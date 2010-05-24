Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes

Huawei и Portugal Telecom завершили совместное тестирование в области 10G GPON Международный оператор Portugal Telecom и компания Huawei завершили первое тестирование инфраструктуры интегрированного доступа, развернутой на базе решений 10G GPON, GPON и сети кабельного телевидения. В ходе испыта

Portugal Telecom не намерен продавать Vivo Глава компании Portugal Telecom Энрике Гранадьеро заявил о том, что Portugal Telecom не намерена продавать долю в Vivo. Данное заявление было сделано в ответ на недавние публикации в Reuters о планах и

Portugal Telecom намерена купить контрольный пакет Telemar за 3,5 млрд евро Португальская телекоммуникационная компания Portugal Telecom заинтересована в приобретении контрольного пакета акций бразильской телекоммуникационной компании Tele Norte Leste Participacoes SA (Telemar), крупнейшего бразильского оператор

Чистая прибыль Portugal Telecom в 2002 г. выросла на 27% Чистая прибыль Portugal Telecom по итогам 2002 г. выросла на 27% по сравнению с 2001 г. и составила €391 млн., говорится в сообщении компании. В то же время объем продаж компании снизился на 2,5% - до €5,58 м

Motorola, Portugal Telecom и Telefonica развернут сеть CDMA2000 1XRTT в Бразилии Совместное предприятие португальского оператора Portugal Telecom и испанского Telefonica Moviles вместе с поставщиком оборудования Motorola начали развертывание сотовой сети стандарта CDMA2000 1XRTT в нескольких регионах Бразилии. Это первый

Portugal Telecom намерена примкнуть к одной из европейских групп операторов мобильной связи Вероятно, к 2003 году в Европе будут два или три альянса операторов мобильной связи, и португальская Portugal Telecom планирует вступить в один из них, сообщил в интервью президент компании Франциско Муртейра Набо (Francisco Murteira Nabo). Он заявил газете "Semanario Economico", что Portug

Прибыль Portugal Telecom за полугодие уменьшилась на 30% Представители Portugal Telecom сообщили, что доход компании за первое полугодие текущего финансового года в

Alcatel расширила контракт на поставку коммутаторов португальской PT Comunicacoes Французская Alcatel сообщила о расширении рамочного контракта с крупнейшим португальским телекоммуникационным оператором PT Comunicacoes на поставку и обслуживание коммутаторов, а также программного обеспечения к ним. Действие контракта продлено до конца 2002 года. В контексте данного контракта Alcatel намерена т

Portugal Telecom получила в 2000 г. прибыль в $501,1 млн. при обороте $3,89 млрд. Ведущая телекоммуникационная компания Португалии Portugal Telecom SGPS SA cообщила о финансовых итогах 2000 г. Прибыль компании выросла на 9,2% до $501,1 млн., во многом благодаря развитию мобильной связи в Португалии и Бразилии. Валовой дохо

Portugal Telecom и Telefonica oбъединят свои бразильские дочерние предприятия мобильной связи Португальская компания Portugal Telecom и испанская Telefonica намерены объединить свои бразильские дочерние предприятия мобильной связи и создать совместное предприятие с капитализацией $10 млрд, сообщила Financial

Portugal Telecom купила телекоммуникационные отделения крупнейших бразильских банков за $281 млн. Португальская компания Portugal Telecom сообщила о приобретении сетей телефонной связи и передачи данных, принадлежащих крупнейшему в Бразилии частному банку Bradesco и банку Unibanco, четвертому в стране по размеру

Прибыли Portugal Telecom за полугодие выросли на 38% и достигли $246 млн. при валовом доходе $2,18 млрд. Компания Portugal Telecom сообщила вчера о финансовых результатах в первом полугодии 2000 г. Чистая прибыль компании выросла на 38% и составила $246 млн. Значительный рост прибылей компания объясняет ус

Portugal Telecom теряет монополию на стационарную телефонную связь Начиная с 1 января 2000 г. португальская компания Portugal Telecom потеряла монополию на осуществление стационарной телефонной связи в Португалии. Новым операторам выдано 12 лицензий, хотя не все они готовы немедленно приступить к осуществлени

IBM, CGI и Case заключают договор с Portugal Telecom на $1 млрд IBM Global Services, CGI и португальская консалтинговая фирма Case объявили о заключении договора оцениваемого в $1 млрд, с компанией Portugal Telecom. В результате договора будут созданы две компании PT Information Systems и Data, Computers, and Information Solutions (DCSI). Portugal Telecom предоставит им свои компью