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Социальная карта Social card

Социальная карта - Social card

СОБЫТИЯ

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12.04.2022 Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных

нию, размещенному на сайте мэра и правительства столицы, это позволит сократить сроки изготовления карт и даст возможность обрести независимость от производителей импортных микросхем. Отмечается, что социальные карты с отечественным чипом будут выпущены для всех граждан, кто подал заявление на их получение с 15 марта 2022 г. В пресс-службе Департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ)
17.08.2020 СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина

лочка» на базе платежной системы «Мир» станет электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона. Единая социальная карта значительно упростит процессы получения свердловчанами различных мер

11.12.2018 ПФР и Х5 разработают цифровую социальную карту для пенсионеров

газинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В 2019 году на базе мобильного приложения ПФР с использованием информационных систем Х5 планируется запуск пилотного проекта – цифровой социальной карты, содержащей информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. Считывание кода с экрана смартфона позволит определять право пенсион
06.09.2018 Оформить социальную карту учащегося можно на портале mos.ru

кже воспользоваться системой «Проход и питание». Помимо этого, с 1 сентября по 15 июня каждого года социальная карта учащегося дает право льготного проезда и на железнодорожном транспорте приго
09.04.2018 Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье»

действуют и при предъявлении социальной карты соответствующими категориями граждан. Напомним, ранее социальная карта уже стала заменять документ, удостоверяющий право на получение меры социальн
21.02.2018 Сервис «Чудо техники»: бесплатная ИТ-поддержка доступна по социальной карте москвича

всех видов социальной карты москвича (СКМ) — «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку для держателей социальных карт». Услуга позволяет оператору «Чуда техники» через специальное ПО дистанционно
22.01.2018 ВТБ подключил социальную карту москвича к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»

ный бизнес банка ВТБ выпустил более 4,5 млн карт на базе платежной системы «Мир», из них количество социальных карт москвича уже превысило 800 тысяч штук. Группа ВТБ стала участником кэшбэк-сер
30.03.2017 Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича

вернуть выпуск социальных карт москвича в привычной пластиковой форме. При этом одноименный проект «Социальная карта москвича» продолжит свое развитие в иных форм-факторах. Об этом на заседании
07.06.2016 Социальная карта москвича проведет в зоопарк бесплатно и без очереди

ждение культуры, которое будет предоставлять льготникам возможность входа на культурную площадку по социальной карте. Сервис позволит Московскому зоопарку регистрировать и анализировать в режим
31.03.2016 Столичные студенты будут подавать заявления на оформление социальной карты через портал госуслуг

дет отрицательным. Сверка с электронным реестром необходима для того, чтобы исключить использование социальных карт, например, для льготного проезда на общественном транспорте людьми, не имеющи
02.02.2016 На столичном портале открытых данных опубликован «белый» список вузов, гарантирующих право студентов на получение социальной карты

едена проверка данных о заявителе в Реестре студентов. На 31 декабря 2015 г. количество действующих социальных карт студентов составило более 650 000, из них в 2015 г. выпущено порядка 150 000

25.12.2015 ДИТ Москвы: На руках москвичей находится 5,4 млн социальных карт

ИТ Москвы, по состоянию на начало декабря 2015 г. в обращении находится в общей сложности 5 415 701 социальная карта.  К льготным категориям населения относятся 3,6 млн держателей карты, что со
25.12.2015 «Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича

d PayPass. Все это время мы наблюдаем постоянный рост активных пользователей. Это подтверждает, что социальная карта стала платежным средством, которое помогает легко совершать покупки, оплачив
22.12.2015 Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты

С начала 2016 г. мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать к оплате социальные карты Москвы и Московской области. «Мы в системе учитываем поездки по социальным картам. Мы их не эмитируем, а только принимаем их. И в нашей системе по социальным картам Москвы и Мо
27.10.2015 «Почта России» увеличит количество пунктов зачисления средств на социальную карту жителя Ивановской области

Список отделений «Почты России», осуществляющих зачисление средств на социальную карту жителя Ивановской области, будет расширен. Об этом заявил начальник Департам
07.03.2014 «Алиот» производит и персонализирует новую «Социальную карту москвича»

социальный регистр», «Банк Москвы» и международная платежная система MasterCard представили новую «Социальную карту москвича» (СКМ), выпуск которой уже начался. Первые 100 тыс. новых социальны
06.03.2014 УЭК может заменить социальные карты москвича

для универсальных электронных карт. Так, терминалы в транспорте и электронные регистратуры в медицинских учреждениях могут принимать и ту, и другую карту. На сегодняшний день функционал карт схож. И социальная карта москвича, и УЭК несут на себе идентификационную информацию о владельце, номер СНИЛС, полис ОМС, обе карты могут использоваться для получения социальных льгот и госуслуг, а такж
10.12.2013 Хакеры угнали данные с тысяч американских социальных карт

в свою очередь, готова предоставить всем пострадавшим бесплатные услуги по отслеживанию операций с социальной картой в течение года. Внедрение электронных систем расчета между гражданином и го
06.08.2013 Москва не дождалась УЭК и развивает соцкарты

уровня, что Москве уже необходимо начать их комплексное тестирование на какой-то общей платформе». Социальную карту в ДИТ называют удобным полем для эксперимента и говорят, что сейчас в городе
20.09.2012 Владельцы зарплатных и социальных карт «ПриватБанка» могут бесплатно снимать наличные в его зарубежных банкоматах

«ПриватБанк» предоставил возможность бесплатного снятия наличных в своей сети банкоматов за рубежом для владельцев зарплатных, пенсионных, студенческих и социальных карт. Как сообщили в банке, теперь любой человек, который получает зарплату, пенсию или другие выплаты на карту «ПриватБанка», сможет без комиссии снять наличные в банкоматах Украины
03.11.2010 Peak Systems модернизировала АПК «Регистр социальных карт» для «Сбербанка России»

нка России» на эмиссию карт «Про100» провела модернизацию аппаратно-программного комплекса «Регистр социальных карт», на базе которого выпускаются социальные карты жителя Астраханской области.

11.02.2010 Минкомсвязи: Электронный ключ для доступа к госуслугам должен работать на базе региональных решений

ругие группы населения. В частности, ее получат школьники и студенты. В дальнейшем планируется, что социальная карта станет универсальным электронным удостоверением каждого жителя республики. В
03.11.2009 «Башкирский регистр социальных карт» внедрил систему защиты персональных данных клиентов

и комплексного проекта построения системы защиты персональных данных в компании «Башкирский регистр социальных карт». Работа «Башкирского регистра социальных карт» связана с обработкой б
20.05.2009 Жители Тольятти получат доступ к госуслугам с помощью социальной карты

по городу в доступных для граждан местах. Интернет-киосками смогут пользоваться не только владельцы социальных карт, но и все желающие граждане. Благодаря такому нововведению каждый тольяттинец
10.04.2009 «Инпас» выступил интегратором проекта «Социальная карта жителя Астраханской области»

жданам, имеющим право на получение социальных пособий. Компания «Инпас» в проекте Сбербанка России «Социальная карта жителя Астраханской области» выступила в качестве платежного интегратора, а

21.07.2008 Управление информатизации заказывает изготовление социальных карт москвича

Управление информатизации города Москвы объявило открытый конкурс № 11-0105777-08 на выполнение работ по изготовлению и персонализации социальных карт москвича. Стоимость работ составляет 74 347 000 руб. Последний день приема заявок и выдачи документации участникам размещения заказа – 19 августа. Рассмотрение конкурсных предло
20.11.2007 В Нижегородской области внедряют унифицированную социальную карту

Завершен первый этап проекта по созданию системы «Социальная карта жителя Нижегородской области». Компания «АйТи» выступила координатором предп
13.09.2007 Социальная карта москвича: паспорт можно не носить

Правительство Москвы договорилось с МВД и ГИБДД о том, чтобы социальная карта москвича стала удостоверением личности. Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужк
12.09.2007 Социальная карта москвича станет удостоверением личности

Правительство Москвы договорилось с МВД и ГИБДД о том, чтобы социальная карта москвича была удостоверением личности. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Юр
25.07.2007 Лужков: социальная карта станет аналогом паспорта

, в карете скорой помощи врач, благодаря этой карте, мог мгновенно получить информацию о пациенте. «Социальная карта москвича — вещь, насыщенная громадным количеством функций и возможностей, —

10.01.2007 «АйТи» приняла участие в разработке ИИС «Социальная карта»

а услуг населению на основе унифицированной социальной карты. В результате создан прототип системы «Социальная карта» и сформированы единые технические требования к отдельным компонентам ИТ-реш
04.12.2006 2007: Социальная карта заменит все документы россиян

 возникла необходимость конструктивных перемен в самой системе социальной поддержки. В связи с этим социальная карта стала эффективным инструментом решения социальных проблем. Идея создания так
04.12.2006 Социальные карты испытают на Твери

ло ряд предложений по внедрению и популяризации среди населения ФЦП «Электронная Россия». Программа касается и социальной сферы. В этом году в рамках ФЦП прорабатывается вопрос о реализации внедрения социальных карт. В реализации этого проекта Тверская область станет пилотным регионом. По мнению заместителя директора департамента государственных программ, развития инфраструктуры и регулиров
27.09.2006 "Соцкарта москвича": транспортники выбираются из пропасти

общегородской интегрированной автоматизированной системой учета с использованием пластиковых карт («Социальная карта москвича»). О некоторых итогах реализации проекта в рамках форума рассказал

16.02.2006 "АйТи": межрегиональное взаимодействие электронных соцкарт

диной нормативной, проектной и технологической базы для поэтапного построения национальной системы «Социальная карта». В ходе реализации проекта специалистами компании "АйТи" была проделана фун
26.09.2005 В России создадут единое пространство "Социальных карт"

лнителя проекта разработки технологии межрегионального взаимодействия электронных социальных карт («Социальная карта»). Проект выполняется в рамках ФЦП «Электронная Россия» и предполагает созда
15.12.2004 "Электронная Россия": Свердловская область в 2005 г. затратит на информатизацию органов госвласти более 15 млн руб.

живающих в Невьянске (Свердловская область). Г-н Толстых сообщил, что пилотный проект по внедрению «Социальной карты жителя» предполагается реализовать в городе с достаточно небольшим население
28.02.2003 За москвичами будет установлен тотальный контроль?

#151; инструмент тотального учета и контроля Вчера, 27 февраля, прошел научно-практический семинар «Социальная карта москвича: состояние, проблемы, перспективы развития». Он был посвящен одноим
20.02.2003 На "Электронную Москву" потратят 2% городского бюджета

строения системы. Одной из самых обсуждаемых тем пресс-конференции стала реализация проекта "Единой социальной карты москвича». И одним из основных вопросов аудитории РБК был вопрос о гарантиях

Публикаций - 252, упоминаний - 381

Социальная карта и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 14
АйТи 1519 14
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 12
Ростелеком 10948 11
Oracle Corporation 7074 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
ЦФТ - Золотая Корона 362 8
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 8
МегаФон 10742 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
9594 7
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Cisco Systems 5372 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 5
SAP SE 5601 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Крок - Croc 1964 4
Directum - Директум 1268 4
Компьюлинк ГК - Compulink 456 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Системы документооборота 522 3
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Intel Corporation 12811 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
Telegram Group 2940 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 39
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
Visa International 1993 10
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 9
Почта России ПАО 2370 8
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Ак Барс Банк 283 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
ВТБ - Почта Банк 514 3
Связной ГК 1401 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
Евросеть 1421 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 3
Мострансавто 69 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 2
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 9 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 42
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
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FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 22
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 19
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 17
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 16
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 16
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 15
Электронный документ - Electronic document 1579 15
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 58
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 69 12
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 11
Linux OS 11533 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 10
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 7
Google Android 15243 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 6
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 6
ЕМИАС Электронный рецепт 90 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Apple iPhone 6 4861 5
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 5
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 5
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 4
Apple iOS 8583 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Правительство Московской области - АИС обеспечения соцзащиты и соцобслуживания населения Подмосковья - Единая автоматизированная информационная система обеспечения социальной защиты и социального обслуживания населения Московской области 6 3
Медведев Дмитрий 1665 16
Попов Алексей 339 15
Куртяник Надежда 441 12
Путин Владимир 3454 11
Собянин Сергей 538 10
Ермолаев Артем 379 10
Рейман Леонид 1065 8
Шадаев Максут 1210 8
Лужков Юрий 113 8
Арсентьев Андрей 79 6
Щеголев Игорь 699 5
Матюхин Владимир 61 5
Михайлов Алексей 115 5
Орловский Виктор 408 4
Никифоров Николай 1138 4
Симаков Олег 113 4
Массух Илья 239 4
Рудычева Наталья 95 4
Валяева Елизавета 72 4
Шалманов Сергей 202 4
Оглоблина Марина 4 3
Монастырская Наталья 3 3
Жданов Владимир 6 3
Греф Герман 485 3
Катамадзе Анна 133 3
Чурсин Дмитрий 87 3
Тигунов Олег 7 3
Ухлинов Леонид 61 3
Красников Геннадий 73 3
Гришин Александр 31 3
Ивакин Роман 57 3
Каклюгина Ирина 18 3
Колмогоров Антон 21 3
Дрожжинов Владимир 30 3
Коробова Анна 25 3
Романов Олег 5 3
Темнов Дмитрий 7 2
Кругликов Артем 4 2
Чудинов Дмитрий 103 2
Кузякина Анна 28 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 162
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 142
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 18
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
Европа 24964 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 13
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 10
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 7
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - ПФО - Самарская область 1577 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 6
Россия - ПФО - Пензенская область 637 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 5
Украина 7928 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 5
Россия - СФО - Омская область 789 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 151
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 109
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 92
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 75
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 71
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 58
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 55
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 38
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 34
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 22
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 21
Паспорт - Паспортные данные 2848 21
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 19
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 16
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 12
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 10
Льготы - Льготный проезд 16 9
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
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Forrester Research 834 1
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МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 2
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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
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Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
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CNews FORUM Кейсы 313 4
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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