Brother Brother Industries Бразер
Компания была основана в 1908 году двумя предпринимателями из японского города Нагоя — братьями Ясуи. Российский офис Brother работает с 2003 года. С ООО «Бразер» сотрудничает
- 8 дистрибуторов
- 600 продающих дилеров
- 500 сервисных центров
|12.10.2021
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В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother
Windows 11 невзлюбила принтеры Владельцы принтеров марки Brother столкнулись с трудностями в их использовании после перехода на ОС Windows 11. Новая операционка Microsoft отказывается работать с ними, пишет портал Bleeping Computer. Проблема затрагив
|11.12.2020
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«СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ
Компании «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») и Brother сообщают о реализации совместного MPS-проекта для Московского кредитного банка (МКБ).
|23.09.2020
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Brother сертифицирует свои устройства на совместимость с ПО российских разработчиков
цированных для работы с программными продуктами отечественных разработчиков. С начала 2020 г. по итогам тестов была подтверждена и закреплена соответствующими сертификатами совместимость 15 устройств Brother с российской операционной системой Astra Linux, как общего, так и специального назначения, а также с операционной системой «Ред ОС» (принтеры и МФУ Brother серий HL-L23xx, DCP-L2
|11.09.2020
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Подтверждена совместимость принтеров и МФУ Brother с «Ред ОС»
«Ред софт» и Brother подтвердили совместимость и корректность работы принтеров и многофункциональных устройств Brother с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). По итогам испытаний
|18.03.2020
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Когда поликлиники станут «умными»
я медицинских услуг – основная задача, которая стоит перед государством. И для того, чтобы ее решить, нужны современные технологии, начал свое выступление Михаил Морозов, менеджер по развитию бизнеса Brother. Он рассказал об оборудовании, которое предлагает медицинским учреждениям его компания. Оно адаптировано к специфике работы в сфере здравоохранения, в частности, его удобно обрабатывать
|30.10.2019
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Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис
Несмотря на развитие цифровых технологий, для большинства компаний все еще актуален большой объем печати, справиться с которым может только современный принтер или МФУ. Компания Brother предлагает линейку профессиональных устройств печати с учетом всех требований современного офиса – принтеры и МФУ обладают повышенной надежностью, высокой скоростью работы и низким энер
|12.08.2019
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Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно
Конструкция МФУ и заправка Модель DCP-T510W - компактное многофункциональное устройство от ведущего японского производителя Brother. Устройство обладает стильным дизайном и поддерживает передовые технологии, включая беспроводную печать по Wi-Fi и возможность работы с мобильными устройствами. В новом МФУ Brother
|01.03.2018
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Brother представила устройства печати с контейнерами для чернил большой вместимости
сов, входят следующие устройства: DCP-T310, DCP-T510W и DCP-T710W.Благодаря новым моделям устройств Brother пользователи могут существенно снизить стоимость одного отпечатка. Все модели оснащен
|19.12.2017
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Brother представила новую линейку сканеров для бизнеса
х полностью удовлетворить потребности клиентов.Благодаря новым усовершенствованным функциям сканеры Brother ADS-2200 и ADS-2700W, адресованные малому и среднему бизнесу, а также пользователям м
|07.07.2017
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Brother представляет новую линейку цветных лазерных устройств для бизнеса
тки.Устройства из новой линейки позволяют печатать с мобильных устройств и совместимы с приложением Brother iPrint&Scan. Технология ближней бесконтактной связи (NFC) позволяет повысить безопасн
|22.06.2017
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Brother расширила модельный ряд продуктов P-touch
ют в себе все конкурентные преимущества продукции компании - мобильность, легкость в управлении, универсальность расходных материалов. Устройства серии P-Touch имеют привычный пользователям продукции Brother черно-белый дизайн и глянцевую поверхность. Они просты в обращении и работают от блока питания или шести батареек типа AAA. На каждом устройстве установлена функция предварительного про
|22.03.2017
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Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit
во печати профессионального уровня. Отличительной особенностью новых профессиональных струйных МФУ Brother является использование пигментных чернил для всех картриджей. Данные чернила подчерки
|16.12.2016
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Brother представил профессиональный принтер PT-P900W для печати наклеек
солнечного света и воды. Устройство PT-P900W, пришедшее на смену PT-9700PC, совместимо с программой Brother iPrint&Label для создания и печати наклеек со смартфона или планшета. С помощью беспл
|25.10.2016
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Сканеры Brother получили сертификацю от Kofax
Brother анонсировала получение сертификатов на линейку настольных сканеров Brother серии ADS 2.0, включая модели ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N и ADS-3600W. Как расска
|06.04.2016
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Brother гарантирует эффективность монохромных решений
Надёжность и эффективность – важные для документооборота компаний малого и среднего бизнеса – гарантируют пользователям новые монохромные лазерные печатающие устройства Brother 5000 и 6000 серий. Новые продукты Brother предлагают высокую скорость печати (до 50 стр./мин.), гибкую работу с печатными носителями, расширенные возможности сканирования, интегр
|24.11.2015
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От листка до книги
Формат документа больше не является преградой для оцифровки – заявляют конструкторы новых сканеров Brother PDS-5000F и Brother PDS-6000F. Модели оснащены как планшетным, так и протяжным механизмами сканирования, поэтому способны оцифровывать любые виды бумажных оригиналов: от двухстор
|16.09.2015
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Brother выпустила новые лазерные устройства для дома и малого офиса
Японская компания Brother, специализирующаяся в области технологий печати и управления документооборотом, объяв
|24.07.2015
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Brother анонсировала первые устройства серии InkBenefit Plus
Японская компания Brother, специалист по производству печатной техники, представила свою первую серию устройств
|24.10.2014
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Brother P-Touch: правила маркировки
тольные принтеры Подобные наклейки обычно печатают на специальных принтерах. Например, производства Brother серии P-Touch. Серия включает в себя несколько принтеров самых разнообразных форматов
|04.02.2014
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Brother представил новую серию компактных настольных сканеров
Японская компания Brother запускает новую серию компактных настольных сканеров. Как рассказали CNews в компании, две новые модели ADS-1100W и ADS-1600W являются одними из самых быстрых компактных документ-сканер
|30.10.2013
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Российское представительство Brother отметило десятилетний юбилей
Компания Brother отметила десятилетний юбилей своего российского представительства. По случаю этого события Москву посетил президент компании Тошикадзу Коике (Toshikazu Koike). На встрече с представител
|03.09.2013
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Brother против мятой бумаги
Компания Brother представила новую линейку чёрно-белых лазерных печатающих устройств из шести моделей. Все новые МФУ и принтеры обладают скоростью печати до 20 страниц в минуту и имеют складывающийся ло
|14.12.2012
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Brother выпустила новую линейку компактных струйных МФУ
Компания Brother выпустила новую линейку компактных струйных МФУ для малых и средних рабочих групп. Brother впервые использует печать в альбомной ориентации. Функция подачи бумаги в альбомном фор
|27.11.2012
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Конец эпохи: Brother закрыл производство печатных машинок
Японская компания Brother прекратила производство печатных машинок на своем заводе в Великобритании. Представители Brother рассказали, что решили остановить производство, так как спрос на машинки резко уп
|23.10.2012
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Ваш новый деловой партнер: Brother ADS-2100
До появления героя нашего сегодняшнего теста семейство сканеров компании Brother было представлено двумя моделями: DS-600 и DS-700D. И обе эти модели позиционируются в другом сегменте, в классе мобильных, компактных сканеров, главное достоинство которых именно в ком
|16.10.2012
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Brother начала продажи новых моделей лазерных МФУ
Японская корпорация Brother запустила в продажу три новые модели МФУ: DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW. Новые монохромные лазерные DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW обладают интуитивно понятной панелью управл
|01.10.2012
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Brother представил новые монохромные МФУ: DCP-7055WR и DCP-7057WR
Японская компания Brother дополнила модельный ряд двумя мобильными многофункциональными устройствами - DCP-7055WR и DCP-7057WR. Новинки относятся к классу компактных монохромных МФУ: они предназначены для исполь
|27.08.2012
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Brother представила в России новые принтеры, сканеры и МФУ
Компания Brother представила в России новые устройства для малого и среднего бизнеса: новую линейку пр
|24.08.2012
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Презентация новой продукции компании Brother
23 августа компания Brother презентовала новые устройства для малого и среднего бизнеса. В ходе мероприятия специалисты компании продемонстрировали новую линейку принтеров, сканеров и МФУ, а также ответили на акту
|06.07.2012
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Brother представила новые энергоэффективные лазерные принтеры и МФУ
я больших корпораций. В России будет представлено 8 устройств: четыре принтера (HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW) и четыре МФУ (DCP-8110DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8950DW). По информации Brother, новая серия лазерных устройств оптимально подходит для большой по объему высококачественной печати, скорость которой может достигать 40 страниц в минуту. Принтеры и МФУ оснащены режимо
|13.06.2012
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Хорошего МФУ должно быть много: обзор Brother MFC-J6910DW
ь о дизайне подобного устройства нет особого смысла. Поскольку для офисной техники единственный критерий, который должен непременно соблюдаться, соответствие деловому стилю. Строгий, абсолютно черный Brother MFC-J6910DW в форм-факторе классического печатного устройства “все в одном” с планшетным сканером, это условия соблюдает на сто процентов. Поэтому уместнее будет вести речь чисто о конф
|01.06.2012
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Brother выходит на европейский рынок HD веб-конференций
Компания Brother объявила о запуске программного решения OmniJoin и выходе на европейский рынок решений для веб-конференций высокой четкости. Напомним, что в прошлом году Brother завершила приобр
|17.04.2012
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В России появился мобильный сканер Brother DS-700D
На российском рынке появился мобильный сканер с дупексом от компании Brother. Габариты устройства по длине, ширине и высоте составляют всего 31,9х7,6х5,4 см., питается устройства по средством шины USB, благодаря чему пользователь избавлен от необходимости носить
|04.04.2012
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Brother выводит на российский рынок мобильный сканер DS-600
Компания Brother представила на российском рынке мобильный сканер DS-600. Новинка позволяет сканировать документы (счета, формы заказов, квитанции, накладные или фотографии и др.) формата А4. Сканер DS-
|20.01.2012
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Brother предлагает бесплатный антивирус ко всем струйным устройствам
Компания Brother, специалист в области печатных технологий, предложила бесплатно установить или обновить антивирусное программное обеспечение, которое прилагается ко всем моделям многофункциональных стр
|16.01.2012
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«ЦРТ Сервис» обеспечит обслуживание техники Brother на всей территории России
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» приступит к гарантийному и постгарантийному обслуживанию оборудования для печати производства компании Brother. В рамках партнерского договора «ЦРТ Сервис» будет проводить обслуживание принтеров и МФУ Brother на всей территории России. Партнерство с «ЦРТ Сервис» позволит компании, специал
|28.11.2011
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Brother выпустила принтеры с технологиями мобильной и «облачной» печати
Компания Brother объявила о том, что новые печатающие устройства Brother (МФУ DCP-J825DW и DCP-J925DW) позволяют мобильным пользователям печатать и сканировать документы с использованием облачной
|05.10.2011
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Brother представила в России новые модели струйных МФУ с поддержкой Wi-Fi
Компания Brother представила на российском рынке три новых МФУ с возможностью цветной струйной печати для офиса и дома - DCP-J525W, MFC-J430W, MFC-J825DW. Представленные МФУ обладают хорошей скоростью п
|19.09.2011
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Обзор новых принтеров Brother: честная экономия
ых мелочей? Где настоящая, честная экономия, а где — лишь иллюзия? Вершина монохромных лазерных МФУ Brother - модель MFC-7860DWR Изучить рынок, сделать сравнительный анализ скорости печати, эне
|12.09.2011
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Новые принтеры Brother. Честная экономия
гарантии, что вам их заправят по-настоящему качественным продуктом. О производителе Группа компаний Brother — мультинациональная корпорация с 51 офисом продаж по всему миру, 19 производственным
Brother и организации, системы, технологии, персоны:
|Гималиев Наиль 11 11
|Горбунов Алексей 29 7
|Лагода Георгий 59 6
|Рустамов Рустам 412 5
|Гвоздева Наталья 16 5
|Буров Олег 25 5
|Тихонов Павел 5 4
|Хайруллин Айрат 104 4
|Гребенщиков Дмитрий 36 4
|Касаткин Алексей 10 4
|Исаев Алексей 14 4
|Аникин Леонид 61 4
|Усманов Артур 24 4
|Бутурлин Иван 25 4
|Локоть Андрей 8 4
|Кузьмичева Анастасия 5 4
|Морозов Михаил 17 3
|Бутенко Юрий 65 3
|Данилов Евгений 20 3
|Елисеев Александр 7 3
|Миронос Владимир 5 3
|Краснов Александр 74 3
|Фридштанд Андрей 11 3
|Белов Кирилл 19 3
|Горбунов Сергей 23 3
|Горский Николай 9 3
|Семенова Марина 10 3
|Зубанов Андрей 9 3
|Пущаков Сергей 10 3
|Наумов Олег 15 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Селина Анна 3 3
|Симаков Олег 113 2
|Владзимирский Антон 9 2
|Анкудинов Николай 16 2
|Зырянов Илья 17 2
|Белоусов Максим 108 2
|Бычков Александр 40 2
|Залманов Андрей 37 2
|Бахаев Алексей 13 2
|CNews - ZOOM.CNews 1847 14
|FT - Financial Times 1219 2
|BleepingComputer - Издание 337 2
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 2
|TechSpot 113 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Известия ИД 624 2
|Ars Technica 419 1
|PC Magazine - PCMag 89 1
|Neowin 139 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
|InformationWeek 241 1
|Reddit 312 1
|WinFuture 13 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|Scientific American 80 1
|ComputerWire 51 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|Silicon 483 1
|Vnunet 224 1
|BetaNews 49 1
|Times 622 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
|Tom’s Hardware 393 1
|Mercury News - San Jose Mercury News 42 1
|Content-Review 7 1
|Nikkei BP - AsiaBizTech 155 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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