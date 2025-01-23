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Microsoft Bing Microsoft Search in Bing Microsoft Live Search

Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.01.2025 Microsoft идет войной на Google. Скачать Chrome под Windows стало намного сложнее. Касается всех. Опрос

своего браузера Edge и усложнила процесс скачивания Google Chrome. Если зайти в поисковик Microsoft Bing через Edge и поискать Chrome, то вместо ссылки на скачивание будет выдано сообщение, что
05.11.2024 Microsoft обещает пользователям своего поисковика Bing $1 млн. Россиян это не касается

ой ОС Windows, оказалась не в силах заставить людей перейти с поисковиков Google и «Яндекс» на свой Bing. Как пишет The Register, компания находится «в отчаянии» – дошло до того, что она завлек
15.03.2024 Microsoft внаглую взломала Chrome, чтобы рекламировать свой поисковик. Раздражающую рекламу просто так не убрать

ть Microsoft Пользователи браузера Google Chrome под Windows столкнулись с новым видом рекламы Microsoft. Cофтверная корпорация начала спамить всплывающими окнами, в которых продвигает свой поисковик Bing. В числе тех, кто на себе испытал данное новшество, оказались эксперты профильного портала Windows Latest. Но в данном случае более примечательно то, как именно Microsoft встроила в Chrome
30.08.2023 Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing

Назойливая реклама Bing в Windows Корпорация Microsoft после жалоб со стороны пользователей браузера Google Chro
08.06.2023 При попытке найти Chrome через браузер Microsoft пользователям подсовывали рекламу Bing

р Microsoft Edge при поиске в нем браузера Google Chrome выводит пользователям мнимое окно чат-бота Bing AI, рекламирующее функции поисковика Bing так, будто пользователя интересовали им
05.06.2023 Спешно создаваемый Google «убийца» ChatGPT научился отвечать с помощью картинок

на картинке Генеративный чат-бот Google Bard, пытающийся конкурировать с OpenAI ChatGPT и Microsoft Bing AI, начал интегрировать релевантные изображения в поисковую выдачу. Теперь, если пользов
14.02.2023 Чат-бот Microsoft за секунду заставили раскрыть все его секретные внутренние инструкции. Список

Студент умнее нейросети Чат-бот в составе браузера Edge и поисковика Bing, который Microsoft представила в начале февраля 2023 г., оказался легко восприимчивым к

08.02.2023 Свершилась революция в интернет-поиске. Microsoft запустила поисковик на основе нейросети, более умной, чем скандальный ChatGPT

Microsoft придумал что-то умное Microsoft презентовала новую версию умного поисковика Bing и браузера Edge. Они работают на основе искусственного интеллекта бота Prometheus. Нейросеть создана на основе языковой модели нового поколения, пояснили создатели технологии в презентации
24.01.2022 Свежее обновление Windows 11 заставляет работать в браузере Edge и поисковике Bing. Пользователи негодуют

вления приводит к установке Edge в качестве браузера по умолчанию, а базовым поисковиком становится Bing – собственный сервис Microsoft. В дополнение к этому патч еще и меняет стартовую страниц
16.03.2021 Что изменится в Microsoft Edge и Bing в марте

Microsoft объявила о нововведениях, которые затронут браузер Microsoft Edge и поисковую систему Bing. Среди главных изменений: боковая панель для вкладок, новый режим для ускорения запуска и многое другое. Чтобы упростить управление открытыми страницами и их организацию, с этого месяца вс
28.02.2020 Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing

ологиям (Corporate VP of Technology), возглавил в компании направление разработки поисковой системы Bing. Об этом сообщили сайт Roem.ru и замгендиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудко
23.01.2020 Microsoft принудительно пересадит часть пользователей на поисковик Bing. Как этого избежать

Новая идея Microsoft Компания Microsoft начнет устанавливать разрешение Microsoft Search in Bing для браузера Chrome всем корпоративным пользователям, работающим в с
08.11.2019 Microsoft нашла полезное применение своему поисковику Bing

Масштабное обновление Корпорация Microsoft намерена превратить свои фирменные поисковик Bing и браузер Edge в инструменты для бизнеса. Об этом Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi), вице-президе
29.11.2018 Microsoft объявил вирусом знаменитый проигрыватель VLC

Недоверчивый Bing Поисковый сервис Microsoft Bing выявил вредоносную активность на сайте проекта Vi
04.08.2015 Лучшие планшеты на Windows: выбор ZOOM

на смартфонах (имеем в виду Windows Phone), и на планшетах (Windows 8.1, Windows RT и Windows with Bing). Причем последняя ниша далеко не столько многочисленна, как в случае с Android, и это з
30.06.2015 Microsoft продаст часть бизнеса Bing, около 1,3 тыс. сотрудников покинут компанию

трудников, если бы не планировала выпуск какого-то нового продукта. Обе стороны подтвердили TechCrunch информацию о сделке, но отказались сообщить какие-либо подробности. Uber приобрела часть активов Microsoft Bing По информации Re/code, Uber вдобавок покупает дата-центр в Боулдере (США), а также камеры и лицензии на некую интеллектуальную собственность Microsoft. В мае 2015 г. появилась не
20.04.2015 Новый патч Microsoft заблокировал поиск Google в Internet Explorer

ном интернет-форуме Microsoft TechNet. В качестве поисковика по умолчанию в IE установлен Microsoft Bing. «Я установил обновления на три системы — две с Windows 7 и одну с Windows 8.1. После эт
17.06.2014 Microsoft оснащает свои сервера процессорами собственной разработки

Microsoft завершила тестирование серверов с чипами FPGA, в программировании которых приняли участие инженеры корпорации. Серверы были настроены для обслуживания сервиса Bing, сообщает Wired. FPGA — это микросхемы, которые можно перепрограммировать после их производства под решение новых задач или под конкретные приложения. В случае Microsoft чипы FPGA были вып
29.04.2013 Microsoft поменяет логотипы Skype, Xbox и Bing. ВИДЕО

В ближайшее время Microsoft поменяет логотипы Skype, Xbox и поисковика Bing. Изменения также коснутся деловой социальной сети Yammer. В конечном счете все ключевые продукты софтверного гиганта будут объединены единым графическим стилем, сообщает The Verge. Напомни
02.11.2012 Ведущий разработчик «Яндекса» перешел в Microsoft и уехал в США

Один из ведущих разработчиков «Яндекса», заместитель руководителя поискового направления Денис Расковалов перешел на работу в конкурирующий поисковик Bing, принадлежащий Microsoft. В профиле LinkedIn его новая должность обозначена как ведущий инженер ПО (Principal Software Engineer), в качестве географического места его работы обозначен камп
10.08.2012 Бизнес-инкубатор Microsoft Bing Fund поддержал первые два стартапа

Менее чем через месяц после официального запуска бизнес-инкубатор Bing Fund компании Microsoft объявил о том, что поддержал первые два стартапа. Ими стали поставщик услуг для разработчиков приложений Buddy и сервис рекламы в онлайн-играх Pinion, сообщает CNet
09.07.2012 Microsoft запускает бизнес-инкубатор в честь своего поисковика

Стало известно о том, что компания Microsoft планирует в скором времени запустить новый бизнес-инкубатор для стартапов под названием Bing Fund, который будет поддерживать перспективные ИТ-проекты на ранней стадии. Главой нового бизнес-инкубатора станет Рахул Суд (Rahul Sood), основатель принадлежащей ныне HP компании VoodooP
13.04.2012 Microsoft может отдать Facebook свой поисковик Bing

Компания Microsoft сейчас рассматривает возможность сделки с крупнейшей в мире социальной сетью Facebook, в рамках которой софтверный гигант отдаст Facebook свой поисковик Bing и получит взамен акции соцсети уже после того, как она выйдет на биржу. Об этом сообщил известный аналитик CNBC Гэри Камински (Gary Kaminsky), ссылаясь на собственные источники. Он также п
30.11.2011 Суд приказал удалить из индекса Google, Bing и Facebook сотни сайтов

поисковые системы и все социальные медиасайты» должны полностью удалить указанные Chanel ресурсы из своего индекса. В постановлении отдельно упоминаются такие сервисы, как Facebook, Twitter, Google+, Bing, Yahoo и Google. Всего Chanel подала иска в суд Невады против сразу около 700 сайтов, которые, по словам представителей компании, продают поддельные товары.
27.10.2011 Вышел Firefox со встроенным поиском Microsoft

явила в своем блоге о выпуске кастомизированной версии Firefox, с интегрированным поиском Microsoft Bing. Bing является поиском по умолчанию в адресной строке и поисковом поле справа от

21.09.2011 Microsoft теряет $4 млрд в год из-за Bing

Из-за Bing, поискового сервиса компании Microsoft, софтверный гигант каждый квартал теряет около $1 млрд. Как сообщает CNNMoney, с момента запуска Bing в июне 2009 г. компания Microsoft потеря
12.07.2011 Глава Microsoft: Людям больше не нужен просто поиск

сполнительный директор Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer) в ходе своего выступления на открытии конференции софтверного гиганта Worldwide Partner Conference в Лос-Анджелесе рассказал о поисковике Bing, стратегии Microsoft по его развитию и некоторых сервисах, интегрированных в Bing. Так, Баллмер признался, что нынешние партнеры Microsoft в некоторой степени игнорируют Bing
12.05.2011 США: Bing продолжает наращивать долю на поисковом рынке

Компания comScore вчера, 11 мая, опубликовала свое новое исследование американского поискового рынка по данным за апрель текущего года. Доля поисковика Bing компании Microsoft продолжает расти и достигла уже 14,1% против 13,9% месяцем ранее. Сейчас Bing занимает третье место. Лидером по-прежнему остается поисковик Google, доля которого

12.04.2011 Поисковик Bing завоевал больше 30% американского рынка

Поисковик Bing компании Microsoft продолжает набирать популярность в США и отбирать долю рынка у своего
08.04.2011 Microsoft выпустила первое приложение для iPad

Microsoft выпустила свое первое приложение для планшетного компьютера Apple iPad - им стала оптимизированная версия приложения Bing, которое уже было доступно владельцам iPhone и iPod touch. Версия для iPad настолько отличается от версии для устройств с меньшей диагональю экрана и обладает настолько широким функционало
04.03.2011 Microsoft Bing запустил поисковик по скидкам

Поисковик Bing компании Microsoft объявил о запуске своего нового сервиса под названием Bing deals, который будет конкурировать с популярными скидочными сервисами, такими как Groupon. С помощью

02.03.2011 Поисковик Bing впервые обогнал по популярности Yahoo

Поисковик Bing компании Microsoft в январе текущего года впервые обогнал Yahoo по популярности на мировом рынке интернет-поиска, увеличив свой отрыв в феврале. Об этом говорится в новом отчете аналитичес
02.02.2011 Google обвинил Microsoft в копировании результатов поиска

обвинил Microsoft в жульничестве - после эксперимента интернет-компания пришла к выводу, что сервер Bing по какой-то причине отображает те же результаты поиска, что и Google. Сначала эта информ
14.10.2010 Bing научился искать по профилям Facebook

Компания Microsoft вчера, 13 октября, объявила о запуске новых функций своего поисковика Bing, основанных на интеграции этого сервиса с популярной социальной сетью Facebook. Представители Microsoft анонсировали две новые функции Bing, которые станут частью так называемого «с
13.10.2010 Microsoft интегрирует Bing и Facebook

Компания Microsoft планирует ввести новые функции в свой поисковик Bing. Как сообщает TechCrunch со ссылкой на достоверные источники, в презентации Microsoft по поводу объявления об этом будут участвовать представители социальной сети Facebook, а на мероприяти
13.10.2010 Facebook и Bing добавят социальности в интернет-поиск

Сегодня, 13 октября, социальная сеть Facebook и поисковик Bing должны совместно анонсировать новый поисковый функционал. Об этом сообщает издание AllFacebook. Точные данные об анонсе новых продуктов пока неизвестны, но ожидается, что новый функционал

27.09.2010 Google: наш главный конкурент – Bing, а не Apple и Facebook

Исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) в своем интервью для газеты Wall Street Journal, заявил, что с его точки зрения главной угрозой для Google сейчас является поисковик Bing от Microsoft, а не Apple и не Facebook. По словам Шмидта, Apple можно назвать «уважаемым конкурентом» Google, а Facebook – компанией, которая делает отличную работу на рынке социальных сет
26.08.2010 Доля Bing в США за год выросла на 51%

Согласно данным нового исследования компании Nielsen, доля поисковика Bing компании Microsoft за последние 12 месяцев выросла на 51%. В июле текущего года доля Bing на американском поисковом рынке дошла до 13,6%, тогда как годом ранее она составляла 9%. Ли
25.08.2010 Поисковик Yahoo в США теперь работает на основе Bing

Компания Yahoo вчера, 24 августа, объявила о том, что завершила перевод своего англоязычного поискового сервиса в США и Канаде на платформу поисковика Bing от Microsoft. «Поиск Yahoo по сайтам, картинкам и видео как на настольных, так и на мобильных устройствах, теперь осуществляется с помощью платформы Microsoft в США и Канаде, в скором врем
15.07.2010 Доля Microsoft Bing значительно выросла, Google - упала

Microsoft удалось значительно увеличить долю своей поисковой системы Bing. Данный бренд, пришедший на смену Live Search в июне 2010 г., за год смог занять 12,7% р

Публикаций - 512, упоминаний - 591

Microsoft Bing и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 392
Google LLC 12690 308
Yahoo! 3726 141
Yandex - Яндекс 9216 112
Meta Platforms - Facebook 4621 71
Apple Inc 13156 69
X Corp - Twitter 2938 50
Amazon Inc - Amazon.com 3277 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
VK - Mail.ru Group 3602 28
OpenAI 542 27
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 20
Intel Corporation 12811 19
Microsoft Corporation - GitHub 1075 19
Samsung Electronics 11065 18
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
AOL Inc - America Online 1883 15
Dell EMC 5180 12
Telegram Group 2940 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 9
МегаФон 10742 9
HP Inc. 5883 9
AT&T Inc 1726 8
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
Alibaba Group 473 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
Alphabet 177 6
HTC Corporation 1512 6
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 5
Cloudflare 172 5
Mozilla Foundation 208 5
Cyanogen Mod 54 5
Microsoft - LinkedIn 699 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
eBay Inc 1640 6
IKEA - ИКЕА 171 4
Uber 357 4
iHerb - маркетплейс 17 4
Почта России ПАО 2370 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Nike 195 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Walt Disney Company 647 2
Coca-Cola Company 261 2
Expedia Group 136 2
Sequoia Capital 115 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
PornHub 26 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
Apollo Global Management 11 2
Cambridge University Press 7 2
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РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Евросеть 1421 1
Renault Groupe 166 1
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
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World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Ассоциация менеджеров 107 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 234
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 132
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 128
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 88
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 76
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 54
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 44
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 43
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 40
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 36
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 34
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 33
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 32
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
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