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Мелихов Дмитрий



17.12.2024 «МегаФон»: в Югре вырос спрос на онлайн-психологов 1
04.12.2024 Связисты расширили сеть 4G для новоселов крупнейшего города Югры 1
26.11.2024 Связисты «МегаФона» подключили к 4G таежные анклавы Югры 1
13.11.2024 Цифровая связь пришла в загородные локации между Мегионом и Нижневартовском 1
05.11.2024 Аналитики «МегаФона» зафиксировали на Ямале взрывную популярность онлайн курсов по программированию 1
30.10.2024 «МегаФон»: югорчане все чаще учатся ИТ и развивают креативность 1
09.10.2024 Связисты «МегаФона» подключили к 4G дачные поселки вблизи Сургута 1
01.10.2024 «МегаФон» прокачал сеть 4G в городе Семи лиственниц на Ямале 1
24.09.2024 «МегаФон» ускорил сеть в старинном селе на берегу Юганской Оби 1
13.08.2024 Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 97% югорчан 1
01.08.2024 На железнодорожной станции Усть-Юган в Югре развернули современную цифровую сеть 1
01.07.2024 «МегаФон» развернул сеть 4G для крупнейшей медицинской клиники Югры 1
25.06.2024 «МегаФон»: названы самые популярные среди югорчан музыкальные фестивали 1
18.06.2024 «МегаФон» расширил сеть 4G в центральном районе Сургута 1
04.06.2024 «МегаФон»: весной на автодороге Надым-Салехард мобильный трафик вырос в 7,7 раза 1
30.05.2024 «МегаФон»: весной 2024 г. югорчане увлеклись ЗОЖ 1
20.05.2024 Масштабное ускорение: «МегаФон» провел рефарминг сети в Югре 1
13.05.2024 Абитуриенты Ямала интересуются ведущими техническими вузами страны 1
16.04.2024 «МегаФон» продолжает расширять LTE в Югре 1
04.04.2024 Для нефтяников и дачников: «МегаФон» расширил сеть LTE в Сургутском районе Югры 1
26.03.2024 В преддверии дачного сезона «МегаФон» добавил скорости 4G садоводам Сургута 1
19.03.2024 «МегаФон» расширил сеть 4G в поселке Пангоды на Ямале 1
11.03.2024 Аналитика «МегаФона»: где мечтают учиться выпускники Югры 1
27.02.2024 В Сургуте появились новые станции связи с поддержкой LTE 1
07.02.2024 В двух микрорайонах Нефтеюганска расширили сеть 4G 1
02.02.2024 В самом большом городе на Ямале прибавили скоростей 4G-интернету 1
25.01.2024 «МегаФон» прокачал сеть LTЕ в Сургуте 1
22.12.2023 В новостройках Ханты-Мансийска прописался быстрый интернет 1
28.11.2023 «Мегафон» увеличил скорость интернета в смартфонах нижневартовцев 1
05.10.2023 На Ямале стало меньше абонентов, использующих кнопочные телефоны 1
04.09.2023 «Мегафон» обеспечил скоростным интернетом газовое месторождение на побережье Карского моря 1
10.08.2023 «Мегафон» обеспечил связью грузовой хаб в Нижневартовске 1
18.07.2023 «Мегафон» построил транспортную сеть связи на месторождениях в Арктике 1
07.07.2023 Самым популярным сервисом для обмена сообщениями в Югре стал Telegram 1
29.06.2023 «Мегафон» ускорил 4G в туристической жемчужине Югры 1
20.06.2023 «Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в Югре 1
15.05.2023 4G стал доступен нефтяникам на Аригольском месторождении 1
22.03.2023 Цифровая тайга: для вахтовиков из Югры обеспечили скоростной интернет 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Мелихов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 38
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 18
Telegram Group 1983 5
Samsung Electronics 10255 1
Xiaomi 1732 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Philips 2053 1
TeXet 55 1
itel 31 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Черемушки 55 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 27
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 23
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 22
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 18
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 16
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 10
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Podcasts - Подкастинг 256 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Кнопочное управление 556 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 238 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 5
WhatsApp Messenger 1082 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 2
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Rakuten Viber 627 1
Samsung Galaxy 955 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
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Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Apple iPhone 11 253 1
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Оболтин Константин 5 1
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Россия - Крайний Север 265 2
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Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 35 2
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 2
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
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