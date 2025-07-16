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Verizon Communications Bell Atlanitic
СОБЫТИЯ
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|16.07.2025
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Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов
денциальных данных клиентов операторов. «Бывший военнослужащий, проходивший службу в Техасе, 15 июля 2025 г. признал свою вину в сговоре с целью взлома баз данных телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon. Компания AT&T является в 2025 г. крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также третьим по величине сотовым оператором в США. Verizon — америк
|09.02.2022
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Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G
Atos и Verizon Business объявили о сотрудничестве, в рамках которого создадут IoT-решение (решение в области интернета вещей) для периферийных вычислений 5G. Оно изменит подход к применению технологий
|21.07.2021
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Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»
Verizon пришла последней Verizon, крупный американский оператор мобильной связи, объявил о сотрудничестве с Google по вопросу внедрения стандарта сообщений Rich Communications Service (RCS) для своих клиентов – пользов
|04.05.2021
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Легендарная Yahoo продается за бесценок
Yahoo и AOL меняют владельца Телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о распродаже своих активов – медиахолдинга AOL и компании Yah
|11.03.2021
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5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет
Быстрый 5G не для экономных Крупный американский телекоммуникационный оператор Verizon решил лишить абонентов на дешевых архивных тарифах мобильной связи доступа к новейшей 5G-инфраструктуре, развертывание которой компания планирует начать в конце 2021 г. Об этом сообщило
|17.10.2019
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Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен
Что с возу упало, то не вырубить топором Yahoo – одна из старейших мировых интернет-компаний, ныне принадлежащая американскому оператору Verizon, объявила о радикальном решении в отношении одного из своих старейших и популярных в свое время сервисов. Согласно официальному объявлению на сайте компании, Yahoo Groups одна из старей
|14.07.2017
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PIN-коды 14 млн пользователей несколько месяцев пролежали в открытом доступе
и UpGuard, занимающейся вопросами информационной безопасности, обнаружили общедоступный сервер в облаке Amazon S3, на котором лежали более 20 ГБ личных данных клиентов телекоммуникационной корпорации Verizon, - имена, адреса, данные учетных записей и даже PIN-коды к их пользовательским аккаунтам Verizon. Данные хранились в папках, поименованных по месяцам - там хранились сведения с я
|16.02.2017
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Хакеры устроили Verizon скидку при покупке Yahoo
Расчет на скидку Оператор Verizon намерен пересмотреть условия идущей сейчас сделки по приобретению интернет-сервиса Yahoo. Как пишет Reuters, покупатель намерен снизить сумму покупки на $250 – 350 млн. Bloomberg со ссы
|29.11.2016
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Riverbed объединяется с Verizon для улучшения сетевого соединения с облаком
Riverbed Technology объявила об объединении усилий с Verizon Enterprise Solution в области поставок решения Amazon Web Services (AWS) Direct Connect Bundle, поддерживающего гибридные архитектуры. Как рассказали CNews в компании, с помощью этого р
|09.02.2016
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Verizon сертифицирует первое решение Cat. 1 LTE M2M, созданное компанией Gemalto для интернета вещей
Компания Gemalto объявила о своем новом продукте, модуле Cinterion Cat. 1 LTE M2M, который прошел сертификацию компании Verizon для подключения к самой большой сети 4G LTE в США. Производители устройств М2М и интернета вещей, которые сейчас используют технологии 2G или 3G, с настоящего времени получат отраслевое
|15.09.2015
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Verizon планирует начало полевых испытаний 5G на 2016 г.
прогнозам, коммерческая технология 5G должна была появиться в США не ранее 2020 г., считалось, что первопроходцами станут Южная Корея и Япония, рассчитывающие перейти на 5G в 2018 г. Однако компания Verizon резко ускорила ожидаемые темпы инноваций. В тесном сотрудничестве с такими компаниями, как Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia, Qualcomm, Samsung и др., оператор надеется начать полевые исп
|12.05.2015
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Verizon покупает AOL за $4,4 млрд
Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о подписании соглашения о приобретении медийного конгломерата
|19.05.2014
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Verizon обновляет 4G LTE покрытие в городах Новой Англии (США)
За 2013 год Verizon Wireless вложила $245 млн в развитие сетевой инфраструктуры на территории «Новой Англии», 6 американских штатов: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут. Общий о
|25.04.2013
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Verizon может выкупить недостающую долю в Verizon Wireless за $100 млрд
Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications планирует выкупить недостающую долю в крупнейшем в США по величине або
|06.08.2012
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Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры
Компания HP объявила о подписании соглашений о поставке серверов стандартной архитектуры с тремя операторами проводной и беспроводной связи — Verizon, Vodafone и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Согласно достигнутым договоренностям в течение трех лет HP будет поставлять этим компаниям серверы HP ProLiant на основе новейших процессоров
|13.12.2011
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Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix
Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications рассматривает возможность скорого приобретения популярного сервиса онл
|08.12.2011
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Verizon собиралась приобрести видеосервис Hulu
Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications всерьез рассматривал возможность приобретения популярного потокового в
|07.12.2011
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Verizon планирует запустить в США новый сервис онлайн-видеопроката
Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications планирует запустить в Сети собственный сервис, на котором пользователи
|22.08.2011
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Google выпустит Nexus Prime для оператора Verizon
Сотовый оператор Verizon, работающий на территории США, может первым получить новую версию фирменного «гуглофона» Nexus. Модель Nexus Prime, как ожидается, будет CDMA-устройством. В ней будет использоваться 4.5
|08.08.2011
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В США объявили забастовку 45 тыс. сотрудников телекоммуникационной компании Verizon
Около 45 тыс. сотрудников американской телекоммуникационной компании Verizon Communications объявили забастовку после того, как компания затянула переговоры по со
|28.02.2011
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В iPhone 4 для Verizon обнаружились старые проблемы с антенной
iPhone 4 для Verizon Wireless грешит тем же, чем и GSM-версия аппарата, выпущенная на рынок летом 2010 г., сообщает Consumer Reports. Издание неуклонно критикует новинку. Протестировав CDMA-версию iPhone дл
|07.02.2011
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Verizon приостановил прием заказов на iPhone
Крупнейший по величине абонентской базы американский оператор Verizon Wireless приостановил прием заказов на iPhone 4 из-за чрезмерно высокого спроса на новинку, сообщает Associated Press. В минувший четверг, 3 февраля, за первые два часа после начала при
|28.01.2011
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Verizon отдает $1,4 млрд за поставщика ИТ-услуг
брести Terremark. О подписании обязывающего соглашения говорится в официальном сообщении сторон. Согласно договоренности, в период с 11 по 17 февраля 2011 г. будет проведен конкурс, в рамках которого Verizon предложит за каждую акцию приобретаемой фирмы $19, на 35% выше стоимости ценных бумаг на момент закрытия торгов в четверг, 27 января. Сумма сделки составит $1,4 млрд в виде денежных сре
|27.01.2011
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Verizon будет управлять энергопотреблением "умного" дома по технологии Z-Wave
Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о запуске пилотного проекта умного дома. Проект будет включать устройства для контроля энергопотребления, основанные на беспроводной технологии Z-Wave. Проект стартует в Америк
|11.01.2011
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Verizon Wireless поддержит планшет Cisco Cius для сетей 4G и реализует беспроводные услуги 4G LTE на маршрутизаторах Cisco ISR G2
Компания Verizon Wireless, владеющая самой быстродействующей в США сетью мобильной связи четвертого поколения, станет первым оператором, который поддержит новую версию беспроводного планшетного устройст
|03.12.2010
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Verizon Wireless запускает сеть LTE в 38 городах США
Оператор Verizon Wireless объявил о запуске 5 декабря сети LTE в 38 городах США. Первоначально, пользователи смогут воспользоваться только услугами доступа в интернет, поддержки голосовых сервисов пока
|25.11.2010
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За маркетинг Nokia будет отвечать бывший сотрудник Verizon, консультант Microsoft
том работы в сфере маркетинга, идеально подходит на новую должность, поможет Nokia укрепить бренд и повысить его ценность в глазах потребителей - то, что Nokia как раз теряет. Ранее ДеВард работала в Verizon, Citigroup и других компаниях, а одним из клиентов основанной ею консалтинговой фирмы была Microsoft.
|10.08.2010
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Google встал на защиту торрентов и IP-телефонии
Компания Google в своем официальном блоге сообщила о том, что она совместно с одним из крупнейших американских интернет-провайдеров Verizon направила в Федеральную комиссию по коммуникациям (FCC) США список разработанных специалистами двух компаний принципов в отношении сетевого нейтралитета. Базовый принцип сетевого нейтра
|18.05.2010
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Телефоны с поддержкой LTE появятся в течение года
Имя исполнительного директора Verizon Wireless Лауэлла Макадама (Lowell McAdam) вновь появилось в заголовках зарубежных тех
|18.05.2010
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Verizon представит несколько LTE-телефонов к маю 2011 г.
Президент и исполнительный директор американского оператора Verizon Wireless Лоуэлл Макадам (Lowell McAdam) поделился информацией о предстоящих планах компании, сообщает Unwired View. По его словам, Verizon планирует к маю следующего года предста
|12.05.2010
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Google и Verizon создают конкурента iPad
редставленной информации о том, что Google намерена выпустить собственный планшетный компьютер под управлением Android, появилась информация, что совместная работа над таким проектом ведется Google и Verizon Wireless. Идет ли речь об одном и том же продукте или о планшете, создаваемом специально для этого оператора, неизвестно. Источником информации является The Wall Street Journal, котором
|12.03.2010
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Verizon представит свой первый LTE-телефон в середине 2011 г.
Американский оператор Verizon планирует представить свой первый LTE-телефон в середине 2011 г. Как сообщил технический директор Verizon Энтони Мелоун (Anthony Melone), первые телефоны LTE будет иметь два чипа
|08.07.2009
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Клиенты «Синтерры» получат доступ к сети Verizon Business
Национальный оператор связи «Синтерра» и американская телекоммуникационная компания Verizon Business подписали соглашение о сотрудничестве, которое обеспечит клиентам обеих компаний расширение телекоммуникационных возможности. Подписание соглашения состоялось в Москве в среду,
|29.04.2009
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Смартфон Microsoft и новые устройства Apple на подходе
Американский оператор сотовой связи Verizon Wireless ведет переговоры с Apple о разработке двух новых продуктов – более дешевого по сравнению с текущей версией iPhone мобильного телефона и интернет-планшета с мультимедийными функ
|28.04.2009
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Verizon требует от Apple дешевый мобильник и планшет
Американский оператор сотовой связи Verizon ведет переговоры с Apple о разработке двух новых продуктов – более дешевого по сравнению с iPhone мобильного телефона и интернет-планшета с мультимедийными функциями, сообщает BusinessW
|25.12.2008
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Киберсквотеры оштрафованы на $33 млн
Как передает AFP, калифорнийский суд вынес решение в пользу компании Verizon в крупнейшем судебном процессе против киберсквотеров, присудив в пользу корпорации $33,15 млн. Агентство цитирует официальное заявление Verizon, в котором говорится, что федераль
|10.11.2008
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Microsoft пытается украсть у Google сделку с Verizon
Компания Microsoft пытается перехватить сделку с Verizon Wireless своего конкурента Google. Google ведет переговоры с Verizon Wireless о том, чтобы поисковик компании устанавливался по умолчанию на все телефоны Verizon, а Micros
|15.09.2008
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Verizon Business представила услугу MWLAN
Компания Verizon Business вывела на рынок новую управляемую услугу MWLAN (managed wireless local area network - управляемая беспроводная локальная сеть). Услуга Verizon MWLAN, включающая технолог
|05.09.2008
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Yahoo сделала стартовую страницу для абонентов Verizon
ия Yahoo объявила о подписании нового соглашения о сотрудничестве с телекоммуникационным оператором Verizon Communications. Согласно условиям сделки, все абоненты высокоскоростного интернета от
|22.08.2008
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Google и Verizon ведут переговоры о сотрудничестве
Телекоммуникационный оператор Verizon Communications ведет переговоры о сотрудничестве с компанией Google. Об этом сообщает
Verizon Communications и организации, системы, технологии, персоны:
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