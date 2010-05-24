Altice Europe Altice Portugal Portugal Telecom PT Comunicacoes

Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.05.2010 Huawei и Portugal Telecom завершили совместное тестирование в области 10G GPON

Международный оператор Portugal Telecom и компания Huawei завершили первое тестирование инфраструктуры интегрированного доступа, развернутой на базе решений 10G GPON, GPON и сети кабельного телевидения. В ходе испыта
11.07.2007 Portugal Telecom не намерен продавать Vivo

Глава компании Portugal Telecom Энрике Гранадьеро заявил о том, что Portugal Telecom не намерена продавать долю в Vivo. Данное заявление было сделано в ответ на недавние публикации в Reuters о планах и
30.05.2007 Portugal Telecom намерена купить контрольный пакет Telemar за 3,5 млрд евро

Португальская телекоммуникационная компания Portugal Telecom заинтересована в приобретении контрольного пакета акций бразильской телекоммуникационной компании Tele Norte Leste Participacoes SA (Telemar), крупнейшего бразильского оператор
06.03.2003 Чистая прибыль Portugal Telecom в 2002 г. выросла на 27%

Чистая прибыль Portugal Telecom по итогам 2002 г. выросла на 27% по сравнению с 2001 г. и составила €391 млн., говорится в сообщении компании. В то же время объем продаж компании снизился на 2,5% - до €5,58 м
30.01.2003 Motorola, Portugal Telecom и Telefonica развернут сеть CDMA2000 1XRTT в Бразилии

Совместное предприятие португальского оператора Portugal Telecom и испанского Telefonica Moviles вместе с поставщиком оборудования Motorola начали развертывание сотовой сети стандарта CDMA2000 1XRTT в нескольких регионах Бразилии. Это первый
08.10.2001 Portugal Telecom намерена примкнуть к одной из европейских групп операторов мобильной связи

Вероятно, к 2003 году в Европе будут два или три альянса операторов мобильной связи, и португальская Portugal Telecom планирует вступить в один из них, сообщил в интервью президент компании Франциско Муртейра Набо (Francisco Murteira Nabo). Он заявил газете "Semanario Economico", что Portug
17.09.2001 Прибыль Portugal Telecom за полугодие уменьшилась на 30%

Представители Portugal Telecom сообщили, что доход компании за первое полугодие текущего финансового года в
09.07.2001 Alcatel расширила контракт на поставку коммутаторов португальской PT Comunicacoes

Французская Alcatel сообщила о расширении рамочного контракта с крупнейшим португальским телекоммуникационным оператором PT Comunicacoes на поставку и обслуживание коммутаторов, а также программного обеспечения к ним. Действие контракта продлено до конца 2002 года. В контексте данного контракта Alcatel намерена т
13.03.2001 Portugal Telecom получила в 2000 г. прибыль в $501,1 млн. при обороте $3,89 млрд.

Ведущая телекоммуникационная компания Португалии Portugal Telecom SGPS SA cообщила о финансовых итогах 2000 г. Прибыль компании выросла на 9,2% до $501,1 млн., во многом благодаря развитию мобильной связи в Португалии и Бразилии. Валовой дохо
25.01.2001 Portugal Telecom и Telefonica oбъединят свои бразильские дочерние предприятия мобильной связи

Португальская компания Portugal Telecom и испанская Telefonica намерены объединить свои бразильские дочерние предприятия мобильной связи и создать совместное предприятие с капитализацией $10 млрд, сообщила Financial

27.12.2000 Siemens, Alcatel и Ericsson построят 3G-сеть для Portugal Telecom
18.12.2000 Portugal Telecom купила телекоммуникационные отделения крупнейших бразильских банков за $281 млн.

Португальская компания Portugal Telecom сообщила о приобретении сетей телефонной связи и передачи данных, принадлежащих крупнейшему в Бразилии частному банку Bradesco и банку Unibanco, четвертому в стране по размеру

14.09.2000 Прибыли Portugal Telecom за полугодие выросли на 38% и достигли $246 млн. при валовом доходе $2,18 млрд.

Компания Portugal Telecom сообщила вчера о финансовых результатах в первом полугодии 2000 г. Чистая прибыль компании выросла на 38% и составила $246 млн. Значительный рост прибылей компания объясняет ус
05.01.2000 Portugal Telecom теряет монополию на стационарную телефонную связь

Начиная с 1 января 2000 г. португальская компания Portugal Telecom потеряла монополию на осуществление стационарной телефонной связи в Португалии. Новым операторам выдано 12 лицензий, хотя не все они готовы немедленно приступить к осуществлени
05.11.1999 IBM, CGI и Case заключают договор с Portugal Telecom на $1 млрд

IBM Global Services, CGI и португальская консалтинговая фирма Case объявили о заключении договора оцениваемого в $1 млрд, с компанией Portugal Telecom. В результате договора будут созданы две компании PT Information Systems и Data, Computers, and Information Solutions (DCSI). Portugal Telecom предоставит им свои компью
02.04.1999 Portugal Telecom и Microsoft совместно разработают интерактивные видео и информационные услуги

Компании Microsoft и Portugal Telecom объявили о заключении соглашения, по которому они совместно разработают новые видео- и информационные интерактивные службы для португальского рынка. Microsoft инвестирует $38,6

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

