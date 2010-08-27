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Qualcomm BREW Binary Runtime Environment for Wireless

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.08.2010 HTC выпустила новый Brew-телефон

Компания HTC планирует выпустить новый телефон на базе платформы Brew. Устройство будет вторым подобным аппаратом в линейке HTC, оснащенным Wi-Fi и офисным пакетом Office Suite. Устройство поступит в продажу по цене в 210 долларов.
15.07.2010 «Скай Линк» закрыл свою платформу мобильного контента

«Скай Линк» прекратил поддержку платформы Brew несколько месяцев назад, не делая об этом каких-либо объявлений. Информацию о закрытии сервиса подтвердила CNews директор по связям с общественностью компании Ольга Пестерева. Технология <
11.07.2008 «Скай Линк» предложил абонентам 16 новых игровых BREW-приложений

Компания «Скай Линк» предложила абонентам в Москве и Санкт-Петербурге шестнадцать новых игровых приложений, реализованных на базе интеллектуальной платформы BREW. В новую коллекцию интерактивных BREW-игр, которая доступна абонентам «Скай Линка» в мобильном «Каталоге приложений», вошли ролевые и логические игры, разнообразные паззлы и квесты.
14.04.2008 «Скай Линк» запустит в регионах сервисы на базе платформы BREW

Компания «Скай Линк» и компания Qualcomm заключили соглашение о коммерческом использовании мобильных сервисных приложений на базе интеллектуальной платформы BREW. По условиям соглашения «Скай Линк» получил право предоставлять сервисы, разработанные на базе платформы BREW, конечным пользователям в Российской Федерации, а также абонентам - кон
14.03.2007 i-Free разработал BREW-браузер

p> Контент-провайдер i-Free разработал BREW-браузер для компании «Скай Линк», позволяющий получить доступ к различным видам мобильного контента. Программное решение i-Free дает возможность абонентам загружать на мобильный телефон ка
29.11.2006 "Скай Линк" начинает коммерческую эксплуатацию платформы BREW

Компания «Скай Линк», крупнейший CDMA-оператор в России и СНГ, с 29 ноября начинает коммерческую эксплуатацию «Каталога приложений», реализованного на платформе BREW от Qualcomm, в Москве и Санкт-Петербурге. Из «Каталога приложений» абоненты «Скай Линк» - пользователи телефона Ubiquam U-300 могут без ограничений по скорости просматривать, загружать и о
17.11.2003 "Дельта Телеком" начинает внедрение технологии BREW

Американский производитель телекоммуникационного оборудования Qualcomm и петербуржский оператор сотовой связи "Дельта Телеком" объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросу внедрения BREW-ориентированных сервисов. Коммерческий запуск технологии BREW в сети "Скайлинк" планируется осуществить не позднее 30 июня следующего года. Источник: пресс-релиз компаний.
23.10.2003 Еще два оператора решили использовать BREW

Компания Qualcomm сообщила о пополнении в рядах операторов, поддерживающих и развивающих операционную среду BREW, позволяющую запускать на мобильных телефонах исполняемый код. На этот раз услуги загрузки BREW-программ собрались открыть Metro PCS и Western Wireless - оба из США. Они подписали д
30.04.2003 Java против BREW - борьба за место под солнцем

Рост популярности приложений для мобильных устройств, работающих на предложенной американской компанией Qualcomm платформе BREW, превысил самые смелые ожидания аналитиков. По мнению многих из них, запущенная в 2000 году платформа должна была стать зеркальным повторением истории среды Java, предложенной Sun Microsys
27.03.2003 Java и BREW способствуют росту популярности GPS-сервисов

Услуги, основанные на технологии определения местонахождения абонента набирают популярность благодаря технологиям Java и BREW, считают специалисты компании SiRF Technology Inc, занимающейся производством GPS-чипов. По их словам, услуги, основанные на определении местоположения звонящего абонента, ранее разрабатыв
05.02.2003 SEGA Mobile создает новые игры для BREW

SEGA Mobile, подразделение Sega.com, договорилось с владельцем технологий CDMA и BREW, компанией Qualcomm, о создании новых игр под BREW для пользователей в Северной Америке. SEGA собирается перенести или уже перенесла на мобильники ряд классических игр, таких, как P
05.02.2003 В Латинской Америке появится первый BREW-сервис

Совместное предприятие Portugal Telecom и испанской Telefonica Moviles намерено открыть первый в Латинской Америке сервис поддержки мобильных телефонов с платформой запуска исполняемого кода BREW. Для этого СП подписало соглашение с автором платформы Qualcomm, о чем компания и сообщает в своем пресс-релизе. Запуск новой услуги состоится в марте в сети CDMA2000 1X. По мнению операто
29.01.2003 KDDI открыл услугу загрузки BREW-приложений

Японский сотовый оператор KDDI объявил об открытии в своей сети услуги загрузки приложений для телефонов с поддержкой BREW - платформы запуска исполняемого кода на мобильных устройствах, разработанной Qualcomm. Пользователи платят за доступ к файлам либо фиксированную абонентскую плату, либо за каждую загружен
22.07.2002 Qualcomm продемонстрировал работу 8 BREW-приложений

японское представительство американской компании Qualcomm продемонстрировало работу своей платформы BREW (Binary Runtime Environment for Wireless) - клиентского программного обеспечения среды з
15.07.2002 Verizon предоставила BREW-вариант журнала Forbes

Крупнейший сотовый оператор США Verizon Wireless объявил об открытии доступа к сайту журнала Forbes - Forbes.сom - с BREW-телефонов. Загрузив на мобильный телефон специальную программу, абонент за $4,75 в месяц, не считая эфирного времени, может получать финансовые новости и другую информацию с сайта, отслежи
21.06.2002 Verizon Wireless открыл в США услугу по загрузке BREW-приложений на мобильные телефоны

ытии общенациональной услуги по скачиванию приложений для мобильных телефонов. Услуга тестировалась с 18 марта в городе Сан-Диего (штат Калифорния). VW предлагает пользователям телефонов с поддержкой BREW широкий спектр программ. Среди них - полифонические мелодии от Moviso LLC и Faith West Inc. и игры от JAMDAT Mobile и Mattel: боулинг и Magic 8 Ball. Cтоимость услуги - $0,99 за 10 програм
11.06.2002 Oracle встроит поддержку BREW в свои СУБД

ала свои планы сотрудничества с Oracle. Крупный разработчик СУБД включит в Oracle 9i Lite платформу BREW, что позволит создавать приложения доступа к базам данных для мобильных телефонов, подде
10.06.2002 Forbes.com открыл услугу доставки информации на BREW-телефоны

Сайт журнала "Форбс" - Forbes.com и SmartServ Online Inc. в конце пррошлой недели объявили об открытии услуги доставки содержимого сайта на мобильные BREW-телефоны Qualcomm Inc. Абоненты могут скачать с сайта и установить на телефон специальную программу, с помощью которой cо SmartServ за опреденную абонентскую плату можно получать данные с

07.06.2002 Qualcomm анонсировала вторую версию BREW

ерсию клиентского программного обеспечения среды запуска исполняемых файлов на мобильных телефонах (BREW - Binary Runtime Environment for Wireless). Вместе с ПО предлагается и инструментарий ра
08.05.2002 Абоненты Verizon получат доступ к BREW-приложениям

пания Moviso LLC - и крупнейший сотовый оператор США Verizon Wireless объявили об альянсе в области BREW (Binary Runtime Environment for Mobile) - среды для запуска приложений на мобильных теле
22.03.2002 IBM объявила о поддержке платформы BREW в своем пакете WebSphere

IBM заявила о поддержке платформы BREW компании Qualcomm в своих продуктах корпоративных инфраструктур беспроводной связи семей
22.03.2002 Sharp снабдит Verizon BREW-телефонами cтандaрта CDMA с цветными дисплеями

тандарта CDMA для крупнейшего оператора США Verizon Wireless. Как сообщает Sharp, это первая модель BREW-телефона с цветным дисплеем. Поставки начнутся на этой неделе, Verizon сразу же предложи
21.03.2002 Verizon выпустил телефон с поддержкой системы BREW

Американский оператор мобильной связи Verizon Wireless представил первый телефон с поддержкой технологии BREW Z-800. Телефон выпущен компанией Sharp и обладает цветным ЖК-дисплеем и функцией идентификации вызывающего абонента, позволяющей наряду с номером и именем выводить на дисплей фото звонящег
12.03.2002 После Кореи платформа BREW надеется завоевать Японию

Американская компания Qualcomm провела пресс-конференцию в Токио, на которой заявила о том, что ее программная платформа для мобильных телефонов BREW очень популярна в странах Азии. По данным Qualcomm, в Корее на конец февраля насчитывалось более 234 тыс. пользователей услуг на базе BREW, предоставляемых оператором Korea Telecom

28.02.2002 HSNS представила картографическую систему для BREW-телефонов

Компания High Speed Net Solutions начала поставки системы, облегчающей составление карт для приложений, использующих местоположение абонента, в мобильных устройствах с технологией BREW. Программная платформа BREW разработана Qualcomm для своих CDMA-телефонов. Компания утверждает, что ее BlueFuel Map позволяет разработчикам услуг передавать карту местности на мобил
28.09.2001 Sega разработает видеоигры для мобильных телефонов с поддержкой платформы BREW

игр Sega сообщил о намерении разработать видеоигры для сотовых телефонов, базирующихся на платформе BREW, разработанной американской компанией Qualcomm. Система BREW (Binary Runtime Envi
28.09.2001 Qualcomm проводит в Корее испытание платформы BREW

с Korea Telecom начала публичное тестирование услуги "magic 'n' multipack", основанной на платформе BREW (Binary Runtime Environment for Wireless). Данная услуга позволяет пользователям скачива

Публикаций - 97, упоминаний - 113

Qualcomm BREW и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1974 38
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 20
Samsung Electronics 11065 12
Ubiquam 45 10
LG Electronics 3735 9
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 9
Microsoft Corporation 25775 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Lenovo Motorola 3566 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 7
Playfon - Плэйфон 40 5
Toshiba Corporation 2980 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
KDDI Corporation - au - Okinawa Cellular Telephone 11 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 4
HTC Corporation 1512 4
Adobe Systems 1597 4
Motorola Inc 1156 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
U.S. Cellular 16 3
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 3
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Sharp Corporation 1062 3
Otello Corporation - Opera Software 340 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 3
RealNetworks Products and Services 355 3
Фабрика мобильного контента 2 2
Encore Software 7 2
Reaxion 6 2
Western Wireless 22 2
Dell EMC 5180 2
Huawei 4677 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 13
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Интер РАО - Пермская ГРЭС 9 1
MSC Cruises 3 1
КапиталЪ Страхование 19 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Mattel 32 1
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 1
RadioShack - Radio Shack 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Hyundai Motor Company 436 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Carl Zeiss AG 307 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Coca-Cola Company 261 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
UMA - United Music Agency 40 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 50
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 47
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 12
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 8
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
WAV - Waveform Audio File Format 532 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 5
Java игры 89 4
Oracle Java - язык программирования 3469 34
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 16
Nokia Symbian OS 1411 10
Google Android 15244 9
Microsoft Windows 16882 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Linux OS 11533 5
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 5
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 4
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
All Systems - Ол Системс - Vyuga MediaBoard 4 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 3
Opera Browser - Браузер 1050 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Microsoft ActiveX 212 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
Toshiba Satellite 166 2
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
AMD Mobility Radeon 232 2
Toshiba Tecra 49 2
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 2
Lenovo EMC - Iomega ZIP 40 2
Lenovo Motorola BackFlip - серия смартфонов 8 2
HPE Compaq Presario 125 2
Intel Mobile Voltage Positioning - IMVP 4 2
Toshiba Sattelite 6 2
HTC Smart 4 2
Nvidia GeForce Go 189 2
Lenovo Motorola Moto RIZR 21 2
Apple macOS 2419 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Microsoft Outlook 1506 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 2
Нестеров Александр 52 3
Шрамко Кирилл 25 2
Минаков Андрей 5 2
Хасьянова Гульнара 156 2
Пестерева Ольга 34 2
Голубева Надежда 43 1
Саяпина Елена 46 1
Завьялова Светлана 21 1
Захаркина Ольга 24 1
Сафиуллин Альберт 9 1
Шарков Иван 9 1
Киппельман Игнатий 7 1
Павлов Никита 146 1
Тарасулла Борис 1 1
Суглобов Влад 2 1
Кузьмин Михаил 4 1
Барановский Андрей 2 1
Цымбал Дмитрий 2 1
Червяков Константин 3 1
Павлюк Татьяна 2 1
Wang Jianzhou- Ванг Цзянжоу 8 1
Horowitz Spencer - Хоровиц Спенсер 1 1
Хромов Руслан 4 1
Рыбаков Антон 2 1
Масленникова Полина 1 1
Рябчиков Данил 1 1
Пухов Александр 4 1
Цыганов Олег 5 1
Суглобов Владислав 1 1
Городецкий Илья 3 1
Синицына Алена 1 1
Ждамиров Михаил 1 1
Nakamura Takayuki - Накамура Такаюки 1 1
Черняк Максим 2 1
Ramadan Al - Рамадан Аль 1 1
Банников Иван 2 1
Saadi Malik - Саади Малик 3 1
Greasley Brian - Грисли Брайан 2 1
Турдакин Егор 1 1
Jacobs Jeff - Джекобс Джефф 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 31
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Южная Корея - Республика 7052 15
Япония 13807 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Европа 24964 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Индия - Bharat 5870 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Калифорния - Сан-Диего 370 4
Швеция - Королевство 3782 3
Европа Восточная 3138 3
США - Калифорния 4829 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Китай - Тайвань 4245 2
Украина 7928 2
Япония - Токио 1020 2
Европа Западная 1496 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
США - Алабама 147 1
США - Миссисипи 65 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 46 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
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