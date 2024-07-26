ISP Internet Service Provider Internet Access Provider Интернет-провайдер
|26.07.2024
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Тренд года — миграция в российские облака. Что могут предложить провайдеры?
ешения. Рассмотрим одного из таких провайдеров. Что такое Timeweb Cloud? Timeweb Cloud — российский провайдер облачной инфраструктуры с дата-центрами в России, Европе и СНГ. Занимает шестое мес
|24.07.2024
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Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров
жные гаджеты из большого разнообразия товаров, которые удовлетворят любые потребности: от надежного интернет-соединения до продвинутых систем умного дома. В будущем на маркетплейсе «Дом.ру» буд
|11.07.2024
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Новинка Smartec — неуправляемый PoE коммутатор ST-NS224MB-GD для систем безопасности
ченные IP-устройства и двумя гигабитными Uplink портами, а его пропускная способность составляет 16 Гбит/с. Этот неуправляемый коммутатор обеспечивает автоматическое определение типа подключенн
|11.07.2024
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Московские провайдеры пригрозили подорожанием интернета не по своей вине
«Группа Мослайн», ООО «Битрейс телеком», ВНЕТ и др. также отправили обращение по спорному вопросу. Провайдеры угрожают ростом цен для жителей В обращении «Битрейс телекома» в ФАС говорится, чт
|04.07.2024
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В омских селах мобильный интернет разогнался до 120 Мбит/с
агодарность оператору «Мегафон» за его вклад в улучшение качества связи», — отметил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов. Мобильный интернет на максимальной скорости до 120 Мбит/с открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, работы, обучения и решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать гос
|27.06.2024
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Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки
этого из Крыма начали уходить украинские компании, а вместо них открываться новые, уже российские. Провайдер «Трител», например, был создан в 2015 г. на базе одноименной компании, которая рабо
|26.06.2024
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Крупный интернет-провайдер втихую подсаживал вирусы на ПК абонентов, чтобы они не качали торренты. Пострадали сотни тысяч человек
«Месть» за торренты Интернет-провайдер Korea Telecom, с недавних пор известный просто как КТ, попался на взломе сотен тыся
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Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
сетью ЦОД 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера в рейтинге. Читать полностью Лучшие провайдеры с международной сетью ЦОД 2024 Место Название компании Название облачной платформы Сумма баллов 1 ITGLOBAL.COM ITGLOBAL: GLOBAL CLOUD 971 2 Softline Softline Мультиоблако 696 3 Timew
|17.06.2024
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На перекрестке «семи дорог» мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с
Абоненты «МегаФона» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области могут оценить новые скорости передачи данных в своих гаджетах – до 120 Мбит/с. Дополнительное телеком-оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах, повысило качество мобильных услуг для горожан в северо-восточной части города. Об этом CNews сообщили
|14.06.2024
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Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК Softline) запустил откр
|07.06.2024
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Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6
ого поколения наиболее эффективен, так как дает возможность выжать максимум из того, что предлагает провайдер. Напомним, что основные преимущества Wi-Fi 6 — это увеличенная пропускная способнос
|03.06.2024
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МТС подключила свыше 2000 жителей Альметьевска к гигабитному интернету
одским автовокзалом на улице Автомобилистов, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили
|03.06.2024
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«Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с
опередающее устройство — COMMX (от англ. Communication X-Band). Изделие позволит передавать данные с малых космических аппаратов на Землю в радиолюбительском диапазоне 10,45 ГГц и со скоростью до 200 Мбит/с. Использование нового радиопередатчика позволит отправлять данные со спутников в сотни раз быстрее, чем ранее. В новой разработке соединяются различные направления электроники: сверхвысо
|03.06.2024
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Хакеры превратили в «кирпичи» 600 тыс. модемов интернет-провайдера. Зачем это было сделано, загадка
моделей, вышли из строя. Так что смело можно утверждать, что жертвой атаки стал именно Windstream, провайдер, обслуживающий «уязвимые сообщества». Комментировать инцидент сам провайдер,
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Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024
ают GPU Cloud, как будет развиваться этот сегмент рынка в ближайшие время, и для чего нужен Jupyter Notebook, рассказал директор по продуктам T1 Облако Андрей Никитин. Читать полностью Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора В мире вычислительных технологий растущий интерес к облачным вычислениям и их применение в различных сферах привели к появлению разнообразных прова
|27.05.2024
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«Ростелеком» обеспечит Wi-Fi для Парижского полумарафона в Челябинской области
оставит оптический канал связи с неограниченным количеством интернет-трафика и скоростью не менее 2 Гбит/с. Доступ в Сеть будет организован по проводной и беспроводной технологиям. Специалисты
|27.05.2024
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Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора
рта может остановиться, не успев закончить обучение нейросети или выполнение задачи по обработке данных. Все придется начинать сначала. Таким образом, один из первых аспектов, по которому различаются провайдеры, — количество и уровень надежности ЦОД. CUDA процессоры есть не у всех CUDA, известная как Compute Unified Device Architecture, представляет собой метод программирования, который исп
|15.05.2024
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Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики
иза вредоносного ПО, защиты бренда, ретроспективного анализа ИТ-инфраструктуры на основе индикаторов компрометации и иных следов действий злоумышленников. *** Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III. В портфель компании входят аттестованное по 152-ФЗ облако со встроенными средствами защиты NGcloud, ИБ-
|Market.CNews. Провайдеры Telecom API 2024
|27.04.2024
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МТС провела сверхскоростной домашний интернет в новостройки Челябинска
а Челябинска и поселка Западный, получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. МТС подключила к фиксированной сети новые дома, расположенные в северо-западной части
|18.04.2024
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МТС провела домашний интернет жильцам новостроек в ЖК «Левобережье», «Сокол Град», «Гринсайд» и других многоэтажках Ростова
уске фиксированной связи в нескольких ЖК Ростова-на-Дону. Доступ к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с получили свыше 20 тыс. жителей в новостройках «Левобережный», «Сокол Град», «Гринсайд»
|15.04.2024
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В омских Черемушках разогнали 4G до 100 Мбит/с
кта также находится военный городок, Автобронетанковый инженерный институт, государственные учреждения, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры. Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с позволит жителям и гостям микрорайона звонить по видеосвязи, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать онлайн музыку, отправлять и загружать «тяжелый» контент в мессенджеры и социаль
|10.04.2024
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В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы
а между виртуальными машинами и обеспечения непрерывной работы высоконагруженных сервисов, и т.д.). Провайдер выпускает продукты, ориентируясь на востребованность рынком, подчеркнула Анастасия
|04.04.2024
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На родине бурого угля мобильный интернет разогнался до 100 Мбит/с
нск-Абакан и автомобильная трасса краевого значения Ачинск-Ужур-Троицкое, которая имеет выход на федеральные автодороги «Енисей» и «Байкал». Мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 100 Мбит/с позволит жителям микрорайона за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить п
|03.04.2024
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Холдинг Ventra и провайдер облачных решений ITKey объединили активы
Российский провайдер облачных решений ITKey объединил активы с холдингом Ventra, который является участником рынка HR-услуг и бизнес-сервисов России, Казахстана и Белоруссии. Компании холдинга продолжат д
|Провайдеры Kubernetes 2023
|26.03.2024
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Операторы получат свободный доступ в МКД, а жильцы смогут выбирать интернет-провайдера
и смогут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор. Сейчас оператора можно выбрать только решением 2/3 собственников жилья. На практике это почти невыполнимая задача. Интернет-провайдеры на основании договора с собственником или нанимателем будут вправе размещать сети связи для оказания услуг. Операторы связи смогут бесплатно монтировать сети в МКД. На них л
|26.03.2024
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Скорость на федеральной трассе «Енисей» увеличилась до 80 Мбит/с
мальное проникновение в здания, имеют увеличенную дальность и емкость, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей. Мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с позволит с комфортом отдохнуть от длительной поездки – посмотреть фильмы за чашечкой чая, поиграть в онлайн-игры на смартфоне, позвонить близким по видеосвязи. Теперь во время остановки
|21.03.2024
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Билайн увеличил скорость мобильного интернета на Павелецком вокзале до 230 Мбит/с
билайн модернизировал свою сеть на всей территории Павелецкого вокзала. По результатам внутренних измерений клиентам билайн доступен мобильный интернет со скоростью выше 200 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать до 312 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для работы необходимых сервисов — от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплат
|20.03.2024
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Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов
Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построи
|12.03.2024
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Облачный провайдер Serverspace открыл представительство в Бразилии
Международный облачный провайдер Serverspace продолжает осваивать новые регионы и открывает представительство в Латинской Америке, в Бразилии. Провайдер теперь предоставляет облачные сервисы для локальных поль
|12.03.2024
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«Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» объявил о стратегическом партнерстве с ведущим оператором связи «Т
|06.03.2024
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России обещан рост скорости интернета в 100 раз
2035 г. – к тому периоду, по оценке провайдера, россияне смогут потреблять контент со скоростью 10 Гбит/с. Но опробовать такую скорость доступа смогут не все российские интернет-пользователи,
|27.02.2024
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Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков
тями телеком, серверного оборудования и систем хранения данных, на которых она функционирует. Также провайдер несет ответственность за сетевую безопасность на нижних уровнях модели OSI, а также
|20.02.2024
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Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3
Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3. Новый сервис позволяет хранить десятки петабайт информации с возможностью быстрого доступа к данным. При этом решение совместимо с ин
|15.02.2024
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Скоростной интернет пришел в любимое село художников в Ульяновской области
стям села Прислониха Ульяновской области стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 100 Мбит/c. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в населенном пункте, где родился извест
|09.02.2024
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Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома
ую конкуренцию. Все это время недобросовестные УК под надуманными предлогами запрещали доступ в МКД компаниям, которые не находились под их покровительством. Плата за размещение оборудования, которое провайдеры устанавливают в МКД для обслуживания абонентов, постоянно росла — в среднем на 15-20% в год. И эти деньги не шли на содержание домов». Госдума начала рассмотрение законопроекта о нед
|08.02.2024
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Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов
Платы «Селектела» Как выяснил CNews, облачный провайдер «Селектел» ищет сотрудников для разработки сложных печатных плат. В компании сейчас открыты вакансии ведущего конструктора печатных плат и схемотехника. В вакансиях на ресурсе HeadHun
|05.02.2024
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Билайн обеспечил скорость мобильного интернета выше 70 Мбит/с на горнолыжных курортах Московской области
крупных горнолыжных курортов Московской области — Сорочаны, Волен, Степаново, Яхрома и ГК Тягачева в Шуколово. По результатам внутренних измерений средняя скорость мобильного интернета составляет 70 Мбит/с и выше, а максимальная может достигать 230 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для работы необходимых сервисов — от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплатформ.
|25.01.2024
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Более 4500 новоселов из «Гранд-Квартала» и еще пяти ЖК смогут экономить на «цифре»
лее 4500 новоселов в разных частях города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с и экономить на связи до 40% в месяц при одновременном подключении мобильной связи, дом
ISP и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3059 140
|Медведев Дмитрий 1648 55
|Никифоров Николай 1134 48
|Осеевский Михаил 307 47
|Шадаев Максут 908 42
|Мотовилов Олег 71 41
|Щеголев Игорь 697 41
|Слизень Виталий 242 41
|Рейман Леонид 1044 40
|Хомутский Юрий 84 40
|Сергеев Михаил 105 40
|Сысоева Евгения 52 35
|Шакиров Марат 61 35
|Соловенчук Александр 93 34
|Солонин Виталий 89 33
|Исхизова Александра 72 32
|Кусков Денис 221 32
|Брюквин Юрий 298 32
|Любимов Олег 38 30
|Савушкин Алексей 44 29
|Ушацкий Андрей 105 29
|Кулаковский Дмитрий 67 28
|Самойлов Юрий 74 27
|Ляк Александр 49 26
|Анкилов Константин 103 26
|Синюгин Михаил 31 26
|Смагин Дмитрий 36 25
|Чернышенко Дмитрий 548 25
|Орловский Виктор 368 25
|Березин Максим 102 24
|Губанов Андрей 70 24
|Ансимов Константин 28 24
|Тюрина Мария 53 24
|Козин Алексей 33 24
|Биккужин Рамиль 38 24
|Медведев Владислав 40 24
|Ермаков Валерий 105 23
|Двинина Олеся 38 23
|Овчинников Борис 129 23
|Павлов Иван 69 23
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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