Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бутурлин Иван
Бутурлин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
|Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Рустамов Рустам 422 4
|Лагода Георгий 59 4
|Хайруллин Айрат 104 4
|Гребенщиков Дмитрий 37 4
|Гвоздева Наталья 16 4
|Касаткин Алексей 10 4
|Аникин Леонид 61 4
|Горбунов Алексей 29 4
|Усманов Артур 25 4
|Локоть Андрей 8 4
|Кузьмичева Анастасия 5 4
|Краснов Александр 74 3
|Фридштанд Андрей 11 3
|Белов Кирилл 19 3
|Исаев Алексей 14 3
|Горбунов Сергей 23 3
|Горский Николай 9 3
|Семенова Марина 10 3
|Зубанов Андрей 9 3
|Пущаков Сергей 10 3
|Наумов Олег 15 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Селина Анна 3 3
|Бутенко Юрий 65 2
|Горобцов Алексей 15 2
|Катамадзе Анна 101 2
|Чукарин Алексей 59 1
|Иванченко Марина 12 1
|Савицкий Андрей 33 1
|Глазачев Иван 27 1
|Кожев Александр 1 1
|Голубев Андрей 4 1
|Дмитриев Павел 2 1
|Емелин Илья 3 1
|Иванов Дмитрий 91 1
|Дереляк Дмитрий 7 1
|Florczak Krzysztof - Флоршак Кшиштоф 1 1
|Чудо техники 60 7
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 982 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.