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Лента Окей О'Кей РФБ-Ритейл Гипермаркет

Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет
 

"Цифровая трансформация. Опыт О`КЕЙ" НИКОЛАЙ ЖАВОРОНКОВ, Директор по информационным технологиям. О’КЕЙ" Данные 2025 года

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08.04.2026 Торговая сеть «О’кей» с помощью решений «Корус Консалтинг» запустила продажи на Wildberries

ГК «Корус Консалтинг» и «О’кей» создали универсальное ИТ-решение для работы с маркетплейсами на базе существующей ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Ритейлер получил основу для централизованного управления ассортименто
08.10.2025 Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

еств. Когда у тебя есть свои инструменты, а у других — нет, это технологическое лидерство, ты начинаешь обгонять других, потому что быстрее и лучше выполняешь те или иные задачи. Николай Жаворонков, «О’кей»: Потребители сегодня становятся рациональнее Остается тренд на глубокую автоматизацию всех операций — от управления цепями поставок до коммерции, HR и операций в магазинах, — внедрение м
07.10.2025 «Корус Консалтинг» модернизировал логистическую систему «О’кей» для работы в период пиковых нагрузок

ГК «Корус Консалтинг» реализовала проект по модернизации логистических процессов распределительных центров сети гипермаркетов «О’кей». Обновленные процессы позволяют обрабатывать разные типы поставок без промежуточного хранения, с точной маршрутизацией и без снижения производительности. Проект обеспечил устойчивость ло
14.08.2025 Банкоматы «Ozon Банка» появятся в гипермаркетах «О’кей»

До конца 2025 г. в 42 гипермаркетах «О’кей» будут установлены собственные банкоматы «Ozon Банка». Первый из них уже доступен для клиентов в Санкт-Петербурге по адресу Выборгское шоссе, д. 19, корп. 1 литера А. Банкоматы также появ
09.06.2025 Розничная сеть «О'Кей» и интегратор GlowByte совместно разработали методологию регулярного ценообразования 

Розничная сеть «О'Кей» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала комплексный проект по разработке и пилот
11.12.2024 Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA

Сеть гипермаркетов «О’Кей» завершила проект по усилению защиты корпоративных учетных записей. В качестве решения для многофакторной аутентификации был выбран сервис RED Security MFA. Он заменил ранее использовавше
30.03.2023 «Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и розничная сеть «О’кей» заключили долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Главная цель партнёрства — усилить позиции обеих компаний на рынке доставки продуктов (e-grocery) и развивать новые фор
26.08.2022 МТС обеспечила связью ТК «Квадро» и гипермаркет «Окей» в Омске

шила строительство сети LTE внутри крупнейших торговых площадок Омска – ТК «Квадро» и гипермаркета «Окей». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интерне
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ

ГК «О’кей», одна из продовольственных сетей в России, запустила технологию голосового отбора в ра
19.01.2022 Торговая сеть «О’кей» сократила плечо доставки без увеличения затрат при помощи цифрового двойника

ГК «Корус консалтинг» за три месяца создала цифрового двойника логистической инфраструктуры торговой сети «О’кей» и разработала для ритейлера конкурентоспособную программу развития логистики до 2023 г. Результаты моделирования показали потенциал снижения затрат в текущих цепочках поставок и сокращен
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей»

чик цифровых решений, выпустила обновление омниканального мобильного приложения сети гипермаркетов «О’кей». В 2021 г. кросс-функциональная команда «О’кей» и «Рексофт» завершила работу на
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации

«О’кей» планомерно реализует проект по цифровой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнер
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

офт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом мас
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету»

ничестве. «Сбермаркет» приступил к приему заказов, сборке и доставке товаров из сети гипермаркетов “О’кей”. На первоначальном этапе к сервису «Сбермаркет» будут подключены гипермаркеты «О’ке
18.08.2020 Infowatch Attack Killer усилил защиту интернет-сервисов ГК «О’Кей»

ию Infowatch за сотрудничество», — сказала Елена Ременникова, директор по электронной коммерции ГК «ОКей». Выявление аномального трафика идет в автоматическом режиме, что позволяет максимально

03.02.2020 «Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей»

ерсии адаптивного сайта интернет-магазина российской розничной сети по торговле продуктами питания «О’кей». В ходе данного проекта «Рексофт» разработал обновленную полностью адаптивную версию с
14.11.2018 «Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ус консалтинг» перевела бизнес-процессы одного из крупнейших федеральных ритейлеров, торговой сети «О’кей», на платформу Microsoft Dynamics AX 2012 R3. На базе новой системы уже работают все ги
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик»

ровые системы» начала проект автоматизации кадрового учета и расчета заработанной платы в компании «О’кей» – одной из крупнейших федеральных розничных сетей, которая уже 16 лет присутствует на

06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей»

ГК «Корус Консалтинг» модернизировала инфраструктуру крупнейшего распределительного центра сети «О’Кей» для обеспечения стабильной работы системы управления складом. ГК «О'Кей» является одно
25.10.2017 LWCOM модернизировал инфраструктуру сети магазинов «О’кей»

В магазинах сети «О’кей» улучшили Wi-Fi Крупный российский ритейлер — сеть «О’кей» — провела модернизацию сетевой инфраструктуры. В компании были недовольны качеством Wi-Fi, который используют сотрудники

22.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей»

нг» завершила проект по внедрению решения для обмена информацией между ERP-системой розничной сети «О'Кей», Microsoft Dynamics AX (MS DAX), и ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге»
14.06.2016 Сеть магазинов «О'Кей» с помощью решений JDA Software намерена увеличить объемы продаж

Компания JDA Software Group объявила о начале сотрудничества с группой компаний «О'Кей». Розничная сеть намерена внедрить комплекс решений JDA Category Management, который бу
22.04.2016 «О'Кей» запустила iOS-приложение для совершения онлайн-покупок

Компания «О'Кей» объявила о завершении тестировании и запуске нового мобильного приложения для совершен
15.12.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей»

Компания «Корус Консалтинг» продолжила работу по автоматизации распределительных центров сети «О'Кей». Ритейлер запустил еще один РЦ в Московской области, работающий под управлением WMS Manhattan Scale, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Сотрудничество «О'Кей» и «Корус Консалти
02.12.2015 «О'Кей» приступил к трансформации ИТ-инфраструктуры вместе с «Корус Консалтингом»

прогноз продаж. В качестве партнера, который будет модернизировать ИТ-среду в течение трех лет, ГК «О’Кей» выбрал «Корус Консалтинг», системного интегратора, обладающего многолетним опытом и эк
14.10.2015 Сеть «О'Кей» выбрала платформу IBM Commerce для оптимизации обслуживания покупателей

ионных магазинах, сообщили CNews в корпорации IBM. Покупатели могут заказывать товары ассортимента «О’Кей» в интернете и самостоятельно забирать их в пункте выдачи гипермаркета либо получать бл
15.04.2015 «Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ»

оссийскому ритейлеру выйти на новый для себя рынок интернет-торговли. В феврале сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» начала работать в формате онлайн-гипермаркета: первый пункт выдачи заказов открылся в

04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске

системный интегратор, завершила проект по автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Новосибирске. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Сотрудничество системног
24.02.2015 Гипермаркет «О'Кей» открывает интернет-магазин

Сеть гипермаркетов «О'Кей» открыла направление интернет-продаж. При этом работает сервис интернет-заказа, но оплатить и получить покупки можно только в одном пункте выдачи – гипермаркете в Путилково (Красногорскй

01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге

чения новых сотрудников система». Соколов Евгений, директор департамента логистики группы компаний «О’Кей», со своей стороны отметил: «После запуска операций с ассортиментом овощей и фруктов по
27.08.2014 ИТ-директор Allianz перешел в «О’Кей»

Как стало известно CNews, должность ИТ-директора российского ритейлера «О’Кей» занял Сергей Ковалев, ранее возглавлявший аналогичное подразделение в страховой компании Allianz, а также работавший в «Вимм-Билль-Данн» и Danone. ИТ-директором Allianz, объединившей в 2
03.07.2014 «Корус Консалтинг» внедрил Manhattan Scale в розничной сети «О'Кей»

орус Консалтинг» завершила пилотный проект автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Волгограде. Планируется дальнейшее тиражирование решения Manhattan Scale на все РЦ к
18.04.2012 «О’КЕЙ» доверила автоматизацию ИТ-процессов Digital Design и OmniTracker

ой компании и незаменимый помощник в эффективном ведении бизнеса. Наш продукт OmniTracker позволит «О’КЕЙ» получать полную, достоверную информацию и максимально эффективно ее использовать удовл
10.07.2007 В «О’Кей» внедрят Infor PM

Компания «Корус Консалтинг» приступила к проекту по внедрению автоматизированной системы бюджетного планирования на платформе Infor в сети гипермаркетов «О’Кей». Планируется, что длительность проекта, реализация которого началась в июне 2007 года, составит три месяца. Поиск системы для автоматизации бюджетного управления был начат в 2006 году, в
22.01.2007 Новый гипермаркет «О’Кей» работает на ПО семейства SET

На днях компания «Кристалл Сервис» объявила о том, что осуществила комплексную автоматизацию гипермаркета «О’Кей», открывшегося 12 января текущего года, поставив торговое оборудование и установив систему управления торговым процессом SET Retail, а также систему событийного видеонаблюдения SET Prisma
22.12.2006 SET Retail 5 помогает гипермаркетам "О’Кей" дарить подарки

В этом году сеть «О’Кей» перешла на работу с новой конфигурацией SET Retail Centrum. По словам Альберта Алексеева, руководителя группы разработки ПО SET, появилось больше возможностей для управления лояльностью

25.10.2004 Сеть гипермаркетов "ОКей" внедрила систему мобильной связи

Компания «КОРУС Консалтинг» завершила проект по внедрению мобильных беспроводных технологий в сети гипермаркетов «ОКей». Переносной радиотерминал, которым теперь будут оснащены сотрудники торговой сети, обеспечит им доступ к центральной базе данных и необходимому функционалу системы Axapta Retail из любой


Публикаций - 238, упоминаний - 316

Лента и организации, системы, технологии, персоны:

ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 213 49
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