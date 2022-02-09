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Индексная книга CNews*
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Verizon Communications Bell Atlanitic

Verizon Communications - Bell Atlanitic


09.02.2022 Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»
04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок
11.03.2021 5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен
13.08.2019 Tumblr продается: Владельцы загубили сервис и избавляются от него в 50 раз дешевле старой цены
14.07.2017 PIN-коды 14 млн пользователей несколько месяцев пролежали в открытом доступе
16.02.2017 Хакеры устроили Verizon скидку при покупке Yahoo
29.11.2016 Riverbed объединяется с Verizon для улучшения сетевого соединения с облаком
09.02.2016 Verizon сертифицирует первое решение Cat. 1 LTE M2M, созданное компанией Gemalto для интернета вещей
15.09.2015 Verizon планирует начало полевых испытаний 5G на 2016 г.
12.05.2015 Verizon покупает AOL за $4,4 млрд
19.05.2014 Verizon обновляет 4G LTE покрытие в городах Новой Англии (США)
25.04.2013 Verizon может выкупить недостающую долю в Verizon Wireless за $100 млрд
08.02.2013 В BlackBerry — новые назначения в совете директоров
06.08.2012 Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры
13.12.2011 Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix
08.12.2011 Verizon собиралась приобрести видеосервис Hulu
07.12.2011 Verizon планирует запустить в США новый сервис онлайн-видеопроката
22.08.2011 Google выпустит Nexus Prime для оператора Verizon
08.08.2011 В США объявили забастовку 45 тыс. сотрудников телекоммуникационной компании Verizon
28.02.2011 В iPhone 4 для Verizon обнаружились старые проблемы с антенной
07.02.2011 Verizon приостановил прием заказов на iPhone
28.01.2011 Verizon отдает $1,4 млрд за поставщика ИТ-услуг
27.01.2011 Verizon будет управлять энергопотреблением "умного" дома по технологии Z-Wave
11.01.2011 Verizon Wireless поддержит планшет Cisco Cius для сетей 4G и реализует беспроводные услуги 4G LTE на маршрутизаторах Cisco ISR G2
03.12.2010 Verizon Wireless запускает сеть LTE в 38 городах США
25.11.2010 За маркетинг Nokia будет отвечать бывший сотрудник Verizon, консультант Microsoft
10.08.2010 Google встал на защиту торрентов и IP-телефонии
18.05.2010 Телефоны с поддержкой LTE появятся в течение года
18.05.2010 Verizon представит несколько LTE-телефонов к маю 2011 г.
12.05.2010 Google и Verizon создают конкурента iPad
12.03.2010 Verizon представит свой первый LTE-телефон в середине 2011 г.
08.07.2009 Клиенты «Синтерры» получат доступ к сети Verizon Business
29.04.2009 Смартфон Microsoft и новые устройства Apple на подходе
28.04.2009 Verizon требует от Apple дешевый мобильник и планшет
25.12.2008 Киберсквотеры оштрафованы на $33 млн
10.11.2008 Microsoft пытается украсть у Google сделку с Verizon
29.09.2008 Аутсорсинг грозит ресторанам и рознице кражей данных
15.09.2008 Verizon Business представила услугу MWLAN

Публикаций - 918, упоминаний - 1073

Verizon Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AT&T Inc 1652 229
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 219
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1311 152
Google LLC 10932 123
Microsoft Corporation 23484 102
Apple Inc 11184 100
Vodafone Group 1342 84
Samsung Electronics 9723 82
Lenovo Motorola 3503 66
Cisco Systems 4871 55
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 265 51
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 50
Qualcomm Technologies 1700 50
LG Electronics 3538 47
Yahoo! 3687 47
Intel Corporation 11664 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10057 41
IBM - International Business Machines Corp 9192 40
Deutsche Telekom 910 40
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 39
HTC Corporation 1491 37
AT&T BellSouth 200 36
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 35
Nortel Networks 1295 34
Comcast 219 33
Dell EMC 4912 32
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 31
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 31
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 31
NTT DoCoMo 1132 31
Meta Platforms - Facebook 4337 30
Amazon Inc - Amazon.com 2801 30
Huawei 3500 25
MCI 176 25
Oracle Corporation 6299 24
AOL Inc 1586 23
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 22
Twitter 2696 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 31
eBay Inc 1597 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 15
UBS AG 299 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 440 11
Merrill Lynch 433 9
Walt Disney Company 572 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 538 8
Citi - Citigroup 291 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 7
LinkedIn 582 7
Россети Ленэнерго 2348 7
Точка 3795 6
Warner 554 6
Expedia Group 133 6
RBC Capital Markets 59 6
Boeing 987 5
Ford 397 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 5
Lockheed Martin 750 5
American Express - Amex 310 5
Visa International 1872 5
Walmart - Wal-Mart Stores 366 5
GM - General Motors 448 5
Cowen - SG Cowen 66 5
Bank of America - Банк Америки 221 4
Deutsche Lufthansa AG 114 4
Coca-Cola Company 250 4
Priceline.com - online travel agency 139 4
BMW Group 412 4
American Airlines 83 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 166 4
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 4
РЖД - Российские железные дороги 1619 4
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 3
British Airways - British Midland International 124 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 67
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 47
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 21
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 15
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 431 13
Судебная власть - Judicial power 2090 12
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 8
Верховный суд Российской Федерации 778 7
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 938 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 227 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 4
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 4
Администрация Президента РФ 977 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 61
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 36
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 13
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 4
Ассоциация менеджеров 97 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 4
Демократическая политическая партия США 116 4
ONF - Open Networking Foundation 25 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 2
WiMAX Forum 68 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
8K Association - Ассоциация 8K 160 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 8 2
ASF - Apache Software Foundation 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
CIS - Center for Internet Security 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 300
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 267
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22123 218
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 174
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17416 156
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14816 120
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53175 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 89
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9365 84
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 81
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 80
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25035 80
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5989 78
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 75
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25621 73
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19773 69
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 65
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 64
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11282 61
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7348 60
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 56
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11628 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 54
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6074 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17143 49
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9086 48
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12600 45
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13214 41
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6326 40
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6213 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7475 40
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16000 39
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9768 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9486 37
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8225 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12961 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 32
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 32
Google Android 12534 95
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 88
Apple iPhone 6 6172 54
Microsoft Windows 14424 39
Microsoft Windows 2000 12668 38
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 37
Apple iPad 3736 28
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 28
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 26
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 24
Apple iOS 6788 21
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 67 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1437 21
Apple iPhone 4 746 21
Microsoft Skype 1973 17
Google YouTube - Видеохостинг 2425 16
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 14
Linux OS 8229 14
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 13
Samsung Galaxy 953 12
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 12
Apple iPod 1531 12
Google Play - Google Store - Android Market 2930 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3171 11
Samsung Galaxy Note 684 10
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 349 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 10
Apple iPhone 3 404 9
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 390 9
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 878 9
HTC Sense UI - графическая оболочка 266 8
Age of Kings 3445 8
Google Chrome - браузер 1388 8
Apple iPhone 5 754 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 723 8
Apple - App Store 2596 8
Microsoft Exchange 1333 8
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 8
McAdam Lowell - Макадам Лоуэлл 6 6
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 5
Путин Владимир 2726 5
Myerson Terry - Майерсон Терри 63 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 4
Pai Ajit - Пай Аджит 9 4
Свердлов Денис 181 3
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 3
Солонин Виталий 89 3
Бутенко Владимир 12 3
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 30 3
Rubin Andy - Рубин Энди 61 3
Гвоздев Дмитрий 106 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 44 2
Слизень Виталий 242 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 2
Bush George - Буш Джордж 305 2
Ю Ричард - Yu Richard 19 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 2
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
Синчуков Алексей 11 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 2
Garland Doug - Гарланд Дуг 2 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 2
Галицкий Александр 102 2
Рейман Леонид 1031 2
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 18 2
Wyden Ron - Уайден Рон 16 2
Cerf Vint - Серф Винт 34 2
Василенко Александр 83 2
Bansal Arun - Банзал Арун 6 2
Глебов Олег 8 2
Усманов Алишер 289 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 652
Россия - РФ - Российская федерация 122676 156
Европа 21298 90
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 81
Япония 12876 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 56
США - Нью-Йорк 2809 54
Южная Корея - Республика 6282 45
Германия - Федеративная Республика 12008 43
Канада 4709 39
США - Калифорния 4665 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 36
Азия - Азиатский регион 4657 35
Америка Северная 2834 29
Америка 2155 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13141 29
Индия - Республика 5067 25
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 24
Франция - Французская Республика 7084 24
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 23
США - Колумбия - Вашингтон 1220 21
Китай - Тайвань 3735 17
Испания - Королевство 3600 16
Финляндия - Финляндская Республика 3467 16
Европа Восточная 2997 14
Италия - Итальянская Республика 4223 14
Европа Западная 1346 14
Швеция - Королевство 3457 14
Нидерланды 3302 14
Ближний Восток 2647 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 13
Америка Латинская 1683 13
Израиль 2606 12
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 913 12
США - Техас 969 12
Земля - планета Солнечной системы 9699 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14930 11
Сингапур - Республика 1626 11
Чехия - Чешская Республика 1277 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 101
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13912 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41635 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 59
Абонентская база - Абонентская плата 5296 55
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 53
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4046 49
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6860 39
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4625 38
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5216 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8863 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5660 29
Юриспруденция - Jurisprudence 6220 28
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4468 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5849 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23913 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3300 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 21
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4242 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10656 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4256 20
Internet Economy - Интернет-экономика 5477 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 17
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3574 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6027 15
Кредитование - Сrediting 5102 14
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6676 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4929 14
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1305 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7667 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3877 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1757 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1895 12
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1067 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8270 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3378 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4995 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 11
Thomson Reuters - Рейтер 5773 61
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 29
CNET Networks - CNET News 1638 24
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 24
AP - Associated Press 1994 18
Total Telecom 613 18
Bloomberg 1109 17
FT - Financial Times 1165 15
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 13
CBS MarketWatch 309 13
91Mobiles 1695 10
Engadget - Блог о технологиях 417 10
AppleInsider 385 9
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 9
Times 646 9
The Verge - Издание 500 8
NYT - The New York Times 1001 8
The Washington Post 308 7
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 7
DigiTimes - Издание 1295 7
Newsbytes News Network 379 7
The Register 1399 7
ZDnet 596 7
Wired - Издание 225 7
InterNetNews - InternetNews.com 218 6
Cellular News 233 6
Forbes - Форбс 630 6
allNetDevices 160 6
Electronista 166 5
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 5
Telecom Today - Today in Telecom 138 5
Bloomberg Businessweek 123 5
USA Today 125 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 4
NBC News 176 4
Faulkner Information Services 100 4
Известия ИД 465 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
500 Startups 14322 53
Internet Stock Report 992 25
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 6
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Frost & Sullivan 200 2
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Markets&Markets Research 104 1
Alexander Resources 2 1
IMS Research 31 1
Research and Markets 23 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
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University of Oxford - Оксфордский университет 192 2
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UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 1
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Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 55 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
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U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 61 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 113 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 133 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11623 48
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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