Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing

2209

На усиление поисковых технологий

Бывший директор «Яндекса» по технологиям (CTO) Михаил Парахин, который в августе 2019 г. перешел в Microsoft на должность вице-президента по технологиям (Corporate VP of Technology), возглавил в компании направление разработки поисковой системы Bing. Об этом сообщили сайт Roem.ru и замгендиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудков на своей странице в Facebook.

До перехода в Microsoft Михаил Парахин проработал в «Яндексе» пять с половиной лет. Первоначально, в 2014 г., он устроился в компанию на пост директора поискового направления, но уже в мае 2015 г. занял должность директора по технологиям «Яндекса», которая оставалась вакантной почти два года со дня смерти сооснователя и СТО «Яндекса» Ильи Сегаловича в июле 2013 г.

До «Яндекса» Парахин уже работал в Microsoft на протяжении шести лет и 9 месяцев. С 2009 по 2014 г. он занимался разработкой мультимедийных поисковых сервисов Bing, таких как поиск по видео и изображениям.

Несмотря на переход в Microsoft, Михаил Парахин сохранил место в совете директоров «Яндекса».

Карьера Михаила Парахина

Михаил Парахин родился в 1977 г. В 2000 г. он окончил МИФИ по специальности «Физика пучков заряженных частиц и горячая плазма». Будучи студентом, Парахин с 1997 г. работал инженером в компании RC Module (НТЦ «Модуль»), где занимался разработкой алгоритмов обработки изображений для систем мониторинга трафика.

Михаил Парахин, CTO Microsoft, глава разработки Bing

В 2001 г. Михаил переехал в США и устроился в компанию Parascript, проработал шесть лет и 11 месяцев. В Parascript Михаил занимался проектами по распознаванию и машинной обработке рукописных текстов – сначала в должности инженера, последний год работы – в должности ведущего разработчика.

В июле 2007 г. он устроился в Microsoft и до апреля 2009 г. работал на должности ведущего, после – главного инженера-разработчика. Далее на протяжении пяти лет он возглавлял подразделение разработки мультимедийных поисковых сервисов для Bing.

С марта 2014 г. Михаил Парахин работал директором поискового направления «Яндекса», где отвечал за алгоритмы ранжирования, лингвистики и качества поиска, в том числе, за разработку алгоритма машинного обучения MatrixNet. В мае 2015 г. он перешел на должность директора по технологиям компании.

В 2018 году Михаил Парахин занял первое место среди ИТ-директоров блока «Информационные технологии» в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» издания «Коммерсант» и Ассоциации менеджеров России.

Поисковая система Microsoft Bing

Несмотря на серьезные многолетние усилия Microsoft по продвижению собственной поисковой системы, популярность Bing все еще оставляет желать лучшего – как во всем мире, так и в России.

Доля поиска Microsoft Bing в мире, январь 2020 г.

Так согласно данным Statcounter, в январе 2020 г. доля MS Bing в общемировом рейтинге поисковых систем составляла всего 2,45%. И это несмотря на то, что Bing является поисковой системой по умолчанию в браузерах Microsoft Edge и Internet Explorer – то есть, фактически для всех операционных систем Microsoft.

Согласно статистике Statcounter, позиция Bing на российском рынке поисковых систем, которые фактически делят Google и «Яндекс», еще хуже: здесь поисковик Microsoft с долей всего 0,39% находится на четвертом месте, уступая третье поисковому сервису Mail.ru.

Доля поиска Microsoft Bing в России, январь 2020 г.

В ряде стран использование Bing выше общемировых статистических показателей. Например, по данным Statcounter, доля Bing в Великобритании составляет 4,14%, в Канаде 4,36%, а в США 6,11%. Тем не менее, в странах Азии и Африки доля Bing значительно меньше общемировой.

Лидеры поиска в России, январь 2020 г.

По аналогии с Google и «Яндексом», Microsoft оснащает Bing различными дополнительными функциями, такими как «Карты», «Мгновенные ответы», данные о рейсах и пр. Для бизнеса Bing предлагает создать свою страницу с отображением результатов поиска с подсветкой официального сайта, страниц соцсетей и даже недавних действий в соцсетях.