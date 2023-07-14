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Компания «Булат» начала продавать лазерные принтеры под собственной торговой маркой

Компания «Булат» объявила о старте продаж семейства лазерных принтеров под своей торговой маркой. Первым представленным аппаратом стал принтер Bulat P1024.

Его отличает высокая надежность и низкая стоимость отпечатка, утверждают в компании. На собственных оригинальных расходных материалах аппарат может печатать до 50 тыс. страниц в год. Bulat P1024 является одним из самых скоростных в своём ценовом сегменте. Скорость печати – 24 страницы в минуту. Система управления аппарата построена на быстром процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц.

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