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Африка Сахара пустыня



25.06.2012 Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад
25.11.2010 Обнаружены древние высохшие озера в Сахаре
10.06.2009 К югу от Сахары проживает 90% всех ВИЧ-инфицированных детей в мире
12.05.2008 Сахара превращалась в пустыню гораздо медленнее, чем предполагалось
24.07.2006 Открыто "цветущее" прошлое Сахары
24.07.2006 Открыто "цветущее" прошлое Сахары
09.09.2003 Мобильники на сахаре – почти реальность
09.09.2003 Мобильники на сахаре – почти реальность

Публикаций - 228, упоминаний - 259

Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Eutelsat 143 9
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 7
Google LLC 10352 6
SES 61 4
Microsoft Corporation 22497 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
China Mobile 368 2
SAP SE 4595 2
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 158 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 205 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 2
Thuraya 62 2
Telecel Globe 12 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 336 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 2
HP Inc. 5313 2
Netcom 36 1
Hitachi - Хитачи 1421 1
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 1
Pebble 53 1
Samsung Electronics 9333 1
Apple Inc 10683 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 93 1
Sony 6145 1
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 194 1
Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Турецкий оператор мобильной связи 44 1
Singapore Telecommunications - Singtel 135 1
Buztel 30 1
Millicom International Cellular SA 49 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 1
Fitbit 54 1
1С-ИжТиСи 5461 1
Микрон - Micron 851 1
Siemens AG - Siemens Group 2311 1
Philips 1960 1
Lenovo Motorola 3463 1
Викинг 34 3
ГПБ - Газпромбанк 842 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Открытие ФК 2713 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
Shearman & Sterling 13 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 376 1
Daikin 44 1
Gorenje 72 1
Miele - Миле 120 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 1
Groupe SEB - Tefal 76 1
Square 186 1
Точка 1820 1
X5 Group 709 1
Газпром ПАО 1008 1
The North Face 4 1
Cukurova 94 1
Атон Инвестиционная компания 65 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Альфа-Групп 613 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Caterpillar 83 1
Airbus Defence and Space - EADS 150 1
Lockheed Martin 730 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 23 1
Boeing 957 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 12
Правительство РФ 8292 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
Международный арбитраж 32 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Президент Российской Федерации 3770 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 3
Системы охлаждения 741 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 2
Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 74 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 237 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 2
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 992 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 2
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 2
Телевидение спутниковое - Satellite television 183 2
Соковыжимал - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 35 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 56 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1
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Турбина - лопаточная машина 26 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 1
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Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 274 7
Google Earth - Google Планета Земля 451 4
Google Android 11959 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 3
Космодром Байконур 1025 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 443 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 420 2
Apple Siri - Голосовой помощник 340 2
Apple iPad 3663 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 136 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
МКС - Международная космическая станция 1431 2
Corning Gorilla Glass 595 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 2
Microsoft Skype 1940 2
ЭОС Дело СЭД 4365 1
Samsung Exynos 7 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 62 1
Apple WatchOS 62 1
Apple FaceTime 168 1
Qualcomm Snapdragon Wear 14 1
Adata Swordfish SSD 10 1
Microsoft Surface Phone 20 1
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 31 1
Flickr - Фотохостинг 242 1
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 51 1
Groupe SEB - Moulinex ME 44 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 1
Apple AirPods - Наушники 90 1
Samsung Galaxy 832 1
Apple HomePod 28 1
Apple CarPlay 34 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 50 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 1
IBM Watson 144 1
Apple iOS 6422 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 93 1
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 1
NASA Mars Odyssey 56 1
Прохоров Юрий 47 3
Истомин Максим 26 2
Cantor Charles - Кантор Чарльз 1 1
Щеголев Игорь 685 1
Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 1
Демина Юлия 2 1
Кравченко Рано 10 1
Марфин Алексей 13 1
Sarid Sahar - Сарид Сахар 1 1
Синчуков Алексей 11 1
Криницкий Игорь 26 1
Макаров Александр 38 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 1
Маркин Алексей 4 1
Величко Алексей 1 1
Макаров Вадим 26 1
Planck Max - Планк Макс 14 1
Изосимов Александр 192 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Прохорова Елена 11 1
Дорогой Леонид 1 1
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 1
Духовницкий Олег 91 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 51
Африка - Африканский регион 2928 50
Россия - РФ - Российская федерация 108428 38
Земля - планета Солнечной системы 7427 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 16
Азия - Азиатский регион 3803 16
Европа 12319 15
Франция - Французская Республика 5665 15
Египет - Арабская Республика 687 13
Африка Северная 204 13
Индия - Республика 4263 11
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 199 11
Европа Восточная 2927 11
Ливия 111 11
Германия - Федеративная Республика 8903 11
Ближний Восток 2549 9
Австралия - Австралийский Союз 2791 9
Украина 6212 9
Марокко - Королевство 173 8
Луна 1184 7
Италия - Итальянская Республика 3310 7
Япония 10069 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Израиль 1756 6
Тунис - Тунисская Республика 148 6
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 424 6
Америка Южная 680 5
Зимбабве - Республика 103 5
Канада 3319 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 5
Финляндия - Финляндская Республика 1816 5
Европа Западная 1329 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 5
Турция - Турецкая республика 1708 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Испания - Королевство 2917 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 5
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 6
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 2
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 2
Физика - область естествознания 889 2
Сахар - сахароза 38 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Образование в России 460 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
H1N1 - серотип вируса гриппа А 105 1
Египет Древний 16 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 439 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Сахарный диабет - группа эндокринных заболеваний 22 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 33 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 25 1
Геном человека 13 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 1
КПД - Коэффициент полезного действия 245 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Nature 770 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
EurekAlert 270 3
Der Spiegel 143 3
Future - Space.com 195 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Nanotechweb 92 2
Die Welt 68 2
LiveScience 153 2
Scientific American 80 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
Cellular News 231 2
Space Daily 528 2
Phys.org 972 1
HPC.ru 82 1
Quartz 21 1
Euronews - телеканал 46 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 1
The Register 1286 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
LRF - Liechtensteinischen Rundfunk - Радио Лихтенштейна 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 3
Illinois State University - Иллинойсский университет 112 2
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
Duke University - Дьюкский университет 45 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук 2 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 25 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Германский центр авиации и космонавтики 2 1
Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 9 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 1
University of Bristol - Бристольский университет 65 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
McGill University - Университет Макгилла 24 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Cisco Expo 9 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 127 1
МТС Телеком Идея 52 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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