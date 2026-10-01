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Scanner flatbed Сканеры планшетные
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 71, упоминаний - 71
Scanner flatbed и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
|Арлазаров Владимир 291 3
|Лебедев Артемий 111 3
|Шарапов Антон 3 2
|Пятых Людмила 1 1
|Павлова Наталья 7 1
|Nelson Mike - Нельсон Майк 6 1
|Lin James - Лин Джеймс 15 1
|Гусев Анатолий 4 1
|Векшина Владлена 1 1
|Родюков Алексей 6 1
|Лаптева Марина 114 1
|Борушевский Денис 37 1
|Гималиев Наиль 11 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Никитин Николай 24 1
|Елисеев Александр 7 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 6
|Times 670 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476470, в очереди разбора - 723964.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476470, в очереди разбора - 723964.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.