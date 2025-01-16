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Микрон Секьюрити Принтинг МСП Mikron Security Printing MSP

Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP


16.01.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» за год выпустили 2,78 млн российских карт «Тройка» 1
25.12.2023 100% российская «Тройка» 1
12.04.2022 Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
04.07.2018 «Московский метрополитен» и «Микрон» создали совместное предприятие 1
19.01.2018 В Московском метро начались продажи транспортных браслетов «Микрона» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Микрон Секьюрити Принтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 6
АФК Система ПАО 1797 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
РТИ 145 2
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 24 2
Mikron America 3 2
РТИ Микроэлектроника 12 2
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 2
Ситроникс МД 3 2
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Telegram Group 1983 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 29 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 2
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 13 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 33 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 2
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НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 7 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 2
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