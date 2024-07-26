ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер

Тренд года — миграция в российские облака. Что могут предложить провайдеры? ешения. Рассмотрим одного из таких провайдеров. Что такое Timeweb Cloud? Timeweb Cloud — российский провайдер облачной инфраструктуры с дата-центрами в России, Европе и СНГ. Занимает шестое мес

Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров жные гаджеты из большого разнообразия товаров, которые удовлетворят любые потребности: от надежного интернет-соединения до продвинутых систем умного дома. В будущем на маркетплейсе «Дом.ру» буд

Новинка Smartec — неуправляемый PoE коммутатор ST-NS224MB-GD для систем безопасности ченные IP-устройства и двумя гигабитными Uplink портами, а его пропускная способность составляет 16 Гбит/с. Этот неуправляемый коммутатор обеспечивает автоматическое определение типа подключенн

Московские провайдеры пригрозили подорожанием интернета не по своей вине «Группа Мослайн», ООО «Битрейс телеком», ВНЕТ и др. также отправили обращение по спорному вопросу. Провайдеры угрожают ростом цен для жителей В обращении «Битрейс телекома» в ФАС говорится, чт

В омских селах мобильный интернет разогнался до 120 Мбит/с агодарность оператору «Мегафон» за его вклад в улучшение качества связи», — отметил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов. Мобильный интернет на максимальной скорости до 120 Мбит/с открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, работы, обучения и решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать гос

Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки этого из Крыма начали уходить украинские компании, а вместо них открываться новые, уже российские. Провайдер «Трител», например, был создан в 2015 г. на базе одноименной компании, которая рабо

Крупный интернет-провайдер втихую подсаживал вирусы на ПК абонентов, чтобы они не качали торренты. Пострадали сотни тысяч человек «Месть» за торренты Интернет-провайдер Korea Telecom, с недавних пор известный просто как КТ, попался на взломе сотен тыся

Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024 сетью ЦОД 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера в рейтинге. Читать полностью Лучшие провайдеры с международной сетью ЦОД 2024 Место Название компании Название облачной платформы Сумма баллов 1 ITGLOBAL.COM ITGLOBAL: GLOBAL CLOUD 971 2 Softline Softline Мультиоблако 696 3 Timew

На перекрестке «семи дорог» мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с Абоненты «МегаФона» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области могут оценить новые скорости передачи данных в своих гаджетах – до 120 Мбит/с. Дополнительное телеком-оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах, повысило качество мобильных услуг для горожан в северо-восточной части города. Об этом CNews сообщили

Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК Softline) запустил откр

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6 ого поколения наиболее эффективен, так как дает возможность выжать максимум из того, что предлагает провайдер. Напомним, что основные преимущества Wi-Fi 6 — это увеличенная пропускная способнос

МТС подключила свыше 2000 жителей Альметьевска к гигабитному интернету одским автовокзалом на улице Автомобилистов, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили

«Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с опередающее устройство — COMMX (от англ. Communication X-Band). Изделие позволит передавать данные с малых космических аппаратов на Землю в радиолюбительском диапазоне 10,45 ГГц и со скоростью до 200 Мбит/с. Использование нового радиопередатчика позволит отправлять данные со спутников в сотни раз быстрее, чем ранее. В новой разработке соединяются различные направления электроники: сверхвысо

Хакеры превратили в «кирпичи» 600 тыс. модемов интернет-провайдера. Зачем это было сделано, загадка моделей, вышли из строя. Так что смело можно утверждать, что жертвой атаки стал именно Windstream, провайдер, обслуживающий «уязвимые сообщества». Комментировать инцидент сам провайдер,

Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024 ают GPU Cloud, как будет развиваться этот сегмент рынка в ближайшие время, и для чего нужен Jupyter Notebook, рассказал директор по продуктам T1 Облако Андрей Никитин. Читать полностью Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора В мире вычислительных технологий растущий интерес к облачным вычислениям и их применение в различных сферах привели к появлению разнообразных прова

«Ростелеком» обеспечит Wi-Fi для Парижского полумарафона в Челябинской области оставит оптический канал связи с неограниченным количеством интернет-трафика и скоростью не менее 2 Гбит/с. Доступ в Сеть будет организован по проводной и беспроводной технологиям. Специалисты

Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора рта может остановиться, не успев закончить обучение нейросети или выполнение задачи по обработке данных. Все придется начинать сначала. Таким образом, один из первых аспектов, по которому различаются провайдеры, — количество и уровень надежности ЦОД. CUDA процессоры есть не у всех CUDA, известная как Compute Unified Device Architecture, представляет собой метод программирования, который исп

Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики иза вредоносного ПО, защиты бренда, ретроспективного анализа ИТ-инфраструктуры на основе индикаторов компрометации и иных следов действий злоумышленников. *** Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III. В портфель компании входят аттестованное по 152-ФЗ облако со встроенными средствами защиты NGcloud, ИБ-

МТС провела сверхскоростной домашний интернет в новостройки Челябинска а Челябинска и поселка Западный, получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. МТС подключила к фиксированной сети новые дома, расположенные в северо-западной части

МТС провела домашний интернет жильцам новостроек в ЖК «Левобережье», «Сокол Град», «Гринсайд» и других многоэтажках Ростова уске фиксированной связи в нескольких ЖК Ростова-на-Дону. Доступ к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с получили свыше 20 тыс. жителей в новостройках «Левобережный», «Сокол Град», «Гринсайд»

В омских Черемушках разогнали 4G до 100 Мбит/с кта также находится военный городок, Автобронетанковый инженерный институт, государственные учреждения, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры. Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с позволит жителям и гостям микрорайона звонить по видеосвязи, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать онлайн музыку, отправлять и загружать «тяжелый» контент в мессенджеры и социаль

В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы а между виртуальными машинами и обеспечения непрерывной работы высоконагруженных сервисов, и т.д.). Провайдер выпускает продукты, ориентируясь на востребованность рынком, подчеркнула Анастасия

На родине бурого угля мобильный интернет разогнался до 100 Мбит/с нск-Абакан и автомобильная трасса краевого значения Ачинск-Ужур-Троицкое, которая имеет выход на федеральные автодороги «Енисей» и «Байкал». Мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 100 Мбит/с позволит жителям микрорайона за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить п

Холдинг Ventra и провайдер облачных решений ITKey объединили активы Российский провайдер облачных решений ITKey объединил активы с холдингом Ventra, который является участником рынка HR-услуг и бизнес-сервисов России, Казахстана и Белоруссии. Компании холдинга продолжат д

Операторы получат свободный доступ в МКД, а жильцы смогут выбирать интернет-провайдера и смогут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор. Сейчас оператора можно выбрать только решением 2/3 собственников жилья. На практике это почти невыполнимая задача. Интернет-провайдеры на основании договора с собственником или нанимателем будут вправе размещать сети связи для оказания услуг. Операторы связи смогут бесплатно монтировать сети в МКД. На них л

Скорость на федеральной трассе «Енисей» увеличилась до 80 Мбит/с мальное проникновение в здания, имеют увеличенную дальность и емкость, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей. Мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с позволит с комфортом отдохнуть от длительной поездки – посмотреть фильмы за чашечкой чая, поиграть в онлайн-игры на смартфоне, позвонить близким по видеосвязи. Теперь во время остановки

Билайн увеличил скорость мобильного интернета на Павелецком вокзале до 230 Мбит/с билайн модернизировал свою сеть на всей территории Павелецкого вокзала. По результатам внутренних измерений клиентам билайн доступен мобильный интернет со скоростью выше 200 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать до 312 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для работы необходимых сервисов — от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплат

Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построи

Облачный провайдер Serverspace открыл представительство в Бразилии Международный облачный провайдер Serverspace продолжает осваивать новые регионы и открывает представительство в Латинской Америке, в Бразилии. Провайдер теперь предоставляет облачные сервисы для локальных поль

«Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз Российский облачный провайдер «Инферит Облако» объявил о стратегическом партнерстве с ведущим оператором связи «Т

России обещан рост скорости интернета в 100 раз 2035 г. – к тому периоду, по оценке провайдера, россияне смогут потреблять контент со скоростью 10 Гбит/с. Но опробовать такую скорость доступа смогут не все российские интернет-пользователи,

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков тями телеком, серверного оборудования и систем хранения данных, на которых она функционирует. Также провайдер несет ответственность за сетевую безопасность на нижних уровнях модели OSI, а также

Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3 Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3. Новый сервис позволяет хранить десятки петабайт информации с возможностью быстрого доступа к данным. При этом решение совместимо с ин

Скоростной интернет пришел в любимое село художников в Ульяновской области стям села Прислониха Ульяновской области стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 100 Мбит/c. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в населенном пункте, где родился извест

Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома ую конкуренцию. Все это время недобросовестные УК под надуманными предлогами запрещали доступ в МКД компаниям, которые не находились под их покровительством. Плата за размещение оборудования, которое провайдеры устанавливают в МКД для обслуживания абонентов, постоянно росла — в среднем на 15-20% в год. И эти деньги не шли на содержание домов». Госдума начала рассмотрение законопроекта о нед

Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов Платы «Селектела» Как выяснил CNews, облачный провайдер «Селектел» ищет сотрудников для разработки сложных печатных плат. В компании сейчас открыты вакансии ведущего конструктора печатных плат и схемотехника. В вакансиях на ресурсе HeadHun

Билайн обеспечил скорость мобильного интернета выше 70 Мбит/с на горнолыжных курортах Московской области крупных горнолыжных курортов Московской области — Сорочаны, Волен, Степаново, Яхрома и ГК Тягачева в Шуколово. По результатам внутренних измерений средняя скорость мобильного интернета составляет 70 Мбит/с и выше, а максимальная может достигать 230 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для работы необходимых сервисов — от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплатформ.