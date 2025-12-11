4G от «МегаФона» теперь доступен сельчанам и дачникам в Манско-Уярском округе

Более 1,5 тыс. жителей Красноярского края впервые получили доступ к мобильному интернету и «цифровым» звонкам «МегаФона». Оператор установил телеком-оборудование в шести населенных пунктах Манско-Уярского округа – Сорокино, Нижняя Есауловка, Колбинский, Новосельск, Новоникольск и Правый. Уверенный прием LTE-сигнала также появился в близлежащих к деревням и сёлам садовых товариществах и на железнодорожных станциях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции работают в низких и средних частотных диапазонах. Первый обеспечивает широкое покрытие сотовой сети и уверенный прием сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий с большим количеством перекрытий. Второй позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей, при этом скорость передачи данных остается стабильной даже в часы пик. Замеры показывают, что ее средние значения составляют 25 Мбит/с, а максимальные достигают 100 Мбит/с.

В населенных пунктах есть школы и дома культуры. Наличие 4G позволит работникам этих учреждений быстрее готовиться к занятиям и искать новые форматы для проведения уроков, организовывать интересные мероприятия и активности для местных жителей. Подрастающему поколению станет проще пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или готовиться к контрольным. Также сельчане могут получить дистанционную консультацию узких медицинских специалистов, которых в деревнях нет.

Абоненты оператора могут скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, получать государственные услуги и многое другое.

Кроме сельчан мобильным интернетом будут активно пользоваться дачники. В зоне действия построенных объектов связи находятся более 20 садовых товариществ. Даже на отдыхе владельцы «зеленых» сим-карт продолжат заниматься привычными для себя делами: читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, следить за погодой и фазами луны, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат и многое другое.

«Мы стремимся сделать Манский район примером цифрового прогресса: новые базовые станции дают возможность и жителям, и туристам пользоваться современными сервисами, оставаться на связи и комфортно проводить время в любой точке округа», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Развитие телеком-инфраструктуры в Манско-Уярском округе также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.