Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лента Окей О'Кей РФБ-Ритейл Гипермаркет
"Цифровая трансформация. Опыт О`КЕЙ" НИКОЛАЙ ЖАВОРОНКОВ, Директор по информационным технологиям. О’КЕЙ" Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.04.2026
|
Торговая сеть «О’кей» с помощью решений «Корус Консалтинг» запустила продажи на Wildberries
ГК «Корус Консалтинг» и «О’кей» создали универсальное ИТ-решение для работы с маркетплейсами на базе существующей ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Ритейлер получил основу для централизованного управления ассортименто
|08.10.2025
|
Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
еств. Когда у тебя есть свои инструменты, а у других — нет, это технологическое лидерство, ты начинаешь обгонять других, потому что быстрее и лучше выполняешь те или иные задачи. Николай Жаворонков, «О’кей»: Потребители сегодня становятся рациональнее Остается тренд на глубокую автоматизацию всех операций — от управления цепями поставок до коммерции, HR и операций в магазинах, — внедрение м
|07.10.2025
|
«Корус Консалтинг» модернизировал логистическую систему «О’кей» для работы в период пиковых нагрузок
ГК «Корус Консалтинг» реализовала проект по модернизации логистических процессов распределительных центров сети гипермаркетов «О’кей». Обновленные процессы позволяют обрабатывать разные типы поставок без промежуточного хранения, с точной маршрутизацией и без снижения производительности. Проект обеспечил устойчивость ло
|14.08.2025
|
Банкоматы «Ozon Банка» появятся в гипермаркетах «О’кей»
До конца 2025 г. в 42 гипермаркетах «О’кей» будут установлены собственные банкоматы «Ozon Банка». Первый из них уже доступен для клиентов в Санкт-Петербурге по адресу Выборгское шоссе, д. 19, корп. 1 литера А. Банкоматы также появ
|09.06.2025
|
Розничная сеть «О'Кей» и интегратор GlowByte совместно разработали методологию регулярного ценообразования
Розничная сеть «О'Кей» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала комплексный проект по разработке и пилот
|11.12.2024
|
Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA
Сеть гипермаркетов «О’Кей» завершила проект по усилению защиты корпоративных учетных записей. В качестве решения для многофакторной аутентификации был выбран сервис RED Security MFA. Он заменил ранее использовавше
|30.03.2023
|
«Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции
Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и розничная сеть «О’кей» заключили долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Главная цель партнёрства — усилить позиции обеих компаний на рынке доставки продуктов (e-grocery) и развивать новые фор
|26.08.2022
|
МТС обеспечила связью ТК «Квадро» и гипермаркет «Окей» в Омске
шила строительство сети LTE внутри крупнейших торговых площадок Омска – ТК «Квадро» и гипермаркета «Окей». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интерне
|08.02.2022
|
ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ
ГК «О’кей», одна из продовольственных сетей в России, запустила технологию голосового отбора в ра
|19.01.2022
|
Торговая сеть «О’кей» сократила плечо доставки без увеличения затрат при помощи цифрового двойника
ГК «Корус консалтинг» за три месяца создала цифрового двойника логистической инфраструктуры торговой сети «О’кей» и разработала для ритейлера конкурентоспособную программу развития логистики до 2023 г. Результаты моделирования показали потенциал снижения затрат в текущих цепочках поставок и сокращен
|04.10.2021
|
«Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей»
чик цифровых решений, выпустила обновление омниканального мобильного приложения сети гипермаркетов «О’кей». В 2021 г. кросс-функциональная команда «О’кей» и «Рексофт» завершила работу на
|08.04.2021
|
Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации
«О’кей» планомерно реализует проект по цифровой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнер
|25.01.2021
|
«О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году
офт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом мас
|15.10.2020
|
Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету»
ничестве. «Сбермаркет» приступил к приему заказов, сборке и доставке товаров из сети гипермаркетов “О’кей”. На первоначальном этапе к сервису «Сбермаркет» будут подключены гипермаркеты «О’ке
|18.08.2020
|
Infowatch Attack Killer усилил защиту интернет-сервисов ГК «О’Кей»
ию Infowatch за сотрудничество», — сказала Елена Ременникова, директор по электронной коммерции ГК «ОКей». Выявление аномального трафика идет в автоматическом режиме, что позволяет максимально
|03.02.2020
|
«Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей»
ерсии адаптивного сайта интернет-магазина российской розничной сети по торговле продуктами питания «О’кей». В ходе данного проекта «Рексофт» разработал обновленную полностью адаптивную версию с
|14.11.2018
|
«Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ус консалтинг» перевела бизнес-процессы одного из крупнейших федеральных ритейлеров, торговой сети «О’кей», на платформу Microsoft Dynamics AX 2012 R3. На базе новой системы уже работают все ги
|02.07.2018
|
Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик»
ровые системы» начала проект автоматизации кадрового учета и расчета заработанной платы в компании «О’кей» – одной из крупнейших федеральных розничных сетей, которая уже 16 лет присутствует на
|06.06.2018
|
«Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей»
ГК «Корус Консалтинг» модернизировала инфраструктуру крупнейшего распределительного центра сети «О’Кей» для обеспечения стабильной работы системы управления складом. ГК «О'Кей» является одно
|25.10.2017
|
LWCOM модернизировал инфраструктуру сети магазинов «О’кей»
В магазинах сети «О’кей» улучшили Wi-Fi Крупный российский ритейлер — сеть «О’кей» — провела модернизацию сетевой инфраструктуры. В компании были недовольны качеством Wi-Fi, который используют сотрудники
|22.07.2016
|
«Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей»
нг» завершила проект по внедрению решения для обмена информацией между ERP-системой розничной сети «О'Кей», Microsoft Dynamics AX (MS DAX), и ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге»
|14.06.2016
|
Сеть магазинов «О'Кей» с помощью решений JDA Software намерена увеличить объемы продаж
Компания JDA Software Group объявила о начале сотрудничества с группой компаний «О'Кей». Розничная сеть намерена внедрить комплекс решений JDA Category Management, который бу
|22.04.2016
|
«О'Кей» запустила iOS-приложение для совершения онлайн-покупок
Компания «О'Кей» объявила о завершении тестировании и запуске нового мобильного приложения для совершен
|15.12.2015
|
«Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей»
Компания «Корус Консалтинг» продолжила работу по автоматизации распределительных центров сети «О'Кей». Ритейлер запустил еще один РЦ в Московской области, работающий под управлением WMS Manhattan Scale, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Сотрудничество «О'Кей» и «Корус Консалти
|02.12.2015
|
«О'Кей» приступил к трансформации ИТ-инфраструктуры вместе с «Корус Консалтингом»
прогноз продаж. В качестве партнера, который будет модернизировать ИТ-среду в течение трех лет, ГК «О’Кей» выбрал «Корус Консалтинг», системного интегратора, обладающего многолетним опытом и эк
|14.10.2015
|
Сеть «О'Кей» выбрала платформу IBM Commerce для оптимизации обслуживания покупателей
ионных магазинах, сообщили CNews в корпорации IBM. Покупатели могут заказывать товары ассортимента «О’Кей» в интернете и самостоятельно забирать их в пункте выдачи гипермаркета либо получать бл
|15.04.2015
|
«Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ»
оссийскому ритейлеру выйти на новый для себя рынок интернет-торговли. В феврале сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» начала работать в формате онлайн-гипермаркета: первый пункт выдачи заказов открылся в
|04.03.2015
|
«Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске
системный интегратор, завершила проект по автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Новосибирске. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Сотрудничество системног
|24.02.2015
|
Гипермаркет «О'Кей» открывает интернет-магазин
Сеть гипермаркетов «О'Кей» открыла направление интернет-продаж. При этом работает сервис интернет-заказа, но оплатить и получить покупки можно только в одном пункте выдачи – гипермаркете в Путилково (Красногорскй
|01.12.2014
|
«Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге
чения новых сотрудников система». Соколов Евгений, директор департамента логистики группы компаний «О’Кей», со своей стороны отметил: «После запуска операций с ассортиментом овощей и фруктов по
|27.08.2014
|
ИТ-директор Allianz перешел в «О’Кей»
Как стало известно CNews, должность ИТ-директора российского ритейлера «О’Кей» занял Сергей Ковалев, ранее возглавлявший аналогичное подразделение в страховой компании Allianz, а также работавший в «Вимм-Билль-Данн» и Danone. ИТ-директором Allianz, объединившей в 2
|03.07.2014
|
«Корус Консалтинг» внедрил Manhattan Scale в розничной сети «О'Кей»
орус Консалтинг» завершила пилотный проект автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Волгограде. Планируется дальнейшее тиражирование решения Manhattan Scale на все РЦ к
|18.04.2012
|
«О’КЕЙ» доверила автоматизацию ИТ-процессов Digital Design и OmniTracker
ой компании и незаменимый помощник в эффективном ведении бизнеса. Наш продукт OmniTracker позволит «О’КЕЙ» получать полную, достоверную информацию и максимально эффективно ее использовать удовл
|10.07.2007
|
В «О’Кей» внедрят Infor PM
Компания «Корус Консалтинг» приступила к проекту по внедрению автоматизированной системы бюджетного планирования на платформе Infor в сети гипермаркетов «О’Кей». Планируется, что длительность проекта, реализация которого началась в июне 2007 года, составит три месяца. Поиск системы для автоматизации бюджетного управления был начат в 2006 году, в
|22.01.2007
|
Новый гипермаркет «О’Кей» работает на ПО семейства SET
На днях компания «Кристалл Сервис» объявила о том, что осуществила комплексную автоматизацию гипермаркета «О’Кей», открывшегося 12 января текущего года, поставив торговое оборудование и установив систему управления торговым процессом SET Retail, а также систему событийного видеонаблюдения SET Prisma
|22.12.2006
|
SET Retail 5 помогает гипермаркетам "О’Кей" дарить подарки
В этом году сеть «О’Кей» перешла на работу с новой конфигурацией SET Retail Centrum. По словам Альберта Алексеева, руководителя группы разработки ПО SET, появилось больше возможностей для управления лояльностью
|25.10.2004
|
Сеть гипермаркетов "ОКей" внедрила систему мобильной связи
Компания «КОРУС Консалтинг» завершила проект по внедрению мобильных беспроводных технологий в сети гипермаркетов «ОКей». Переносной радиотерминал, которым теперь будут оснащены сотрудники торговой сети, обеспечит им доступ к центральной базе данных и необходимому функционалу системы Axapta Retail из любой
Лента и организации, системы, технологии, персоны:
|Козырь Сергей 32 27
|Натрусов Артем 312 21
|Бокучава Тариэл 21 21
|Чаркин Евгений 317 19
|Ягнятинский Евгений 32 19
|Беляев Владислав 103 19
|Громов Иван 102 18
|Сафронов Юрий 68 18
|Коваленко Антон 31 18
|Аксаков Анатолий 163 18
|Клепиков Алексей 121 18
|Кучугин Илья 42 18
|Лигачев Глеб 117 18
|Нагаев Олег 30 18
|Попов Андрей 116 18
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 17
|Прохоров Фёдор 83 17
|Гуральников Сергей 164 16
|Иншаков Дмитрий 50 16
|Богачев Игорь 183 16
|Шадаев Максут 1198 15
|Чамара Денис 59 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Меньшов Кирилл 137 15
|Шевченко Владимир 152 15
|Ушацкий Андрей 105 15
|Воронин Петр 37 15
|Кузьмич Всеволод 31 15
|Суворов Антон 22 15
|Курило Андрей 39 14
|Шипов Савва 102 14
|Пирогов Алексей 29 13
|Леушев Андрей 75 12
|Богданов Кирилл 112 12
|Бычков Александр 41 12
|Ермолаев Артем 379 12
|Адмиральский Сергей 39 11
|Садовенко Илья 65 11
|Мацоцкий Сергей 179 11
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.