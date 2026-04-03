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Африка Сахара пустыня
СОБЫТИЯ
|03.04.2026
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Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
В исследовании, опубликованном в журнале Science, сообщается об открытии Spinosaurus mirabilis — нового вида спинозавридов. Ископаемые останки были обнаружены в отдаленной части центральной Сахары. Эта находка дает палеонтологам новое понимание заключительной фазы эволюции спинозавридов. Реконструкция палеохудожника — Spinosaurus mirabilis, поедающий целаканта. Изображение: Дэни Н
|25.06.2012
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Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад
Международная группа исследователей в процессе работы по проекту Бристольского университета получила первое недвусмысленное свидетельство того, что 7 тыс. лет назад жители Сахары использовали в пищу молочные продукты. Об этом сообщается в журнале Nature. Анализируя жирные кислоты, извлеченные из поверхностей осколков глиняной посуды, найденных при раскопках в гор
|25.11.2010
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Обнаружены древние высохшие озера в Сахаре
громадным. Предварительные изыскания заставили геологов заподозрить, что в самом сердце египетской Сахары когда-то были озера. Шаттл с его радаром должен был только подтвердить их подозрения.
|10.06.2009
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К югу от Сахары проживает 90% всех ВИЧ-инфицированных детей в мире
Как сообщает центр новостей ООН, страны Африки к югу от Сахары несут основную тяжесть эпидемии вируса иммунодефицита, поскольку в них проживает 66% всех взрослых и 90% всех детей, инфицированных во всем мире. На этот регион приходится три из каждых
|24.07.2006
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Открыто "цветущее" прошлое Сахары
ние этих нескольких тысяч лет древние люди покинули перенаселенную долину Нила и основали в оазисах Сахары свои поселения. Динамику климата и природных условий в этом регионе и ее влияние на жи
|24.07.2006
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Открыто "цветущее" прошлое Сахары
ние этих нескольких тысяч лет древние люди покинули перенаселенную долину Нила и основали в оазисах Сахары свои поселения. Динамику климата и природных условий в этом регионе и ее влияние на жи
|09.09.2003
|Мобильники на сахаре – почти реальность
|09.09.2003
|Мобильники на сахаре – почти реальность
Африка и организации, системы, технологии, персоны:
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