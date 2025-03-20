Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171307
ИКТ 13342
Организации 10466
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25265
Персоны 73433
География 2774
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

Бутурлин Иван


20.03.2025 ДИТ Москвы: обо всех скидках по карте москвича теперь можно узнать на специальной странице 1
19.06.2024 ДИТ Москвы: на портале mos.ru заработал новый сервис для держателей карты москвича 1
21.05.2024 Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21% 1
22.03.2024 Исследование ДИТ: какие цифровые устройства используют москвичи 1
21.11.2023 В Москве тестируют карту москвича в формате стикера с чипом 1
31.01.2023 Москва входит в топ-5 самых привлекательных городов для программистов и разработчиков – исследование ДИТ 1
22.11.2022 Более 10 тыс. родителей первоклассников оформили карту москвича в упрощенном порядке 1
12.04.2022 Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных 1
24.03.2022 Исследование ДИТ: платными подписками на музыку, фильмы и цифровые сервисы пользуется почти половина москвичей 1
13.12.2019 Исследование ДИТ Москвы: 93% москвичей поддерживают развитие искусственного интеллекта 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.11.2018 «Яндекс.Деньги» и ДИТ Москвы исследовали безналичные платежи москвичей 1
22.10.2018 Москвичи смогут бесплатно проверить работу компьютера по интернету 1
08.10.2018 Количество ИТ-вакансий в Москве за год выросло на четверть 1
17.09.2018 МГТС и «Чудо техники» починят гаджеты удаленно 1
28.08.2018 ДИТ Москвы назвал столицу лидером среди мировых мегаполисов по развитию городского контакт-центра 1
21.08.2018 ДИТ Москвы: у 8 из 10 москвичей есть смартфон 1
08.06.2018 «Чудо техники» продлевает бесплатную ИТ-поддержку по социальной карте москвича 1
21.02.2018 Сервис «Чудо техники»: бесплатная ИТ-поддержка доступна по социальной карте москвича 1
19.02.2018 «Лаборатория Касперского» присоединилась к московскому проекту «Чудо техники» 1
20.12.2017 ДИТ Москвы: Столичный мобильный интернет - один из самых доступных среди крупных городов мира 1
07.08.2017 Сервис «Чудо техники» поможет москвичам сэкономить на софте до половины стоимости 1
07.02.2017 Городской агрегатор по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» заработал по всей Москве 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Бутурлин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 746 4
Diasoft - Диасофт 898 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 4
Naumen - Наумен 630 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 172 4
Программный продукт ГК 63 4
Brother - Brother Industries - Бразер 199 4
Центр2М - Center2М 67 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4953 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 3
SAP SE 5303 2
Microsoft Corporation 24719 2
Yandex - Яндекс 7499 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
VK - Mail.ru Group 3464 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 23 1
Автотелематика 1 1
Минпросвещения РФ - Дирекция НТП ФГБНУ - Дирекция научно-технических программ - ФЦНТП - Государственная дирекция целевой научно-технической программы ГУ  11 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 1
Telegram Group 2072 1
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 1
8323 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 1
Системы и Технологии ГК 100 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 23 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1916 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 6
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 4
Федеральное казначейство России 1792 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 705 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 50 3
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 157 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 1
Правительство Москвы - ОКЦ - Общегородской контакт-центр 41 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5513 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 217 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12795 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7692 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14495 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5143 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7774 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12286 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5375 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2210 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12661 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13403 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1509 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25648 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1736 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16242 4
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 520 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2197 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5136 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2980 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11297 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6699 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2916 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7957 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5831 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4057 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4200 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7469 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2239 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15913 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 775 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 1
Linux OS 10079 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 983 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Microsoft Windows XP 2403 1
Apple Pay 491 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Red Hat RPM - Package Manager 161 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Visa payWave 77 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Транспорт 72 1 1
Microsoft Windows 10 1778 1
Microsoft Office 3770 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Microsoft Windows 15781 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 18 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 474 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 677 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 958 1
FreePik 1054 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 589 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 1
C/C++ - Язык программирования 769 1
Рустамов Рустам 422 4
Лагода Георгий 59 4
Хайруллин Айрат 104 4
Гребенщиков Дмитрий 37 4
Гвоздева Наталья 16 4
Касаткин Алексей 10 4
Аникин Леонид 61 4
Горбунов Алексей 29 4
Усманов Артур 25 4
Локоть Андрей 8 4
Кузьмичева Анастасия 5 4
Краснов Александр 74 3
Фридштанд Андрей 11 3
Белов Кирилл 19 3
Исаев Алексей 14 3
Горбунов Сергей 23 3
Горский Николай 9 3
Семенова Марина 10 3
Зубанов Андрей 9 3
Пущаков Сергей 10 3
Наумов Олег 15 3
Песчанских Георгий 38 3
Селина Анна 3 3
Бутенко Юрий 65 2
Горобцов Алексей 15 2
Катамадзе Анна 101 2
Чукарин Алексей 59 1
Иванченко Марина 12 1
Савицкий Андрей 33 1
Глазачев Иван 27 1
Кожев Александр 1 1
Голубев Андрей 4 1
Дмитриев Павел 2 1
Емелин Илья 3 1
Иванов Дмитрий 91 1
Дереляк Дмитрий 7 1
Florczak Krzysztof - Флоршак Кшиштоф 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 24
Россия - РФ - Российская федерация 146358 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2947 4
Россия - УФО - Тюменская область 1174 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7561 4
Великобритания - Лондон 2390 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 762 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2692 3
США - Нью-Йорк 3102 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 2
Испания - Каталония - Барселона 744 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 850 2
Сингапур - Республика 1863 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 1
Земля - планета Солнечной системы 10421 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3012 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3996 1
Испания - Мадрид 171 1
Россия - СФО - Новосибирск 4351 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 873 1
Германия - Берлин 717 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 1
США - Торонто 269 1
ЮАР - Кейптаун 45 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 112 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 32 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 422 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 1
Европа 21841 1
Канада 4903 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Армения - Ереван 200 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 170 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7038 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5828 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13768 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 225 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9962 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8697 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5500 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10048 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 253 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2695 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 707 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5939 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 537 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 107 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 910 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6027 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1223 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2428 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1217 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6248 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11037 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4711 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 827 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7100 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4410 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2633 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1676 1
Чудо техники 60 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 982 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 3
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 861 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 348 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
РАН - Российская академия наук 1900 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 63 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 3
День молодёжи - 27 июня 910 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще