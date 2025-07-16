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Verizon Communications Bell Atlanitic

Verizon Communications - Bell Atlanitic

СОБЫТИЯ

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16.07.2025 Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов

денциальных данных клиентов операторов. «Бывший военнослужащий, проходивший службу в Техасе, 15 июля 2025 г. признал свою вину в сговоре с целью взлома баз данных телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon. Компания AT&T является в 2025 г. крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также третьим по величине сотовым оператором в США. Verizon — америк
09.02.2022 Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G

Atos и Verizon Business объявили о сотрудничестве, в рамках которого создадут IoT-решение (решение в области интернета вещей) для периферийных вычислений 5G. Оно изменит подход к применению технологий
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»

Verizon пришла последней Verizon, крупный американский оператор мобильной связи, объявил о сотрудничестве с Google по вопросу внедрения стандарта сообщений Rich Communications Service (RCS) для своих клиентов – пользов
04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок

Yahoo и AOL меняют владельца Телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о распродаже своих активов – медиахолдинга AOL и компании Yah
11.03.2021 5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет

Быстрый 5G не для экономных Крупный американский телекоммуникационный оператор Verizon решил лишить абонентов на дешевых архивных тарифах мобильной связи доступа к новейшей 5G-инфраструктуре, развертывание которой компания планирует начать в конце 2021 г. Об этом сообщило
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен

Что с возу упало, то не вырубить топором Yahoo – одна из старейших мировых интернет-компаний, ныне принадлежащая американскому оператору Verizon, объявила о радикальном решении в отношении одного из своих старейших и популярных в свое время сервисов. Согласно официальному объявлению на сайте компании, Yahoo Groups одна из старей
14.07.2017 PIN-коды 14 млн пользователей несколько месяцев пролежали в открытом доступе

и UpGuard, занимающейся вопросами информационной безопасности, обнаружили общедоступный сервер в облаке Amazon S3, на котором лежали более 20 ГБ личных данных клиентов телекоммуникационной корпорации Verizon, - имена, адреса, данные учетных записей и даже PIN-коды к их пользовательским аккаунтам Verizon. Данные хранились в папках, поименованных по месяцам - там хранились сведения с я
16.02.2017 Хакеры устроили Verizon скидку при покупке Yahoo

Расчет на скидку Оператор Verizon намерен пересмотреть условия идущей сейчас сделки по приобретению интернет-сервиса Yahoo. Как пишет Reuters, покупатель намерен снизить сумму покупки на $250 – 350 млн. Bloomberg со ссы
29.11.2016 Riverbed объединяется с Verizon для улучшения сетевого соединения с облаком

Riverbed Technology объявила об объединении усилий с Verizon Enterprise Solution в области поставок решения Amazon Web Services (AWS) Direct Connect Bundle, поддерживающего гибридные архитектуры. Как рассказали CNews в компании, с помощью этого р
09.02.2016 Verizon сертифицирует первое решение Cat. 1 LTE M2M, созданное компанией Gemalto для интернета вещей

Компания Gemalto объявила о своем новом продукте, модуле Cinterion Cat. 1 LTE M2M, который прошел сертификацию компании Verizon для подключения к самой большой сети 4G LTE в США. Производители устройств М2М и интернета вещей, которые сейчас используют технологии 2G или 3G, с настоящего времени получат отраслевое
15.09.2015 Verizon планирует начало полевых испытаний 5G на 2016 г.

прогнозам, коммерческая технология 5G должна была появиться в США не ранее 2020 г., считалось, что первопроходцами станут Южная Корея и Япония, рассчитывающие перейти на 5G в 2018 г. Однако компания Verizon резко ускорила ожидаемые темпы инноваций. В тесном сотрудничестве с такими компаниями, как Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia, Qualcomm, Samsung и др., оператор надеется начать полевые исп
12.05.2015 Verizon покупает AOL за $4,4 млрд

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о подписании соглашения о приобретении медийного конгломерата
19.05.2014 Verizon обновляет 4G LTE покрытие в городах Новой Англии (США)

За 2013 год Verizon Wireless вложила $245 млн в развитие сетевой инфраструктуры на территории «Новой Англии», 6 американских штатов: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут. Общий о
25.04.2013 Verizon может выкупить недостающую долю в Verizon Wireless за $100 млрд

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications планирует выкупить недостающую долю в крупнейшем в США по величине або
06.08.2012 Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры

Компания HP объявила о подписании соглашений о поставке серверов стандартной архитектуры с тремя операторами проводной и беспроводной связи — Verizon, Vodafone и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Согласно достигнутым договоренностям в течение трех лет HP будет поставлять этим компаниям серверы HP ProLiant на основе новейших процессоров

13.12.2011 Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix

Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications рассматривает возможность скорого приобретения популярного сервиса онл
08.12.2011 Verizon собиралась приобрести видеосервис Hulu

Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications всерьез рассматривал возможность приобретения популярного потокового в
07.12.2011 Verizon планирует запустить в США новый сервис онлайн-видеопроката

Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications планирует запустить в Сети собственный сервис, на котором пользователи
22.08.2011 Google выпустит Nexus Prime для оператора Verizon

Сотовый оператор Verizon, работающий на территории США, может первым получить новую версию фирменного «гуглофона» Nexus. Модель Nexus Prime, как ожидается, будет CDMA-устройством. В ней будет использоваться 4.5
08.08.2011 В США объявили забастовку 45 тыс. сотрудников телекоммуникационной компании Verizon

Около 45 тыс. сотрудников американской телекоммуникационной компании Verizon Communications объявили забастовку после того, как компания затянула переговоры по со
28.02.2011 В iPhone 4 для Verizon обнаружились старые проблемы с антенной

iPhone 4 для Verizon Wireless грешит тем же, чем и GSM-версия аппарата, выпущенная на рынок летом 2010 г., сообщает Consumer Reports. Издание неуклонно критикует новинку. Протестировав CDMA-версию iPhone дл
07.02.2011 Verizon приостановил прием заказов на iPhone

Крупнейший по величине абонентской базы американский оператор Verizon Wireless приостановил прием заказов на iPhone 4 из-за чрезмерно высокого спроса на новинку, сообщает Associated Press. В минувший четверг, 3 февраля, за первые два часа после начала при
28.01.2011 Verizon отдает $1,4 млрд за поставщика ИТ-услуг

брести Terremark. О подписании обязывающего соглашения говорится в официальном сообщении сторон. Согласно договоренности, в период с 11 по 17 февраля 2011 г. будет проведен конкурс, в рамках которого Verizon предложит за каждую акцию приобретаемой фирмы $19, на 35% выше стоимости ценных бумаг на момент закрытия торгов в четверг, 27 января. Сумма сделки составит $1,4 млрд в виде денежных сре
27.01.2011 Verizon будет управлять энергопотреблением "умного" дома по технологии Z-Wave

Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о запуске пилотного проекта умного дома. Проект будет включать устройства для контроля энергопотребления, основанные на беспроводной технологии Z-Wave. Проект стартует в Америк
11.01.2011 Verizon Wireless поддержит планшет Cisco Cius для сетей 4G и реализует беспроводные услуги 4G LTE на маршрутизаторах Cisco ISR G2

Компания Verizon Wireless, владеющая самой быстродействующей в США сетью мобильной связи четвертого поколения, станет первым оператором, который поддержит новую версию беспроводного планшетного устройст
03.12.2010 Verizon Wireless запускает сеть LTE в 38 городах США

Оператор Verizon Wireless объявил о запуске 5 декабря сети LTE в 38 городах США. Первоначально, пользователи смогут воспользоваться только услугами доступа в интернет, поддержки голосовых сервисов пока

25.11.2010 За маркетинг Nokia будет отвечать бывший сотрудник Verizon, консультант Microsoft

том работы в сфере маркетинга, идеально подходит на новую должность, поможет Nokia укрепить бренд и повысить его ценность в глазах потребителей - то, что Nokia как раз теряет. Ранее ДеВард работала в Verizon, Citigroup и других компаниях, а одним из клиентов основанной ею консалтинговой фирмы была Microsoft.
10.08.2010 Google встал на защиту торрентов и IP-телефонии

Компания Google в своем официальном блоге сообщила о том, что она совместно с одним из крупнейших американских интернет-провайдеров Verizon направила в Федеральную комиссию по коммуникациям (FCC) США список разработанных специалистами двух компаний принципов в отношении сетевого нейтралитета. Базовый принцип сетевого нейтра
18.05.2010 Телефоны с поддержкой LTE появятся в течение года

Имя исполнительного директора Verizon Wireless Лауэлла Макадама (Lowell McAdam) вновь появилось в заголовках зарубежных тех
18.05.2010 Verizon представит несколько LTE-телефонов к маю 2011 г.

Президент и исполнительный директор американского оператора Verizon Wireless Лоуэлл Макадам (Lowell McAdam) поделился информацией о предстоящих планах компании, сообщает Unwired View. По его словам, Verizon планирует к маю следующего года предста
12.05.2010 Google и Verizon создают конкурента iPad

редставленной информации о том, что Google намерена выпустить собственный планшетный компьютер под управлением Android, появилась информация, что совместная работа над таким проектом ведется Google и Verizon Wireless. Идет ли речь об одном и том же продукте или о планшете, создаваемом специально для этого оператора, неизвестно. Источником информации является The Wall Street Journal, котором
12.03.2010 Verizon представит свой первый LTE-телефон в середине 2011 г.

Американский оператор Verizon планирует представить свой первый LTE-телефон в середине 2011 г. Как сообщил технический директор Verizon Энтони Мелоун (Anthony Melone), первые телефоны LTE будет иметь два чипа
08.07.2009 Клиенты «Синтерры» получат доступ к сети Verizon Business

Национальный оператор связи «Синтерра» и американская телекоммуникационная компания Verizon Business подписали соглашение о сотрудничестве, которое обеспечит клиентам обеих компаний расширение телекоммуникационных возможности. Подписание соглашения состоялось в Москве в среду,
29.04.2009 Смартфон Microsoft и новые устройства Apple на подходе

Американский оператор сотовой связи Verizon Wireless ведет переговоры с Apple о разработке двух новых продуктов – более дешевого по сравнению с текущей версией iPhone мобильного телефона и интернет-планшета с мультимедийными функ
28.04.2009 Verizon требует от Apple дешевый мобильник и планшет

Американский оператор сотовой связи Verizon ведет переговоры с Apple о разработке двух новых продуктов – более дешевого по сравнению с iPhone мобильного телефона и интернет-планшета с мультимедийными функциями, сообщает BusinessW
25.12.2008 Киберсквотеры оштрафованы на $33 млн

Как передает AFP, калифорнийский суд вынес решение в пользу компании Verizon в крупнейшем судебном процессе против киберсквотеров, присудив в пользу корпорации $33,15 млн. Агентство цитирует официальное заявление Verizon, в котором говорится, что федераль
10.11.2008 Microsoft пытается украсть у Google сделку с Verizon

Компания Microsoft пытается перехватить сделку с Verizon Wireless своего конкурента Google. Google ведет переговоры с Verizon Wireless о том, чтобы поисковик компании устанавливался по умолчанию на все телефоны Verizon, а Micros
15.09.2008 Verizon Business представила услугу MWLAN

Компания Verizon Business вывела на рынок новую управляемую услугу MWLAN (managed wireless local area network - управляемая беспроводная локальная сеть). Услуга Verizon MWLAN, включающая технолог
05.09.2008 Yahoo сделала стартовую страницу для абонентов Verizon

ия Yahoo объявила о подписании нового соглашения о сотрудничестве с телекоммуникационным оператором Verizon Communications. Согласно условиям сделки, все абоненты высокоскоростного интернета от
22.08.2008 Google и Verizon ведут переговоры о сотрудничестве

Телекоммуникационный оператор Verizon Communications ведет переговоры о сотрудничестве с компанией Google. Об этом сообщает

Публикаций - 1031, упоминаний - 1210

Verizon Communications и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T Inc 1726 272
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 225
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 179
Google LLC 12690 140
Microsoft Corporation 25775 112
Apple Inc 13156 106
Vodafone Group 1412 104
Samsung Electronics 11065 85
Lenovo Motorola 3566 68
Cisco Systems 5372 64
Yahoo! 3726 57
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 55
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 53
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 52
Qualcomm Technologies 1974 51
Deutsche Telekom 954 51
LG Electronics 3735 50
AT&T South - BellSouth 234 50
Intel Corporation 12811 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 48
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 47
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 45
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 43
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 43
Comcast 231 40
HTC Corporation 1512 38
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 37
AOL Inc - America Online 1883 37
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 37
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 35
Dell EMC 5180 33
Verizon - GTE - General Telephone & Electronics Corporation 70 33
Huawei 4677 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Amazon Inc - Amazon.com 3277 31
Meta Platforms - Facebook 4621 31
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 29
MCI 177 29
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 35
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
eBay Inc 1640 20
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 13
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 12
Walt Disney Company 647 11
Microsoft - LinkedIn 699 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 9
Merrill Lynch 454 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
Warner 540 7
Apollo Global Management 11 6
Walmart - Wal-Mart Stores 405 6
American Express - Amex 338 6
Ford 435 6
Expedia Group 136 6
SoftBank Group 284 6
RBC Capital Markets 59 6
Cowen - SG Cowen 66 5
BMW Group 482 5
Visa International 1993 5
Boeing 1031 5
Volkswagen Group - VW 308 5
Bank of America - Банк Америки 271 5
Coca-Cola Company 261 5
Lockheed Martin 777 5
The Home Depot Inc 66 4
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 4
Deutsche Lufthansa AG 121 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
American Airlines 90 4
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 92
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 24
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 19
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 18
Судебная власть - Judicial power 2500 17
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 9
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 7
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 7
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
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U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 67
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 9
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Демократическая политическая партия США 122 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 3
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 3
Ассоциация менеджеров 107 2
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
WiMAX Forum 69 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
Software and Information Industry Association 1 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 290
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 250
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 209
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 181
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 124
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 101
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 94
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 92
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 83
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 78
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 71
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 71
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 61
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 58
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 57
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 56
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 54
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 48
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 47
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 43
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 42
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 41
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 40
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 39
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 38
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 37
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 32
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 32
Google Android 15244 99
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 91
Apple iPhone 6 4861 43
Microsoft Windows 16882 41
Apple iPad 4012 29
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 29
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 28
Microsoft Windows 2000 8678 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Apple iOS 8583 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 24
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 24
Apple iPhone 4 800 23
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 21
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Linux OS 11533 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 15
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Samsung Galaxy 1035 12
Apple iPod 1553 12
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 10
Samsung Galaxy Note 702 10
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 10
Apple - App Store 3109 9
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
Google Chrome - браузер 1701 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 8
Apple iPhone 5 783 8
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 8
HTC Sense 188 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 16
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 8
Путин Владимир 3454 7
McAdam Lowell - Макадам Лоуэлл 6 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 6
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 5
Forelli John - Форелли Джон 25 4
Williams Jennifer - Уильямс Дженнифер 6 4
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 4
Russo Patricia - Руссо Патриция 17 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
Pai Ajit - Пай Аджит 9 4
Seidenberg Ivan - Сейденберг Айвен 3 3
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 3
Harris Kamala - Харрис Камала 7 3
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 3
Clinton Larry - Клинтон Ларри 4 3
Stevens Ted - Стивенс Тэд 6 3
Свердлов Денис 201 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 3
Гвоздев Дмитрий 145 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Бутенко Владимир 28 3
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 3
Garland Doug - Гарланд Дуг 3 3
Солонин Виталий 90 3
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Sarin Arun - Сарин Арун 20 2
Bach Robbie - Бэч Робби - Бэк Робби - Бах Робби 30 2
Martin Kevin - Мартин Кевин 9 2
Forsee Gary - Форси Гэри 4 2
Gonzales Alberto - Гонзалес Альберто 9 2
La Salla Frank - Ла Салья Фрэнк 2 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Kedia Pankaj - Кедья Панкадж 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 711
Россия - РФ - Российская федерация 166168 175
Европа 24964 107
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 90
Япония 13807 75
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 68
США - Нью-Йорк 3180 68
Германия - Федеративная Республика 13221 49
Южная Корея - Республика 7052 47
США - Калифорния 4829 41
Канада 5082 40
Азия - Азиатский регион 5920 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 36
Америка - Американский регион 2206 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Франция - Французская Республика 8177 27
Индия - Bharat 5870 26
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 25
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 25
США - Колумбия - Вашингтон 1487 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 21
Испания - Королевство 3840 21
Китай - Тайвань 4245 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Нидерланды 3746 16
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 15
Швеция - Королевство 3782 14
Европа Восточная 3138 14
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 14
Ближний Восток 3154 14
Европа Западная 1496 14
США - Техас 1048 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Израиль 2856 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 115
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 88
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 84
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 74
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 62
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 57
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 52
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 44
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 33
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 32
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 30
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 22
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 18
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 17
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 14
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 62
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 24
CNET Networks - CNET News 1643 24
Bloomberg 1627 22
AP - Associated Press 2007 18
Total Telecom 613 17
FT - Financial Times 1296 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 14
Dow Jones - MarketWatch 334 13
NYT - The New York Times 1100 11
Engadget - Блог о технологиях 429 11
The Verge - Издание 619 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 9
Wired - Издание 276 9
The Washington Post 350 9
AppleInsider 400 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 9
Times 661 9
The Register - The Register Hardware 1784 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
ZDnet 663 7
DigiTimes - Издание 1331 7
Newsbytes News Network 379 7
Forbes - Форбс 1002 6
Wikipedia - Википедия 650 6
NBC News 188 6
InterNetNews - InternetNews.com 218 6
Cellular News 234 6
USA Today 153 6
allNetDevices 160 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
Electronista 166 5
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 4
Reddit 398 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Известия ИД 770 4
Telecom Today - Today in Telecom 138 4
Internet Stock Report 994 25
Gartner - Гартнер 3658 23
IDC - International Data Corporation 4975 22
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
S&P 500 565 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 8
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
Thomson Financial - Thomson First Call 386 8
Forrester Research 834 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
ABI Research 236 6
Moody's Investors Service 136 6
Strategy Analytics 285 5
Juniper Research 131 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Informa - Ovum - Omdia 156 3
NPD Group 140 3
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
In-Stat/MDR 74 3
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 3
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Top10VPN 6 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Frost & Sullivan 207 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
comScore 379 2
Current Analysis 24 2
TeleGeography Research 40 2
In-Stat 115 2
Consumer Reports 40 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Berg Insight 19 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
IMS Research 31 1
Alexander Resources 2 1
Cahners-Instat Group 34 1
comScore Networks 35 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 2
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
Pearson VUE 55 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
INL - Idaho National Laboratory - Национальная лаборатория Айдахо 9 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Связь-Экспокомм 276 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Microsoft WPC 2 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Black Hat - Конференция 120 1
Amazon Prime Day 7 1
CeBIT 614 1
Microsoft Ignite 44 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Burning Man - фестиваль 7 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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