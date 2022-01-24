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Microsoft Bing Microsoft Search in Bing Microsoft Live Search

Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search


24.01.2022 Свежее обновление Windows 11 заставляет работать в браузере Edge и поисковике Bing. Пользователи негодуют
16.03.2021 Что изменится в Microsoft Edge и Bing в марте
28.02.2020 Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing
23.01.2020 Microsoft принудительно пересадит часть пользователей на поисковик Bing. Как этого избежать
08.11.2019 Microsoft нашла полезное применение своему поисковику Bing
29.11.2018 Microsoft объявил вирусом знаменитый проигрыватель VLC
30.06.2015 Microsoft продаст часть бизнеса Bing, около 1,3 тыс. сотрудников покинут компанию
20.04.2015 Новый патч Microsoft заблокировал поиск Google в Internet Explorer
17.06.2014 Microsoft оснащает свои сервера процессорами собственной разработки
29.04.2013 Microsoft поменяет логотипы Skype, Xbox и Bing. ВИДЕО
02.11.2012 Ведущий разработчик «Яндекса» перешел в Microsoft и уехал в США
10.08.2012 Бизнес-инкубатор Microsoft Bing Fund поддержал первые два стартапа
09.07.2012 Microsoft запускает бизнес-инкубатор в честь своего поисковика
13.04.2012 Microsoft может отдать Facebook свой поисковик Bing
30.11.2011 Суд приказал удалить из индекса Google, Bing и Facebook сотни сайтов
27.10.2011 Вышел Firefox со встроенным поиском Microsoft
21.09.2011 Microsoft теряет $4 млрд в год из-за Bing
12.07.2011 Глава Microsoft: Людям больше не нужен просто поиск
12.05.2011 США: Bing продолжает наращивать долю на поисковом рынке
12.04.2011 Поисковик Bing завоевал больше 30% американского рынка
08.04.2011 Microsoft выпустила первое приложение для iPad
04.03.2011 Microsoft Bing запустил поисковик по скидкам
02.03.2011 Поисковик Bing впервые обогнал по популярности Yahoo
02.02.2011 Google обвинил Microsoft в копировании результатов поиска
14.10.2010 Bing научился искать по профилям Facebook
13.10.2010 Microsoft интегрирует Bing и Facebook
13.10.2010 Facebook и Bing добавят социальности в интернет-поиск
27.09.2010 Google: наш главный конкурент – Bing, а не Apple и Facebook
26.08.2010 Доля Bing в США за год выросла на 51%
25.08.2010 Поисковик Yahoo в США теперь работает на основе Bing
15.07.2010 Доля Microsoft Bing значительно выросла, Google - упала
31.05.2010 Microsoft старается протолкнуть в Apple iPhone свой поисковик
12.04.2010 Bing наращивает поисковую долю в США 10 месяцев подряд
17.03.2010 Bing крадет пользователей у Google и Yahoo
12.03.2010 «Симпсоны» будут рекламировать поисковик Bing
11.03.2010 Microsoft Bing официально приходит в смартфоны на Android
11.03.2010 Bing продолжает наращивать поисковую долю в США
20.01.2010 Apple iPhone: поиск Google хотят заменить на Microsoft
18.12.2009 Американская компания обвиняет Microsoft в краже бренда
16.12.2009 Microsoft выпустила приложение Bing для iPhone и iPod touch

Публикаций - 416, упоминаний - 465

Microsoft Bing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23479 269
Google LLC 10928 214
Yahoo! 3687 107
Yandex - Яндекс 5654 77
Meta Platforms - Facebook 4337 60
Apple Inc 11172 50
Twitter 2693 42
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 25
Amazon Inc - Amazon.com 2798 22
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6254 21
VK - Mail.ru Group 3198 21
Rambler Group - Рамблер ГК 854 14
Intel Corporation 11660 14
Samsung Electronics 9717 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2628 12
GitHub 554 12
AOL Inc 1586 11
Dell EMC 4909 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6925 9
Telegram Group 1037 8
Alibaba Group 386 7
AT&T Inc 1652 7
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 6
HP Inc. 5515 6
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 121 6
HTC Corporation 1491 6
Cloudflare 80 5
Qualcomm Technologies 1700 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 5
IBM - International Business Machines Corp 9189 5
GoDaddy - Регистратор доменных имен 45 5
Прогноз 1652 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2414 5
Cisco Systems 4869 5
Цифра ГК 2143 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9414 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10050 4
DigitalOcean 21 4
Lenovo Group 2165 4
LinkedIn 582 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6181 10
Лента - Сеть розничной торговли 1696 7
eBay Inc 1597 6
Россети Ленэнерго 2345 5
IKEA - ИКЕА 145 4
Точка 3795 4
iHerb - маркетплейс 14 4
AliExpress 380 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 64 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 3
Nike 174 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 3
Uber 305 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6627 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5775 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 42 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1009 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 2
Coca-Cola Company 250 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 536 2
Walt Disney Company 572 2
РЖД - Российские железные дороги 1618 2
Яндекс.Такси 324 2
PornHub 25 2
Sequoia Capital 106 2
Expedia Group 133 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 2
101Hotels.com 703 1
Ducati 12 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 56 1
Ferrari NV 152 1
United Airlines - авиакомпания 90 1
Ford Motor 166 1
SWISS International Air Lines 52 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17931 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2334 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 7
Президент Российской Федерации 3705 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9071 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3682 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2837 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2019 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 177 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 1
Парламент Австралии - Parliament of Australia 7 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 1
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Судебная власть - Judicial power 2086 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 1
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