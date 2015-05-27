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Microtek ScanMaker

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.05.2015 Microtek оснастила планшетный сканер ScanMaker 9800XL Plus поддержкой Linux 1
19.08.2013 Сканеры Microtek учат русский язык 1
10.07.2013 Microtek ScanMaker i280 - говорящий умный сканер 1
27.06.2013 Сканер-полиглот может сканировать даже самые толстые книги 2
05.09.2007 IFA-2007: новинки крупнейшей гаджет выставки мира 1
27.01.2005 Microtek ScanMaker 5800: новый бюджетный сканер 1
19.01.2005 MAS выпустил новый сканер с высоким разрешением 2
17.03.2004 Слились 2 крупнейших производителя сканеров 2
03.12.2003 Microtek выпустил новый планшетный сканер 1
15.12.2002 Microtek начал производство нового сканера для SOHO-рынка 1
27.11.2001 Каждый покупатель FineReader 5.0 Office получит сканер в подарок 1
09.11.2000 Компания NeuHaus Group начала продажи сканеров Microtek ScanMaker 4600 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Microtek и организации, системы, технологии, персоны:

Microtek 52 11
Grafitec - Графитек 98 6
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 3
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Loewe 22 1
ГЕРЦ 1 1
Samsung Electronics 11065 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
Canon 1439 1
Philips 2099 1
Sony 6739 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Sharp Corporation 1062 1
Olympus 475 1
Apacer Technology Inc 71 1
Ingram Micro 64 1
Seiko Epson Corporation 908 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Nikon 646 1
Ланит - diHouse - Дихаус 264 1
Терем 67 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 1
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 1
Heidelberg 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Белый Ветер 365 1
Grundig 42 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
Оцифровка - Digitization 5185 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 5
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 3
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 3
Scanner flatbed - Сканеры планшетные 70 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Аксессуары 4282 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Контрастность 3042 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Неразрушающий контроль - Non-destructive testing 23 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
Монохромное изображение - Monochrome image 642 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 1
Microsoft Windows 16882 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microtek - ArtixScan 8 3
Linux OS 11533 3
Apple macOS 2419 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 1
Samsung ML - монохромный лазерный принтер 33 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama ProLite 31 1
Apple iPhone 6 4861 1
Adobe Photoshop 804 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Samsung SVR-диктофон 464 1
Савченко Игорь 2 1
Clement Wolfgang - Клемент Вольфганг 6 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Европа 24964 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Испания - Королевство 3840 2
Германия - Бранденбург 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Германия - Берлин 732 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Италия - Рим 208 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Английский язык 7030 2
ГДР - Восточная Германия - Берлинская стена - Berliner Mauer 25 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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