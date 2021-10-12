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Brother Brother Industries Бразер

Brother - Brother Industries - Бразер

Компания была основана в 1908 году двумя предпринимателями из японского города Нагоя — братьями Ясуи. Российский офис Brother работает с 2003 года. С ООО «Бразер» сотрудничает 

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12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother

Windows 11 невзлюбила принтеры Владельцы принтеров марки Brother столкнулись с трудностями в их использовании после перехода на ОС Windows 11. Новая операционка Microsoft отказывается работать с ними, пишет портал Bleeping Computer. Проблема затрагив
11.12.2020 «СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ

Компании «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») и Brother сообщают о реализации совместного MPS-проекта для Московского кредитного банка (МКБ).
23.09.2020 Brother сертифицирует свои устройства на совместимость с ПО российских разработчиков

цированных для работы с программными продуктами отечественных разработчиков. С начала 2020 г. по итогам тестов была подтверждена и закреплена соответствующими сертификатами совместимость 15 устройств Brother с российской операционной системой Astra Linux, как общего, так и специального назначения, а также с операционной системой «Ред ОС» (принтеры и МФУ Brother серий HL-L23xx, DCP-L2
11.09.2020 Подтверждена совместимость принтеров и МФУ Brother с «Ред ОС»

«Ред софт» и Brother подтвердили совместимость и корректность работы принтеров и многофункциональных устройств Brother с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). По итогам испытаний

18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными»

я медицинских услуг – основная задача, которая стоит перед государством. И для того, чтобы ее решить, нужны современные технологии, начал свое выступление Михаил Морозов, менеджер по развитию бизнеса Brother. Он рассказал об оборудовании, которое предлагает медицинским учреждениям его компания. Оно адаптировано к специфике работы в сфере здравоохранения, в частности, его удобно обрабатывать
30.10.2019 Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис

Несмотря на развитие цифровых технологий, для большинства компаний все еще актуален большой объем печати, справиться с которым может только современный принтер или МФУ. Компания Brother предлагает линейку профессиональных устройств печати с учетом всех требований современного офиса – принтеры и МФУ обладают повышенной надежностью, высокой скоростью работы и низким энер
12.08.2019 Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Конструкция МФУ и заправка Модель DCP-T510W - компактное многофункциональное устройство от ведущего японского производителя Brother. Устройство обладает стильным дизайном и поддерживает передовые технологии, включая беспроводную печать по Wi-Fi и возможность работы с мобильными устройствами. В новом МФУ Brother

01.03.2018 Brother представила устройства печати с контейнерами для чернил большой вместимости

сов, входят следующие устройства: DCP-T310, DCP-T510W и DCP-T710W.Благодаря новым моделям устройств Brother пользователи могут существенно снизить стоимость одного отпечатка. Все модели оснащен
19.12.2017 Brother представила новую линейку сканеров для бизнеса

х полностью удовлетворить потребности клиентов.Благодаря новым усовершенствованным функциям сканеры Brother ADS-2200 и ADS-2700W, адресованные малому и среднему бизнесу, а также пользователям м
07.07.2017 Brother представляет новую линейку цветных лазерных устройств для бизнеса

тки.Устройства из новой линейки позволяют печатать с мобильных устройств и совместимы с приложением Brother iPrint&Scan. Технология ближней бесконтактной связи (NFC) позволяет повысить безопасн
22.06.2017 Brother расширила модельный ряд продуктов P-touch

ют в себе все конкурентные преимущества продукции компании - мобильность, легкость в управлении, универсальность расходных материалов. Устройства серии P-Touch имеют привычный пользователям продукции Brother черно-белый дизайн и глянцевую поверхность. Они просты в обращении и работают от блока питания или шести батареек типа AAA. На каждом устройстве установлена функция предварительного про
22.03.2017 Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit

во печати профессионального уровня.  Отличительной особенностью новых профессиональных струйных МФУ Brother является использование пигментных чернил для всех картриджей. Данные чернила подчерки
16.12.2016 Brother представил профессиональный принтер PT-P900W для печати наклеек

солнечного света и воды. Устройство PT-P900W, пришедшее на смену PT-9700PC, совместимо с программой Brother iPrint&Label для создания и печати наклеек со смартфона или планшета. С помощью беспл
25.10.2016 Сканеры Brother получили сертификацю от Kofax

Brother анонсировала получение сертификатов на линейку настольных сканеров Brother серии ADS 2.0, включая модели ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N и ADS-3600W. Как расска
06.04.2016 Brother гарантирует эффективность монохромных решений

Надёжность и эффективность – важные для документооборота компаний малого и среднего бизнеса – гарантируют пользователям новые монохромные лазерные печатающие устройства Brother 5000 и 6000 серий. Новые продукты Brother предлагают высокую скорость печати (до 50 стр./мин.), гибкую работу с печатными носителями, расширенные возможности сканирования, интегр
24.11.2015 От листка до книги

Формат документа больше не является преградой для оцифровки – заявляют конструкторы новых сканеров Brother PDS-5000F и Brother PDS-6000F. Модели оснащены как планшетным, так и протяжным механизмами сканирования, поэтому способны оцифровывать любые виды бумажных оригиналов: от двухстор
16.09.2015 Brother выпустила новые лазерные устройства для дома и малого офиса

Японская компания Brother, специализирующаяся в области технологий печати и управления документооборотом, объяв
24.07.2015 Brother анонсировала первые устройства серии InkBenefit Plus

Японская компания Brother, специалист по производству печатной техники, представила свою первую серию устройств
24.10.2014 Brother P-Touch: правила маркировки

тольные принтеры Подобные наклейки обычно печатают на специальных принтерах. Например, производства Brother серии P-Touch. Серия включает в себя несколько принтеров самых разнообразных форматов
04.02.2014 Brother представил новую серию компактных настольных сканеров

Японская компания Brother запускает новую серию компактных настольных сканеров. Как рассказали CNews в компании, две новые модели ADS-1100W и ADS-1600W являются одними из самых быстрых компактных документ-сканер
30.10.2013 Российское представительство Brother отметило десятилетний юбилей

Компания Brother отметила десятилетний юбилей своего российского представительства. По случаю этого события Москву посетил президент компании Тошикадзу Коике (Toshikazu Koike). На встрече с представител
03.09.2013 Brother против мятой бумаги

Компания Brother представила новую линейку чёрно-белых лазерных печатающих устройств из шести моделей. Все новые МФУ и принтеры обладают скоростью печати до 20 страниц в минуту и имеют складывающийся ло
14.12.2012 Brother выпустила новую линейку компактных струйных МФУ

Компания Brother выпустила новую линейку компактных струйных МФУ для малых и средних рабочих групп. Brother впервые использует печать в альбомной ориентации. Функция подачи бумаги в альбомном фор
27.11.2012 Конец эпохи: Brother закрыл производство печатных машинок

Японская компания Brother прекратила производство печатных машинок на своем заводе в Великобритании. Представители Brother рассказали, что решили остановить производство, так как спрос на машинки резко уп
23.10.2012 Ваш новый деловой партнер: Brother ADS-2100

До появления героя нашего сегодняшнего теста семейство сканеров компании Brother было представлено двумя моделями: DS-600 и DS-700D. И обе эти модели позиционируются в другом сегменте, в классе мобильных, компактных сканеров, главное достоинство которых именно в ком
16.10.2012 Brother начала продажи новых моделей лазерных МФУ

Японская корпорация Brother запустила в продажу три новые модели МФУ: DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW. Новые монохромные лазерные DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW обладают интуитивно понятной панелью управл
01.10.2012 Brother представил новые монохромные МФУ: DCP-7055WR и DCP-7057WR

Японская компания Brother дополнила модельный ряд двумя мобильными многофункциональными устройствами - DCP-7055WR и DCP-7057WR. Новинки относятся к классу компактных монохромных МФУ: они предназначены для исполь
27.08.2012 Brother представила в России новые принтеры, сканеры и МФУ

Компания Brother представила в России новые устройства для малого и среднего бизнеса: новую линейку пр
24.08.2012 Презентация новой продукции компании Brother

23 августа компания Brother презентовала новые устройства для малого и среднего бизнеса. В ходе мероприятия специалисты компании продемонстрировали новую линейку принтеров, сканеров и МФУ, а также ответили на акту
06.07.2012 Brother представила новые энергоэффективные лазерные принтеры и МФУ

я больших корпораций. В России будет представлено 8 устройств: четыре принтера (HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW) и четыре МФУ (DCP-8110DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8950DW). По информации Brother, новая серия лазерных устройств оптимально подходит для большой по объему высококачественной печати, скорость которой может достигать 40 страниц в минуту. Принтеры и МФУ оснащены режимо
13.06.2012 Хорошего МФУ должно быть много: обзор Brother MFC-J6910DW

ь о дизайне подобного устройства нет особого смысла. Поскольку для офисной техники единственный критерий, который должен непременно соблюдаться, соответствие деловому стилю. Строгий, абсолютно черный Brother MFC-J6910DW в форм-факторе классического печатного устройства “все в одном” с планшетным сканером, это условия соблюдает на сто процентов. Поэтому уместнее будет вести речь чисто о конф
01.06.2012 Brother выходит на европейский рынок HD веб-конференций

Компания Brother объявила о запуске программного решения OmniJoin и выходе на европейский рынок решений для веб-конференций высокой четкости. Напомним, что в прошлом году Brother завершила приобр
17.04.2012 В России появился мобильный сканер Brother DS-700D

На российском рынке появился мобильный сканер с дупексом от компании Brother. Габариты устройства по длине, ширине и высоте составляют всего 31,9х7,6х5,4 см., питается устройства по средством шины USB, благодаря чему пользователь избавлен от необходимости носить
04.04.2012 Brother выводит на российский рынок мобильный сканер DS-600

Компания Brother представила на российском рынке мобильный сканер DS-600. Новинка позволяет сканировать документы (счета, формы заказов, квитанции, накладные или фотографии и др.) формата А4. Сканер DS-
20.01.2012 Brother предлагает бесплатный антивирус ко всем струйным устройствам

Компания Brother, специалист в области печатных технологий, предложила бесплатно установить или обновить антивирусное программное обеспечение, которое прилагается ко всем моделям многофункциональных стр
16.01.2012 «ЦРТ Сервис» обеспечит обслуживание техники Brother на всей территории России

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» приступит к гарантийному и постгарантийному обслуживанию оборудования для печати производства компании Brother. В рамках партнерского договора «ЦРТ Сервис» будет проводить обслуживание принтеров и МФУ Brother на всей территории России. Партнерство с «ЦРТ Сервис» позволит компании, специал
28.11.2011 Brother выпустила принтеры с технологиями мобильной и «облачной» печати

Компания Brother объявила о том, что новые печатающие устройства Brother (МФУ DCP-J825DW и DCP-J925DW) позволяют мобильным пользователям печатать и сканировать документы с использованием облачной
05.10.2011 Brother представила в России новые модели струйных МФУ с поддержкой Wi-Fi

Компания Brother представила на российском рынке три новых МФУ с возможностью цветной струйной печати для офиса и дома - DCP-J525W, MFC-J430W, MFC-J825DW. Представленные МФУ обладают хорошей скоростью п
19.09.2011 Обзор новых принтеров Brother: честная экономия

ых мелочей? Где настоящая, честная экономия, а где — лишь иллюзия? Вершина монохромных лазерных МФУ Brother - модель MFC-7860DWR Изучить рынок, сделать сравнительный анализ скорости печати, эне
12.09.2011 Новые принтеры Brother. Честная экономия

гарантии, что вам их заправят по-настоящему качественным продуктом. О производителе Группа компаний Brother — мультинациональная корпорация с 51 офисом продаж по всему миру, 19 производственным

Публикаций - 197, упоминаний - 220

Brother и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1397 64
HP Inc. 5685 59
Seiko Epson Corporation 897 52
Samsung Electronics 10254 41
Xerox 1139 35
Lexmark Int 294 24
HP - Hewlett-Packard 3623 22
Kyocera 241 15
Microsoft Corporation 24624 13
Dell EMC 5027 11
Sony 6544 11
Konica Minolta 406 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 10
OKI - ОКИ Системс Рус 170 10
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 9
Apple Inc 12100 9
Pantum - Пантум 55 7
Sharp Corporation 1041 7
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Naumen - Наумен 625 6
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Ред Софт - Red Soft 700 5
Программный продукт ГК 63 5
Philips 2053 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 5
LG Electronics 3614 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 5
Fujitsu 2041 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 5
Ростелеком 9700 4
Diasoft - Диасофт 870 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 4
Центр2М - Center2М 66 4
Intel Corporation 12197 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Лента - Сеть розничной торговли 2080 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Альфа-Банк 1769 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Совкомбанк Совесть 271 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Фармстандарт АО 40 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Husqvarna - Хускварна 11 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Россети Ленэнерго 1700 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 7
Федеральное казначейство России 1772 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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