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Вьетнам Социалистическая Республика Вьетнам СРВ

Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ

СОБЫТИЯ


24.06.2026 VAS Experts усиливает позиции во Вьетнаме

ы по ключевым направлениям с акцентом на практическую реализацию договоренностей. «Мы рассматриваем Вьетнам как один из наиболее динамичных рынков региона, где уже выстроены первые партнерства

27.05.2026 Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме

увствовали себя как дома в любой точке земного шара. Запуск VoLTE в сетях T-Mobile (США) и Viettel (Вьетнам) — это очередной значимый шаг, который существенно упрощает жизнь наших абонентов и п
26.05.2026 «Аэромакс» и вьетнамская NST Group договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем

енко. Церемония подписания прошла в Москве в присутствии члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, министра общественной безопасности СРВ генерала Лыонг Там Куанга. NST Group со штаб
27.04.2026 VAS Experts расширяет партнерскую сеть во Вьетнаме

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts заключил соглашение о партнерстве с системными интеграторами SaoBacDau Technologies Group из Вьетнама. Сотрудничество направлено на развитие проектов для местных телеком-операторов и корпоративных заказчиков, а также на расширение присутствия решений VAS Experts в регионе Юго-Восточной
06.04.2026 МТС запустила переводы в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку, Бангладеш с выдачей наличных для физлиц

ристические страны. Теперь получить деньги сразу в местной валюте можно во всех регионах Индонезии, Вьетнама, Шри-Ланки и Бангладеш. Такие переводы удобны для тех, у кого нет карт или счетов в

27.01.2026 МТС запустила оплату по QR во Вьетнаме из приложения «Мой МТС»

я «Мой МТС» возможность оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS). С помощью VietQR во Вьетнаме можно расплатиться везде: от крупных торговых

15.01.2026 Google бежит из Китая. Во Вьетнаме налажен выпуск смартфонов Pixel с нуля – от идеи до готового продукта

ть большую часть компьютеров MacBook и планшетов iPad, предназначенных для рынка США, на территории Вьетнама, о чем компании и сообщила своим поставщикам. Техногиганты и их поставщики наращиваю
20.11.2025 Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме

ский донг произойдет автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты. Кроме Вьетнама, Сбербанк реализовал сервис оплаты по QR-коду для российских туристов еще в семи зар
10.11.2025 VAS Experts выходит на рынок Вьетнама с решениями для операторов связи

ся важными для предотвращения перегрузок и поддержания стабильного соединения. Кроме того, на рынке Вьетнама особое внимание уделяется развитию мобильной связи как основного способа доступа к с
15.10.2025 «На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы

по цене разнорабочего Российские компании начали активно нанимать программистов и разработчиков из Вьетнама, свидетельствуют данные hh.ru, с которыми ознакомился CNews. В 2025 г. Вьетнам вошел
01.07.2025 Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре

звернула VoLTE за границей. Голосовые вызовы по сети 4G стали доступны абонентам оператора в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре. Для этого в 2025 г. Т2 подписала соглашения с китайскими опе
10.06.2025 RuStore выходит на рынок Вьетнама

ий рынок представляет особый интерес для RuStore благодаря стремительному росту цифровой экономики. Вьетнам занимает третье место в мире по числу издателей мобильных игр. В прошлом году три из

12.03.2025 Поставки московской продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам увеличились в шесть раз

дкости. По итогам 10 месяцев 2024 г. объем поставок продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение экспо
19.02.2025 «МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты

ов или 21% от всех звонков. За год голосовой трафик с этой южноазиатской страной увеличился более, чем в 141 раз. Также в январе 2025 г. у регионального бизнес-сообщества увеличился деловой интерес к Вьетнаму (в 13 раз больше минут), Турции (в восемь раз) и Объединенным Арабским Эмиратам (в четыре раза). В общей сложности бизнесмены из Красноярского края позвонили в 123 страны, что на 6% ме
13.11.2024 Hybrid выходит на рынок Вьетнама

гая качественные рекламные стратегии. Выход Hybrid на рынок поддерживает государственные инициативы Вьетнама по снижению зависимости от Google, доля которого сейчас составляет 90% на рекламном

15.10.2024 «Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию

оворов с Вьетнамом изданию подтвердила директор Института устойчивого развития и цифровой экономики Вьетнама Фам Тхи Суан (Pham Thi Xuan), по словам которой, власти страны заинтересованы в парт
11.09.2024 «Софтлайн» начал повторную международную экспансию

ийских вендоров для совместного продвижения технологий в регионе. Как пояснили в «Софтлайне», выбор Вьетнама для размещения хаба в Юго-Восточной Азии обусловлен высокими темпами роста цифровиза
06.09.2024 ГК Softline открыла представительство во Вьетнаме

расширению присутствия российских вендоров для совместного продвижения технологий в регионе. Выбор Вьетнама для размещения Хаба в Юго-Восточной Азии обусловлен высокими темпами роста цифровиза
04.09.2024 «МегаФон»: Вьетнам, Гайана и Фарерские острова: москвичи меняют отпускные маршруты

о 5% соответственно). Самую высокую динамику по приросту туристов из Москвы показывает Азия. Помимо Вьетнама, они выбирали для путешествий Китай (36%), Таиланд (21%) и Мальдивские острова (10%)
30.08.2024 Разгромлена крупнейшая в мире пиратская сеть онлайн-кинотеатров с миллиардной аудиторией

Прощай, Fmovies! Власти Вьетнама и отраслевая ассоциация ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), представляю
18.06.2024 Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама

Повреждение интернет-кабелей Состояние интернет-соединения Вьетнама с внешним миром вновь ухудшилось после того, как три из пяти подводных интернет-кабе
12.02.2024 Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России

nam) получило контракт размером в $1,2 млрд на строительство тепловой электростанции «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Фото: «Силовые машины» Встреча гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова с генд
27.11.2023 Крупнейший город Вьетнама подключил более 100 клиник к системе видеосвязи TrueConf

щих больниц и сотрудников онкологического центра города, а также представителей Департамента здравоохранения Ho Chi Minh. Об этом CNews сообщили представители TrueConf. Ho Chi Minh — крупнейший город Вьетнама, который является центром технологий в медицине, науке и промышленности страны. С целью повышения качества медицинского сервиса, а также в соответствии с государственной политикой цифр
28.04.2023 Телемедицинский сервис на базе ПО TrueConf объединяет врачей и пациентов во Вьетнаме

Медицинская станция коммуны Phuoc Thanh во Вьетнаме запустила сервис телемедицины на базе технологий TrueConf для дистанционных консультаций и осмотров пациентов. Более 10 тыс. жителей коммуны смогут получить квалифицированную медицинск
06.04.2023 «Сбер» и ДВФУ откроют центр искусственного интеллекта во Вьетнаме

для реального сектора, образовательных программах и стажировках наших молодых учёных и студентов из Вьетнама и России. Уверен, что уже в этом году мы продемонстрируем результаты совместной деят
27.07.2022 ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам

С 27 июля 2022 г. ВТБ запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги за рубеж по банковским
23.08.2021 ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже

и целого ряда других компаний. Многие из них стремятся наладить выпуск своих гаджетов на территории Вьетнама. Массовый процесс переноса конвейерных линий за пределы Китая начался еще в 2018 г.,
04.02.2021 Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами

пециалистами компании ESET, изначально была нацелена на Государственное сертификационное управление Вьетнама, которое, в частности, выпускает цифровые сертификаты безопасности для официальных д
28.11.2019 Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей

Братья Воронины Двое россиян взломали систему выдачи виз в Чехию гражданам Вьетнама и в течение пяти лет брали с них денежный сбор за получение вида на жительство в это
04.10.2019 Вся палитра вьетнамских смартфонов

На российский рынок смартфонов выходит производитель смартфонов из Вьетнама – VinSmart. Ещё в 2018 году VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company запустила собственное производство полного цикла и выпустила в продажу смартфоны Vsmart на локальном ры
27.09.2019 Allsoft Ecommerce и «Лаборатория Касперского» запустили онлайн-продажи во Вьетнаме и Таиланде

не и увеличить средний чек. Онлайн-платформа была полностью локализована с учетом требований рынков Вьетнама и Таиланда: вся информация о продуктах размещена на местных языках, а прием платежей
28.05.2019 Россия экспортирует «умный город» во Вьетнам

О чем договорились Россия и Вьетнам Соглашение заключили вьетнамская телекоммуникационная компания Vietnam Posts and Tele
22.05.2019 «Ростелеком» и VNPT будут совместно развивать проекты ИБ, электронного правительства и умных городов для рынка Вьетнама

решений, и ведущий поставщик телекоммуникационных услуг и услуг в области информационных технологий Вьетнама Vietnam Posts and Telecommunications Group (или VNPT) подписали меморандум о взаимоп
20.02.2019 Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме

8 года в Москве меморандума о взаимопонимании между Минкомсвязью России и Канцелярией правительства Вьетнама о сотрудничестве в области развития электронного правительства. В российскую делегац
12.12.2017 Вьетнамские силовики заинтересованы в российских ИБ-разработках

Министерство общественной безопасности Вьетнама обезопасит свою инфраструктуру с помощью решений InfoWatch. Речь об этом шла в ходе

14.11.2017 Вьетнамский мобильный оператор внедрит решение Jet Toolbar компании «Инфосистемы Джет»

мы таргетированных коммуникаций с абонентами Jet Toolbar для одного из ведущих мобильных операторов Вьетнама. С ее помощью оператор сможет увеличить прибыль путем предоставления абонентам услуг
09.11.2017 Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу

80%, а доля мобильной рекламы в общих затратах на рекламу в сети превысит 55%.Группа OTM вывела на вьетнамский рынок платформу DSP (Demand Side Platform), позволяющую медиаагентствам и рекламо
23.09.2016 Российский разработчик VideoMost открыл офис во Вьетнаме

уровне 13,5%, рассказали в Spirit со ссылкой на данные Global Industry Analysts. При этом экономика Вьетнама является одной из самых эффективных в регионе, темп роста ВВП за последнее десятилет
02.08.2016 «ОТ-Ойл» автоматизировала контроль фонда скважин на шельфе Вьетнама

«ОТ-Ойл» внедрила систему контроля эксплуатации фонда скважин на шельфе Вьетнама. Проект является частью ИТ-стратегии СП «Вьетсовпетро», утвержденной в 2011-2013 гг.
21.06.2016 Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank

ованный в 2013 г. упри участии холдинга PetroVietnam, является молодым участником банковского рынка Вьетнама. В соответствии со стратегией развития банк принял решение о замене собственных сист

Публикаций - 1137, упоминаний - 1625

Вьетнам и организации, системы, технологии, персоны:

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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 94
Microsoft Corporation 25774 90
Google LLC 12687 69
Apple Inc 13154 66
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Samsung Electronics 11064 49
МегаФон 10742 49
Meta Platforms - Facebook 4621 39
Huawei 4675 36
Intel Corporation 12811 35
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 33
Softline - Софтлайн 3743 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
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Ростелеком 10948 26
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Gtel 25 24
Cisco Systems 5372 23
X Corp - Twitter 2938 23
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Yandex - Яндекс 9215 22
Xiaomi - Сяоми 2231 22
Киевстар - Kyivstar 569 21
PayPal 671 21
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IBM - International Business Machines Corp 9699 20
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VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 19
HP Inc. 5883 19
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Yahoo! 3726 18
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 17
Oracle Corporation 7074 17
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Dell EMC 5180 16
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 16
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 38
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Visa International 1993 30
eBay Inc 1640 21
Альфа-Групп 745 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
НСПК - Национальная система платежных карт 948 17
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 15
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
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Газпром ПАО 1493 10
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ГПБ - Газпромбанк 1273 9
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 8
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
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Black Hat - Конференция 120 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
CeBIT 614 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 1
Google Summer of Code 10 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Data Science Challenge 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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