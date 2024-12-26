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Ким Андрей



26.12.2024 «МегаФон» расширил границы 4G в Красноярском крае 1
20.11.2024 «МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру 1
17.10.2024 В Ергаках впервые появилась сотовая связь «МегаФона» 1
10.10.2024 «МегаФон» закрасил еще одно «белое пятно» на цифровой карте Красноярского края 1
13.09.2024 Более 1600 сельчан из Красноярского края впервые вышли на связь 1
05.09.2024 «МегаФон» разогнал 4G в «закрытом» городе 1
13.08.2024 Жители Новой Еловки и Сучково в Красноярском крае впервые вышли на связь 1
07.08.2024 «МегаФон» включил высокоскоростной 4G в рыбацком поселке на севере Красноярского края 1
22.07.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом 1
17.06.2024 «МегаФон» включил 4G на «Снежной реке» 1
06.05.2024 В малых селах Чулым и Александровка впервые заработал 4G 1
04.04.2024 На родине бурого угля мобильный интернет разогнался до 100 Мбит/с 1
26.03.2024 Скорость на федеральной трассе «Енисей» увеличилась до 80 Мбит/с 1
13.02.2024 «МегаФон» расширил зону LTE-покрытия в Красноярском крае 1
24.01.2024 Малые села Гмирянка и Хандала впервые вышли на связь 1
19.01.2024 «Гремячая грива» возглавила рейтинг интернет-популярности у красноярцев 2
07.12.2023 Еще четыре малых села появились на «цифровой карте» Сибири 1
14.11.2023 Еще два малых села Сибири впервые вышли на связь 1
20.10.2023 Более 500 сельчан из Красноярского края впервые получили надежную сотовую связь 1
14.09.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Норильске 1
04.09.2023 В пяти деревнях Красноярского края впервые появилась надежная мобильная связь 2
15.08.2023 В деревне Ношино Красноярского края впервые появилась мобильная связь 1
13.07.2023 Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился в малых селах Красноярского края 2
16.05.2023 «Мегафон» ускорил 4G в самой южной точке Красноярского края – селе Верхнеусинское 1
18.04.2023 «Мегафон» улучшил связь в жилых районах Красноярска 1
01.03.2023 Семь поселений Красноярского края получили улучшенную мобильную сеть 2
30.11.2022 «Мегафон» разогнал 4G в «золотой столице» Красноярского края 1
16.11.2022 «Мегафон» запустил сети 2G и 4G в небольших поселениях Красноярского края 1
27.10.2022 Еще 800 жителей Красноярского края впервые получили мобильную связь 1
13.10.2022 В трех селах Красноярского края впервые появилась мобильная сеть 1
28.05.2015 «МегаФон» обеспечил связью HD-камеры лесного хозяйства Томской области 1

Публикаций - 31, упоминаний - 35

Ким Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 31
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 14
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Huawei 3933 1
Xiaomi 1732 1
Samsung Electronics 10254 1
Россети Ленэнерго 1700 3
Жемчужина - Санаторий 56 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 29
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 28
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 27
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 20
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 19
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 19
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 14
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 6
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 2
Apple iPhone 11 253 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Honor - серия смартфонов 205 1
VK - Mail.ru Одноклассники - ОК Видео 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
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Гришко Сергей 1 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 29
Россия - РФ - Российская федерация 144208 23
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово 21 3
Россия - СФО - Красноярский край - Нижнеингашский район - Нижний Ингаш 18 3
Россия - СФО - Республика Тыва 304 2
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 114 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 18 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - СФО - Красноярский край - Северо-Енисейск 17 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 16 1
Россия - СФО - Красноярский край - Краснотуранск 5 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СФО - Красноярский край - Шушенский район 3 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 90 1
Россия - Бородино 43 1
Россия - Назарово 25 1
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 28 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 44 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 24 1
Россия - СФО - Томская область - Шегарский район 4 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Южная Корея - Республика 6646 1
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