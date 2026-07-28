Рынок ИТ: итоги 2025
28.07.2026
CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн
Финансовые итоги российской ИТ-отрасли всегда ожидаются с пристальным вниманием. Результаты 2025 г. не стали исключением. Более того, они спровоцировали куда более полярные ожидания и оживленные дискуссии, чем итоги 2024 г. С одной стороны, рынок заметно «охладился» под давлением макроэкономических факторов. С другой — многие компании, получив импульс от импортозамещения, вышли на этап активного развития и наращивания клиентской базы. По оценкам CNews, объем российского ИТ-рынка в минувшем году достиг ₽ 3,55 трлн. Позитивная динамика по сравнению с 2024 г. составила 14,5%. CNews опирается на учет затрат корпоративных и частных пользователей на технологии. Таким образом, «отсекается» непрофильная выручка предприятий, которым присвоен ОКВЭД, относящийся к ИТ-деятельности, внутригрупповой оборот и двойной учет от продажи продуктов, возникающий при поставках оборудования и других разработок по схеме «дистрибьютор — интегратор — конечный клиент».
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CNews100: топ-10 рейтинга в 2001-2025 гг.
CNews500: крупнейшие ИТ-компании России
CNews Analytics публикует рейтинг 500 крупнейших российских ИТ-компаний. По итогам 2025 г. суммарная выручка участников исследования составила почти ₽3,6 трлн. На первую сотню игроков рынка, которые являются опорой отечественной ИТ-отрасли, приходится около ₽ 2,8 трлн или почти 80% от суммарного показателя. Что касается дальнейшего развития, то опрошенные лидеры отрасли указывают, что вскоре может произойти новый скачок роста в результате реализации копящегося отложенного спроса после снижения процентной ставки ЦБ. В топ-10 рейтинга CNews500 за год произошли серьезные изменения. Ключевое — смена лидера. Ранее пальму первенства на протяжении нескольких лет удерживала компания «Т1». Однако в этот раз она уступила лидерство «Ростелекому», который из года в год расширяет свои цифровые активы. По итогам 2025 г. выручка оператора связи на ИТ-рынке составила почти ₽ 218 млрд. Позитивная динамика по сравнению с 2024 г. — 20%. На второй позиции расположился прошлогодний лидер исследования — «Т1». Перестановки произошли во многом из-за того, что многопрофильный ИТ-холдинг продемонстрировал падение выручки. Показатели сократились на 15,54% — с почти ₽ 250 млрд в 2024 г. до ₽ 211 млрд в 2025 г. На третьей позиции, как и годом ранее, — «ИКС Холдинг». В 2025 г. выручка от ИТ-проектов составила ₽ 203 млрд, в 2024 г. — ₽ 221 млрд, финансовые показатели сократили на 8,13%.Читать полностью
Российский ИТ-рынок в 2026 г.: экономическая эффективность и отказоустойчивость вышли на первый план
Отечественный ИТ-рынок стабилизируется после этапа бурного роста. Как указывают лидеры отрасли, в 2025–2026 гг. на рынке произошел фундаментальный сдвиг: бизнес-стратегии сменили как российские ИТ-компании, так и заказчики. Если ранее во главе угла стояла скорость замены одной системы на другую, то теперь на первый план выходят экономическая эффективность, безопасность, отказоустойчивость и гибкость архитектуры. К 2030 г. отечественный ИТ-сегмент должен окончательно перейти на новую ступень развития, когда будет создан технологический суверенитет на всех уровнях стека.Читать полностью
Российские ИТ-компании замедлили рост
По итогам 2025 г. агентство CNews Analytics составило перечень самых быстрорастущих компаний CNewsFast на основе данных первой сотни CNews500. Рейтинг объединил 20 игроков рынка. На первой позиции — дистрибьютор из Санкт-Петербурга «Имкотрейд». Благодаря положительной динамике в 176,12% компания стала лидером. Объем выручки увеличился с ₽ 2,3 млрд в 2024 г. до ₽ 6,5 млрд уже в 2025 г.Читать полностью
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании
|
№2025
|
№ в CNews100 2025
|
Компания
|
Совокупная выручка компании в 2025 г., в ₽ млн без НДС
|
Совокупная выручка компании в 2024 г., в ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки
|
1
|
98
|
Имкотрейд
|
6 475
|
2 345
|
176,12%
|
2
|
86
|
Технопром
|
7 683
|
2 881
|
166,68%
|
3
|
25
|
Атомдата
|
24 923
|
11 804
|
111,14%
|
4
|
79
|
Айкон
|
8 523
|
4 159
|
104,93%
|
5
|
81
|
ReStaff
|
8 215
|
4 123
|
99,25%
Конкуренция между российскими разработчиками усиливается
В рамках CNews500 подготовлен «Рейтинг крупнейших разработчиков 2025», он объединил 100 отечественных компаний-ИТ-производителей. Лидер остался прежним — «ИКС Холдинг». Компания по итогам 2025 г. получила почти ₽ 176 млрд. При этом динамика по сравнению с 2024 г. отрицательная — на уровне 1,64%. На второй позиции — «Лаборатория Касперского», которая ранее располагалась строкой ниже. Выручка разработчика решений по обеспечению информационной безопасности — почти ₽ 79 млрд, что на 1,94% больше, чем годом ранее. «Бронза» — у компании «Т1», ранее занимавшей вторую позицию.Читать полностью
CNews Analytics: Рейтинг российских разработчиков
|
№2025
|
№2024
|
Компания
|
Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2025 г., ₽млн без НДС
|
Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2024 г., ₽млн без НДС
|
Динамика выручки 2025/2024, %
|
1
|
1
|
ИКС Холдинг
|
175 932
|
178 872
|
-1,64%
|
2
|
3
|
Лаборатория Касперского
|
78 799
|
77 300
|
1,94%
|
3
|
2
|
ИТ-холдинг Т1
|
68 217
|
105 714
|
-35,47%
|
4
|
4
|
СКБ Контур
|
46 800
|
39 000
|
20,00%
|
5
|
7
|
Группа Rubytech
|
34 285
|
22 552
|
52,03%
Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам
В рамках исследования CNews500 аналитики подготовили «Рейтинг крупнейших разработчиков 2025», он объединил 100 отечественных компаний-производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS. В первой тройке произошли изменения. Лидер остался прежним — многопрофильный «ИКС Холдинг». На рынке разработки компания по итогам 2025 г. получила почти ₽ 176 млрд. На второй позиции — «Лаборатория Касперского», которая ранее располагалась строкой ниже. Выручка ИБ-разработчика — почти ₽ 79 млрд, что на 1,94% больше, чем годом ранее. «Бронза» — у компании «Т1», ранее занимавшей вторую позицию.Читать полностью
Сотрудники крупного девелопера перестали «теряться» на удаленных объектах благодаря единой системе контроля
Группа «Эталон» — один из крупнейших девелоперов России с 37-летней историей. До недавнего времени компания практически не могла контролировать перемещение сотрудников на удалённых строительных объектах: люди выезжали из офиса и «терялись» в лесах, где нет связи. Внедрение системы видеонаблюдения и контроля доступа от Trassir изменило ситуацию. О том, как решение помогло навести порядок и сократить расходы вдвое, — в материале CNews.Читать полностью