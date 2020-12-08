Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МИнБанк
МИБ
Московский Индустриальный Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 67
МИнБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Попов Алексей 319 10
|Белов Александр 69 2
|Керценбаум Кирилл 20 1
|Макаревич Николай 8 1
|Спаринапти Антон 15 1
|Рудь Антон 1 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Бочаров Дмитрий 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Малышева Наталия 2 1
|Миндукшева Елена 1 1
|Стрельников Артём 1 1
|Морошкин Александр 106 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Легезо Денис 32 1
|Павлов Николай 9 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Китляр Владимир 19 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Лосев Сергей 43 1
|Сафронов Роман 33 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Финк Дмитрий 14 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Албычев Александр 74 1
|Евраев Михаил 222 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Верестникова Дарья 13 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Чирков Андрей 5 1
|Меджитов Тимур 56 1
|Гостев Дмитрий 20 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Авербах Владимир 121 1
|Горыня Кирилл 20 1
|Яклаков Денис 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767802, в очереди разбора - 671487.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767802, в очереди разбора - 671487.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru