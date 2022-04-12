Социальная карта - Social card

Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных нию, размещенному на сайте мэра и правительства столицы, это позволит сократить сроки изготовления карт и даст возможность обрести независимость от производителей импортных микросхем. Отмечается, что социальные карты с отечественным чипом будут выпущены для всех граждан, кто подал заявление на их получение с 15 марта 2022 г. В пресс-службе Департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ)

СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина лочка» на базе платежной системы «Мир» станет электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона. Единая социальная карта значительно упростит процессы получения свердловчанами различных мер

ПФР и Х5 разработают цифровую социальную карту для пенсионеров газинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В 2019 году на базе мобильного приложения ПФР с использованием информационных систем Х5 планируется запуск пилотного проекта – цифровой социальной карты, содержащей информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. Считывание кода с экрана смартфона позволит определять право пенсион

Оформить социальную карту учащегося можно на портале mos.ru кже воспользоваться системой «Проход и питание». Помимо этого, с 1 сентября по 15 июня каждого года социальная карта учащегося дает право льготного проезда и на железнодорожном транспорте приго

Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье» действуют и при предъявлении социальной карты соответствующими категориями граждан. Напомним, ранее социальная карта уже стала заменять документ, удостоверяющий право на получение меры социальн

Сервис «Чудо техники»: бесплатная ИТ-поддержка доступна по социальной карте москвича всех видов социальной карты москвича (СКМ) — «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку для держателей социальных карт». Услуга позволяет оператору «Чуда техники» через специальное ПО дистанционно

ВТБ подключил социальную карту москвича к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир» ный бизнес банка ВТБ выпустил более 4,5 млн карт на базе платежной системы «Мир», из них количество социальных карт москвича уже превысило 800 тысяч штук. Группа ВТБ стала участником кэшбэк-сер

Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича вернуть выпуск социальных карт москвича в привычной пластиковой форме. При этом одноименный проект «Социальная карта москвича» продолжит свое развитие в иных форм-факторах. Об этом на заседании

Социальная карта москвича проведет в зоопарк бесплатно и без очереди ждение культуры, которое будет предоставлять льготникам возможность входа на культурную площадку по социальной карте. Сервис позволит Московскому зоопарку регистрировать и анализировать в режим

Столичные студенты будут подавать заявления на оформление социальной карты через портал госуслуг дет отрицательным. Сверка с электронным реестром необходима для того, чтобы исключить использование социальных карт, например, для льготного проезда на общественном транспорте людьми, не имеющи

На столичном портале открытых данных опубликован «белый» список вузов, гарантирующих право студентов на получение социальной карты едена проверка данных о заявителе в Реестре студентов. На 31 декабря 2015 г. количество действующих социальных карт студентов составило более 650 000, из них в 2015 г. выпущено порядка 150 000

ДИТ Москвы: На руках москвичей находится 5,4 млн социальных карт ИТ Москвы, по состоянию на начало декабря 2015 г. в обращении находится в общей сложности 5 415 701 социальная карта. К льготным категориям населения относятся 3,6 млн держателей карты, что со

«Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича d PayPass. Все это время мы наблюдаем постоянный рост активных пользователей. Это подтверждает, что социальная карта стала платежным средством, которое помогает легко совершать покупки, оплачив

Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты С начала 2016 г. мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать к оплате социальные карты Москвы и Московской области. «Мы в системе учитываем поездки по социальным картам. Мы их не эмитируем, а только принимаем их. И в нашей системе по социальным картам Москвы и Мо

«Почта России» увеличит количество пунктов зачисления средств на социальную карту жителя Ивановской области Список отделений «Почты России», осуществляющих зачисление средств на социальную карту жителя Ивановской области, будет расширен. Об этом заявил начальник Департам

«Алиот» производит и персонализирует новую «Социальную карту москвича» социальный регистр», «Банк Москвы» и международная платежная система MasterCard представили новую «Социальную карту москвича» (СКМ), выпуск которой уже начался. Первые 100 тыс. новых социальны

УЭК может заменить социальные карты москвича для универсальных электронных карт. Так, терминалы в транспорте и электронные регистратуры в медицинских учреждениях могут принимать и ту, и другую карту. На сегодняшний день функционал карт схож. И социальная карта москвича, и УЭК несут на себе идентификационную информацию о владельце, номер СНИЛС, полис ОМС, обе карты могут использоваться для получения социальных льгот и госуслуг, а такж

Хакеры угнали данные с тысяч американских социальных карт в свою очередь, готова предоставить всем пострадавшим бесплатные услуги по отслеживанию операций с социальной картой в течение года. Внедрение электронных систем расчета между гражданином и го

Москва не дождалась УЭК и развивает соцкарты уровня, что Москве уже необходимо начать их комплексное тестирование на какой-то общей платформе». Социальную карту в ДИТ называют удобным полем для эксперимента и говорят, что сейчас в городе

Владельцы зарплатных и социальных карт «ПриватБанка» могут бесплатно снимать наличные в его зарубежных банкоматах «ПриватБанк» предоставил возможность бесплатного снятия наличных в своей сети банкоматов за рубежом для владельцев зарплатных, пенсионных, студенческих и социальных карт. Как сообщили в банке, теперь любой человек, который получает зарплату, пенсию или другие выплаты на карту «ПриватБанка», сможет без комиссии снять наличные в банкоматах Украины

Peak Systems модернизировала АПК «Регистр социальных карт» для «Сбербанка России» нка России» на эмиссию карт «Про100» провела модернизацию аппаратно-программного комплекса «Регистр социальных карт», на базе которого выпускаются социальные карты жителя Астраханской области.

Минкомсвязи: Электронный ключ для доступа к госуслугам должен работать на базе региональных решений ругие группы населения. В частности, ее получат школьники и студенты. В дальнейшем планируется, что социальная карта станет универсальным электронным удостоверением каждого жителя республики. В

«Башкирский регистр социальных карт» внедрил систему защиты персональных данных клиентов и комплексного проекта построения системы защиты персональных данных в компании «Башкирский регистр социальных карт». Работа «Башкирского регистра социальных карт» связана с обработкой б

Жители Тольятти получат доступ к госуслугам с помощью социальной карты по городу в доступных для граждан местах. Интернет-киосками смогут пользоваться не только владельцы социальных карт, но и все желающие граждане. Благодаря такому нововведению каждый тольяттинец

«Инпас» выступил интегратором проекта «Социальная карта жителя Астраханской области» жданам, имеющим право на получение социальных пособий. Компания «Инпас» в проекте Сбербанка России «Социальная карта жителя Астраханской области» выступила в качестве платежного интегратора, а

Управление информатизации заказывает изготовление социальных карт москвича Управление информатизации города Москвы объявило открытый конкурс № 11-0105777-08 на выполнение работ по изготовлению и персонализации социальных карт москвича. Стоимость работ составляет 74 347 000 руб. Последний день приема заявок и выдачи документации участникам размещения заказа – 19 августа. Рассмотрение конкурсных предло

В Нижегородской области внедряют унифицированную социальную карту Завершен первый этап проекта по созданию системы «Социальная карта жителя Нижегородской области». Компания «АйТи» выступила координатором предп

Социальная карта москвича: паспорт можно не носить Правительство Москвы договорилось с МВД и ГИБДД о том, чтобы социальная карта москвича стала удостоверением личности. Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужк

Социальная карта москвича станет удостоверением личности Правительство Москвы договорилось с МВД и ГИБДД о том, чтобы социальная карта москвича была удостоверением личности. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Юр

Лужков: социальная карта станет аналогом паспорта , в карете скорой помощи врач, благодаря этой карте, мог мгновенно получить информацию о пациенте. «Социальная карта москвича — вещь, насыщенная громадным количеством функций и возможностей, —

«АйТи» приняла участие в разработке ИИС «Социальная карта» а услуг населению на основе унифицированной социальной карты. В результате создан прототип системы «Социальная карта» и сформированы единые технические требования к отдельным компонентам ИТ-реш

2007: Социальная карта заменит все документы россиян возникла необходимость конструктивных перемен в самой системе социальной поддержки. В связи с этим социальная карта стала эффективным инструментом решения социальных проблем. Идея создания так

Социальные карты испытают на Твери ло ряд предложений по внедрению и популяризации среди населения ФЦП «Электронная Россия». Программа касается и социальной сферы. В этом году в рамках ФЦП прорабатывается вопрос о реализации внедрения социальных карт. В реализации этого проекта Тверская область станет пилотным регионом. По мнению заместителя директора департамента государственных программ, развития инфраструктуры и регулиров

"Соцкарта москвича": транспортники выбираются из пропасти общегородской интегрированной автоматизированной системой учета с использованием пластиковых карт («Социальная карта москвича»). О некоторых итогах реализации проекта в рамках форума рассказал

"АйТи": межрегиональное взаимодействие электронных соцкарт диной нормативной, проектной и технологической базы для поэтапного построения национальной системы «Социальная карта». В ходе реализации проекта специалистами компании "АйТи" была проделана фун

В России создадут единое пространство "Социальных карт" лнителя проекта разработки технологии межрегионального взаимодействия электронных социальных карт («Социальная карта»). Проект выполняется в рамках ФЦП «Электронная Россия» и предполагает созда

"Электронная Россия": Свердловская область в 2005 г. затратит на информатизацию органов госвласти более 15 млн руб. живающих в Невьянске (Свердловская область). Г-н Толстых сообщил, что пилотный проект по внедрению «Социальной карты жителя» предполагается реализовать в городе с достаточно небольшим население

За москвичами будет установлен тотальный контроль? #151; инструмент тотального учета и контроля Вчера, 27 февраля, прошел научно-практический семинар «Социальная карта москвича: состояние, проблемы, перспективы развития». Он был посвящен одноим