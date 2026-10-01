Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202241
ИКТ 15679
Организации 11881
Ведомства 1509
Ассоциации 1129
Технологии 3597
Системы 27089
Персоны 88288
География 3147
Статьи 1589
Пресса 1340
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Scanner flatbed Сканеры планшетные

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.10.2026 Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж 1
27.12.2022 Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду 1
25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax 1
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ 1
25.06.2020 Xerox представила сканер Duplex Combo Scanner 1
17.09.2018 «Триасофт» и Smart Engines предложили нотариусам ИИ для распознавания паспорта РФ 1
15.05.2018 Серия ОФИСНЫХ МФУ Epson WorkForce Enterprise 1
29.03.2018 HP представила в Москве демо-центр устройств бизнес-печати формата А3 1
02.09.2016 Xerox DocuCentre SC2020: доступная и экономичная цветная печать на А3 1
12.04.2016 Участок сканирования: от одного рабочего места до распределенного ввода документов 1
03.12.2015 Xerox выпустила сканеры DocuMate 4830i и DocuMate 5460i для оцифровки большого объема документов 1
27.05.2015 Microtek оснастила планшетный сканер ScanMaker 9800XL Plus поддержкой Linux 1
15.01.2015 Струйные принтеры набирают обороты в корпоративном сегменте 1
16.12.2014 Xerox WorkCentre 3215/3225: по-настоящему настольные многофункциональные устройства 1
06.10.2014 А3 для малого офиса: сетевое МФУ Canon imageRUNNER 2202N 1
19.12.2013 Обзор Epson Expression Premium XP-800: убедительный профессионал цветной печати 1
04.12.2013 Все сканеры Fujitsu серии fi теперь комплектуются ПО PaperStream 1
19.09.2013 Xerox представила новый планшетный сканер DocuMate 4700 для СМБ 1
19.08.2013 Сканеры Microtek учат русский язык 1
23.04.2013 Выбор ZOOM: лучшие МФУ для дома 1
16.01.2013 Тест МФУ RICOH Aficio SG 3110SFNw: балансируя между двумя мирами 1
22.11.2012 Обзор цветных устройств Xerox Phaser 6000 и WorkCentre 6015 1
14.11.2012 Обзор МФУ RICOH MP C305SPF: Устройство на все руки 1
03.09.2012 Обзор лазерного МФУ Lexmark X746de: офисный супергерой 1
13.06.2012 Хорошего МФУ должно быть много: обзор Brother MFC-J6910DW 1
02.04.2012 Обзор Epson WorkForce Pro WP-4525: МФУ побеждает зло? 1
14.02.2012 Обзор HP Envy 110 e-All-in-One: самое компактное в мире МФУ с дисплеем 1
19.09.2011 Обзор новых принтеров Brother: честная экономия 1
16.09.2011 Panasonic KX-MB1500: обзор самого компактного МФУ на рынке 1
12.09.2011 Новые принтеры Brother. Честная экономия 1
15.10.2009 «АйТи» представит новые мобильные решения для госслужб по борьбе с преступностью 1
03.09.2009 HP OfficeJet Pro 8500: МФУ на все руки 1
15.01.2009 Выбор ZOOM. Лучшие лазерные МФУ для дома 1
26.12.2008 Обзор Samsung CLX 3305W: беззаботный МФУ 1
04.09.2008 НР представила новые решения для печати и обработки изображений 1
14.12.2007 Мурманский колледж экономики закупает компьютерное оборудование 1
07.11.2007 Хиты продаж сентября: принтеры-бестселлеры 1
10.09.2007 Xerox DocuMate 752: высокоскоростной цветной документ-сканер 1
09.07.2007 КарНЦ РАН закупает компьютеры 1
06.04.2007 Центр подготовки персонала ФНС закупает цифровой дупликатор 1

Публикаций - 71, упоминаний - 71

Scanner flatbed и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5907 13
Xerox - The Haloid Company 1169 9
Brother - Brother Industries - Бразер 216 8
Canon 1443 6
Seiko Epson Corporation 910 6
Microtek 52 6
Intel Corporation 12870 5
Microsoft Corporation 25867 4
Xerox - Lexmark Int 303 4
HP - Hewlett-Packard 3667 4
Монолит-Инфо 138 4
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 3
Mitsumi Electric 15 3
Samsung Electronics 11140 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
9700 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 488 3
Sony 6755 3
D-Link - Д-Линк Трейд 399 3
Ланит - diHouse - Дихаус 269 3
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 3
Apple Inc 13284 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
Fujitsu 2109 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 2
Kofax 61 2
Eastman Kodak - Кодак 510 2
LaCie 75 2
Box inc - box.com - box.net 377 2
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 2
Grafitec - Графитек 98 2
Простые решения 1 1
Системы документооборота 522 1
Amazon Inc - Amazon.com 3305 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3180 1
Acer Group - Acer Inc 2821 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2997 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Crayola - Binney & Smith Company 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9043 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1549 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 242 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1214 1
ФосАгро 178 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Ветер 365 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3353 3
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3604 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5468 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1199 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1544 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1614 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6251 50
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3808 47
Оцифровка - Digitization 5263 43
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1433 41
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10671 37
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1259 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13145 34
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 33
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1391 31
Принтер - скорость печати 593 25
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 458 23
Принтер струйный - Inkjet printer 741 22
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6634 20
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3754 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13600 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11634 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17103 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13808 14
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36737 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26556 13
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 613 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6471 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22799 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6905 11
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 91 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13366 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14885 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27143 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28553 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14103 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10812 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10485 9
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1191 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33908 9
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1130 9
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3392 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4919 7
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1768 7
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 82 6
Microsoft Windows 17007 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2555 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3124 9
Apple iOS 8652 8
Google Android 15365 7
Linux OS 11653 7
Apple macOS 2465 7
Apple iPhone 6 4860 7
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 355 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
HP PhotoREt 27 6
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 6
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 6
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 178 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 5
Microsoft Windows XP 2433 4
Intel Celeron - Серия процессоров 981 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 4
Apple AirPrint 121 4
HP PhotoSmart 113 4
Olympus xD-Picture Card 122 4
HP OfficeJet МФУ 65 4
Microsoft Windows XP Home 196 3
Visioneer OneTouch 13 3
Visioneer Acuity 7 3
Western Digital - WD EB 3 3
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 3
Microsoft Trekker Wheel 3 3
Mustek BearPaw - Mustek Be@rPaw 11 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7703 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Xerox DocuMate 22 3
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 3
Microtek - ScanMaker 13 3
Adobe PostScript 117 3
Арлазаров Владимир 291 3
Лебедев Артемий 111 3
Шарапов Антон 3 2
Пятых Людмила 1 1
Павлова Наталья 7 1
Nelson Mike - Нельсон Майк 6 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Гусев Анатолий 4 1
Векшина Владлена 1 1
Родюков Алексей 6 1
Лаптева Марина 114 1
Борушевский Денис 37 1
Гималиев Наиль 11 1
Адров Дмитрий 34 1
Никитин Николай 24 1
Елисеев Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 168300 30
Япония 13848 8
Южная Корея - Республика 7101 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14859 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19358 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55064 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1154 3
Куба - Республика 420 3
Европа 25026 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48042 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13870 2
Ирландия - Республика 1055 2
Америка - Американский регион 2208 2
Китай - Тайвань 4288 2
Малайзия 928 2
Земля - планета Солнечной системы 10904 1
Армения - Республика 2469 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3159 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Индия - Bharat 5908 1
Европа Восточная 3140 1
Америка Южная 885 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
Германия - Федеративная Республика 13296 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 284 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1835 1
Грузия 1340 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 989 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 422 1
Ergonomics - Эргономика 1766 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12433 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5670 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27639 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11760 8
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1833 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58401 5
Паспорт - Паспортные данные 2884 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11483 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7941 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6266 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6626 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1022 3
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 207 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4608 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2518 3
Английский язык 7070 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54059 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34269 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7546 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2126 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4743 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6609 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1290 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6673 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7695 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1815 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3332 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1032 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 582 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 659 1
Информатика - computer science - informatique 1212 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 98 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1394 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 6
Times 670 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8674 7
IDC - International Data Corporation 4999 1
РАН КарНЦ - Карельский научный центр РАН 3 1
МКЭиИТ - Мурманский колледж экономики и информационных технологий 3 1
РАН - Российская академия наук 2140 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 62 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Масленица - Масленая неделя 26 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476470, в очереди разбора - 723964.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще