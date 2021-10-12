Brother - Brother Industries - Бразер

В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother Windows 11 невзлюбила принтеры Владельцы принтеров марки Brother столкнулись с трудностями в их использовании после перехода на ОС Windows 11. Новая операционка Microsoft отказывается работать с ними, пишет портал Bleeping Computer. Проблема затрагив

«СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ Компании «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») и Brother сообщают о реализации совместного MPS-проекта для Московского кредитного банка (МКБ).

Brother сертифицирует свои устройства на совместимость с ПО российских разработчиков цированных для работы с программными продуктами отечественных разработчиков. С начала 2020 г. по итогам тестов была подтверждена и закреплена соответствующими сертификатами совместимость 15 устройств Brother с российской операционной системой Astra Linux, как общего, так и специального назначения, а также с операционной системой «Ред ОС» (принтеры и МФУ Brother серий HL-L23xx, DCP-L2

Подтверждена совместимость принтеров и МФУ Brother с «Ред ОС» «Ред софт» и Brother подтвердили совместимость и корректность работы принтеров и многофункциональных устройств Brother с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). По итогам испытаний

Когда поликлиники станут «умными» я медицинских услуг – основная задача, которая стоит перед государством. И для того, чтобы ее решить, нужны современные технологии, начал свое выступление Михаил Морозов, менеджер по развитию бизнеса Brother. Он рассказал об оборудовании, которое предлагает медицинским учреждениям его компания. Оно адаптировано к специфике работы в сфере здравоохранения, в частности, его удобно обрабатывать

Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис Несмотря на развитие цифровых технологий, для большинства компаний все еще актуален большой объем печати, справиться с которым может только современный принтер или МФУ. Компания Brother предлагает линейку профессиональных устройств печати с учетом всех требований современного офиса – принтеры и МФУ обладают повышенной надежностью, высокой скоростью работы и низким энер

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно Конструкция МФУ и заправка Модель DCP-T510W - компактное многофункциональное устройство от ведущего японского производителя Brother. Устройство обладает стильным дизайном и поддерживает передовые технологии, включая беспроводную печать по Wi-Fi и возможность работы с мобильными устройствами. В новом МФУ Brother

Brother представила устройства печати с контейнерами для чернил большой вместимости сов, входят следующие устройства: DCP-T310, DCP-T510W и DCP-T710W.Благодаря новым моделям устройств Brother пользователи могут существенно снизить стоимость одного отпечатка. Все модели оснащен

Brother представила новую линейку сканеров для бизнеса х полностью удовлетворить потребности клиентов.Благодаря новым усовершенствованным функциям сканеры Brother ADS-2200 и ADS-2700W, адресованные малому и среднему бизнесу, а также пользователям м

Brother представляет новую линейку цветных лазерных устройств для бизнеса тки.Устройства из новой линейки позволяют печатать с мобильных устройств и совместимы с приложением Brother iPrint&Scan. Технология ближней бесконтактной связи (NFC) позволяет повысить безопасн

Brother расширила модельный ряд продуктов P-touch ют в себе все конкурентные преимущества продукции компании - мобильность, легкость в управлении, универсальность расходных материалов. Устройства серии P-Touch имеют привычный пользователям продукции Brother черно-белый дизайн и глянцевую поверхность. Они просты в обращении и работают от блока питания или шести батареек типа AAA. На каждом устройстве установлена функция предварительного про

Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit во печати профессионального уровня. Отличительной особенностью новых профессиональных струйных МФУ Brother является использование пигментных чернил для всех картриджей. Данные чернила подчерки

Brother представил профессиональный принтер PT-P900W для печати наклеек солнечного света и воды. Устройство PT-P900W, пришедшее на смену PT-9700PC, совместимо с программой Brother iPrint&Label для создания и печати наклеек со смартфона или планшета. С помощью беспл

Сканеры Brother получили сертификацю от Kofax Brother анонсировала получение сертификатов на линейку настольных сканеров Brother серии ADS 2.0, включая модели ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N и ADS-3600W. Как расска

Brother гарантирует эффективность монохромных решений Надёжность и эффективность – важные для документооборота компаний малого и среднего бизнеса – гарантируют пользователям новые монохромные лазерные печатающие устройства Brother 5000 и 6000 серий. Новые продукты Brother предлагают высокую скорость печати (до 50 стр./мин.), гибкую работу с печатными носителями, расширенные возможности сканирования, интегр

От листка до книги Формат документа больше не является преградой для оцифровки – заявляют конструкторы новых сканеров Brother PDS-5000F и Brother PDS-6000F. Модели оснащены как планшетным, так и протяжным механизмами сканирования, поэтому способны оцифровывать любые виды бумажных оригиналов: от двухстор

Brother выпустила новые лазерные устройства для дома и малого офиса Японская компания Brother, специализирующаяся в области технологий печати и управления документооборотом, объяв

Brother анонсировала первые устройства серии InkBenefit Plus Японская компания Brother, специалист по производству печатной техники, представила свою первую серию устройств

Brother P-Touch: правила маркировки тольные принтеры Подобные наклейки обычно печатают на специальных принтерах. Например, производства Brother серии P-Touch. Серия включает в себя несколько принтеров самых разнообразных форматов

Brother представил новую серию компактных настольных сканеров Японская компания Brother запускает новую серию компактных настольных сканеров. Как рассказали CNews в компании, две новые модели ADS-1100W и ADS-1600W являются одними из самых быстрых компактных документ-сканер

Российское представительство Brother отметило десятилетний юбилей Компания Brother отметила десятилетний юбилей своего российского представительства. По случаю этого события Москву посетил президент компании Тошикадзу Коике (Toshikazu Koike). На встрече с представител

Brother против мятой бумаги Компания Brother представила новую линейку чёрно-белых лазерных печатающих устройств из шести моделей. Все новые МФУ и принтеры обладают скоростью печати до 20 страниц в минуту и имеют складывающийся ло

Brother выпустила новую линейку компактных струйных МФУ Компания Brother выпустила новую линейку компактных струйных МФУ для малых и средних рабочих групп. Brother впервые использует печать в альбомной ориентации. Функция подачи бумаги в альбомном фор

Конец эпохи: Brother закрыл производство печатных машинок Японская компания Brother прекратила производство печатных машинок на своем заводе в Великобритании. Представители Brother рассказали, что решили остановить производство, так как спрос на машинки резко уп

Ваш новый деловой партнер: Brother ADS-2100 До появления героя нашего сегодняшнего теста семейство сканеров компании Brother было представлено двумя моделями: DS-600 и DS-700D. И обе эти модели позиционируются в другом сегменте, в классе мобильных, компактных сканеров, главное достоинство которых именно в ком

Brother начала продажи новых моделей лазерных МФУ Японская корпорация Brother запустила в продажу три новые модели МФУ: DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW. Новые монохромные лазерные DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW обладают интуитивно понятной панелью управл

Brother представил новые монохромные МФУ: DCP-7055WR и DCP-7057WR Японская компания Brother дополнила модельный ряд двумя мобильными многофункциональными устройствами - DCP-7055WR и DCP-7057WR. Новинки относятся к классу компактных монохромных МФУ: они предназначены для исполь

Brother представила в России новые принтеры, сканеры и МФУ Компания Brother представила в России новые устройства для малого и среднего бизнеса: новую линейку пр

Презентация новой продукции компании Brother 23 августа компания Brother презентовала новые устройства для малого и среднего бизнеса. В ходе мероприятия специалисты компании продемонстрировали новую линейку принтеров, сканеров и МФУ, а также ответили на акту

Brother представила новые энергоэффективные лазерные принтеры и МФУ я больших корпораций. В России будет представлено 8 устройств: четыре принтера (HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW) и четыре МФУ (DCP-8110DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8950DW). По информации Brother, новая серия лазерных устройств оптимально подходит для большой по объему высококачественной печати, скорость которой может достигать 40 страниц в минуту. Принтеры и МФУ оснащены режимо

Хорошего МФУ должно быть много: обзор Brother MFC-J6910DW ь о дизайне подобного устройства нет особого смысла. Поскольку для офисной техники единственный критерий, который должен непременно соблюдаться, соответствие деловому стилю. Строгий, абсолютно черный Brother MFC-J6910DW в форм-факторе классического печатного устройства “все в одном” с планшетным сканером, это условия соблюдает на сто процентов. Поэтому уместнее будет вести речь чисто о конф

Brother выходит на европейский рынок HD веб-конференций Компания Brother объявила о запуске программного решения OmniJoin и выходе на европейский рынок решений для веб-конференций высокой четкости. Напомним, что в прошлом году Brother завершила приобр

В России появился мобильный сканер Brother DS-700D На российском рынке появился мобильный сканер с дупексом от компании Brother. Габариты устройства по длине, ширине и высоте составляют всего 31,9х7,6х5,4 см., питается устройства по средством шины USB, благодаря чему пользователь избавлен от необходимости носить

Brother выводит на российский рынок мобильный сканер DS-600 Компания Brother представила на российском рынке мобильный сканер DS-600. Новинка позволяет сканировать документы (счета, формы заказов, квитанции, накладные или фотографии и др.) формата А4. Сканер DS-

Brother предлагает бесплатный антивирус ко всем струйным устройствам Компания Brother, специалист в области печатных технологий, предложила бесплатно установить или обновить антивирусное программное обеспечение, которое прилагается ко всем моделям многофункциональных стр

«ЦРТ Сервис» обеспечит обслуживание техники Brother на всей территории России Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» приступит к гарантийному и постгарантийному обслуживанию оборудования для печати производства компании Brother. В рамках партнерского договора «ЦРТ Сервис» будет проводить обслуживание принтеров и МФУ Brother на всей территории России. Партнерство с «ЦРТ Сервис» позволит компании, специал

Brother выпустила принтеры с технологиями мобильной и «облачной» печати Компания Brother объявила о том, что новые печатающие устройства Brother (МФУ DCP-J825DW и DCP-J925DW) позволяют мобильным пользователям печатать и сканировать документы с использованием облачной

Brother представила в России новые модели струйных МФУ с поддержкой Wi-Fi Компания Brother представила на российском рынке три новых МФУ с возможностью цветной струйной печати для офиса и дома - DCP-J525W, MFC-J430W, MFC-J825DW. Представленные МФУ обладают хорошей скоростью п

Обзор новых принтеров Brother: честная экономия ых мелочей? Где настоящая, честная экономия, а где — лишь иллюзия? Вершина монохромных лазерных МФУ Brother - модель MFC-7860DWR Изучить рынок, сделать сравнительный анализ скорости печати, эне