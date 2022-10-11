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Социальная карта Social card

Социальная карта - Social card


11.10.2022 Региональному порталу госуслуг исполняется 10 лет 1
05.08.2022 Сбербанк и Ленобласть продолжат сотрудничество по внедрению новейших технологий 1
15.07.2022 Федеральные льготники теперь могут оформлять билеты в мобильном приложении ЦППК на фирменные экспрессы с предоставлением мест 1
21.06.2022 Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья 1
17.06.2022 В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир» 3
18.05.2022 8 млн пользователей зарегистрировались на портале госуслуг Московской области 1
13.04.2022 Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов 1
12.04.2022 Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных 1
07.04.2022 С начала 2022 г. жители Подмосковья подали 1 млн онлайн-заявлений на регпортале 1
15.03.2022 Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 2
07.07.2021 На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировалось 7 млн пользователей 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 1
25.11.2020 Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 1
15.10.2020 Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах 1
13.10.2020 ИТ-компании: Сбор персональных данных по указу Собянина нарушает закон 1
17.08.2020 СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина 4
14.08.2020 Сбербанк заставил клиентов платить за SMS и Push-уведомления о переводах 1
04.08.2020 «Мегафон» предложил старшеклассникам и студентам скидку на связь 1
29.05.2020 Денис Прозоров, «Хост» -

Изоляция России крепчает и актуальность импортозамещения растет

 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
23.08.2019 «Программный продукт» по заказу дептранса Москвы разработает ПО для терминалов «ПУсК» 1
20.05.2019 Сбербанк упростил правила программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» 1
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков 1
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра 2
11.12.2018 ПФР и Х5 разработают цифровую социальную карту для пенсионеров 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
08.11.2018 Билетная ИТ-система ЦППК признана лучшей по версии CNews 1
06.09.2018 Оформить социальную карту учащегося можно на портале mos.ru 3
30.05.2018 Дмитрий Чурсин - В России появилась билетная система нового поколения 3
09.04.2018 Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье» 2
28.02.2018 Суперпоставщик ИТ для Москвы разбогатеет еще на 750 миллионов 1
21.02.2018 Сервис «Чудо техники»: бесплатная ИТ-поддержка доступна по социальной карте москвича 2
26.01.2018 Московский транспорт остался без «умных» считывателей билетов за 120 миллионов 1
22.01.2018 ВТБ подключил социальную карту москвича к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир» 2
02.11.2017 Группа ВТБ выпустила 4,5 млн карт платежной системы «Мир» 1
06.10.2017 Мегар представила новые версии своего платежного и процессингового ПО 1
22.09.2017 Как работают контролеры в московских автобусах 1
06.04.2017 Крупнейшим ИТ-поставщиком Москвы стала малоизвестная частная компания 1

Публикаций - 229, упоминаний - 348

Социальная карта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 11
Microsoft Corporation 23395 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
Расчетные решения АО 18 3
Yandex - Яндекс 5551 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 3
ФОРС - Центр разработки 551 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 2
Lenovo Group 2151 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 2
STMicroelectronics 287 2
Red Hat 1224 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
Крок - Croc 1683 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Verysell - Верисел 317 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 9 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
Samsung Electronics 9667 1
Telegram Group 999 1
Artwell - Артвелл 15 1
М2М телематика 231 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
Vocord - Вокорд 153 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Intel Corporation 11624 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 49
Лента - Сеть розничной торговли 1665 5
Почта России ПАО 1973 5
РЖД - Российские железные дороги 1598 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Газпром ПАО 1144 3
Альфа-Банк 1579 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 46 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Мегаполис ТК 199 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Самолёт ГК 1649 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 27
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 9
Президент Российской Федерации 3492 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 3
Администрация Президента РФ 976 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 119 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 16
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 13
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 2
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 95 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 40
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 21
Linux OS 8153 8
Microsoft Windows 2000 12612 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 4
Google Android 12432 4
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 3
Oracle Java - язык программирования 2751 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 2
Microsoft SQL Server 1466 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Platform V 29 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Microsoft Office 3405 1
Microsoft Security Essentials - MSE 138 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 78 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Apple macOS 1693 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 121 1
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Путин Владимир 2696 9
Массух Илья 215 4
Евдокимов Игорь 11 2
Затонских Александр 3 2
Силкина Елена 11 2
Каклюгина Ирина 8 1
Малых Дмитрий 38 1
Мишустин Михаил 466 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 8
Россия - СФО - Новосибирск 3663 7
Россия - ПФО - Казань 2333 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 7
Азия - Азиатский регион 4633 5
Россия - СФО - Омская область 560 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Казахстан - Республика 4750 3
Земля - планета Солнечной системы 9676 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 3
Америка 2151 2
Япония 12847 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 263 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Россия - Сибирь 2004 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 209 1
Армения - Республика 1352 1
Китай - Тайвань 3659 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 17
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 7
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 4
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
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Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 71 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
Орехи - Nuts 46 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 5
CNews Инновация года - награда 69 2
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ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 43 1
CNews FORUM Кейсы 95 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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