Qualcomm BREW

HTC выпустила новый Brew-телефон Компания HTC планирует выпустить новый телефон на базе платформы Brew. Устройство будет вторым подобным аппаратом в линейке HTC, оснащенным Wi-Fi и офисным пакетом Office Suite. Устройство поступит в продажу по цене в 210 долларов.

«Скай Линк» закрыл свою платформу мобильного контента «Скай Линк» прекратил поддержку платформы Brew несколько месяцев назад, не делая об этом каких-либо объявлений. Информацию о закрытии сервиса подтвердила CNews директор по связям с общественностью компании Ольга Пестерева. Технология <

«Скай Линк» предложил абонентам 16 новых игровых BREW-приложений Компания «Скай Линк» предложила абонентам в Москве и Санкт-Петербурге шестнадцать новых игровых приложений, реализованных на базе интеллектуальной платформы BREW. В новую коллекцию интерактивных BREW-игр, которая доступна абонентам «Скай Линка» в мобильном «Каталоге приложений», вошли ролевые и логические игры, разнообразные паззлы и квесты.

«Скай Линк» запустит в регионах сервисы на базе платформы BREW Компания «Скай Линк» и компания Qualcomm заключили соглашение о коммерческом использовании мобильных сервисных приложений на базе интеллектуальной платформы BREW. По условиям соглашения «Скай Линк» получил право предоставлять сервисы, разработанные на базе платформы BREW, конечным пользователям в Российской Федерации, а также абонентам - кон

i-Free разработал BREW-браузер p> Контент-провайдер i-Free разработал BREW-браузер для компании «Скай Линк», позволяющий получить доступ к различным видам мобильного контента. Программное решение i-Free дает возможность абонентам загружать на мобильный телефон ка

"Скай Линк" начинает коммерческую эксплуатацию платформы BREW Компания «Скай Линк», крупнейший CDMA-оператор в России и СНГ, с 29 ноября начинает коммерческую эксплуатацию «Каталога приложений», реализованного на платформе BREW от Qualcomm, в Москве и Санкт-Петербурге. Из «Каталога приложений» абоненты «Скай Линк» - пользователи телефона Ubiquam U-300 могут без ограничений по скорости просматривать, загружать и о

"Дельта Телеком" начинает внедрение технологии BREW Американский производитель телекоммуникационного оборудования Qualcomm и петербуржский оператор сотовой связи "Дельта Телеком" объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросу внедрения BREW-ориентированных сервисов. Коммерческий запуск технологии BREW в сети "Скайлинк" планируется осуществить не позднее 30 июня следующего года. Источник: пресс-релиз компаний.

Еще два оператора решили использовать BREW Компания Qualcomm сообщила о пополнении в рядах операторов, поддерживающих и развивающих операционную среду BREW, позволяющую запускать на мобильных телефонах исполняемый код. На этот раз услуги загрузки BREW-программ собрались открыть Metro PCS и Western Wireless - оба из США. Они подписали д

Java против BREW - борьба за место под солнцем Рост популярности приложений для мобильных устройств, работающих на предложенной американской компанией Qualcomm платформе BREW, превысил самые смелые ожидания аналитиков. По мнению многих из них, запущенная в 2000 году платформа должна была стать зеркальным повторением истории среды Java, предложенной Sun Microsys

Java и BREW способствуют росту популярности GPS-сервисов Услуги, основанные на технологии определения местонахождения абонента набирают популярность благодаря технологиям Java и BREW, считают специалисты компании SiRF Technology Inc, занимающейся производством GPS-чипов. По их словам, услуги, основанные на определении местоположения звонящего абонента, ранее разрабатыв

SEGA Mobile создает новые игры для BREW SEGA Mobile, подразделение Sega.com, договорилось с владельцем технологий CDMA и BREW, компанией Qualcomm, о создании новых игр под BREW для пользователей в Северной Америке. SEGA собирается перенести или уже перенесла на мобильники ряд классических игр, таких, как P

В Латинской Америке появится первый BREW-сервис Совместное предприятие Portugal Telecom и испанской Telefonica Moviles намерено открыть первый в Латинской Америке сервис поддержки мобильных телефонов с платформой запуска исполняемого кода BREW. Для этого СП подписало соглашение с автором платформы Qualcomm, о чем компания и сообщает в своем пресс-релизе. Запуск новой услуги состоится в марте в сети CDMA2000 1X. По мнению операто

KDDI открыл услугу загрузки BREW-приложений Японский сотовый оператор KDDI объявил об открытии в своей сети услуги загрузки приложений для телефонов с поддержкой BREW - платформы запуска исполняемого кода на мобильных устройствах, разработанной Qualcomm. Пользователи платят за доступ к файлам либо фиксированную абонентскую плату, либо за каждую загружен

Qualcomm продемонстрировал работу 8 BREW-приложений японское представительство американской компании Qualcomm продемонстрировало работу своей платформы BREW (Binary Runtime Environment for Wireless) - клиентского программного обеспечения среды з

Verizon предоставила BREW-вариант журнала Forbes Крупнейший сотовый оператор США Verizon Wireless объявил об открытии доступа к сайту журнала Forbes - Forbes.сom - с BREW-телефонов. Загрузив на мобильный телефон специальную программу, абонент за $4,75 в месяц, не считая эфирного времени, может получать финансовые новости и другую информацию с сайта, отслежи

Verizon Wireless открыл в США услугу по загрузке BREW-приложений на мобильные телефоны ытии общенациональной услуги по скачиванию приложений для мобильных телефонов. Услуга тестировалась с 18 марта в городе Сан-Диего (штат Калифорния). VW предлагает пользователям телефонов с поддержкой BREW широкий спектр программ. Среди них - полифонические мелодии от Moviso LLC и Faith West Inc. и игры от JAMDAT Mobile и Mattel: боулинг и Magic 8 Ball. Cтоимость услуги - $0,99 за 10 програм

Oracle встроит поддержку BREW в свои СУБД ала свои планы сотрудничества с Oracle. Крупный разработчик СУБД включит в Oracle 9i Lite платформу BREW, что позволит создавать приложения доступа к базам данных для мобильных телефонов, подде

Forbes.com открыл услугу доставки информации на BREW-телефоны Сайт журнала "Форбс" - Forbes.com и SmartServ Online Inc. в конце пррошлой недели объявили об открытии услуги доставки содержимого сайта на мобильные BREW-телефоны Qualcomm Inc. Абоненты могут скачать с сайта и установить на телефон специальную программу, с помощью которой cо SmartServ за опреденную абонентскую плату можно получать данные с

Qualcomm анонсировала вторую версию BREW ерсию клиентского программного обеспечения среды запуска исполняемых файлов на мобильных телефонах (BREW - Binary Runtime Environment for Wireless). Вместе с ПО предлагается и инструментарий ра

Абоненты Verizon получат доступ к BREW-приложениям пания Moviso LLC - и крупнейший сотовый оператор США Verizon Wireless объявили об альянсе в области BREW (Binary Runtime Environment for Mobile) - среды для запуска приложений на мобильных теле

IBM объявила о поддержке платформы BREW в своем пакете WebSphere IBM заявила о поддержке платформы BREW компании Qualcomm в своих продуктах корпоративных инфраструктур беспроводной связи семей

Sharp снабдит Verizon BREW-телефонами cтандaрта CDMA с цветными дисплеями тандарта CDMA для крупнейшего оператора США Verizon Wireless. Как сообщает Sharp, это первая модель BREW-телефона с цветным дисплеем. Поставки начнутся на этой неделе, Verizon сразу же предложи

Verizon выпустил телефон с поддержкой системы BREW Американский оператор мобильной связи Verizon Wireless представил первый телефон с поддержкой технологии BREW Z-800. Телефон выпущен компанией Sharp и обладает цветным ЖК-дисплеем и функцией идентификации вызывающего абонента, позволяющей наряду с номером и именем выводить на дисплей фото звонящег

После Кореи платформа BREW надеется завоевать Японию Американская компания Qualcomm провела пресс-конференцию в Токио, на которой заявила о том, что ее программная платформа для мобильных телефонов BREW очень популярна в странах Азии. По данным Qualcomm, в Корее на конец февраля насчитывалось более 234 тыс. пользователей услуг на базе BREW, предоставляемых оператором Korea Telecom

HSNS представила картографическую систему для BREW-телефонов Компания High Speed Net Solutions начала поставки системы, облегчающей составление карт для приложений, использующих местоположение абонента, в мобильных устройствах с технологией BREW. Программная платформа BREW разработана Qualcomm для своих CDMA-телефонов. Компания утверждает, что ее BlueFuel Map позволяет разработчикам услуг передавать карту местности на мобил

Sega разработает видеоигры для мобильных телефонов с поддержкой платформы BREW игр Sega сообщил о намерении разработать видеоигры для сотовых телефонов, базирующихся на платформе BREW, разработанной американской компанией Qualcomm. Система BREW (Binary Runtime Envi