Кирпич за 200 тысяч. У россиян подло отобрали десятки самых «вкусных» функций iPhone 18 Pro Max

В России открылись предзаказы смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max, но в стране не будут работать многочисленные их функции, включенные в стоимость. Общее число недоступных сервисов доходит до 20. При этом россиян заставят переплатить буквально за каждый смартфон из новой линейки Apple – на российском рынке они стоят существенно дороже, чем в США. Базовый iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ оценен в 190 тыс. руб. против менее 110 тыс. руб. в США.

Плати больше, получай меньше

Российские любители техники Apple не смогут полноценно пользоваться новыми смартфонами iPhone 18 Pro и Pro Max, премьера которых прошла в начале сентября 2026 г. На территории страны не будут работать почти 20 сервисов, которые Apple так или иначе включает в стоимость своих мобильников.

По подсчетам «Известий», россияне не смогут пользоваться по меньшей мере 18 функциями новых iPhone 18 Pro и Pro Max. Большинство из них связаны с искусственным интеллектом, и многие из них, например, мгновенный перевод иностранной устной речи через наушники AirPods, могли бы очень пригодиться россиянам, общающимся с гражданами других стран или находящимся за границей.

В то же время за право пользоваться iPhone 18 Pro и Pro Max каждый россиянин будет вынужден переплатить более чем в полтора раза. К моменту выхода материала в России были открыты предзаказы на эти смартфоны, и самый базовый iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ оценивался 190 тыс. руб.

Точно такой же смартфон в США стоит $1299 или 109,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 сентября 2026 г.

Стоит ли переплачивать почти вдвое?

За iPhone 18 Pro на 256 ГБ в России просят 175 тыс. руб. В США его цена составляет $1199 или 101,3 тыс. руб.

Вам не положено

Большинство из недоступных россиянам функций iPhone 18 Pro и Pro Max связаны с системой искусственного интеллекта Apple Intelligence. Так, в новом голосовом помощнике Siri AI нет поддержки русского языка. Из-за этого не будут работать интеграция ChatGPT через Siri и штатные инструменты Writing Tools для работы с текстом.

Также в России не будут доступны почти все ИИ-функции, которые Apple показала в рамках презентации своих новых смартфонов. Среди них – опция Genmoji, нужная для создания собственных эмодзи.

Генератор изображений Image Playground россияне опробовать тоже не смогут, равно как и , систему распознавания объектов с помощью камеры Visual Intelligence. Функция Clean Up, которая удаляет объекты с фотографий, в России тоже не заработает, равно как и расширенный поиск по фотографиям в памяти устройств.

Моя твоя не понимать

Функции, связанные с переводом речи, россияне опробовать тоже не смогут. В первую очередь это новинка под названием Live Translation, которую Apple продвигает как одну из главных «фишек» прошивки iOS 27, показанной в июне 2026 г.

Apple iPhone 18 Pro и Pro Max

Apple Live Translation (она же «Живой перевод») – это синхронный перевода речи и текста, работающий в реальном времени. Новинка основана на возможностях Apple Intelligence. Из-за региональных ограничений в России перевод не будет работать ни для речи, ни для текста, ни для аудиосообщений.

Деньги не принимаем

«Известия» также упомянули об отсутствии возможности оплаты сервисов Apple для пользователей, находящихся в России. Но тут стоит сделать две оговорки.

Первая – такая опция недоступна не только в новых смартфонах Apple, но и в старых.

Вторая – Apple повинна в этом лишь наполовину. Она отключила платежную систему Apple Pay в России, но в плоть до 2026 г. ее сервисы можно было оплачивать с мобильных счетов россиян. Эту лазейку закрыли российские власти.

Файв-джи или не файв-джи, вот в чем вопрос

Еще одна недоступная функция iPhone 18 Pro и Pro Max – это поддержка сотовых сетей пятого поколения или 5G. В самих смартфонах Apple она есть не первый год, вот только сами сети 5G в России к моменту выхода материала почти полностью отсутствовали. Операторы только начинают запускать их, да еще и не в «золотом диапазоне» 3,4-3,8 ГГц, который используется в других странах.

Первые российские 5G-сети заработали 11 сентября 2026 г., но только в 15 городах-миллионниках. «Известия» приводят данные Минцифры России, согласно которым доступ к таким сетям получили почти 10 млн человек.

Однако среди них нет ни одного владельца iPhone. Как заявляет глава Минцифры Максут Шадаев, ведомство и операторы связи ведут переговоры с Apple о возможности активации на iPhone поддержки российских сетей пятого поколения.

Отдельно стоит напомнить, что на iPhone нет десятков российских приложений – Apple регулярно удаляет их из своего магазина App Store. В их числе: весь софт холдинга VK в общем и мессенджер «Макс» в частности, а также приложения крупнейших российских банков.