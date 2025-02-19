«МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты

Красноярские бизнесмены нарастили активность в интернете — мобильный трафик у корпоративных клиентов «МегаФона» зимой 2025 г. вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Вместе с этим увеличилось на 24% и количество минут, потраченных на международные звонки. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Красноярские предприниматели стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый с 4,7 млн часов разговоров по видеосвязи.

Обезличенные данные показывают, что в январе 2025 г. треть корпоративных клиентов «МегаФона» звонила в Великобританию, далее следуют Казахстан (13%) и Соединенные Штаты Америки (5%). При этом активнее всего они общались с Пакистаном – почти 18 часов или 21% от всех звонков. За год голосовой трафик с этой южноазиатской страной увеличился более, чем в 141 раз. Также в январе 2025 г. у регионального бизнес-сообщества увеличился деловой интерес к Вьетнаму (в 13 раз больше минут), Турции (в восемь раз) и Объединенным Арабским Эмиратам (в четыре раза).

В общей сложности бизнесмены из Красноярского края позвонили в 123 страны, что на 6% меньше, чем годом ранее. Хотя объем и продолжительность голосовых вызовов увеличились на четверть. Все чаще региональные предприниматели стали связываться с представителями на Африканском континенте. Например, в этом году в списке появились Алжир, Габон, Гана, Конго, Мавритания, Эритрея, Судан и Южный Судан.

«Наши корпоративные клиенты наращивают свою активность в интернете — год к году мобильный трафик вырос на 28%. Для того, чтобы бизнес всегда оставался на связи, мы обеспечиваем компании высокоскоростной передачей данных, а в случае потребности — интернетом по фиксированному каналу связи. Для предоставления качественных цифровых услуг в прошлом году мы построили и модернизировали около 200 телеком‑объектов в регионе», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Положительную динамику бизнеса подтверждают данные из исследования проекта «Контур.Фокус». За год количество регистраций в Красноярском крае выросло на 2%. Активнее всего в регионе растет количество компаний в сфере забора, очистки и распределения воды (+125% к году), трудоустройства и подбора персонала (+109%), производства текстильных изделий (+73%), производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+75%), производства прочих транспортных средств и оборудования (+67%), сбора и обработки сточных вод (+50%).

В Красноярском крае действует 94 компании с иностранным участием: больше всего из Китая, Кипра, Сейшел, Нидерландов, Соединенного королевства, Гонконга. При этом рост компаний в пятерке лидеров показывает только Китай.

«В регионе стоит отметить рост активности инвесторов из Китая. Одновременно растет экспортная активность местного бизнеса, и данные мобильного трафика этот факт подтверждают. Наличие компаний с владельцами в офшорных зонах – это необходимость, ведь нужно защищать внешнеторговую логистику из-за санкций. Интересно, что в последнее время иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.