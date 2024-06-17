Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ ов не планируется. Их можно приобрести через нашу партнерскую сеть». Покупателям российское цветное лазерное МФУ обойдется в 80 тыс. руб. «Цена МФУ Fplus сопоставима с иностранными аналогами со

Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати маркой Bulat выйдут компактное МФУ с картриджем от Р1024, 40-страничный принтер – собрат M3040dna и пара принтер/МФУ со скоростью 30 страниц в минуту. В долгосрочную перспективу входит выпуск цветных лазерных принтеров и МФУ, а также моделей с возможностью печати на листах от А3 до А0. Заявленные цены на принтер и картридж ниже фактических В планы компании также входит перенос в Россию прои

Компания «Булат» начала продавать лазерные принтеры под собственной торговой маркой Компания «Булат» объявила о старте продаж семейства лазерных принтеров под своей торговой маркой. Первым представленным аппаратом стал принтер Bulat P1024. Его отличает высокая надежность и низкая стоимость отпечатка, утверждают в компании. На с

Легендарный производитель, познакомивший россиян с принтерами, уничтожает свое производство и готовит «революцию» на рынке окой Компания Epson, один из пионеров мирового рынка принтеров, объявила о прекращении производства лазерных принтеров. Согласно публикации на официальном сайте компании, она делает это из забо

Pantum запускает новые лазерные принтеры серии Elite для быстрой и качественной печати Компания Pantum, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лазерных принтеров и картриджей, представляет серию Elite. В нее войдут лазерные принтеры и М

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей плектуется системой защиты лотка для бумаги и полным набором интерфесов. К недостаткам относят небольшое скручивание бумаги при печати и проблемы с определением ресурса картриджа. Xerox Phaser 3020BI Лазерный принтер Phaser 3020BI отличается привлекательным дизайном, способным неплохо вписаться в интерьер и офиса, и жилой комнаты. Но внешний вид – только первый из плюсов техники, которая не

Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров ующих им товаров KYOCERA Document Solutions. Как всякая хорошо структурированная система, концепция ECOSYS показывает себя в любой мелочи. Например, в создании и производстве оригинального тонера для лазерных принтеров и МФУ KYOCERA. Системность (SYStem) Системный подход к производству оригинального тонера KYOCERA хорошо виден по тому, что в KYOCERA Document Solutions считают красящий порош

Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров ующих им товаров KYOCERA Document Solutions. Как всякая хорошо структурированная система, концепция ECOSYS показывает себя в любой мелочи. Например, в создании и производстве оригинального тонера для лазерных принтеров и МФУ KYOCERA.Системность (SYStem) Системный подход к производству оригинального тонера KYOCERA хорошо виден по тому, что в KYOCERA Document Solutions считают красящий порошо

Оригинальный тонер Canon для лазерных принтеров и МФУ: безусловное качество с гарантированной выгодой вает на основании строгих тестов и сертифицированных процедур. Их официальной базой служит стандарт ISO 19752, который детально описывает метод определения ресурса тонера для монохромных электр

Оригинальный тонер Canon для лазерных принтеров и МФУ: безусловное качество с гарантированной выгодой вает на основании строгих тестов и сертифицированных процедур. Их официальной базой служит стандарт ISO 19752, который детально описывает метод определения ресурса тонера для монохромных электр

Новинки от Xerox: лазерные принтеры Xerox Phaser 3020 и Xerox Phaser 6022 сть (в режиме ожидания) (Вт) 37 45 Габариты (мм) 331х215х188 397х398х246 Масса (кг) 4,1 12,4 Источник: ZOOM.CNewsИтого Принтер Xerox Phaser 3020 — представитель самого массового сегмента черно-белых лазерных принтеров, но, как мы видим, даже в этом классе новые технологии могут удивлять. Говоря о цветном принтере Xerox Phaser 6022, надо отметить, что и предшественник героя обзора — принтер

Lexmark C740 и X740: новые цветные лазерные принтеры и МФУ Компания Lexmark объявила о выходе на российский рынок серии цветных лазерных принтеров Lexmark C740 и серии цветных лазерных МФУ Lexmark X740, которые дополнили семейство устройств Lexmark среднего сегмента рынка цветной печати для рабочих групп из 10-15 челове

Brother представила новые энергоэффективные лазерные принтеры и МФУ ень шума обоих устройствах снижен, в соответствии с требованиями стандарта Blue Angel. Новые модели лазерных принтеров Brother (сверху вниз): HL-5450DN и HL-5470DW Принтер HL-5470DW для удобств

Китайский производитель печатающей техники Seine Technology пришел в Россию Компания Seine Technology, китайский производитель лазерных принтеров и многофункциональных устройств (торговая марка Pantum), сообщила о выводе

Epson расширила линейку лазерных принтеров и МФУ серии AcuLaser Компания Epson обновила и расширила линейку лазерных принтеров и МФУ серии AcuLaser. Теперь в ней предлагаются модели монохромных и цветных принтеров и монохромных и цветных МФУ. Для небольших объемов черно-белой печати в офисе разработа

Canon представляет новое поколение лазерных принтеров i-Sensys Canon объявила о выпуске нового поколения лазерных принтеров – i-SENSYS LBP7680Cx и LBP7660Cdn. Устройства предназначены для встраивания в корпоративные системы. LBP7680Cx является первым в отрасли лазерным принтером с технологией МЕАР

Xerox представила монохромные сетевые лазерные принтеры Компания Xerox анонсировала на российском рынке монохромные лазерные принтеры формата А4 Phaser 4600/4620. Аппараты обеспечивают высокую скорость печати в своем сегменте и одну из самых низких цен отпечатка, дополняются опциональными финишными возможнос

Samsung показала монохромные лазерные принтеры серии ML-5510/6510 Компания Samsung вывела на российский рынок новые монохромные лазерные принтеры ML-5510N, ML-5510ND и ML-6510ND. Благодаря мощному двухъядерному процессору с частотой 700 МГц и передовой однокристальной системе принтеры серии ML-5510/6510 не уступают по п

Epson представляет недорогой лазерный принтер для офиса Компания Epson представляет на российском рынке компактный монохромный лазерный принтер Epson AcuLaser M1200, обеспечивающий профессиональное качество черно-белой печати со скоростью до 20 страниц в минуту с разрешением 600 dpi. Наличие интерфейса USB и параллельн

Новый лазерный принтер Xerox создан с учетом пожеланий клиентов 3-м квартале 2009 г. составил 108%, отмечается в пресс-релизе. По данным исследования на предмет того, какая характеристика, помимо цены устройства, является основной при выборе персональных цветных лазерных принтеров, определились еще два приоритета – качество печати (этот пункт указали 38% респондентов) и скорость печати в цвете (12% респондентов). При этом за стоимость отпечатка проголо

Brother начал поставки новых лазерных принтеров для офиса Компания Brother объявила о начале поставок на российский рынок трех новых офисных монохромных лазерных принтеров серии HL-5300 – HL-5340D, HL-5350DN и HL-5370DW. В целом, принтеры HL-5300 отличаются высокой скоростью печати (до 30 стр./мин), двусторонним режимом печати, вместительностью

Время цветных лазерных принтеров наступило е в 1976 году их модель лазерного принтера IBM 3800 уже трудилась в Североамериканском Дата Центре. Цветной лазерный принтер появился только в 1993 году. Компания QMS представила принтер ColorS

Epson представляет серию промышленных лазерных принтеров Компания Epson представляет новую серию цветных лазерных принтеров формата А3 – AcuLaser C9200x. Благодаря своим характеристикам принтеры достаточно универсальны: их можно использовать в больших офисах, на точках продаж, в рекламных агентств

Epson представляет цветной лазерный принтер для офиса Компания Epson представляет новый цветной лазерный принтер AcuLaser C2800, созданный с учетом всех требований современного офиса. Epson AcuLaser C2800 подходит для распечатки документов, включая маркетинговые материалы, презент

Самые желанные лазерные принтеры ер отработанного тонера, и они могут многократно заправляться и восстанавливаться. Ультракомпактный лазерный принтер Samsung ML-1520 Hewlett-Packard также выпустил модели НР LJ 1320, 1160, 1010

Лазерные принтеры - лучшее для дела тах с использованием тонера, носит название «сухой электрографический перенос». Многофункциональный лазерный принтер Samsung SCX-4500 с откинутой крышкой Для полноты картины рассмотрим сначала

Samsung анонсировал компактный лазерный принтер Компания Samsung Electronics анонсировала на выставке IFA’2007 компактный монохромный лазерный принтер ML-1630. Модель оборудована сенсорной панелью, синим анимированным дисплеем. Дополнительным источником информации для пользователя выступают звуковые сигналы, сообщающие о вклю

HP отрицает вред лазерных принтеров Представители Hewlett-Packard отрицают выводы австралийских ученых, протестировавших более 60 лазерных принтеров и установивших, что около одной трети из них опасны для здоровья в результ

Лазерные принтеры опасны не меньше сигаретного дыма Ничем не примечательный лазерный принтер, стоящий в офисе, может наносить легким не меньший вред, чем дым от сигареты, - так утверждают австралийские ученые. Эксперты Квинслендского технологического университета прове

CeBIT: лазерное МФУ от Samsung с поддержкой USB-носителей Samsung Electronics представил новое настольное многофункциональное устройство (МФУ) CLX-2160, объединяющее в себе цветной лазерный принтер, сканер и копир. Устройство оснащено портом USB и позволяет выполнять такие функции, как печать изображений с флэш-карт или сканирование документов с последующей запись

Аппарат Государственной Думы обновит ПК и лазерные принтеры ых компьютеров (ПК), на что выделяется до 27 млн. руб. Лот № 2 предполагает поставку 260 комплектов лазерных принтеров на сумму не более 2,65 млн. руб. Заявки на участие в торгах заказчик будет

Лучшие лазерные принтеры 2006 года ан, где формируется изображение, которое затем отпечатывается на бумаге. Примечательный монохромный лазерный принтер LaserJet P2015 в ушедшем году вывела на рынок компания HP. Дизайн этой модел

Epson AcuLaser C3800N: цветной лазерный принтер Компания Epson представила на российском рынке новый лазерный принтер Epson AcuLaser C3800N для малого и среднего бизнеса и рабочих групп. Эта модель сочетает быструю скорость цветной и монохромной печати с надежностью, простотой управления и без

Lexmark запустит новое семейство лазерных принтеров Компания Lexmark International объявила о выпуске нового семейства цветных лазерных принтеров C530, в которых применяется технология цветной печати нового поколения. Принтеры Lexmark C530 печатают до 21 страницы в минуту в цветном и до 22 страниц в минуту в монохромно

Лазерный принтер завтрашнего дня будет мал и дешев ния нескольких изображений 4 основных цветов, из которых впоследствии создается результирующее цветное, и создавать цветное изображение за один цикл. Это позволит снизить габариты и стоимость цветных лазерных принтеров до значений, характерных для черно-белых лазерных принтеров.

Лазерный принтер завтрашнего дня будет мал и дешев ния нескольких изображений 4 основных цветов, из которых впоследствии создается результирующее цветное, и создавать цветное изображение за один цикл. Это позволит снизить габариты и стоимость цветных лазерных принтеров до значений, характерных для черно-белых лазерных принтеров.

Canon обновил модельный ряд печатающих устройств и MF3240 (4 в 1). Серия LaserShot дополнена тремя новыми моделями — LBP5000 — компактный цветной лазерный принтер для малых офисов и профессиональных пользователей, лазерный принтер

Samsung выпустил цветной лазерный принтер CLP-600 Компания Samsung Electronics вслед за серией CLP-500/550 вывела на российский рынок первый однопроходный цветной лазерный принтер CLP-600 собственной разработки. Samsung удалось добиться скорости 20 стр./мин. Принтеры серии CLP-600 предназначены для средних и малых компаний, имеющих достаточно инт

Как правильно выбрать принтер для дома В домашних условиях он послужит отличной альтернативой струйному принтеру. Домой можно подобрать и цветной лазерный принтер При необходимости цветной печати можно остановить свой взгляд на нов