Parascript Paragraph Параграф

Parascript - Paragraph - Параграф

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 21 дело, на cумму 985 896 181 ₽*

Судебные дела (21) на сумму 985 896 181 ₽*
в качестве истца (18) на сумму 5 156 830 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.10.2025 Теперь крыса: киберпреступная группа Unicorn обновила свой самописный стилер 1
28.02.2020 Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing 1
02.10.2019 Директор по технологиям «Яндекса» стал вице-президентом Microsoft 1
25.07.2001 Paratype напишет текстовые файлы вашим почерком 2
28.10.1999 Microsoft делает инвестиции в разработку ПО для портативных компьютеров 1
19.04.1999 ParaGraph выпустила ПО распознавания рукописного текста для Windows 1
09.04.1999 Top Image Systems представила новую версию ПО AFPSPro для оптического распознавания 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Parascript и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25167 3
Meta Platforms - Facebook 4513 2
Yandex - Яндекс 8258 2
Google LLC 12162 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
Терем 65 1
Grafitec - Графитек 96 1
Quark 23 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 55 1
Acronis - Акронис 458 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 362 1
Ассоциация менеджеров 97 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5773 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5761 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9642 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25764 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25403 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26907 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56200 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4027 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2140 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3039 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11117 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14275 1
Microsoft Windows 16212 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Microsoft Dynamics 1183 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 426 1
Microsoft ActiveX 210 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 861 1
Adobe PostScript 111 1
Apple - TrueType - трутайп - формат компьютерных шрифтов 20 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2017 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 812 1
StatCounter 435 1
Сегалович Илья 41 2
Парахин Михаил 13 2
Черномордиков Михаил 20 1
Татаринов Кирилл 43 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Гудков Павел 18 1
Волож Аркадий 258 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 212 1
Бунина Елена 35 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 3
Европа 24568 2
Африка - Африканский регион 3557 2
Азия - Азиатский регион 5714 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53230 2
Израиль 2779 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45313 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3588 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13527 1
Канада 4971 1
Ближний Восток 3021 1
Америка Латинская 1871 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5224 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50746 2
Физика - Physics - область естествознания 2799 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 347 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25675 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6160 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2113 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 428 2
