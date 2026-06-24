Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ

VAS Experts усиливает позиции во Вьетнаме ы по ключевым направлениям с акцентом на практическую реализацию договоренностей. «Мы рассматриваем Вьетнам как один из наиболее динамичных рынков региона, где уже выстроены первые партнерства

Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме увствовали себя как дома в любой точке земного шара. Запуск VoLTE в сетях T-Mobile (США) и Viettel (Вьетнам) — это очередной значимый шаг, который существенно упрощает жизнь наших абонентов и п

«Аэромакс» и вьетнамская NST Group договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем енко. Церемония подписания прошла в Москве в присутствии члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, министра общественной безопасности СРВ генерала Лыонг Там Куанга. NST Group со штаб

VAS Experts расширяет партнерскую сеть во Вьетнаме Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts заключил соглашение о партнерстве с системными интеграторами SaoBacDau Technologies Group из Вьетнама. Сотрудничество направлено на развитие проектов для местных телеком-операторов и корпоративных заказчиков, а также на расширение присутствия решений VAS Experts в регионе Юго-Восточной

МТС запустила переводы в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку, Бангладеш с выдачей наличных для физлиц ристические страны. Теперь получить деньги сразу в местной валюте можно во всех регионах Индонезии, Вьетнама, Шри-Ланки и Бангладеш. Такие переводы удобны для тех, у кого нет карт или счетов в

МТС запустила оплату по QR во Вьетнаме из приложения «Мой МТС» я «Мой МТС» возможность оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS). С помощью VietQR во Вьетнаме можно расплатиться везде: от крупных торговых

Google бежит из Китая. Во Вьетнаме налажен выпуск смартфонов Pixel с нуля – от идеи до готового продукта ть большую часть компьютеров MacBook и планшетов iPad, предназначенных для рынка США, на территории Вьетнама, о чем компании и сообщила своим поставщикам. Техногиганты и их поставщики наращиваю

Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме ский донг произойдет автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты. Кроме Вьетнама, Сбербанк реализовал сервис оплаты по QR-коду для российских туристов еще в семи зар

VAS Experts выходит на рынок Вьетнама с решениями для операторов связи ся важными для предотвращения перегрузок и поддержания стабильного соединения. Кроме того, на рынке Вьетнама особое внимание уделяется развитию мобильной связи как основного способа доступа к с

«На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы по цене разнорабочего Российские компании начали активно нанимать программистов и разработчиков из Вьетнама, свидетельствуют данные hh.ru, с которыми ознакомился CNews. В 2025 г. Вьетнам вошел

Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре звернула VoLTE за границей. Голосовые вызовы по сети 4G стали доступны абонентам оператора в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре. Для этого в 2025 г. Т2 подписала соглашения с китайскими опе

RuStore выходит на рынок Вьетнама ий рынок представляет особый интерес для RuStore благодаря стремительному росту цифровой экономики. Вьетнам занимает третье место в мире по числу издателей мобильных игр. В прошлом году три из

Поставки московской продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам увеличились в шесть раз дкости. По итогам 10 месяцев 2024 г. объем поставок продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение экспо

«МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты ов или 21% от всех звонков. За год голосовой трафик с этой южноазиатской страной увеличился более, чем в 141 раз. Также в январе 2025 г. у регионального бизнес-сообщества увеличился деловой интерес к Вьетнаму (в 13 раз больше минут), Турции (в восемь раз) и Объединенным Арабским Эмиратам (в четыре раза). В общей сложности бизнесмены из Красноярского края позвонили в 123 страны, что на 6% ме

Hybrid выходит на рынок Вьетнама гая качественные рекламные стратегии. Выход Hybrid на рынок поддерживает государственные инициативы Вьетнама по снижению зависимости от Google, доля которого сейчас составляет 90% на рекламном

«Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию оворов с Вьетнамом изданию подтвердила директор Института устойчивого развития и цифровой экономики Вьетнама Фам Тхи Суан (Pham Thi Xuan), по словам которой, власти страны заинтересованы в парт

«Софтлайн» начал повторную международную экспансию ийских вендоров для совместного продвижения технологий в регионе. Как пояснили в «Софтлайне», выбор Вьетнама для размещения хаба в Юго-Восточной Азии обусловлен высокими темпами роста цифровиза

ГК Softline открыла представительство во Вьетнаме расширению присутствия российских вендоров для совместного продвижения технологий в регионе. Выбор Вьетнама для размещения Хаба в Юго-Восточной Азии обусловлен высокими темпами роста цифровиза

«МегаФон»: Вьетнам, Гайана и Фарерские острова: москвичи меняют отпускные маршруты о 5% соответственно). Самую высокую динамику по приросту туристов из Москвы показывает Азия. Помимо Вьетнама, они выбирали для путешествий Китай (36%), Таиланд (21%) и Мальдивские острова (10%)

Разгромлена крупнейшая в мире пиратская сеть онлайн-кинотеатров с миллиардной аудиторией Прощай, Fmovies! Власти Вьетнама и отраслевая ассоциация ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), представляю

Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама Повреждение интернет-кабелей Состояние интернет-соединения Вьетнама с внешним миром вновь ухудшилось после того, как три из пяти подводных интернет-кабе

Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России nam) получило контракт размером в $1,2 млрд на строительство тепловой электростанции «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Фото: «Силовые машины» Встреча гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова с генд

Крупнейший город Вьетнама подключил более 100 клиник к системе видеосвязи TrueConf щих больниц и сотрудников онкологического центра города, а также представителей Департамента здравоохранения Ho Chi Minh. Об этом CNews сообщили представители TrueConf. Ho Chi Minh — крупнейший город Вьетнама, который является центром технологий в медицине, науке и промышленности страны. С целью повышения качества медицинского сервиса, а также в соответствии с государственной политикой цифр

Телемедицинский сервис на базе ПО TrueConf объединяет врачей и пациентов во Вьетнаме Медицинская станция коммуны Phuoc Thanh во Вьетнаме запустила сервис телемедицины на базе технологий TrueConf для дистанционных консультаций и осмотров пациентов. Более 10 тыс. жителей коммуны смогут получить квалифицированную медицинск

«Сбер» и ДВФУ откроют центр искусственного интеллекта во Вьетнаме для реального сектора, образовательных программах и стажировках наших молодых учёных и студентов из Вьетнама и России. Уверен, что уже в этом году мы продемонстрируем результаты совместной деят

ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам С 27 июля 2022 г. ВТБ запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги за рубеж по банковским

ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже и целого ряда других компаний. Многие из них стремятся наладить выпуск своих гаджетов на территории Вьетнама. Массовый процесс переноса конвейерных линий за пределы Китая начался еще в 2018 г.,

Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами пециалистами компании ESET, изначально была нацелена на Государственное сертификационное управление Вьетнама, которое, в частности, выпускает цифровые сертификаты безопасности для официальных д

Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей Братья Воронины Двое россиян взломали систему выдачи виз в Чехию гражданам Вьетнама и в течение пяти лет брали с них денежный сбор за получение вида на жительство в это

Вся палитра вьетнамских смартфонов На российский рынок смартфонов выходит производитель смартфонов из Вьетнама – VinSmart. Ещё в 2018 году VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company запустила собственное производство полного цикла и выпустила в продажу смартфоны Vsmart на локальном ры

Allsoft Ecommerce и «Лаборатория Касперского» запустили онлайн-продажи во Вьетнаме и Таиланде не и увеличить средний чек. Онлайн-платформа была полностью локализована с учетом требований рынков Вьетнама и Таиланда: вся информация о продуктах размещена на местных языках, а прием платежей

Россия экспортирует «умный город» во Вьетнам О чем договорились Россия и Вьетнам Соглашение заключили вьетнамская телекоммуникационная компания Vietnam Posts and Tele

«Ростелеком» и VNPT будут совместно развивать проекты ИБ, электронного правительства и умных городов для рынка Вьетнама решений, и ведущий поставщик телекоммуникационных услуг и услуг в области информационных технологий Вьетнама Vietnam Posts and Telecommunications Group (или VNPT) подписали меморандум о взаимоп

Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме 8 года в Москве меморандума о взаимопонимании между Минкомсвязью России и Канцелярией правительства Вьетнама о сотрудничестве в области развития электронного правительства. В российскую делегац

Вьетнамские силовики заинтересованы в российских ИБ-разработках Министерство общественной безопасности Вьетнама обезопасит свою инфраструктуру с помощью решений InfoWatch. Речь об этом шла в ходе

Вьетнамский мобильный оператор внедрит решение Jet Toolbar компании «Инфосистемы Джет» мы таргетированных коммуникаций с абонентами Jet Toolbar для одного из ведущих мобильных операторов Вьетнама. С ее помощью оператор сможет увеличить прибыль путем предоставления абонентам услуг

Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу 80%, а доля мобильной рекламы в общих затратах на рекламу в сети превысит 55%.Группа OTM вывела на вьетнамский рынок платформу DSP (Demand Side Platform), позволяющую медиаагентствам и рекламо

Российский разработчик VideoMost открыл офис во Вьетнаме уровне 13,5%, рассказали в Spirit со ссылкой на данные Global Industry Analysts. При этом экономика Вьетнама является одной из самых эффективных в регионе, темп роста ВВП за последнее десятилет

«ОТ-Ойл» автоматизировала контроль фонда скважин на шельфе Вьетнама «ОТ-Ойл» внедрила систему контроля эксплуатации фонда скважин на шельфе Вьетнама. Проект является частью ИТ-стратегии СП «Вьетсовпетро», утвержденной в 2011-2013 гг.