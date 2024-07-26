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Индексная книга (каталог) CNews*
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ISP Internet Service Provider Internet Access Provider Интернет-провайдер

ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер


26.07.2024 Тренд года — миграция в российские облака. Что могут предложить провайдеры?

ешения. Рассмотрим одного из таких провайдеров. Что такое Timeweb Cloud? Timeweb Cloud — российский провайдер облачной инфраструктуры с дата-центрами в России, Европе и СНГ. Занимает шестое мес
24.07.2024 Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров

жные гаджеты из большого разнообразия товаров, которые удовлетворят любые потребности: от надежного интернет-соединения до продвинутых систем умного дома. В будущем на маркетплейсе «Дом.ру» буд
11.07.2024 Новинка Smartec — неуправляемый PoE коммутатор ST-NS224MB-GD для систем безопасности

ченные IP-устройства и двумя гигабитными Uplink портами, а его пропускная способность составляет 16 Гбит/с. Этот неуправляемый коммутатор обеспечивает автоматическое определение типа подключенн
11.07.2024 Московские провайдеры пригрозили подорожанием интернета не по своей вине

«Группа Мослайн», ООО «Битрейс телеком», ВНЕТ и др. также отправили обращение по спорному вопросу. Провайдеры угрожают ростом цен для жителей В обращении «Битрейс телекома» в ФАС говорится, чт
04.07.2024 В омских селах мобильный интернет разогнался до 120 Мбит/с

агодарность оператору «Мегафон» за его вклад в улучшение качества связи», — отметил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов. Мобильный интернет на максимальной скорости до 120 Мбит/с открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, работы, обучения и решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать гос
27.06.2024 Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки

этого из Крыма начали уходить украинские компании, а вместо них открываться новые, уже российские. Провайдер «Трител», например, был создан в 2015 г. на базе одноименной компании, которая рабо
26.06.2024 Крупный интернет-провайдер втихую подсаживал вирусы на ПК абонентов, чтобы они не качали торренты. Пострадали сотни тысяч человек

«Месть» за торренты Интернет-провайдер Korea Telecom, с недавних пор известный просто как КТ, попался на взломе сотен тыся
Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024

сетью ЦОД 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера в рейтинге. Читать полностью Лучшие провайдеры с международной сетью ЦОД 2024 Место Название компании Название облачной платформы Сумма баллов 1 ITGLOBAL.COM ITGLOBAL: GLOBAL CLOUD 971 2 Softline Softline Мультиоблако 696 3 Timew
17.06.2024 На перекрестке «семи дорог» мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с

Абоненты «МегаФона» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области могут оценить новые скорости передачи данных в своих гаджетах – до 120 Мбит/с. Дополнительное телеком-оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах, повысило качество мобильных услуг для горожан в северо-восточной части города. Об этом CNews сообщили

14.06.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК Softline) запустил откр
07.06.2024 Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

ого поколения наиболее эффективен, так как дает возможность выжать максимум из того, что предлагает провайдер. Напомним, что основные преимущества Wi-Fi 6 — это увеличенная пропускная способнос
03.06.2024 МТС подключила свыше 2000 жителей Альметьевска к гигабитному интернету

одским автовокзалом на улице Автомобилистов, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили
03.06.2024 «Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с

опередающее устройство — COMMX (от англ. Communication X-Band). Изделие позволит передавать данные с малых космических аппаратов на Землю в радиолюбительском диапазоне 10,45 ГГц и со скоростью до 200 Мбит/с. Использование нового радиопередатчика позволит отправлять данные со спутников в сотни раз быстрее, чем ранее. В новой разработке соединяются различные направления электроники: сверхвысо
03.06.2024 Хакеры превратили в «кирпичи» 600 тыс. модемов интернет-провайдера. Зачем это было сделано, загадка

моделей, вышли из строя. Так что смело можно утверждать, что жертвой атаки стал именно Windstream, провайдер, обслуживающий «уязвимые сообщества». Комментировать инцидент сам провайдер,
Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024

ают GPU Cloud, как будет развиваться этот сегмент рынка в ближайшие время, и для чего нужен Jupyter Notebook, рассказал директор по продуктам T1 Облако Андрей Никитин. Читать полностью Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора В мире вычислительных технологий растущий интерес к облачным вычислениям и их применение в различных сферах привели к появлению разнообразных прова
27.05.2024 «Ростелеком» обеспечит Wi-Fi для Парижского полумарафона в Челябинской области

оставит оптический канал связи с неограниченным количеством интернет-трафика и скоростью не менее 2 Гбит/с. Доступ в Сеть будет организован по проводной и беспроводной технологиям. Специалисты

27.05.2024 Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора

рта может остановиться, не успев закончить обучение нейросети или выполнение задачи по обработке данных. Все придется начинать сначала. Таким образом, один из первых аспектов, по которому различаются провайдеры, — количество и уровень надежности ЦОД. CUDA процессоры есть не у всех CUDA, известная как Compute Unified Device Architecture, представляет собой метод программирования, который исп
15.05.2024 Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики

иза вредоносного ПО, защиты бренда, ретроспективного анализа ИТ-инфраструктуры на основе индикаторов компрометации и иных следов действий злоумышленников. *** Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III. В портфель компании входят аттестованное по 152-ФЗ облако со встроенными средствами защиты NGcloud, ИБ-
Market.CNews. Провайдеры Telecom API 2024

27.04.2024 МТС провела сверхскоростной домашний интернет в новостройки Челябинска

а Челябинска и поселка Западный, получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. МТС подключила к фиксированной сети новые дома, расположенные в северо-западной части
18.04.2024 МТС провела домашний интернет жильцам новостроек в ЖК «Левобережье», «Сокол Град», «Гринсайд» и других многоэтажках Ростова

уске фиксированной связи в нескольких ЖК Ростова-на-Дону. Доступ к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с получили свыше 20 тыс. жителей в новостройках «Левобережный», «Сокол Град», «Гринсайд»
15.04.2024 В омских Черемушках разогнали 4G до 100 Мбит/с

кта также находится военный городок, Автобронетанковый инженерный институт, государственные учреждения, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры. Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с позволит жителям и гостям микрорайона звонить по видеосвязи, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать онлайн музыку, отправлять и загружать «тяжелый» контент в мессенджеры и социаль
10.04.2024 В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы

а между виртуальными машинами и обеспечения непрерывной работы высоконагруженных сервисов, и т.д.). Провайдер выпускает продукты, ориентируясь на востребованность рынком, подчеркнула Анастасия

04.04.2024 На родине бурого угля мобильный интернет разогнался до 100 Мбит/с

нск-Абакан и автомобильная трасса краевого значения Ачинск-Ужур-Троицкое, которая имеет выход на федеральные автодороги «Енисей» и «Байкал». Мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 100 Мбит/с позволит жителям микрорайона за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить п
03.04.2024 Холдинг Ventra и провайдер облачных решений ITKey объединили активы

Российский провайдер облачных решений ITKey объединил активы с холдингом Ventra, который является участником рынка HR-услуг и бизнес-сервисов России, Казахстана и Белоруссии. Компании холдинга продолжат д
Провайдеры Kubernetes 2023

26.03.2024 Операторы получат свободный доступ в МКД, а жильцы смогут выбирать интернет-провайдера

и смогут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор. Сейчас оператора можно выбрать только решением 2/3 собственников жилья. На практике это почти невыполнимая задача. Интернет-провайдеры на основании договора с собственником или нанимателем будут вправе размещать сети связи для оказания услуг. Операторы связи смогут бесплатно монтировать сети в МКД. На них л
26.03.2024 Скорость на федеральной трассе «Енисей» увеличилась до 80 Мбит/с

мальное проникновение в здания, имеют увеличенную дальность и емкость, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей. Мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с позволит с комфортом отдохнуть от длительной поездки – посмотреть фильмы за чашечкой чая, поиграть в онлайн-игры на смартфоне, позвонить близким по видеосвязи. Теперь во время остановки

21.03.2024 Билайн увеличил скорость мобильного интернета на Павелецком вокзале до 230 Мбит/с

билайн модернизировал свою сеть на всей территории Павелецкого вокзала. По результатам внутренних измерений клиентам билайн доступен мобильный интернет со скоростью выше 200 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать до 312 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для работы необходимых сервисов — от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплат
20.03.2024 Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов

Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построи
12.03.2024 Облачный провайдер Serverspace открыл представительство в Бразилии

Международный облачный провайдер Serverspace продолжает осваивать новые регионы и открывает представительство в Латинской Америке, в Бразилии. Провайдер теперь предоставляет облачные сервисы для локальных поль
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» объявил о стратегическом партнерстве с ведущим оператором связи «Т
06.03.2024 России обещан рост скорости интернета в 100 раз

2035 г. – к тому периоду, по оценке провайдера, россияне смогут потреблять контент со скоростью 10 Гбит/с. Но опробовать такую скорость доступа смогут не все российские интернет-пользователи,

27.02.2024 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

тями телеком, серверного оборудования и систем хранения данных, на которых она функционирует. Также провайдер несет ответственность за сетевую безопасность на нижних уровнях модели OSI, а также
20.02.2024 Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3

Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3. Новый сервис позволяет хранить десятки петабайт информации с возможностью быстрого доступа к данным. При этом решение совместимо с ин
15.02.2024 Скоростной интернет пришел в любимое село художников в Ульяновской области

стям села Прислониха Ульяновской области стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 100 Мбит/c. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в населенном пункте, где родился извест
09.02.2024 Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома

ую конкуренцию. Все это время недобросовестные УК под надуманными предлогами запрещали доступ в МКД компаниям, которые не находились под их покровительством. Плата за размещение оборудования, которое провайдеры устанавливают в МКД для обслуживания абонентов, постоянно росла — в среднем на 15-20% в год. И эти деньги не шли на содержание домов». Госдума начала рассмотрение законопроекта о нед
08.02.2024 Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов

Платы «Селектела» Как выяснил CNews, облачный провайдер «Селектел» ищет сотрудников для разработки сложных печатных плат. В компании сейчас открыты вакансии ведущего конструктора печатных плат и схемотехника. В вакансиях на ресурсе HeadHun
05.02.2024 Билайн обеспечил скорость мобильного интернета выше 70 Мбит/с на горнолыжных курортах Московской области

крупных горнолыжных курортов Московской области — Сорочаны, Волен, Степаново, Яхрома и ГК Тягачева в Шуколово. По результатам внутренних измерений средняя скорость мобильного интернета составляет 70 Мбит/с и выше, а максимальная может достигать 230 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для работы необходимых сервисов — от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплатформ.
25.01.2024 Более 4500 новоселов из «Гранд-Квартала» и еще пяти ЖК смогут экономить на «цифре»

лее 4500 новоселов в разных частях города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с и экономить на связи до 40% в месяц при одновременном подключении мобильной связи, дом

Публикаций - 15120, упоминаний - 18544

ISP и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11635 2149
Ростелеком 9411 1208
МегаФон 8275 1097
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8570 752
Microsoft Corporation 24334 714
Intel Corporation 12030 545
Google LLC 11548 471
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1996 427
Samsung Electronics 10112 425
Cisco Systems 5060 414
Huawei 3802 406
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1455 305
Apple Inc 11826 293
Yandex - Яндекс 6835 287
IBM - International Business Machines Corp 9389 282
Broadcom - VMware 2307 264
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3548 239
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 237
Meta Platforms - Facebook 4405 225
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 220
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2988 219
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 218
7916 216
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2635 210
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 210
Softline - Софтлайн 2564 208
Selectel - Селектел 330 203
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4687 201
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 817 201
Oracle Corporation 6596 199
AOL Inc 1591 194
Amazon Inc - Amazon.com 2938 190
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2798 185
Dell EMC 4998 172
HP Inc. 5652 168
VK - Mail.ru Group 3313 167
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 164
X Corp - Twitter 2834 164
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 163
SAP SE 5191 160
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6891 225
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6908 211
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 186
Лента - Сеть розничной торговли 2000 137
РЖД - Российские железные дороги 1838 121
Россети Ленэнерго 1700 90
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1565 85
МТС Трэвел - MTS Travel 209 83
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2724 77
Газпром ПАО 1304 77
Visa International 1939 68
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 68
Почта России ПАО 2073 68
Май - Майский чай - российская торговая компания 1209 66
Альфа-Банк 1708 65
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 53
Связной ГК 1362 50
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 743 48
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 47
ГПБ - Газпромбанк 1052 47
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1222 47
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 105 46
NanduQ - Qiwi 991 45
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1083 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2163 42
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 41
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 710 40
Warner 533 39
МКБ - Московский кредитный банк 546 39
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 970 37
Netflix - онлайн-кинотеатр 469 36
eBay Inc 1611 35
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 441 32
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 864 32
Евросеть 1403 29
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 422 28
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 781 27
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 175 27
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11021 562
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2618 334
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5269 251
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3725 235
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3019 211
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4834 210
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5689 193
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3216 175
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4315 172
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4504 170
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3208 140
Судебная власть - Judicial power 2259 121
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2948 117
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2141 104
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 950 99
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2897 93
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2373 92
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2750 90
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 663 87
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2498 82
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 630 82
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2640 68
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1812 65
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1329 63
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1899 61
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1440 60
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1338 57
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1350 57
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1113 55
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 751 54
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1049 48
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1332 48
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 45
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1162 44
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 43
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 686 43
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1824 42
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 603 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1877 41
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 451 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6222 350
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2698 92
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 85
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 453 77
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 77
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 51
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 31
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 22
Единая Россия - Политическая партия 289 22
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 21
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 20
РосКомСвобода - Общественная организация 86 19
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 18
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 18
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 17
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 17
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 15
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 15
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 15
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 701 14
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 220 12
Коммунизм - Коммунистические партии 70 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 627 11
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 11
TIA - Telecommunications Industry Association 89 11
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 11
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 10
WiMAX Forum 68 10
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 10
ЛДПР 104 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 10
OWASP - Open Web Application Security Project 90 9
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 9
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 289 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62146 5049
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47355 3925
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20193 3064
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27342 2831
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19934 2537
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28558 2139
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9149 2068
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23847 1855
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15277 1737
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7507 1656
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6994 1575
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25404 1562
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10632 1545
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12250 1505
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10564 1429
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10524 1427
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23328 1406
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5607 1406
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 1325
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7946 1268
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9946 1179
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4981 1163
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4536 1127
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23361 1114
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2462 1075
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12038 1071
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1372 1060
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9209 952
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20311 946
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24366 897
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17332 886
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29271 875
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2817 853
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3927 840
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6339 834
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13707 823
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3574 820
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7400 815
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12306 814
Microsoft Windows 15310 454
Google Android 13668 410
Microsoft Windows 2000 8661 330
Linux OS 9487 317
Apple iPhone 6 4861 288
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4853 275
Apple iOS 7509 243
Google YouTube - Видеохостинг 2631 211
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 316 182
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4066 160
Apple iPhone - серия смартфонов 6943 145
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4903 141
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 396 139
Microsoft Skype 2044 139
Microsoft Azure 1384 138
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 522 125
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 119
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1044 115
МТС Big Data 199 107
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3980 105
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1806 101
Apple Mac - Apple Macintosh 2955 101
Google Play - Google Store - Android Market 3209 99
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1320 97
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 293 93
Adobe Photoshop 754 93
Apple iPad 3826 92
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 301 92
Microsoft Office Excel 1163 91
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 160 89
Oracle Java - язык программирования 2963 89
Microsoft Office 3630 87
Microsoft Exchange 1396 86
VK - Mail.ru Одноклассники 1722 86
Sony Playstation Portable - Sony PSP 656 82
Nintendo Wii - игровая консоль 759 80
Nintendo DS - игровая консоль 328 77
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1446 76
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1317 76
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1297 76
Путин Владимир 3059 140
Медведев Дмитрий 1648 55
Никифоров Николай 1134 48
Осеевский Михаил 307 47
Шадаев Максут 908 42
Мотовилов Олег 71 41
Щеголев Игорь 697 41
Слизень Виталий 242 41
Рейман Леонид 1044 40
Хомутский Юрий 84 40
Сергеев Михаил 105 40
Сысоева Евгения 52 35
Шакиров Марат 61 35
Соловенчук Александр 93 34
Солонин Виталий 89 33
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Брюквин Юрий 298 32
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Ушацкий Андрей 105 29
Кулаковский Дмитрий 67 28
Самойлов Юрий 74 27
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Анкилов Константин 103 26
Синюгин Михаил 31 26
Смагин Дмитрий 36 25
Чернышенко Дмитрий 548 25
Орловский Виктор 368 25
Березин Максим 102 24
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Ансимов Константин 28 24
Тюрина Мария 53 24
Козин Алексей 33 24
Биккужин Рамиль 38 24
Медведев Владислав 40 24
Ермаков Валерий 105 23
Двинина Олеся 38 23
Овчинников Борис 129 23
Павлов Иван 69 23
Россия - РФ - Российская федерация 138283 7411
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41893 2660
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51465 1996
Европа 21556 1208
Беларусь - Белоруссия 5475 1194
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Армения - Республика 2253 926
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13202 656
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7118 556
Япония 13186 511
Германия - Федеративная Республика 12528 481
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Азия - Азиатский регион 5382 354
Украина 7511 327
Франция - Французская Республика 7747 325
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2838 299
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2958 262
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Нидерланды 3457 209
Канада 4820 184
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 345 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 513 8
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 160 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 271 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 7
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 31 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 7
ИРИ - Институт развития интернета АНО 121 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 7
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 74 7
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 198 7
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 56 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 285
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 82
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2336 54
CeBIT 611 36
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 27
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 27
Intel Developer Forum - IDF 276 25
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 89 24
CNews AWARDS - награда 466 22
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Связь-Экспокомм 113 19
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 14
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 13
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 51 13
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 13
CSTB Telecom & Media 58 11
ИнфоКом 94 9
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 8
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 8
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 7
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 72 7
Единый день голосования 128 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 7
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 128 7
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 298 6
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 6
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 6
CNews FORUM Кейсы 219 6
GITEX Technology - международная выставка 35 5
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 5
Земля из космоса 50 5
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 4
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