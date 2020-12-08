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МИнБанк
МИБ
Московский Индустриальный Банк


08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов 2
10.07.2020 МИнБанк предлагает корпоративным клиентам новые сервисы в системе ДБО 3
06.04.2020 «Неофлекс» автоматизировал процессы управления активами и пассивами в МИБ 1
23.03.2020 Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков 1
03.07.2019 МИБ реализовал комплексный проект по МСФО 9 вместе с «Диасофт» 6
10.09.2018 Navicon и IBM расскажут об «умной» цифровизации бизнеса 1
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок 1
16.12.2016 ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для «Московского Индустриального Банка» в Воронеже 2
11.10.2016 «Транстелеком» обеспечил связью офис МИНБ в Воронежской области 1
09.09.2016 «Московский индустриальный банк» оптимизирует управление АХД с помощью «АйТи Капитала» 1
21.03.2016 «Московский Индустриальный Банк», MasterCard и CardsMobile представили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона 3
15.12.2015 Начался выпуск банковских карт «Мир» с «чисто российским платежным приложением» 1
31.10.2014 Бум мобильных приложений прошел 1
04.09.2014 «СМП банк» присоединился к российской платежной системе ПРО100 1
04.09.2014 Карты банка «Россия» начинают обслуживаться в российской платежной системе ПРО100 1
02.09.2014 Российская платежная система ПРО100 выступит официальным спонсором XII Международного банковского форума «Банки России–XXI век» 1
14.08.2014 «Московский Индустриальный Банк» присоединился к системе денежных переводов «Юнистрим» 1
11.08.2014 У ПРО100 появились представительства в социальных сетях 1
27.06.2014 Число карт на базе ПРО100 превысило 800 000 1
20.05.2014 Крым будет строить карточную платежную систему на базе ПРО100 1
15.04.2014 УЭК приобретает новые функции 1
01.04.2014 Алексей Попов: На базе ПРО100 возможен самый быстрый и недорогой старт национальной платежной системы 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
25.03.2014 УЭК бросила вызов Visa и Mastercard 1
21.03.2014 УЭК: Банкам нужно задуматься об альтернативе Visa и Mastercard 1
06.12.2013 «Московский Индустриальный банк» защитил корпоративные данные с помощью BioLink IDenium 1
04.12.2013 Московский Индустриальный банк построил эшелонированную защиту от вирусных атак 4
22.08.2013 Аналитики оценили эффективность мобильных банков 1
08.08.2013 «Московский Индустриальный банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта» 1
19.06.2013 На сегодняшний день жители 8 городов могут стать обладателями банковских карт «Электронное правительство» 1
15.05.2013 Чего ждать банкам от УЭК 1
19.04.2013 «Международный Инвестиционный Банк» подключил сервис денежных переводов системы «Лидер» 2
12.04.2013 Аркадий Петров: Инфраструктура использования УЭК уже создана 1
27.03.2013 Глава УЭК рассказал, зачем универсальная карта нужна банкам 1
16.01.2013 Алексей Попов: Как получить УЭК и что с ней можно сделать? 1
04.01.2013 Как стать одним из первых обладателей УЭК 1
01.08.2012 Мобильный банкинг: все только начинается 1
30.07.2012 Обзор Explay RS5: навигатор и регистратор в одном флаконе 1
26.06.2012 «Энвижн Груп» подтвердила соответствие «Московского индустриального банка» требованиям PCI DSS 1
27.03.2012 Naumen Service Desk обеспечивает поддержку ИТ-сервисов «Росгосстрах Банка» 1

Публикаций - 51, упоминаний - 67

МИнБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
МИБ - Международный инвестиционный банк 7 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Микрон - Micron 365 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Facebook 3767 2
Google LLC 7168 1
Microsoft Corporation 11143 1
Золотая Корона 280 1
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 15 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
РТИ Микроэлектроника 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
OpenWay 43 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
Compass Plus 39 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Twitter 2204 1
Diasoft - Диасофт 354 1
SEC Consult Services 931 1
Navicon - Навикон 198 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
SafeTech - СэйфТек 44 1
Samsung Electronics 5714 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Directum - Директум 646 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
АйТи 752 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
УЭК - Универсальная электронная карта 512 14
Ак Барс Банк 174 14
Уралсиб Банк 390 14
Открытие ФК 538 12
ВТБ Банк Москвы 372 8
Visa International 1346 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Банк Россия 56 6
Банк Санкт-Петербург 120 5
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Альфа-Банк 1127 3
СМП банк - Северный морской путь 71 3
ВТБ24 583 3
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Центр-инвест КБ 29 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Русский стандарт Банк 302 2
Росгосстрах 182 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Почта России ПАО 1577 2
Связь-банк 79 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
РосЕвроБанк 38 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Согласие СК 44 1
Юнистрим - Unistream 167 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
Челябинвестбанк 16 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
КУБ АО - Кредит Урал Банк 4 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Союз Банк 18 1
МДМ Банк 150 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Безопасный город 347 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 97 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Смартизация 178 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 12
Google Android 10751 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Kaspersky Enterprise Space Security 42 2
Apple iOS 5742 2
Java - Язык программирования 1179 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Samsung Galaxy Gear 102 1
Diasoft Flextera 45 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Finastra Fusion Risk 8 1
Альфа-Мобайл 63 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
НСПК ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 7 1
Apple macOS 930 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Анкор Staffjet 2 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Diasoft Flextera BI 12 1
MasterCard Maestro 112 1
SafeTech - PayControl 23 1
Samsung Pay 238 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Samsung Galaxy Note 558 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Попов Алексей 319 10
Белов Александр 69 2
Керценбаум Кирилл 20 1
Макаревич Николай 8 1
Спаринапти Антон 15 1
Рудь Антон 1 1
Разумовский Дмитрий 70 1
Бочаров Дмитрий 1 1
Ковальчук Юрий 30 1
Малышева Наталия 2 1
Миндукшева Елена 1 1
Стрельников Артём 1 1
Морошкин Александр 106 1
Пальчун Кирилл 47 1
Легезо Денис 32 1
Павлов Николай 9 1
Чучелов Андрей 44 1
Деянышев Вадим 19 1
Китляр Владимир 19 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Лосев Сергей 43 1
Сафронов Роман 33 1
Залманов Дмитрий 22 1
Финк Дмитрий 14 1
Лысенко Эдуард 209 1
Кирсанова Светлана 54 1
Арсентьев Андрей 54 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Албычев Александр 74 1
Евраев Михаил 222 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Верестникова Дарья 13 1
Никуличев Андрей 43 1
Чирков Андрей 5 1
Меджитов Тимур 56 1
Гостев Дмитрий 20 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Авербах Владимир 121 1
Горыня Кирилл 20 1
Яклаков Денис 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - Республика Крым 626 5
Россия - Тульская область 754 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Россия - Омская область 385 3
Россия - Воронеж 693 2
Россия - Россошь 34 2
Россия - Тюменская область 586 2
Россия - Липецкая область 293 2
Россия - Красноярский край 668 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - Амурская область 321 2
Россия - Воронежская область 400 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 2
Россия - Вологодская область 317 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - Республика Коми 418 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - Пенза 256 1
Северный Кавказ 138 1
Япония 2808 1
Восточная Европа 1688 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Украина 3389 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 2
МПС - Международные платежные системы 24 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Мошенничество 53 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Navicon DataTalks 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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