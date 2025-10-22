Получите все материалы CNews по ключевому слову
Parascript Paragraph Параграф
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 21 дело, на cумму 985 896 181 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Parascript и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 362 1
|Сегалович Илья 41 2
|Парахин Михаил 13 2
|Черномордиков Михаил 20 1
|Татаринов Кирилл 43 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
|Гудков Павел 18 1
|Волож Аркадий 258 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 212 1
|Бунина Елена 35 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394704, в очереди разбора - 731746.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.