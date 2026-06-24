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Вьетнам Социалистическая Республика Вьетнам СРВ
СОБЫТИЯ
|24.06.2026
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VAS Experts усиливает позиции во Вьетнаме
ы по ключевым направлениям с акцентом на практическую реализацию договоренностей. «Мы рассматриваем Вьетнам как один из наиболее динамичных рынков региона, где уже выстроены первые партнерства
|27.05.2026
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Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
увствовали себя как дома в любой точке земного шара. Запуск VoLTE в сетях T-Mobile (США) и Viettel (Вьетнам) — это очередной значимый шаг, который существенно упрощает жизнь наших абонентов и п
|26.05.2026
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«Аэромакс» и вьетнамская NST Group договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем
енко. Церемония подписания прошла в Москве в присутствии члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, министра общественной безопасности СРВ генерала Лыонг Там Куанга. NST Group со штаб
|27.04.2026
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VAS Experts расширяет партнерскую сеть во Вьетнаме
Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts заключил соглашение о партнерстве с системными интеграторами SaoBacDau Technologies Group из Вьетнама. Сотрудничество направлено на развитие проектов для местных телеком-операторов и корпоративных заказчиков, а также на расширение присутствия решений VAS Experts в регионе Юго-Восточной
|06.04.2026
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МТС запустила переводы в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку, Бангладеш с выдачей наличных для физлиц
ристические страны. Теперь получить деньги сразу в местной валюте можно во всех регионах Индонезии, Вьетнама, Шри-Ланки и Бангладеш. Такие переводы удобны для тех, у кого нет карт или счетов в
|27.01.2026
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МТС запустила оплату по QR во Вьетнаме из приложения «Мой МТС»
я «Мой МТС» возможность оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS). С помощью VietQR во Вьетнаме можно расплатиться везде: от крупных торговых
|15.01.2026
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Google бежит из Китая. Во Вьетнаме налажен выпуск смартфонов Pixel с нуля – от идеи до готового продукта
ть большую часть компьютеров MacBook и планшетов iPad, предназначенных для рынка США, на территории Вьетнама, о чем компании и сообщила своим поставщикам. Техногиганты и их поставщики наращиваю
|20.11.2025
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Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме
ский донг произойдет автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты. Кроме Вьетнама, Сбербанк реализовал сервис оплаты по QR-коду для российских туристов еще в семи зар
|10.11.2025
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VAS Experts выходит на рынок Вьетнама с решениями для операторов связи
ся важными для предотвращения перегрузок и поддержания стабильного соединения. Кроме того, на рынке Вьетнама особое внимание уделяется развитию мобильной связи как основного способа доступа к с
|15.10.2025
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«На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы
по цене разнорабочего Российские компании начали активно нанимать программистов и разработчиков из Вьетнама, свидетельствуют данные hh.ru, с которыми ознакомился CNews. В 2025 г. Вьетнам вошел
|01.07.2025
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Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре
звернула VoLTE за границей. Голосовые вызовы по сети 4G стали доступны абонентам оператора в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре. Для этого в 2025 г. Т2 подписала соглашения с китайскими опе
|10.06.2025
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RuStore выходит на рынок Вьетнама
ий рынок представляет особый интерес для RuStore благодаря стремительному росту цифровой экономики. Вьетнам занимает третье место в мире по числу издателей мобильных игр. В прошлом году три из
|12.03.2025
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Поставки московской продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам увеличились в шесть раз
дкости. По итогам 10 месяцев 2024 г. объем поставок продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение экспо
|19.02.2025
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«МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты
ов или 21% от всех звонков. За год голосовой трафик с этой южноазиатской страной увеличился более, чем в 141 раз. Также в январе 2025 г. у регионального бизнес-сообщества увеличился деловой интерес к Вьетнаму (в 13 раз больше минут), Турции (в восемь раз) и Объединенным Арабским Эмиратам (в четыре раза). В общей сложности бизнесмены из Красноярского края позвонили в 123 страны, что на 6% ме
|13.11.2024
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Hybrid выходит на рынок Вьетнама
гая качественные рекламные стратегии. Выход Hybrid на рынок поддерживает государственные инициативы Вьетнама по снижению зависимости от Google, доля которого сейчас составляет 90% на рекламном
|15.10.2024
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«Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию
оворов с Вьетнамом изданию подтвердила директор Института устойчивого развития и цифровой экономики Вьетнама Фам Тхи Суан (Pham Thi Xuan), по словам которой, власти страны заинтересованы в парт
|11.09.2024
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«Софтлайн» начал повторную международную экспансию
ийских вендоров для совместного продвижения технологий в регионе. Как пояснили в «Софтлайне», выбор Вьетнама для размещения хаба в Юго-Восточной Азии обусловлен высокими темпами роста цифровиза
|06.09.2024
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ГК Softline открыла представительство во Вьетнаме
расширению присутствия российских вендоров для совместного продвижения технологий в регионе. Выбор Вьетнама для размещения Хаба в Юго-Восточной Азии обусловлен высокими темпами роста цифровиза
|04.09.2024
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«МегаФон»: Вьетнам, Гайана и Фарерские острова: москвичи меняют отпускные маршруты
о 5% соответственно). Самую высокую динамику по приросту туристов из Москвы показывает Азия. Помимо Вьетнама, они выбирали для путешествий Китай (36%), Таиланд (21%) и Мальдивские острова (10%)
|30.08.2024
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Разгромлена крупнейшая в мире пиратская сеть онлайн-кинотеатров с миллиардной аудиторией
Прощай, Fmovies! Власти Вьетнама и отраслевая ассоциация ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), представляю
|18.06.2024
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Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама
Повреждение интернет-кабелей Состояние интернет-соединения Вьетнама с внешним миром вновь ухудшилось после того, как три из пяти подводных интернет-кабе
|12.02.2024
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Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России
nam) получило контракт размером в $1,2 млрд на строительство тепловой электростанции «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Фото: «Силовые машины» Встреча гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова с генд
|27.11.2023
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Крупнейший город Вьетнама подключил более 100 клиник к системе видеосвязи TrueConf
щих больниц и сотрудников онкологического центра города, а также представителей Департамента здравоохранения Ho Chi Minh. Об этом CNews сообщили представители TrueConf. Ho Chi Minh — крупнейший город Вьетнама, который является центром технологий в медицине, науке и промышленности страны. С целью повышения качества медицинского сервиса, а также в соответствии с государственной политикой цифр
|28.04.2023
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Телемедицинский сервис на базе ПО TrueConf объединяет врачей и пациентов во Вьетнаме
Медицинская станция коммуны Phuoc Thanh во Вьетнаме запустила сервис телемедицины на базе технологий TrueConf для дистанционных консультаций и осмотров пациентов. Более 10 тыс. жителей коммуны смогут получить квалифицированную медицинск
|06.04.2023
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«Сбер» и ДВФУ откроют центр искусственного интеллекта во Вьетнаме
для реального сектора, образовательных программах и стажировках наших молодых учёных и студентов из Вьетнама и России. Уверен, что уже в этом году мы продемонстрируем результаты совместной деят
|27.07.2022
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ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
С 27 июля 2022 г. ВТБ запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги за рубеж по банковским
|23.08.2021
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ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже
и целого ряда других компаний. Многие из них стремятся наладить выпуск своих гаджетов на территории Вьетнама. Массовый процесс переноса конвейерных линий за пределы Китая начался еще в 2018 г.,
|04.02.2021
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Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами
пециалистами компании ESET, изначально была нацелена на Государственное сертификационное управление Вьетнама, которое, в частности, выпускает цифровые сертификаты безопасности для официальных д
|28.11.2019
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Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей
Братья Воронины Двое россиян взломали систему выдачи виз в Чехию гражданам Вьетнама и в течение пяти лет брали с них денежный сбор за получение вида на жительство в это
|04.10.2019
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Вся палитра вьетнамских смартфонов
На российский рынок смартфонов выходит производитель смартфонов из Вьетнама – VinSmart. Ещё в 2018 году VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company запустила собственное производство полного цикла и выпустила в продажу смартфоны Vsmart на локальном ры
|27.09.2019
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Allsoft Ecommerce и «Лаборатория Касперского» запустили онлайн-продажи во Вьетнаме и Таиланде
не и увеличить средний чек. Онлайн-платформа была полностью локализована с учетом требований рынков Вьетнама и Таиланда: вся информация о продуктах размещена на местных языках, а прием платежей
|28.05.2019
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Россия экспортирует «умный город» во Вьетнам
О чем договорились Россия и Вьетнам Соглашение заключили вьетнамская телекоммуникационная компания Vietnam Posts and Tele
|22.05.2019
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«Ростелеком» и VNPT будут совместно развивать проекты ИБ, электронного правительства и умных городов для рынка Вьетнама
решений, и ведущий поставщик телекоммуникационных услуг и услуг в области информационных технологий Вьетнама Vietnam Posts and Telecommunications Group (или VNPT) подписали меморандум о взаимоп
|20.02.2019
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Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме
8 года в Москве меморандума о взаимопонимании между Минкомсвязью России и Канцелярией правительства Вьетнама о сотрудничестве в области развития электронного правительства. В российскую делегац
|12.12.2017
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Вьетнамские силовики заинтересованы в российских ИБ-разработках
Министерство общественной безопасности Вьетнама обезопасит свою инфраструктуру с помощью решений InfoWatch. Речь об этом шла в ходе
|14.11.2017
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Вьетнамский мобильный оператор внедрит решение Jet Toolbar компании «Инфосистемы Джет»
мы таргетированных коммуникаций с абонентами Jet Toolbar для одного из ведущих мобильных операторов Вьетнама. С ее помощью оператор сможет увеличить прибыль путем предоставления абонентам услуг
|09.11.2017
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Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу
80%, а доля мобильной рекламы в общих затратах на рекламу в сети превысит 55%.Группа OTM вывела на вьетнамский рынок платформу DSP (Demand Side Platform), позволяющую медиаагентствам и рекламо
|23.09.2016
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Российский разработчик VideoMost открыл офис во Вьетнаме
уровне 13,5%, рассказали в Spirit со ссылкой на данные Global Industry Analysts. При этом экономика Вьетнама является одной из самых эффективных в регионе, темп роста ВВП за последнее десятилет
|02.08.2016
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«ОТ-Ойл» автоматизировала контроль фонда скважин на шельфе Вьетнама
«ОТ-Ойл» внедрила систему контроля эксплуатации фонда скважин на шельфе Вьетнама. Проект является частью ИТ-стратегии СП «Вьетсовпетро», утвержденной в 2011-2013 гг.
|21.06.2016
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Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank
ованный в 2013 г. упри участии холдинга PetroVietnam, является молодым участником банковского рынка Вьетнама. В соответствии со стратегией развития банк принял решение о замене собственных сист
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