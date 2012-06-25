Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Африка Сахара пустыня
|25.06.2012
|Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад
|25.11.2010
|Обнаружены древние высохшие озера в Сахаре
|10.06.2009
|К югу от Сахары проживает 90% всех ВИЧ-инфицированных детей в мире
|12.05.2008
|Сахара превращалась в пустыню гораздо медленнее, чем предполагалось
|24.07.2006
|Открыто "цветущее" прошлое Сахары
|24.07.2006
|Открыто "цветущее" прошлое Сахары
|09.09.2003
|Мобильники на сахаре – почти реальность
|09.09.2003
|Мобильники на сахаре – почти реальность
Публикаций - 228, упоминаний - 259
Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181989, в очереди разбора - 967579.
Создано именных указателей - 75849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181989, в очереди разбора - 967579.
Создано именных указателей - 75849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru