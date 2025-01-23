Microsoft идет войной на Google. Скачать Chrome под Windows стало намного сложнее. Касается всех. Опрос своего браузера Edge и усложнила процесс скачивания Google Chrome. Если зайти в поисковик Microsoft Bing через Edge и поискать Chrome, то вместо ссылки на скачивание будет выдано сообщение, что

Microsoft обещает пользователям своего поисковика Bing $1 млн. Россиян это не касается ой ОС Windows, оказалась не в силах заставить людей перейти с поисковиков Google и «Яндекс» на свой Bing. Как пишет The Register, компания находится «в отчаянии» – дошло до того, что она завлек

Microsoft внаглую взломала Chrome, чтобы рекламировать свой поисковик. Раздражающую рекламу просто так не убрать ть Microsoft Пользователи браузера Google Chrome под Windows столкнулись с новым видом рекламы Microsoft. Cофтверная корпорация начала спамить всплывающими окнами, в которых продвигает свой поисковик Bing. В числе тех, кто на себе испытал данное новшество, оказались эксперты профильного портала Windows Latest. Но в данном случае более примечательно то, как именно Microsoft встроила в Chrome

Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing Назойливая реклама Bing в Windows Корпорация Microsoft после жалоб со стороны пользователей браузера Google Chro

При попытке найти Chrome через браузер Microsoft пользователям подсовывали рекламу Bing р Microsoft Edge при поиске в нем браузера Google Chrome выводит пользователям мнимое окно чат-бота Bing AI, рекламирующее функции поисковика Bing так, будто пользователя интересовали им

Спешно создаваемый Google «убийца» ChatGPT научился отвечать с помощью картинок на картинке Генеративный чат-бот Google Bard, пытающийся конкурировать с OpenAI ChatGPT и Microsoft Bing AI, начал интегрировать релевантные изображения в поисковую выдачу. Теперь, если пользов

Чат-бот Microsoft за секунду заставили раскрыть все его секретные внутренние инструкции. Список Студент умнее нейросети Чат-бот в составе браузера Edge и поисковика Bing, который Microsoft представила в начале февраля 2023 г., оказался легко восприимчивым к

Свершилась революция в интернет-поиске. Microsoft запустила поисковик на основе нейросети, более умной, чем скандальный ChatGPT Microsoft придумал что-то умное Microsoft презентовала новую версию умного поисковика Bing и браузера Edge. Они работают на основе искусственного интеллекта бота Prometheus. Нейросеть создана на основе языковой модели нового поколения, пояснили создатели технологии в презентации

Свежее обновление Windows 11 заставляет работать в браузере Edge и поисковике Bing. Пользователи негодуют вления приводит к установке Edge в качестве браузера по умолчанию, а базовым поисковиком становится Bing – собственный сервис Microsoft. В дополнение к этому патч еще и меняет стартовую страниц

Что изменится в Microsoft Edge и Bing в марте Microsoft объявила о нововведениях, которые затронут браузер Microsoft Edge и поисковую систему Bing. Среди главных изменений: боковая панель для вкладок, новый режим для ускорения запуска и многое другое. Чтобы упростить управление открытыми страницами и их организацию, с этого месяца вс

Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing ологиям (Corporate VP of Technology), возглавил в компании направление разработки поисковой системы Bing. Об этом сообщили сайт Roem.ru и замгендиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудко

Microsoft принудительно пересадит часть пользователей на поисковик Bing. Как этого избежать Новая идея Microsoft Компания Microsoft начнет устанавливать разрешение Microsoft Search in Bing для браузера Chrome всем корпоративным пользователям, работающим в с

Microsoft нашла полезное применение своему поисковику Bing Масштабное обновление Корпорация Microsoft намерена превратить свои фирменные поисковик Bing и браузер Edge в инструменты для бизнеса. Об этом Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi), вице-президе

Microsoft объявил вирусом знаменитый проигрыватель VLC Недоверчивый Bing Поисковый сервис Microsoft Bing выявил вредоносную активность на сайте проекта Vi

Лучшие планшеты на Windows: выбор ZOOM на смартфонах (имеем в виду Windows Phone), и на планшетах (Windows 8.1, Windows RT и Windows with Bing). Причем последняя ниша далеко не столько многочисленна, как в случае с Android, и это з

Microsoft продаст часть бизнеса Bing, около 1,3 тыс. сотрудников покинут компанию трудников, если бы не планировала выпуск какого-то нового продукта. Обе стороны подтвердили TechCrunch информацию о сделке, но отказались сообщить какие-либо подробности. Uber приобрела часть активов Microsoft Bing По информации Re/code, Uber вдобавок покупает дата-центр в Боулдере (США), а также камеры и лицензии на некую интеллектуальную собственность Microsoft. В мае 2015 г. появилась не

Новый патч Microsoft заблокировал поиск Google в Internet Explorer ном интернет-форуме Microsoft TechNet. В качестве поисковика по умолчанию в IE установлен Microsoft Bing. «Я установил обновления на три системы — две с Windows 7 и одну с Windows 8.1. После эт

Microsoft оснащает свои сервера процессорами собственной разработки Microsoft завершила тестирование серверов с чипами FPGA, в программировании которых приняли участие инженеры корпорации. Серверы были настроены для обслуживания сервиса Bing, сообщает Wired. FPGA — это микросхемы, которые можно перепрограммировать после их производства под решение новых задач или под конкретные приложения. В случае Microsoft чипы FPGA были вып

Microsoft поменяет логотипы Skype, Xbox и Bing. ВИДЕО В ближайшее время Microsoft поменяет логотипы Skype, Xbox и поисковика Bing. Изменения также коснутся деловой социальной сети Yammer. В конечном счете все ключевые продукты софтверного гиганта будут объединены единым графическим стилем, сообщает The Verge. Напомни

Ведущий разработчик «Яндекса» перешел в Microsoft и уехал в США Один из ведущих разработчиков «Яндекса», заместитель руководителя поискового направления Денис Расковалов перешел на работу в конкурирующий поисковик Bing, принадлежащий Microsoft. В профиле LinkedIn его новая должность обозначена как ведущий инженер ПО (Principal Software Engineer), в качестве географического места его работы обозначен камп

Бизнес-инкубатор Microsoft Bing Fund поддержал первые два стартапа Менее чем через месяц после официального запуска бизнес-инкубатор Bing Fund компании Microsoft объявил о том, что поддержал первые два стартапа. Ими стали поставщик услуг для разработчиков приложений Buddy и сервис рекламы в онлайн-играх Pinion, сообщает CNet

Microsoft запускает бизнес-инкубатор в честь своего поисковика Стало известно о том, что компания Microsoft планирует в скором времени запустить новый бизнес-инкубатор для стартапов под названием Bing Fund, который будет поддерживать перспективные ИТ-проекты на ранней стадии. Главой нового бизнес-инкубатора станет Рахул Суд (Rahul Sood), основатель принадлежащей ныне HP компании VoodooP

Microsoft может отдать Facebook свой поисковик Bing Компания Microsoft сейчас рассматривает возможность сделки с крупнейшей в мире социальной сетью Facebook, в рамках которой софтверный гигант отдаст Facebook свой поисковик Bing и получит взамен акции соцсети уже после того, как она выйдет на биржу. Об этом сообщил известный аналитик CNBC Гэри Камински (Gary Kaminsky), ссылаясь на собственные источники. Он также п

Суд приказал удалить из индекса Google, Bing и Facebook сотни сайтов поисковые системы и все социальные медиасайты» должны полностью удалить указанные Chanel ресурсы из своего индекса. В постановлении отдельно упоминаются такие сервисы, как Facebook, Twitter, Google+, Bing, Yahoo и Google. Всего Chanel подала иска в суд Невады против сразу около 700 сайтов, которые, по словам представителей компании, продают поддельные товары.

Вышел Firefox со встроенным поиском Microsoft явила в своем блоге о выпуске кастомизированной версии Firefox, с интегрированным поиском Microsoft Bing. Bing является поиском по умолчанию в адресной строке и поисковом поле справа от

Microsoft теряет $4 млрд в год из-за Bing Из-за Bing, поискового сервиса компании Microsoft, софтверный гигант каждый квартал теряет около $1 млрд. Как сообщает CNNMoney, с момента запуска Bing в июне 2009 г. компания Microsoft потеря

Глава Microsoft: Людям больше не нужен просто поиск сполнительный директор Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer) в ходе своего выступления на открытии конференции софтверного гиганта Worldwide Partner Conference в Лос-Анджелесе рассказал о поисковике Bing, стратегии Microsoft по его развитию и некоторых сервисах, интегрированных в Bing. Так, Баллмер признался, что нынешние партнеры Microsoft в некоторой степени игнорируют Bing

США: Bing продолжает наращивать долю на поисковом рынке Компания comScore вчера, 11 мая, опубликовала свое новое исследование американского поискового рынка по данным за апрель текущего года. Доля поисковика Bing компании Microsoft продолжает расти и достигла уже 14,1% против 13,9% месяцем ранее. Сейчас Bing занимает третье место. Лидером по-прежнему остается поисковик Google, доля которого

Поисковик Bing завоевал больше 30% американского рынка Поисковик Bing компании Microsoft продолжает набирать популярность в США и отбирать долю рынка у своего

Microsoft выпустила первое приложение для iPad Microsoft выпустила свое первое приложение для планшетного компьютера Apple iPad - им стала оптимизированная версия приложения Bing, которое уже было доступно владельцам iPhone и iPod touch. Версия для iPad настолько отличается от версии для устройств с меньшей диагональю экрана и обладает настолько широким функционало

Microsoft Bing запустил поисковик по скидкам Поисковик Bing компании Microsoft объявил о запуске своего нового сервиса под названием Bing deals, который будет конкурировать с популярными скидочными сервисами, такими как Groupon. С помощью

Поисковик Bing впервые обогнал по популярности Yahoo Поисковик Bing компании Microsoft в январе текущего года впервые обогнал Yahoo по популярности на мировом рынке интернет-поиска, увеличив свой отрыв в феврале. Об этом говорится в новом отчете аналитичес

Google обвинил Microsoft в копировании результатов поиска обвинил Microsoft в жульничестве - после эксперимента интернет-компания пришла к выводу, что сервер Bing по какой-то причине отображает те же результаты поиска, что и Google. Сначала эта информ

Bing научился искать по профилям Facebook Компания Microsoft вчера, 13 октября, объявила о запуске новых функций своего поисковика Bing, основанных на интеграции этого сервиса с популярной социальной сетью Facebook. Представители Microsoft анонсировали две новые функции Bing, которые станут частью так называемого «с

Microsoft интегрирует Bing и Facebook Компания Microsoft планирует ввести новые функции в свой поисковик Bing. Как сообщает TechCrunch со ссылкой на достоверные источники, в презентации Microsoft по поводу объявления об этом будут участвовать представители социальной сети Facebook, а на мероприяти

Facebook и Bing добавят социальности в интернет-поиск Сегодня, 13 октября, социальная сеть Facebook и поисковик Bing должны совместно анонсировать новый поисковый функционал. Об этом сообщает издание AllFacebook. Точные данные об анонсе новых продуктов пока неизвестны, но ожидается, что новый функционал

Google: наш главный конкурент – Bing, а не Apple и Facebook Исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) в своем интервью для газеты Wall Street Journal, заявил, что с его точки зрения главной угрозой для Google сейчас является поисковик Bing от Microsoft, а не Apple и не Facebook. По словам Шмидта, Apple можно назвать «уважаемым конкурентом» Google, а Facebook – компанией, которая делает отличную работу на рынке социальных сет

Доля Bing в США за год выросла на 51% Согласно данным нового исследования компании Nielsen, доля поисковика Bing компании Microsoft за последние 12 месяцев выросла на 51%. В июле текущего года доля Bing на американском поисковом рынке дошла до 13,6%, тогда как годом ранее она составляла 9%. Ли

Поисковик Yahoo в США теперь работает на основе Bing Компания Yahoo вчера, 24 августа, объявила о том, что завершила перевод своего англоязычного поискового сервиса в США и Канаде на платформу поисковика Bing от Microsoft. «Поиск Yahoo по сайтам, картинкам и видео как на настольных, так и на мобильных устройствах, теперь осуществляется с помощью платформы Microsoft в США и Канаде, в скором врем