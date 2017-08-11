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Grafitec Графитек
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 33 дела, на cумму 2 922 147 213 ₽*
СОБЫТИЯ
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|11.08.2017
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"Графитек" открывает робототехнику для детей
ели Astrobot под руководством наставников-учителей по робототехнике. Все представленные конструкторы UBTech уже очень скоро будет можно купить на отечественном рынке, дистрибутором их стала компания «Графитек».
|19.06.2013
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«Графитек» объявляет о начале сотрудничества с Munsell Color
Компания «Графитек», уже имеющая в своем портфеле такие известные бренды как X-Rite, Panotone, Datacolor, пополнила его еще одним серьезным именем – Munsell Color. С этого момента в России появилась возм
|27.08.2004
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"Графитек": рост продаж цифровых камер составил 180%
Компания «Графитек» объявила об итогах первого года работы в качестве самостоятельной компании. Как сообщают представители "Графитек", темпы роста продаж цифровых камер в целом по России составили
|23.10.2003
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"Графитек" открыл представительство в Питере
Компания «Графитек» сообщила об открытии представительского офиса в Санкт-Петербурге. К основным задачам представительства будет относиться: операционная работа с клиентами по продаже, отгрузке и доставк
|08.10.2003
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"Графитек" меняет логотип и фирменный стиль
Дистрибьюторская компания ”Графитек” объявила о смене логотипа и создании нового фирменного стиля. Данные изменения связ
|05.06.2003
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В “Тереме” теперь самостоятельная дистрибьюторская компания
л компании ”Терем” преобразуется в отдельное структурное подразделение - дистрибьюторскую компанию “Графитек”, что связано с планами развития холдинга, предусматривающими создание в его рамках
|28.03.2003
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"Графитек" стал дистрибьютором Canon
27 марта было подписано соглашение, по которому компания “Графитек”, входящая в группу компаний ”Терем” получила статус авторизованного дилерского цент
|06.12.2002
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"Графитек" начал сотрудничество с Apacer Technology
Компания "Графитек", входящая в холдинг "Терем", 5 декабря сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с производителем модулей памяти, тайваньской компанией Apacer Technology. В рамках данного со
|25.03.2002
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"Графитек" объявила о программе скидок на сканеры Heidelberg
Компания "Графитек", эксклюзивный дистрибьютор планшетных сканеров производства Heidelberg в России, объявила о начале весенней программы для своих партнеров - "Включи полный привод с Heidelberg!". Прогр
|21.08.2000
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"Графитек" начала поставки плоского 17" монитора от iiYAMA на российский рынок
Компания Графитек - официальный дистрибьютор iiYAMA Electric - начала поставки нового плоского 17" монитора iiYAMA Vision Master Pro 405. Монитор Vision Master Pro 405 ориентирован для применения в офис
Grafitec и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
|Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Чудо техники 60 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|Институт Карпинского - Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского - ВСЕГЕИ ФГУП 3 1
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