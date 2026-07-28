По оценке CNews, в 2025 г. объем российского ИТ-рынка составил ₽ 3,55 трлн. Позитивная динамика зафиксирована на уровне 14,15%. По прогнозу аналитиков, по итогам 2026 г. темпы роста ИТ-отрасли по-прежнему будут опережать инфляцию, но продолжат наметившуюся тенденцию к снижению и составят около 10 –11%. Если заглянуть чуть дальше, уже в 2030 г., то рынок, по мнению опрошенных экспертов, серьезно изменится.

Отечественный ИТ-сегмент будет представлять собой рынок управления технологической устойчивостью. Среди лидеров окажутся те игроки, которые смогут соединить продукты, сервисы, инженерную экспертизу, безопасность и ответственность за результат. Главные точки роста — в промышленной автоматизации, работе с данными, искусственном интеллекте и обеспечении информационной безопасности.