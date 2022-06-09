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МИнБанк МИБ Московский Индустриальный Банк

МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 146 дел, на cумму 162 056 940 987 ₽*

Судебные дела (146) на сумму 162 056 940 987 ₽*
в качестве истца (117) на сумму 33 794 970 810 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.06.2022 R-Vision и МГЛУ имени Мориса Тореза объявили о сотрудничестве

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и кафедра Международной информационной безопасности Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза (МИБ МГЛУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Основными направлениями совместной работы станут организация академических и научных мероприятий, с целью создания благоприятной образовательной
08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов

aycontrol, разработанная компанией Safetech, успешно внедрена в мобильный банк для юридических лиц «Минбанк бизнес-онлайн». Корпоративные клиенты банка получили возможность удобного и безопасно
10.07.2020 МИнБанк предлагает корпоративным клиентам новые сервисы в системе ДБО

«Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») реализовал в системе ДБО «МИнБанк Бизнес-онлайн» новые возможности для корпо
06.04.2020 «Неофлекс» автоматизировал процессы управления активами и пассивами в МИБ

«Неофлекс» совместно с Международным инвестиционным банком (МИБ) объявили о завершении проекта по автоматизации процесса управления активами и пассивами (ALM), а также финансовыми рисками на основе стандарта Basel. Проект выполнен с использованием систе
03.07.2019 МИБ реализовал комплексный проект по МСФО 9 вместе с «Диасофт»

«Диасофт» объявил о завершении проекта по переходу на новый стандарт финансовой отчетности – МСФО (IFRS) 9 в Международном инвестиционном банке (МИБ). В банке установлена полная линейка инструментов для учета и отчетности от «Диасофт» – система FLEXTERA и решение FLEXTERA BI в части подготовки отчетности по МСФО и управленческой отчетно
16.12.2016 ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для «Московского Индустриального Банка» в Воронеже

величила скорость широкополосного доступа в интернет (ШПД) для «Московского Индустриального Банка» (МИБ) в Воронеже. Об этом CNews сообщили в «Транстелекоме». В рамках договора макрорегиональны
11.10.2016 «Транстелеком» обеспечил связью офис МИНБ в Воронежской области

. - Только за текущий год к нашим услугам подключилось 7 банков, и мы рады, что в их числе теперь и Московский Индустриальный банк в Лисках».Подразделения МИНБ в Воронеже и Россоши с 2011 г. по
09.09.2016 «Московский индустриальный банк» оптимизирует управление АХД с помощью «АйТи Капитала»

ания «АйТи Капитал» выполнила проект по автоматизации процессов внутрихозяйственного учета в банке «Московский индустриальный банк» (МИнБ). Об этом CNews сообщили в «АйТи Капитале». В 2015 г. и
21.03.2016 «Московский Индустриальный Банк», MasterCard и CardsMobile представили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

ствующему счету выпускается дополнительная мобильная карта бесконтактной оплаты MasterCard. Теперь «Московский Индустриальный Банк» выпускает такие карты в приложении для NFC-платежей «Кошелёк»
14.08.2014 «Московский Индустриальный Банк» присоединился к системе денежных переводов «Юнистрим»

К системе «Юнистрим» присоединился «Московский Индустриальный Банк». Как результат, сеть обслуживания «Юнистрим» увеличится более чем на 270 офисов в 29 субъектах России. Об этом CNews сообщили в международной платежной системе д
06.12.2013 «Московский Индустриальный банк» защитил корпоративные данные с помощью BioLink IDenium

Компания BioLink Solutions сообщила о том, что «Московский Индустриальный банк» выбрал биометрическую систему BioLink IDenium для защиты корп
04.12.2013 Московский Индустриальный банк построил эшелонированную защиту от вирусных атак

Заказчик Московский Индустриальный банк создан в 1990 г. на базе Московского городского управления Про
08.08.2013 «Московский Индустриальный банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта»

«Московский Индустриальный банк» (МИнБ) успешно завершил проведение межбанковских испытаний по
07.06.2013 «Алиот» изготовил кампусные карты MasterCard PayPass для «Московского индустриального банка»

Компания «Алиот» в начале июня 2013 г. изготовила дуальные карты MasterCard PayPass для «Московского индустриального банка». Карты выпущены в рамках кампусного проекта, который органично дополняет продуктовую линейку пластиковых карт банка, сообщили CNews в компании. Выбор банком к
22.05.2013 «Лаборатория Касперского» обеспечила безопасность корпоративной сети и информационных ресурсов МИнБ

ставке комплекса решений для обеспечения безопасности корпоративной сети и информационных ресурсов «Московского Индустриального банка» (МИнБ). Рабочие станции и серверы широкой филиальной сети

26.07.2012 «Энвижн Груп» построила центр управления ИБ в «Московском индустриальном банке»

Компания «Энвижн Груп» завершила создание центра управления информационной безопасностью (Security Operation Center, SOC) для корпоративной сети «Московского индустриального банка». По итогам проекта заказчик получил возможность оценивать состояние информационной безопасности в режиме реального времени, быстро реагировать на инциденты ИБ
26.06.2012 «Энвижн Груп» подтвердила соответствие «Московского индустриального банка» требованиям PCI DSS

держка системы управления уязвимостями и защита данных держателей карт. Как показало тестирование, «Московский индустриальный банк» отвечает всем требованиям международных платежных систем по о
28.05.2012 «Информзащита» провела аудит ИБ в «Московском Индустриальном Банке»

ми компании «Информзащита», показал, что итоговый уровень соответствия информационной безопасности «Московского Индустриального Банка» стандарту СТО БР ИББС-1.0 равен четвертому — этот уровень

16.12.2011 Управление архивом: опыт инвестиционной компании

Основными сферами деятельности компании "МИБ-Инвестиции" являются организация и проведение вексельных программ, операции на рынке долг
15.12.2011 Клиенты МИнБ теперь могут совершать мгновенные переводы средств на карты Visa

«Московский Индустриальный банк» (МИнБ) сообщил об успешном прохождении сертификации по осущес
08.12.2011 МИнБ установит первые платежные терминалы с поддержкой бесконтактной технологии PayPass

«Московский Индустриальный банк» (МИнБ) сообщил о завершении сертификации по приему бесконтакт
07.12.2011 «МИБ-Инвестиции» переводят архив в электронный вид с помощью технологий ЭОС и ABBYY

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в инвестиционной компании «МИБ-Инвестиции» продолжается проект по организации электронного хранилища документов на основе комплексного решения «Хранение и оцифровка». «МИБ-Инвестиции» специализируется на предостав
13.12.2010 «Московский Индустриальный Банк» оптимизировал управление лицензиями на ПО с помощью Microsoft

«Московский Индустриальный Банк» (МИнБ), стремясь повысить эффективность управления лицензиями
30.11.2010 «Московский индустриальный банк» автоматизирует управление ИТ-процессами с помощью Naumen

ервого этапа проекта по автоматизации управления ИТ-процессами в «Московском индустриальном банке» (МИнБ). В ходе работ внедрены процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание, а т
28.10.2010 «Московский индустриальный банк» организовал взаимодействие ПТК «Интернет-банк» с «1C:Предприятием 8»

«Московский индустриальный банк» (МИнБ) и фирма «1С» реализовали сервисы для взаимодействия пр
04.09.2008 «Московский Индустриальный Банк» прошел аудит ИС по стандарту PCI DSS

естве аудитора, имеет необходимый для проведения таких работ статус «Qualified Security Assessor». «Московский Индустриальный Банк» является членом двух международных платежных систем – MasterC
04.04.2005 Филиал МИБ внедрит "ЦФТ-Ритейл банк"

Филиал «Межрегионального инвестиционного банка» (МИБ) в Комсомольске-на-Амуре подписал договор о приобретении системы «ЦФТ-Ритейл банк» на базе Oracle. На новой технологической платформе дальневосточный филиал банка МИБ будет развивать
27.12.2000 Faktura.ru и Московский Индустриальный Банк подписали соглашение о сотрудничестве

Система оптовой торговли через интернет Faktura.ru и Московский Индустриальный Банк подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения с Faktura.ru Московский Индустриальный Банк становится расчетным банком Системы, и будет обеспеч

Публикаций - 90, упоминаний - 140

МИнБанк и организации, системы, технологии, персоны:

МИБ - Международный инвестиционный банк 14 6
Ростелеком 10948 6
ЦФТ - Золотая Корона 362 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 3
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 3
МегаФон 10742 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
АйТи 1519 3
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 2
Google LLC 12690 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
ITG - Алиот - Alioth 42 2
Samsung Electronics 11065 2
Microsoft Corporation 25775 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Информзащита 941 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
БАРС Груп 579 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Naumen - Наумен 752 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 22
Ак Барс Банк 283 20
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 14
Visa International 1993 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 14
Центр-инвест КБ 65 11
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 11
Альфа-Банк 1979 9
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 8
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 8
ВТБ - ВТБ24 671 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
Северный кредит КБ 5 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Русский стандарт Банк 509 4
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 3
Инкомбанк 8 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
ИнвестКапиталБанк 26 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 2
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 13 2
Связной Банк 113 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 22 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 18
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 15
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Microsoft Windows 2000 8678 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 5
Google Android 15244 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
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MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 3
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