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«МегаФон» ускорил сеть в старинном селе на берегу Юганской Оби

«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Ханты-Мансийском автономном округе за счет рефарминга в сети LTE. Изменения коснулись жителей более 350 локаций в городах и поселках Югры. Среди них и Чеускино в Нефтеюганском районе – одно из старейших поселений северного края. После модернизации телеком-оборудования скорость 4G в смартфонах местных жителей и многочисленных гостей уникального Чеускинского бора выросла на 40%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. поселок Чеускино отметил свое 125-летие. Первые поселенцы неслучайно выбрали место на берегу протоки Юганской Оби, опоясанное кедровым бором. Сейчас уникальный Чеускинский бор – охраняемый памятник природы регионального значения. Насладиться хвойным воздухом, пособирать чернику, грибы и кедровые шишки здесь любят не только жители Нефтеюганского района, приезжают гости из всей Югры и других регионов. Зимой это популярное место для лыжных прогулок. Кроме того, окрестности Чеускино во все сезоны привлекательны и для любителей рыбной ловли.

Обновление мобильной сети в поселке позволило нарастить скорость в смартфонах местных жителей и путешественников в среднем на 40%. Уверенный сигнал LTE покрывает не только жилые кварталы, но и социальные учреждения, а также производственные площадки местного сельхозпредприятия, снабжающего район мясной, молочной и хлебной продукцией. Увеличилась и зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает югорчан чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G, а также дает возможность одновременно звонить и пользоваться мобильным интернетом.

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Спрос на высокие скорости интернета в поселке подтверждает и увеличившийся объем трафика. За прошедшее лето жители и гости Чеускино использовали около 54 Тбайт данных – это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

«Программа рефарминга позволяет улучшить качество связи за счет управления частотным спектром. В ее рамках мы совершенствуем телеком-инфраструктуру не только в крупных населенных пунктах, но и в местах, где лучше всего можно ощутить самобытность Югры. Модернизация оборудования и запуск дополнительного диапазона LTE выполнены на более чем 350 объектах связи. Это обеспечивает рост скорости и доступность цифровых сервисов, требующих стабильного качества передачи данных, во всех уголках северного региона. Цифровые улучшения запланированы еще в сотнях локаций в городах, поселках, туристических кластерах и на площадках нефтегазодобычи», – сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

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