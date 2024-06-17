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Принтер лазерный Лазерная печать ISO 19752 стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей



17.06.2024 Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ

ов не планируется. Их можно приобрести через нашу партнерскую сеть». Покупателям российское цветное лазерное МФУ обойдется в 80 тыс. руб. «Цена МФУ Fplus сопоставима с иностранными аналогами со
18.07.2023 Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати

маркой Bulat выйдут компактное МФУ с картриджем от Р1024, 40-страничный принтер – собрат M3040dna и пара принтер/МФУ со скоростью 30 страниц в минуту. В долгосрочную перспективу входит выпуск цветных лазерных принтеров и МФУ, а также моделей с возможностью печати на листах от А3 до А0. Заявленные цены на принтер и картридж ниже фактических В планы компании также входит перенос в Россию прои
14.07.2023 Компания «Булат» начала продавать лазерные принтеры под собственной торговой маркой

Компания «Булат» объявила о старте продаж семейства лазерных принтеров под своей торговой маркой. Первым представленным аппаратом стал принтер Bulat P1024. Его отличает высокая надежность и низкая стоимость отпечатка, утверждают в компании. На с
28.11.2022 Легендарный производитель, познакомивший россиян с принтерами, уничтожает свое производство и готовит «революцию» на рынке

окой Компания Epson, один из пионеров мирового рынка принтеров, объявила о прекращении производства лазерных принтеров. Согласно публикации на официальном сайте компании, она делает это из забо
30.04.2021 Pantum запускает новые лазерные принтеры серии Elite для быстрой и качественной печати

Компания Pantum, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лазерных принтеров и картриджей, представляет серию Elite. В нее войдут лазерные принтеры и М
18.07.2019 Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

плектуется системой защиты лотка для бумаги и полным набором интерфесов. К недостаткам относят небольшое скручивание бумаги при печати и проблемы с определением ресурса картриджа. Xerox Phaser 3020BI Лазерный принтер Phaser 3020BI отличается привлекательным дизайном, способным неплохо вписаться в интерьер и офиса, и жилой комнаты. Но внешний вид – только первый из плюсов техники, которая не
17.09.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров

ующих им товаров KYOCERA Document Solutions. Как всякая хорошо структурированная система, концепция ECOSYS показывает себя в любой мелочи. Например, в создании и производстве оригинального тонера для лазерных принтеров и МФУ KYOCERA. Системность (SYStem) Системный подход к производству оригинального тонера KYOCERA хорошо виден по тому, что в KYOCERA Document Solutions считают красящий порош
02.08.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров

ующих им товаров KYOCERA Document Solutions. Как всякая хорошо структурированная система, концепция ECOSYS показывает себя в любой мелочи. Например, в создании и производстве оригинального тонера для лазерных принтеров и МФУ KYOCERA.Системность (SYStem) Системный подход к производству оригинального тонера KYOCERA хорошо виден по тому, что в KYOCERA Document Solutions считают красящий порошо
15.05.2018 Оригинальный тонер Canon для лазерных принтеров и МФУ: безусловное качество с гарантированной выгодой

вает на основании строгих тестов и сертифицированных процедур. Их официальной базой служит стандарт ISO 19752, который детально описывает метод определения ресурса тонера для монохромных электр
09.02.2018 Оригинальный тонер Canon для лазерных принтеров и МФУ: безусловное качество с гарантированной выгодой

вает на основании строгих тестов и сертифицированных процедур. Их официальной базой служит стандарт ISO 19752, который детально описывает метод определения ресурса тонера для монохромных электр
10.08.2015 Новинки от Xerox: лазерные принтеры Xerox Phaser 3020 и Xerox Phaser 6022

сть (в режиме ожидания) (Вт)  37 45 Габариты (мм) 331х215х188 397х398х246 Масса (кг) 4,1 12,4 Источник: ZOOM.CNewsИтого Принтер Xerox Phaser 3020 — представитель самого массового сегмента черно-белых лазерных принтеров, но, как мы видим, даже в этом классе новые технологии могут удивлять. Говоря о цветном принтере Xerox Phaser 6022, надо отметить, что и предшественник героя обзора — принтер
24.08.2012 Lexmark C740 и X740: новые цветные лазерные принтеры и МФУ

Компания Lexmark объявила о выходе на российский рынок серии цветных лазерных принтеров Lexmark C740 и серии цветных лазерных МФУ Lexmark X740, которые дополнили семейство устройств Lexmark среднего сегмента рынка цветной печати для рабочих групп из 10-15 челове
06.07.2012 Brother представила новые энергоэффективные лазерные принтеры и МФУ

ень шума обоих устройствах снижен, в соответствии с требованиями стандарта Blue Angel. Новые модели лазерных принтеров Brother (сверху вниз): HL-5450DN и HL-5470DW Принтер HL-5470DW для удобств
14.06.2012 Китайский производитель печатающей техники Seine Technology пришел в Россию

Компания Seine Technology, китайский производитель лазерных принтеров и многофункциональных устройств (торговая марка Pantum), сообщила о выводе
05.10.2011 Epson расширила линейку лазерных принтеров и МФУ серии AcuLaser

Компания Epson обновила и расширила линейку лазерных принтеров и МФУ серии AcuLaser. Теперь в ней предлагаются модели монохромных и цветных принтеров и монохромных и цветных МФУ. Для небольших объемов черно-белой печати в офисе разработа
02.09.2011 Canon представляет новое поколение лазерных принтеров i-Sensys

Canon объявила о выпуске нового поколения лазерных принтеров – i-SENSYS LBP7680Cx и LBP7660Cdn. Устройства предназначены для встраивания в корпоративные системы. LBP7680Cx является первым в отрасли лазерным принтером с технологией МЕАР
21.06.2011 Xerox представила монохромные сетевые лазерные принтеры

Компания Xerox анонсировала на российском рынке монохромные лазерные принтеры формата А4 Phaser 4600/4620. Аппараты обеспечивают высокую скорость печати в своем сегменте и одну из самых низких цен отпечатка, дополняются опциональными финишными возможнос
25.02.2011 Samsung показала монохромные лазерные принтеры серии ML-5510/6510

Компания Samsung вывела на российский рынок новые монохромные лазерные принтеры ML-5510N, ML-5510ND и ML-6510ND. Благодаря мощному двухъядерному процессору с частотой 700 МГц и передовой однокристальной системе принтеры серии ML-5510/6510 не уступают по п
11.02.2010 Epson представляет недорогой лазерный принтер для офиса

Компания Epson представляет на российском рынке компактный монохромный лазерный принтер Epson AcuLaser M1200, обеспечивающий профессиональное качество черно-белой печати со скоростью до 20 страниц в минуту с разрешением 600 dpi. Наличие интерфейса USB и параллельн
25.11.2009 Новый лазерный принтер Xerox создан с учетом пожеланий клиентов

3-м квартале 2009 г. составил 108%, отмечается в пресс-релизе. По данным исследования на предмет того, какая характеристика, помимо цены устройства, является основной при выборе персональных цветных лазерных принтеров, определились еще два приоритета – качество печати (этот пункт указали 38% респондентов) и скорость печати в цвете (12% респондентов). При этом за стоимость отпечатка проголо
19.06.2009 Brother начал поставки новых лазерных принтеров для офиса

Компания Brother объявила о начале поставок на российский рынок трех новых офисных монохромных лазерных принтеров серии HL-5300 – HL-5340D, HL-5350DN и HL-5370DW. В целом, принтеры HL-5300 отличаются высокой скоростью печати (до 30 стр./мин), двусторонним режимом печати, вместительностью
06.11.2008 Время цветных лазерных принтеров наступило

е в 1976 году их модель лазерного принтера IBM 3800 уже трудилась в Североамериканском Дата Центре. Цветной лазерный принтер появился только в 1993 году. Компания QMS представила принтер ColorS
31.10.2008 Epson представляет серию промышленных лазерных принтеров

Компания Epson представляет новую серию цветных лазерных принтеров формата А3 – AcuLaser C9200x. Благодаря своим характеристикам принтеры достаточно универсальны: их можно использовать в больших офисах, на точках продаж, в рекламных агентств
22.01.2008 Epson представляет цветной лазерный принтер для офиса

Компания Epson представляет новый цветной лазерный принтер AcuLaser C2800, созданный с учетом всех требований современного офиса. Epson AcuLaser C2800 подходит для распечатки документов, включая маркетинговые материалы, презент
03.10.2007 Самые желанные лазерные принтеры

ер отработанного тонера, и они могут многократно заправляться и восстанавливаться. Ультракомпактный лазерный принтер Samsung ML-1520 Hewlett-Packard также выпустил модели НР LJ 1320, 1160, 1010
17.09.2007 Лазерные принтеры - лучшее для дела

тах с использованием тонера, носит название «сухой электрографический перенос». Многофункциональный лазерный принтер Samsung SCX-4500 с откинутой крышкой Для полноты картины рассмотрим сначала

05.09.2007 Samsung анонсировал компактный лазерный принтер

Компания Samsung Electronics анонсировала на выставке IFA’2007 компактный монохромный лазерный принтер ML-1630. Модель оборудована сенсорной панелью, синим анимированным дисплеем. Дополнительным источником информации для пользователя выступают звуковые сигналы, сообщающие о вклю
06.08.2007 HP отрицает вред лазерных принтеров

Представители Hewlett-Packard отрицают выводы австралийских ученых, протестировавших более 60 лазерных принтеров и установивших, что около одной трети из них опасны для здоровья в результ
01.08.2007 Лазерные принтеры опасны не меньше сигаретного дыма

Ничем не примечательный лазерный принтер, стоящий в офисе, может наносить легким не меньший вред, чем дым от сигареты, - так утверждают австралийские ученые. Эксперты Квинслендского технологического университета прове
16.03.2007 CeBIT: лазерное МФУ от Samsung с поддержкой USB-носителей

Samsung Electronics представил новое настольное многофункциональное устройство (МФУ) CLX-2160, объединяющее в себе цветной лазерный принтер, сканер и копир. Устройство оснащено портом USB и позволяет выполнять такие функции, как печать изображений с флэш-карт или сканирование документов с последующей запись
21.02.2007 Аппарат Государственной Думы обновит ПК и лазерные принтеры

ых компьютеров (ПК), на что выделяется до 27 млн. руб. Лот № 2 предполагает поставку 260 комплектов лазерных принтеров на сумму не более 2,65 млн. руб. Заявки на участие в торгах заказчик будет
31.01.2007 Лучшие лазерные принтеры 2006 года

ан, где формируется изображение, которое затем отпечатывается на бумаге. Примечательный монохромный лазерный принтер LaserJet P2015 в ушедшем году вывела на рынок компания HP. Дизайн этой модел
01.12.2006 Epson AcuLaser C3800N: цветной лазерный принтер

Компания Epson представила на российском рынке новый лазерный принтер Epson AcuLaser C3800N для малого и среднего бизнеса и рабочих групп. Эта модель сочетает быструю скорость цветной и монохромной печати с надежностью, простотой управления и без
21.11.2006 Lexmark запустит новое семейство лазерных принтеров

Компания Lexmark International объявила о выпуске нового семейства цветных лазерных принтеров C530, в которых применяется технология цветной печати нового поколения. Принтеры Lexmark C530 печатают до 21 страницы в минуту в цветном и до 22 страниц в минуту в монохромно
14.11.2006 Лазерный принтер завтрашнего дня будет мал и дешев

ния нескольких изображений 4 основных цветов, из которых впоследствии создается результирующее цветное, и создавать цветное изображение за один цикл. Это позволит снизить габариты и стоимость цветных лазерных принтеров до значений, характерных для черно-белых лазерных принтеров.
14.11.2006 Лазерный принтер завтрашнего дня будет мал и дешев

ния нескольких изображений 4 основных цветов, из которых впоследствии создается результирующее цветное, и создавать цветное изображение за один цикл. Это позволит снизить габариты и стоимость цветных лазерных принтеров до значений, характерных для черно-белых лазерных принтеров.
25.05.2006 Canon обновил модельный ряд печатающих устройств

и MF3240 (4 в 1). Серия LaserShot дополнена тремя новыми моделями — LBP5000 — компактный цветной лазерный принтер для малых офисов и профессиональных пользователей, лазерный принтер

30.03.2006 Samsung выпустил цветной лазерный принтер CLP-600

Компания Samsung Electronics вслед за серией CLP-500/550 вывела на российский рынок первый однопроходный цветной лазерный принтер CLP-600 собственной разработки. Samsung удалось добиться скорости 20 стр./мин. Принтеры серии CLP-600 предназначены для средних и малых компаний, имеющих достаточно инт
22.03.2006 Как правильно выбрать принтер для дома

В домашних условиях он послужит отличной альтернативой струйному принтеру. Домой можно подобрать и цветной лазерный принтер При необходимости цветной печати можно остановить свой взгляд на нов
14.03.2006 CeBIT: Samsung выпустил самый маленький цветной лазерный принтер

Компания Samsung Electronics выпустила новую серию самых миниатюрных в мире цветных лазерных принтеров CLP-300, разработанных специально для домашних пользователей и малого бизнеса. Габариты моделей — всего 390x344x265 мм. Скорость печати — четыре страницы в минуту в

Публикаций - 597, упоминаний - 719

Принтер лазерный и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5643 147
Xerox 1134 110
Canon 1385 109
Seiko Epson Corporation 893 101
Samsung Electronics 10063 81
HP - Hewlett-Packard 3618 74
Lexmark Int 292 67
Brother 191 45
Kyocera 238 35
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 32
Konica Minolta 400 21
OKI - ОКИ Системс Рус 170 20
Intel Corporation 11997 19
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 18
Dell EMC 4989 16
IBM - International Business Machines Corp 9375 16
Toshiba Corporation 2920 15
Mustek Systems 81 15
Sony 6507 13
Pantum 35 13
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 50 12
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 12
Fortive - Tektronix 48 12
Microsoft Corporation 24261 12
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 242 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 11
HP Compaq Computer Corp 1916 9
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 761 9
Цифра ГК 2324 8
LG Electronics 3585 8
Chloride Group PLC 18 7
Dropbox 480 7
Fujitsu 2032 7
Apple Inc 11779 7
Powercom - Пауэрком 68 7
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1405 7
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 424 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2483 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 580 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 26
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6853 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1188 12
Лента - Сеть розничной торговли 1964 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 640 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2119 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 4
Белый Ветер 354 3
Техносила - СервисТрейд 241 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6811 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Русский Стиль 43 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
НСПК - Национальная система платежных карт 763 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 2
101Hotels.com 456 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 459 2
Имидж.ру 12 2
Верный - торговая сеть 279 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 540 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 65 2
Альфа-Банк 1704 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
NetPrint 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 707 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 6 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 18 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Булат ТД - Булат Торговый дом 1 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 160 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 116 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Родник 85 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 88 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 257 1
Руснарбанк КБ 9 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 270 1
Альфа-Капитал УК 84 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3191 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 717 8
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3000 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 125 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13910 69
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16356 22
Африка - Африканский регион 3407 15
Ближний Восток 2878 14
Южная Корея - Республика 6529 11
Азия - Азиатский регион 5352 11
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Украина - Киев 1118 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7042 8
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Беларусь - Минск 612 6
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Казахстан - Алматы 586 6
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Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 370 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10508 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48669 59
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22870 45
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6647 42
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3610 15
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5522 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10645 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7285 13
Кремний - Silicium - химический элемент 1513 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4713 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15726 13
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Логистика сбытовая - Сбыт 2335 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4506 11
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4294 8
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