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Grafitec Графитек

Grafitec - Графитек

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 33 дела, на cумму 2 922 147 213 ₽*

Судебные дела (33) на сумму 2 922 147 213 ₽*
в качестве истца (21) на сумму 1 368 875 045 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 29 877 481 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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11.08.2017 "Графитек" открывает робототехнику для детей

ели Astrobot под руководством наставников-учителей по робототехнике. Все представленные конструкторы UBTech уже очень скоро будет можно купить на отечественном рынке, дистрибутором их стала компания «Графитек».
19.06.2013 «Графитек» объявляет о начале сотрудничества с Munsell Color

Компания «Графитек», уже имеющая в своем портфеле такие известные бренды как X-Rite, Panotone, Datacolor, пополнила его еще одним серьезным именем – Munsell Color. С этого момента в России появилась возм
27.08.2004 "Графитек": рост продаж цифровых камер составил 180%

Компания «Графитек» объявила об итогах первого года работы в качестве самостоятельной компании. Как сообщают представители "Графитек", темпы роста продаж цифровых камер в целом по России составили
23.10.2003 "Графитек" открыл представительство в Питере

Компания «Графитек» сообщила об открытии представительского офиса в Санкт-Петербурге. К основным задачам представительства будет относиться: операционная работа с клиентами по продаже, отгрузке и доставк
08.10.2003 "Графитек" меняет логотип и фирменный стиль

Дистрибьюторская компания ”Графитек” объявила о смене логотипа и создании нового фирменного стиля. Данные изменения связ
05.06.2003 В “Тереме” теперь самостоятельная дистрибьюторская компания

л компании ”Терем” преобразуется в отдельное структурное подразделение - дистрибьюторскую компанию “Графитек”, что связано с планами развития холдинга, предусматривающими создание в его рамках

28.03.2003 "Графитек" стал дистрибьютором Canon

27 марта было подписано соглашение, по которому компания “Графитек”, входящая в группу компаний ”Терем” получила статус авторизованного дилерского цент
06.12.2002 "Графитек" начал сотрудничество с Apacer Technology

Компания "Графитек", входящая в холдинг "Терем", 5 декабря сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с производителем модулей памяти, тайваньской компанией Apacer Technology. В рамках данного со
25.03.2002 "Графитек" объявила о программе скидок на сканеры Heidelberg

Компания "Графитек", эксклюзивный дистрибьютор планшетных сканеров производства Heidelberg в России, объявила о начале весенней программы для своих партнеров - "Включи полный привод с Heidelberg!". Прогр
21.08.2000 "Графитек" начала поставки плоского 17" монитора от iiYAMA на российский рынок

Компания Графитек - официальный дистрибьютор iiYAMA Electric - начала поставки нового плоского 17" монитора iiYAMA Vision Master Pro 405. Монитор Vision Master Pro 405 ориентирован для применения в офис

Публикаций - 98, упоминаний - 107

Grafitec и организации, системы, технологии, персоны:

Терем 67 17
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 11
Microtek 52 9
Cresyn 11 7
Apple Inc 13156 6
Nikon 646 6
Datacolor 6 5
Samsung Electronics 11065 5
TDK 112 5
LG Electronics 3735 4
Intel Corporation 12811 4
Canon 1439 4
Sony 6739 4
Quark 23 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Konica Minolta 423 3
Apacer Technology Inc 71 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
Nikon Svenska AB 4 2
Imacon 5 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Dell EMC 5180 2
HP Inc. 5883 2
MediaTek - Ralink 595 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Olympus 475 2
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 2
JVC Kenwood 422 2
Creative Technology 273 1
MiTAC - Mio Technology 89 1
Rekam 34 1
Audio-Technica 27 1
Logitech - ASTRO Gaming 2 1
Vivante Corporation 7 1
Ракурс НПФ 176 1
Audioengine 1 1
Drivix - Дривикс 1 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Amazys Holding AG - GretagMacbeth - Gretag Imaging Holding AG - Gretag Cymbolic Sciences - Kollmorgen Instruments GmbH 9 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Swatch Group 31 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Heidelberg 11 1
Робостанция - Корпорация роботов 4 1
Саянская фольга 1 1
Adidas - Адидас 170 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 23
Наушники - Headphones 4479 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 16
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 16
Контрастность 3042 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 12
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 12
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Оцифровка - Digitization 5185 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 8
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 7
Аксессуары 4282 7
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 7
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Pantone Validated 80 9
Microsoft Windows 16882 8
Cresyn - наушники 9 7
Microtek - ScanMaker 13 6
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama ProLite 31 5
Google Android 15244 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
Adobe PostScript 117 3
GFXBench Benchmark 20 3
Microtek - ArtixScan 8 3
Linux OS 11533 3
Apple macOS 2419 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Samsung SVR-диктофон 464 3
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 2
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 2
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Vision Master 16 2
Datacolor Spyder - Datacolor SpyderCAPTURE 2 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 2
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
Полисадов Олег 3 3
Бушуева Светлана 8 1
Жарков Сергей 6 1
Горшков Сергей 5 1
Корбут Павел 1 1
Подмарков Алексей 1 1
Плотникова Мария 2 1
Родин Михаил 4 1
Шарафатдинов Ален 5 1
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 12 1
Долгополов Артем 2 1
Рожок Виктория 1 1
Весели Юлия 1 1
Пальченков Роман 2 1
Sbranti Jennifer - Сбранти Дженнифер 1 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Орешкин Алексей 2 1
Лаптева Марина 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Европа 24964 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Япония 13807 3
Италия - Итальянская Республика 4508 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 1
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Китай - Тайвань 4245 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Малайзия 922 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Хорватия - Республика 287 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Ergonomics - Эргономика 1755 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Английский язык 7030 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 3
Металлы - Медь - Copper 862 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 2
Металлы - Серебро - Silver 827 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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