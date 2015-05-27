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Microtek ScanMaker
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.05.2015
|Microtek оснастила планшетный сканер ScanMaker 9800XL Plus поддержкой Linux 1
|19.08.2013
|Сканеры Microtek учат русский язык 1
|10.07.2013
|Microtek ScanMaker i280 - говорящий умный сканер 1
|27.06.2013
|Сканер-полиглот может сканировать даже самые толстые книги 2
|05.09.2007
|IFA-2007: новинки крупнейшей гаджет выставки мира 1
|27.01.2005
|Microtek ScanMaker 5800: новый бюджетный сканер 1
|19.01.2005
|MAS выпустил новый сканер с высоким разрешением 2
|17.03.2004
|Слились 2 крупнейших производителя сканеров 2
|03.12.2003
|Microtek выпустил новый планшетный сканер 1
|15.12.2002
|Microtek начал производство нового сканера для SOHO-рынка 1
|27.11.2001
|Каждый покупатель FineReader 5.0 Office получит сканер в подарок 1
|09.11.2000
|Компания NeuHaus Group начала продажи сканеров Microtek ScanMaker 4600 1
Публикаций - 13, упоминаний - 16
Microtek и организации, системы, технологии, персоны:
|Heidelberg 11 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|Белый Ветер 365 1
|Grundig 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.