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МИнБанк МИБ Московский Индустриальный Банк
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 146 дел, на cумму 162 056 940 987 ₽*
СОБЫТИЯ
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|09.06.2022
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R-Vision и МГЛУ имени Мориса Тореза объявили о сотрудничестве
Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и кафедра Международной информационной безопасности Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза (МИБ МГЛУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Основными направлениями совместной работы станут организация академических и научных мероприятий, с целью создания благоприятной образовательной
|08.12.2020
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Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов
aycontrol, разработанная компанией Safetech, успешно внедрена в мобильный банк для юридических лиц «Минбанк бизнес-онлайн». Корпоративные клиенты банка получили возможность удобного и безопасно
|10.07.2020
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МИнБанк предлагает корпоративным клиентам новые сервисы в системе ДБО
«Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») реализовал в системе ДБО «МИнБанк Бизнес-онлайн» новые возможности для корпо
|06.04.2020
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«Неофлекс» автоматизировал процессы управления активами и пассивами в МИБ
«Неофлекс» совместно с Международным инвестиционным банком (МИБ) объявили о завершении проекта по автоматизации процесса управления активами и пассивами (ALM), а также финансовыми рисками на основе стандарта Basel. Проект выполнен с использованием систе
|03.07.2019
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МИБ реализовал комплексный проект по МСФО 9 вместе с «Диасофт»
«Диасофт» объявил о завершении проекта по переходу на новый стандарт финансовой отчетности – МСФО (IFRS) 9 в Международном инвестиционном банке (МИБ). В банке установлена полная линейка инструментов для учета и отчетности от «Диасофт» – система FLEXTERA и решение FLEXTERA BI в части подготовки отчетности по МСФО и управленческой отчетно
|16.12.2016
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ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для «Московского Индустриального Банка» в Воронеже
величила скорость широкополосного доступа в интернет (ШПД) для «Московского Индустриального Банка» (МИБ) в Воронеже. Об этом CNews сообщили в «Транстелекоме». В рамках договора макрорегиональны
|11.10.2016
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«Транстелеком» обеспечил связью офис МИНБ в Воронежской области
. - Только за текущий год к нашим услугам подключилось 7 банков, и мы рады, что в их числе теперь и Московский Индустриальный банк в Лисках».Подразделения МИНБ в Воронеже и Россоши с 2011 г. по
|09.09.2016
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«Московский индустриальный банк» оптимизирует управление АХД с помощью «АйТи Капитала»
ания «АйТи Капитал» выполнила проект по автоматизации процессов внутрихозяйственного учета в банке «Московский индустриальный банк» (МИнБ). Об этом CNews сообщили в «АйТи Капитале». В 2015 г. и
|21.03.2016
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«Московский Индустриальный Банк», MasterCard и CardsMobile представили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона
ствующему счету выпускается дополнительная мобильная карта бесконтактной оплаты MasterCard. Теперь «Московский Индустриальный Банк» выпускает такие карты в приложении для NFC-платежей «Кошелёк»
|14.08.2014
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«Московский Индустриальный Банк» присоединился к системе денежных переводов «Юнистрим»
К системе «Юнистрим» присоединился «Московский Индустриальный Банк». Как результат, сеть обслуживания «Юнистрим» увеличится более чем на 270 офисов в 29 субъектах России. Об этом CNews сообщили в международной платежной системе д
|06.12.2013
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«Московский Индустриальный банк» защитил корпоративные данные с помощью BioLink IDenium
Компания BioLink Solutions сообщила о том, что «Московский Индустриальный банк» выбрал биометрическую систему BioLink IDenium для защиты корп
|04.12.2013
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Московский Индустриальный банк построил эшелонированную защиту от вирусных атак
Заказчик Московский Индустриальный банк создан в 1990 г. на базе Московского городского управления Про
|08.08.2013
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«Московский Индустриальный банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта»
«Московский Индустриальный банк» (МИнБ) успешно завершил проведение межбанковских испытаний по
|07.06.2013
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«Алиот» изготовил кампусные карты MasterCard PayPass для «Московского индустриального банка»
Компания «Алиот» в начале июня 2013 г. изготовила дуальные карты MasterCard PayPass для «Московского индустриального банка». Карты выпущены в рамках кампусного проекта, который органично дополняет продуктовую линейку пластиковых карт банка, сообщили CNews в компании. Выбор банком к
|22.05.2013
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«Лаборатория Касперского» обеспечила безопасность корпоративной сети и информационных ресурсов МИнБ
ставке комплекса решений для обеспечения безопасности корпоративной сети и информационных ресурсов «Московского Индустриального банка» (МИнБ). Рабочие станции и серверы широкой филиальной сети
|26.07.2012
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«Энвижн Груп» построила центр управления ИБ в «Московском индустриальном банке»
Компания «Энвижн Груп» завершила создание центра управления информационной безопасностью (Security Operation Center, SOC) для корпоративной сети «Московского индустриального банка». По итогам проекта заказчик получил возможность оценивать состояние информационной безопасности в режиме реального времени, быстро реагировать на инциденты ИБ
|26.06.2012
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«Энвижн Груп» подтвердила соответствие «Московского индустриального банка» требованиям PCI DSS
держка системы управления уязвимостями и защита данных держателей карт. Как показало тестирование, «Московский индустриальный банк» отвечает всем требованиям международных платежных систем по о
|28.05.2012
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«Информзащита» провела аудит ИБ в «Московском Индустриальном Банке»
ми компании «Информзащита», показал, что итоговый уровень соответствия информационной безопасности «Московского Индустриального Банка» стандарту СТО БР ИББС-1.0 равен четвертому — этот уровень
|16.12.2011
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Управление архивом: опыт инвестиционной компании
Основными сферами деятельности компании "МИБ-Инвестиции" являются организация и проведение вексельных программ, операции на рынке долг
|15.12.2011
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Клиенты МИнБ теперь могут совершать мгновенные переводы средств на карты Visa
«Московский Индустриальный банк» (МИнБ) сообщил об успешном прохождении сертификации по осущес
|08.12.2011
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МИнБ установит первые платежные терминалы с поддержкой бесконтактной технологии PayPass
«Московский Индустриальный банк» (МИнБ) сообщил о завершении сертификации по приему бесконтакт
|07.12.2011
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«МИБ-Инвестиции» переводят архив в электронный вид с помощью технологий ЭОС и ABBYY
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в инвестиционной компании «МИБ-Инвестиции» продолжается проект по организации электронного хранилища документов на основе комплексного решения «Хранение и оцифровка». «МИБ-Инвестиции» специализируется на предостав
|13.12.2010
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«Московский Индустриальный Банк» оптимизировал управление лицензиями на ПО с помощью Microsoft
«Московский Индустриальный Банк» (МИнБ), стремясь повысить эффективность управления лицензиями
|30.11.2010
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«Московский индустриальный банк» автоматизирует управление ИТ-процессами с помощью Naumen
ервого этапа проекта по автоматизации управления ИТ-процессами в «Московском индустриальном банке» (МИнБ). В ходе работ внедрены процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание, а т
|28.10.2010
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«Московский индустриальный банк» организовал взаимодействие ПТК «Интернет-банк» с «1C:Предприятием 8»
«Московский индустриальный банк» (МИнБ) и фирма «1С» реализовали сервисы для взаимодействия пр
|04.09.2008
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«Московский Индустриальный Банк» прошел аудит ИС по стандарту PCI DSS
естве аудитора, имеет необходимый для проведения таких работ статус «Qualified Security Assessor». «Московский Индустриальный Банк» является членом двух международных платежных систем – MasterC
|04.04.2005
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Филиал МИБ внедрит "ЦФТ-Ритейл банк"
Филиал «Межрегионального инвестиционного банка» (МИБ) в Комсомольске-на-Амуре подписал договор о приобретении системы «ЦФТ-Ритейл банк» на базе Oracle. На новой технологической платформе дальневосточный филиал банка МИБ будет развивать
|27.12.2000
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Faktura.ru и Московский Индустриальный Банк подписали соглашение о сотрудничестве
Система оптовой торговли через интернет Faktura.ru и Московский Индустриальный Банк подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения с Faktura.ru Московский Индустриальный Банк становится расчетным банком Системы, и будет обеспеч
МИнБанк и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
|Попов Алексей 339 13
|Матрёшин Алексей 7 7
|Земков Сергей 159 2
|Белов Александр 76 2
|Федулов Кирилл 54 2
|Легезо Денис 40 2
|Соболев Дмитрий 11 2
|Щепинов Вадим 8 2
|Святик Владислав 8 2
|Самохин Алексей 3 2
|Орловский Виктор 408 2
|Евраев Михаил 266 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Верестникова Дарья 43 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Катамадзе Анна 133 1
|Козлов Александр 71 1
|Финк Дмитрий 20 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Гостев Дмитрий 23 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Авербах Владимир 127 1
|Горыня Кирилл 25 1
|Яклаков Денис 11 1
|Тихонов Александр 69 1
|Комлев Владимир 35 1
|Антонов Александр 77 1
|Колесников Алексей 26 1
|Чирков Андрей 6 1
|Макаревич Николай 13 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Рудь Антон 1 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Бочаров Дмитрий 3 1
|Ковальчук Юрий 36 1
|Груздев Сергей 48 1
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