Verizon Communications - Bell Atlanitic

Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов денциальных данных клиентов операторов. «Бывший военнослужащий, проходивший службу в Техасе, 15 июля 2025 г. признал свою вину в сговоре с целью взлома баз данных телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon. Компания AT&T является в 2025 г. крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также третьим по величине сотовым оператором в США. Verizon — америк

Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G Atos и Verizon Business объявили о сотрудничестве, в рамках которого создадут IoT-решение (решение в области интернета вещей) для периферийных вычислений 5G. Оно изменит подход к применению технологий

Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» Verizon пришла последней Verizon, крупный американский оператор мобильной связи, объявил о сотрудничестве с Google по вопросу внедрения стандарта сообщений Rich Communications Service (RCS) для своих клиентов – пользов

Легендарная Yahoo продается за бесценок Yahoo и AOL меняют владельца Телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о распродаже своих активов – медиахолдинга AOL и компании Yah

5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет Быстрый 5G не для экономных Крупный американский телекоммуникационный оператор Verizon решил лишить абонентов на дешевых архивных тарифах мобильной связи доступа к новейшей 5G-инфраструктуре, развертывание которой компания планирует начать в конце 2021 г. Об этом сообщило

Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен Что с возу упало, то не вырубить топором Yahoo – одна из старейших мировых интернет-компаний, ныне принадлежащая американскому оператору Verizon, объявила о радикальном решении в отношении одного из своих старейших и популярных в свое время сервисов. Согласно официальному объявлению на сайте компании, Yahoo Groups одна из старей

PIN-коды 14 млн пользователей несколько месяцев пролежали в открытом доступе и UpGuard, занимающейся вопросами информационной безопасности, обнаружили общедоступный сервер в облаке Amazon S3, на котором лежали более 20 ГБ личных данных клиентов телекоммуникационной корпорации Verizon, - имена, адреса, данные учетных записей и даже PIN-коды к их пользовательским аккаунтам Verizon. Данные хранились в папках, поименованных по месяцам - там хранились сведения с я

Хакеры устроили Verizon скидку при покупке Yahoo Расчет на скидку Оператор Verizon намерен пересмотреть условия идущей сейчас сделки по приобретению интернет-сервиса Yahoo. Как пишет Reuters, покупатель намерен снизить сумму покупки на $250 – 350 млн. Bloomberg со ссы

Riverbed объединяется с Verizon для улучшения сетевого соединения с облаком Riverbed Technology объявила об объединении усилий с Verizon Enterprise Solution в области поставок решения Amazon Web Services (AWS) Direct Connect Bundle, поддерживающего гибридные архитектуры. Как рассказали CNews в компании, с помощью этого р

Verizon сертифицирует первое решение Cat. 1 LTE M2M, созданное компанией Gemalto для интернета вещей Компания Gemalto объявила о своем новом продукте, модуле Cinterion Cat. 1 LTE M2M, который прошел сертификацию компании Verizon для подключения к самой большой сети 4G LTE в США. Производители устройств М2М и интернета вещей, которые сейчас используют технологии 2G или 3G, с настоящего времени получат отраслевое

Verizon планирует начало полевых испытаний 5G на 2016 г. прогнозам, коммерческая технология 5G должна была появиться в США не ранее 2020 г., считалось, что первопроходцами станут Южная Корея и Япония, рассчитывающие перейти на 5G в 2018 г. Однако компания Verizon резко ускорила ожидаемые темпы инноваций. В тесном сотрудничестве с такими компаниями, как Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia, Qualcomm, Samsung и др., оператор надеется начать полевые исп

Verizon покупает AOL за $4,4 млрд Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о подписании соглашения о приобретении медийного конгломерата

Verizon обновляет 4G LTE покрытие в городах Новой Англии (США) За 2013 год Verizon Wireless вложила $245 млн в развитие сетевой инфраструктуры на территории «Новой Англии», 6 американских штатов: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут. Общий о

Verizon может выкупить недостающую долю в Verizon Wireless за $100 млрд Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications планирует выкупить недостающую долю в крупнейшем в США по величине або

Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры Компания HP объявила о подписании соглашений о поставке серверов стандартной архитектуры с тремя операторами проводной и беспроводной связи — Verizon, Vodafone и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Согласно достигнутым договоренностям в течение трех лет HP будет поставлять этим компаниям серверы HP ProLiant на основе новейших процессоров

Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications рассматривает возможность скорого приобретения популярного сервиса онл

Verizon собиралась приобрести видеосервис Hulu Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications всерьез рассматривал возможность приобретения популярного потокового в

Verizon планирует запустить в США новый сервис онлайн-видеопроката Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications планирует запустить в Сети собственный сервис, на котором пользователи

Google выпустит Nexus Prime для оператора Verizon Сотовый оператор Verizon, работающий на территории США, может первым получить новую версию фирменного «гуглофона» Nexus. Модель Nexus Prime, как ожидается, будет CDMA-устройством. В ней будет использоваться 4.5

В США объявили забастовку 45 тыс. сотрудников телекоммуникационной компании Verizon Около 45 тыс. сотрудников американской телекоммуникационной компании Verizon Communications объявили забастовку после того, как компания затянула переговоры по со

В iPhone 4 для Verizon обнаружились старые проблемы с антенной iPhone 4 для Verizon Wireless грешит тем же, чем и GSM-версия аппарата, выпущенная на рынок летом 2010 г., сообщает Consumer Reports. Издание неуклонно критикует новинку. Протестировав CDMA-версию iPhone дл

Verizon приостановил прием заказов на iPhone Крупнейший по величине абонентской базы американский оператор Verizon Wireless приостановил прием заказов на iPhone 4 из-за чрезмерно высокого спроса на новинку, сообщает Associated Press. В минувший четверг, 3 февраля, за первые два часа после начала при

Verizon отдает $1,4 млрд за поставщика ИТ-услуг брести Terremark. О подписании обязывающего соглашения говорится в официальном сообщении сторон. Согласно договоренности, в период с 11 по 17 февраля 2011 г. будет проведен конкурс, в рамках которого Verizon предложит за каждую акцию приобретаемой фирмы $19, на 35% выше стоимости ценных бумаг на момент закрытия торгов в четверг, 27 января. Сумма сделки составит $1,4 млрд в виде денежных сре

Verizon будет управлять энергопотреблением "умного" дома по технологии Z-Wave Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о запуске пилотного проекта умного дома. Проект будет включать устройства для контроля энергопотребления, основанные на беспроводной технологии Z-Wave. Проект стартует в Америк

Verizon Wireless поддержит планшет Cisco Cius для сетей 4G и реализует беспроводные услуги 4G LTE на маршрутизаторах Cisco ISR G2 Компания Verizon Wireless, владеющая самой быстродействующей в США сетью мобильной связи четвертого поколения, станет первым оператором, который поддержит новую версию беспроводного планшетного устройст

Verizon Wireless запускает сеть LTE в 38 городах США Оператор Verizon Wireless объявил о запуске 5 декабря сети LTE в 38 городах США. Первоначально, пользователи смогут воспользоваться только услугами доступа в интернет, поддержки голосовых сервисов пока

За маркетинг Nokia будет отвечать бывший сотрудник Verizon, консультант Microsoft том работы в сфере маркетинга, идеально подходит на новую должность, поможет Nokia укрепить бренд и повысить его ценность в глазах потребителей - то, что Nokia как раз теряет. Ранее ДеВард работала в Verizon, Citigroup и других компаниях, а одним из клиентов основанной ею консалтинговой фирмы была Microsoft.

Google встал на защиту торрентов и IP-телефонии Компания Google в своем официальном блоге сообщила о том, что она совместно с одним из крупнейших американских интернет-провайдеров Verizon направила в Федеральную комиссию по коммуникациям (FCC) США список разработанных специалистами двух компаний принципов в отношении сетевого нейтралитета. Базовый принцип сетевого нейтра

Телефоны с поддержкой LTE появятся в течение года Имя исполнительного директора Verizon Wireless Лауэлла Макадама (Lowell McAdam) вновь появилось в заголовках зарубежных тех

Verizon представит несколько LTE-телефонов к маю 2011 г. Президент и исполнительный директор американского оператора Verizon Wireless Лоуэлл Макадам (Lowell McAdam) поделился информацией о предстоящих планах компании, сообщает Unwired View. По его словам, Verizon планирует к маю следующего года предста

Google и Verizon создают конкурента iPad редставленной информации о том, что Google намерена выпустить собственный планшетный компьютер под управлением Android, появилась информация, что совместная работа над таким проектом ведется Google и Verizon Wireless. Идет ли речь об одном и том же продукте или о планшете, создаваемом специально для этого оператора, неизвестно. Источником информации является The Wall Street Journal, котором

Verizon представит свой первый LTE-телефон в середине 2011 г. Американский оператор Verizon планирует представить свой первый LTE-телефон в середине 2011 г. Как сообщил технический директор Verizon Энтони Мелоун (Anthony Melone), первые телефоны LTE будет иметь два чипа

Клиенты «Синтерры» получат доступ к сети Verizon Business Национальный оператор связи «Синтерра» и американская телекоммуникационная компания Verizon Business подписали соглашение о сотрудничестве, которое обеспечит клиентам обеих компаний расширение телекоммуникационных возможности. Подписание соглашения состоялось в Москве в среду,

Смартфон Microsoft и новые устройства Apple на подходе Американский оператор сотовой связи Verizon Wireless ведет переговоры с Apple о разработке двух новых продуктов – более дешевого по сравнению с текущей версией iPhone мобильного телефона и интернет-планшета с мультимедийными функ

Verizon требует от Apple дешевый мобильник и планшет Американский оператор сотовой связи Verizon ведет переговоры с Apple о разработке двух новых продуктов – более дешевого по сравнению с iPhone мобильного телефона и интернет-планшета с мультимедийными функциями, сообщает BusinessW

Киберсквотеры оштрафованы на $33 млн Как передает AFP, калифорнийский суд вынес решение в пользу компании Verizon в крупнейшем судебном процессе против киберсквотеров, присудив в пользу корпорации $33,15 млн. Агентство цитирует официальное заявление Verizon, в котором говорится, что федераль

Microsoft пытается украсть у Google сделку с Verizon Компания Microsoft пытается перехватить сделку с Verizon Wireless своего конкурента Google. Google ведет переговоры с Verizon Wireless о том, чтобы поисковик компании устанавливался по умолчанию на все телефоны Verizon, а Micros

Verizon Business представила услугу MWLAN Компания Verizon Business вывела на рынок новую управляемую услугу MWLAN (managed wireless local area network - управляемая беспроводная локальная сеть). Услуга Verizon MWLAN, включающая технолог

Yahoo сделала стартовую страницу для абонентов Verizon ия Yahoo объявила о подписании нового соглашения о сотрудничестве с телекоммуникационным оператором Verizon Communications. Согласно условиям сделки, все абоненты высокоскоростного интернета от