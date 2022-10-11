Социальная карта - Social card

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Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных 1

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Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 1

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