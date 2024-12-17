Мелихов Дмитрий
Мелихов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 38
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 18
|Telegram Group 1983 5
|Samsung Electronics 10255 1
|Xiaomi 1732 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
|Philips 2053 1
|TeXet 55 1
|itel 31 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
|Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
|Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Черемушки 55 1
|Крылов Иван 5 1
|Оболтин Константин 5 1
|Лосев Борис 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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