", ещё век спустя пустыня становится Великой и принимает современный вид. Тысячи лет Сахара была пригодна для жизни, а всего за 100 лет часть континента буквально вымерла. Не слишком ли кардинальное изменение климата в отдельно взятом районе? И что могло стать причиной?

СОБЫТИЯ


03.04.2026 Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

В исследовании, опубликованном в журнале Science, сообщается об открытии Spinosaurus mirabilis — нового вида спинозавридов. Ископаемые останки были обнаружены в отдаленной части центральной Сахары. Эта находка дает палеонтологам новое понимание заключительной фазы эволюции спинозавридов. Реконструкция палеохудожника — Spinosaurus mirabilis, поедающий целаканта. Изображение: Дэни Н
25.06.2012 Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад

Международная группа исследователей в процессе работы по проекту Бристольского университета получила первое недвусмысленное свидетельство того, что 7 тыс. лет назад жители Сахары использовали в пищу молочные продукты. Об этом сообщается в журнале Nature. Анализируя жирные кислоты, извлеченные из поверхностей осколков глиняной посуды, найденных при раскопках в гор
25.11.2010 Обнаружены древние высохшие озера в Сахаре

громадным. Предварительные изыскания заставили геологов заподозрить, что в самом сердце египетской Сахары когда-то были озера. Шаттл с его радаром должен был только подтвердить их подозрения.

10.06.2009 К югу от Сахары проживает 90% всех ВИЧ-инфицированных детей в мире

Как сообщает центр новостей ООН, страны Африки к югу от Сахары несут основную тяжесть эпидемии вируса иммунодефицита, поскольку в них проживает 66% всех взрослых и 90% всех детей, инфицированных во всем мире. На этот регион приходится три из каждых

24.07.2006 Открыто "цветущее" прошлое Сахары

ние этих нескольких тысяч лет древние люди покинули перенаселенную долину Нила и основали в оазисах Сахары свои поселения. Динамику климата и природных условий в этом регионе и ее влияние на жи
24.07.2006 Открыто "цветущее" прошлое Сахары

ние этих нескольких тысяч лет древние люди покинули перенаселенную долину Нила и основали в оазисах Сахары свои поселения. Динамику климата и природных условий в этом регионе и ее влияние на жи
09.09.2003 Мобильники на сахаре – почти реальность
09.09.2003 Мобильники на сахаре – почти реальность

Публикаций - 93, упоминаний - 107

Африка и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 3
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 2
MultiChoice 2 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
China Mobile 436 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 2
Google LLC 12690 2
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 1
Netcom 53 1
Scandiflex 1 1
Dune HD - HDI Dune 32 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 1
Türk Telekom - Türksat Satellite Communications Cable TV and Operations Incorporated - Turksat - EurasiaSat 17 1
BAE Systems - Marconi - British Aerospace - Matra Marconi Space, MMS 13 1
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 1
PowerCom Cell One 5 1
ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий 30 1
Telecel Zimbabwe 12 1
Sonim Technologies 22 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
9594 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Daikin Industries 64 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Carnegie Museums 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
The North Face 5 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Boeing 1031 1
Альфа-Групп 745 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Lockheed Martin 777 1
Caterpillar - 93 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
Shearman & Sterling 13 1
Держава АКБ 44 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Cukurova 97 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
ООН ЮНЭЙДС - Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИДу - UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV-AIDS 6 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 25
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 3
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 3
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 115 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 8
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 8
Космодром Байконур 1072 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 1
NASA Mars Odyssey orbiter 59 1
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 1
NASA Stardust 51 1
NASA Constellation - NASA CxP - Космическая программа развития пилотируемой космонавтики в США 2004 по 2010 годы 4 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Archos Sense 1 1
Caterpillar CAT 5 1
FreePik 1841 1
Люстра Чижевского 7 1
Comverse Center of Excellence 1 1
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко - ЖРД, РД - советский жидкостный ракетный двигатель 15 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Google Android 7 - Android Nougat 227 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Apple iPad mini 430 1
Bidaut Carine - Бидо Карин 3 3
Fectay Bruno - Фектай Бруно 3 3
Прохоров Юрий 64 3
Песков Дмитрий 129 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Истомин Максим 26 2
Sarid Sahar - Сарид Сахар 1 1
Криницкий Игорь 26 1
Синчуков Алексей 11 1
Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 1
Кузнецов Василий 5 1
Горбушина Анна 1 1
Phillips Tom - Филипс Том 9 1
Abou Doma Ahmed - Абу Дома Ахмед 2 1
Бокова Ирина 2 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
McAfee Andrew - Макэфи Эндрю 2 1
Ka-Shing Li - Ка-Шинг Ли 18 1
Pfeiffer Mark - Пфайффер Марк 1 1
Maguire Yael - Магуайр Яэль 3 1
Щеголев Игорь 699 1
Орловский Виктор 408 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Духовницкий Олег 91 1
Дорогой Леонид 1 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Маркин Алексей 4 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Величко Алексей 1 1
Африка - Африканский регион 3641 53
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
Европа 24964 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Франция - Французская Республика 8177 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Египет - Арабская Республика 1100 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 13
Индия - Bharat 5870 11
Европа Восточная 3138 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Африка Северная 262 11
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 11
Украина 7928 10
Марокко - Королевство 226 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Ближний Восток 3154 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Турция - Турецкая республика 2620 7
Ливия 153 7
Япония 13807 6
Норвегия - Королевство 1858 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 6
Европа Западная 1496 6
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 6
Нигер - Республика 25 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Америка Южная 884 5
Зимбабве - Республика 125 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 5
Африка Западная 66 4
Чад - Республика 42 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Швеция - Королевство 3782 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 11
Зоология - наука о животных 2887 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 7
Английский язык 7030 7
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Ботаника - Растения - Plantae 1167 6
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Аренда 2687 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 3
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 3
Молекула - Molecula 1102 3
Геология - Ледник - Glacier 218 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Nature 832 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 3
LiveScience 154 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Die Welt 80 1
Times 661 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
LRF - Liechtensteinischen Rundfunk - Радио Лихтенштейна 1 1
SABC - South African Broadcasting Corporation - Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie - Южноафриканская вещательная корпорация 1 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Nature Genetics 5 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Россия К - телеканал 30 1
Future - Space.com 200 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
SETI Institute 23 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
Albert Einstein College of Medicine - Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна - Колледж медицины им. Альберта Эйнштейна 2 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
Durham University - Университет Дарема - Даремский университет 7 1
Universität zu Köln - University of Cologne - Кёльнский университет 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Cisco Expo 23 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще