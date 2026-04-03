Африка - Сахара - пустыня

Ученым достоверно известно, что на территории пустыни Сахара миллионы лет назад были реки, озера, цветущие сады и вероятнее всего даже океан, поскольку в песках были обнаружены многочисленные окаменелости китов. Считается, что 6 тыс. лет назад в Сахаре росли деревья и было много озёр. Но глядя на средневековые карты, кажется, что ученые несколько ошибаются в своих датировках. С 1492 по 1527 вся Сахара изрезана реками, озерами, в ней много городов и населенных пунктов. С начала 18 века водоёмы на картах существенно мелеют и появляется название "Пустыня Сахара", ещё век спустя пустыня становится Великой и принимает современный вид. Тысячи лет Сахара была пригодна для жизни, а всего за 100 лет часть континента буквально вымерла. Не слишком ли кардинальное изменение климата в отдельно взятом районе? И что могло стать причиной?