Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 159366
ИКТ 12471
Организации 9900
Ведомства 1437
Ассоциации 937
Технологии 3335
Системы 24161
Персоны 66855
География 2624
Статьи 1496
Пресса 1145
ИАА 673
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2493
Мероприятия 842

Сельское хозяйство Животноводство Скотоводство Animal husbandry Мясная промышленность

Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность

Агитационный советский плакат художника•плакатиста Бориса Березовского. Издание 1973ого года. Агитационный советский плакат художника•плакатиста Бориса Березовского. Издание 1973ого года.
Развивайте свиноводство! Плакат художника А. Мосина "Развивайте свиноводство!" активно использовался в сельском хозяйстве, его расклеивали в проходных животноводческих комплексов, а также в учебных заведениях, занимающихся подготовкой будущих работников аграрного комплекса. Развивайте свиноводство! Плакат художника А. Мосина "Развивайте свиноводство!" активно использовался в сельском хозяйстве, его расклеивали в проходных животноводческих комплексов, а также в учебных заведениях, занимающихся подготовкой будущих работников аграрного комплекса.
«Труд животновода — почётный труд!» Советский плакат о животноводах. Голубь П., 1950 год. «Труд животновода — почётный труд!» Советский плакат о животноводах. Голубь П., 1950 год.
«В свиноводческом колхозе» 1932г. Строев Пётр Феонович (1898 погиб на фронте в 1942) «В свиноводческом колхозе» 1932г. Строев Пётр Феонович (1898 погиб на фронте в 1942)
«ХОРОШИЙ УХОД - КОЛХОЗУ ДОХОД!» В. Сачков, 1955 год. «ХОРОШИЙ УХОД - КОЛХОЗУ ДОХОД!» В. Сачков, 1955 год.
«Бычок» Шишкин И. И. 1863 Государственная Третьяковская галерея, Москва «Бычок» Шишкин И. И. 1863 Государственная Третьяковская галерея, Москва
«Хороши мои красавицы — всем на выставке понравятся!» Советский плакат о животноводах. Соловьёв М., 1950 год. «Хороши мои красавицы — всем на выставке понравятся!» Советский плакат о животноводах. Соловьёв М., 1950 год.
"Мясник" Виктор Габриэль Жильбер (1847-1933) "Мясник" Виктор Габриэль Жильбер (1847-1933)
«Вот вывели... Пока дождутся очереди у мясокомбината, будут как все!», 1986 Худ. В. Мохов «Вот вывели... Пока дождутся очереди у мясокомбината, будут как все!», 1986 Худ. В. Мохов
«Где молодняк растет с любовью, там будет больше поголовья!» Сачков В.В., 1965 год. «Где молодняк растет с любовью, там будет больше поголовья!» Сачков В.В., 1965 год.
У нас телята - хороши! Изображена юная работница сельского хозяйства с двумя маленькими телятами, один из них пьет воду, другой - довольно облизывается. В верхней части плаката размещен лозунг "Пионерскую двухлетку выполним!". В 1960 году было принято решение о проведении трудовой пионерской двухлетки - «Пионеры - Родине», посвящённой 40-летию пионерской организации. Н. Евдошко, 1961г. У нас телята - хороши! Изображена юная работница сельского хозяйства с двумя маленькими телятами, один из них пьет воду, другой - довольно облизывается. В верхней части плаката размещен лозунг "Пионерскую двухлетку выполним!". В 1960 году было принято решение о проведении трудовой пионерской двухлетки - «Пионеры - Родине», посвящённой 40-летию пионерской организации. Н. Евдошко, 1961г.
Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько, 1951 г. Автор: Левитин А.П. Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько, 1951 г. Автор: Левитин А.П.
"Полдень в колхозном стаде" 1950 Автор:Барченков Николай Иванович "Полдень в колхозном стаде" 1950 Автор:Барченков Николай Иванович
"Мечтательность среди берез", 1930 г. Богданов-Бельский Николай Петрович Холст, масло "Мечтательность среди берез", 1930 г. Богданов-Бельский Николай Петрович Холст, масло
Колхозное стадо, 1947-1948 г. Автор: Гапоненко Т.Г. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей Колхозное стадо, 1947-1948 г. Автор: Гапоненко Т.Г. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей
«На пастбище. Стадо» 1937 г. Пластов Аркадий Александрович (1893-1972) «На пастбище. Стадо» 1937 г. Пластов Аркадий Александрович (1893-1972)
«Пастухи», без даты. Холст., масло, 110х139 . Саратовский государственный художественный музей. Автор: Пластов Аркадий Александрович «Пастухи», без даты. Холст., масло, 110х139 . Саратовский государственный художественный музей. Автор: Пластов Аркадий Александрович
"Перед грозой" 1960 Автор:Фокин Леонид Андреевич "Перед грозой" 1960 Автор:Фокин Леонид Андреевич
«На реке Толучеевке», 1984 год. Художник- Юрий Петрович Санин (1938-1998). «На реке Толучеевке», 1984 год. Художник- Юрий Петрович Санин (1938-1998).
"В осеннем поле" 1975 Автор:Пластов Николай Аркадьевич "В осеннем поле" 1975 Автор:Пластов Николай Аркадьевич
"Маленькая пастушка", 1866 Художник: Иоганн Баптист Хофнер (Johann Baptist Hofner) Холст, масло; 120×90 см Частная коллекция "Маленькая пастушка", 1866 Художник: Иоганн Баптист Хофнер (Johann Baptist Hofner) Холст, масло; 120×90 см Частная коллекция
"Девочка с козой" 1970 Автор:Сорока Аркадий Васильевич "Девочка с козой" 1970 Автор:Сорока Аркадий Васильевич
"Испугалась", 1896 Художник: Богатов Николай Алексеевич Холст, масло; 16×24 см Национальная галерея республики Коми, Сыктывкар "Испугалась", 1896 Художник: Богатов Николай Алексеевич Холст, масло; 16×24 см Национальная галерея республики Коми, Сыктывкар
"Возвращение стада" 1917 Автор:Чепцов Ефим Михайлович "Возвращение стада" 1917 Автор:Чепцов Ефим Михайлович
"Брод", 1901 Художник: Николай Корнилович Пимоненко Холст, масло; 89×140 см Частное собрание Дети ведут коров и телят домой с пастбища. События происходят теплым летним вечером. Первое, что бросается в глаза, это свежесть раннего вечера, которая пронизывает всю картину. Воздух насыщен ароматом еще не скошенных лугов, а земля под ногами детей все еще слегка влажная от недавнего дождя. Эти детали передают атмосферу свежести и создают ощущение живости и непосредственности момента. Дети на картине просто проживают момент, а мастер будто бы только улавливает мгновение, эмоции, улыбку или усталость и показывает их на полотне. "Брод", 1901 Художник: Николай Корнилович Пимоненко Холст, масло; 89×140 см Частное собрание Дети ведут коров и телят домой с пастбища. События происходят теплым летним вечером. Первое, что бросается в глаза, это свежесть раннего вечера, которая пронизывает всю картину. Воздух насыщен ароматом еще не скошенных лугов, а земля под ногами детей все еще слегка влажная от недавнего дождя. Эти детали передают атмосферу свежести и создают ощущение живости и непосредственности момента. Дети на картине просто проживают момент, а мастер будто бы только улавливает мгновение, эмоции, улыбку или усталость и показывает их на полотне.
"Стадо под деревьями", 1864 Русский художник: Иван Иванович Шишкин (1832 — 1898) Холст, масло; 72×107 см Государственная Третьяковская галерея, Москва "Стадо под деревьями" — яркий пример раннего творчества Ивана Шишкина. Написана она была во время пребывания художника в качестве пенсионера Академии художеств в Германии и Швейцарии. Шишкин много работал в одном из самых живописных мест вблизи Дюссельдорфа – Тевтобургском лесу, писал пейзажи в Швейцарском Оберланде. Предполагая в будущем "соединить пейзаж с животными", он начал заниматься у швейцарского живописца Рудольфа Колера, специализировавшегося на охотничьих и анималистических сюжетах. В результате у Шишкина появилась большая группа картин и этюдов с изображением коров и овец, то отдыхающих в тени деревьев, то пасущихся у ручьев и лугов. "Стадо под деревьями", 1864 Русский художник: Иван Иванович Шишкин (1832 — 1898) Холст, масло; 72×107 см Государственная Третьяковская галерея, Москва "Стадо под деревьями" — яркий пример раннего творчества Ивана Шишкина. Написана она была во время пребывания художника в качестве пенсионера Академии художеств в Германии и Швейцарии. Шишкин много работал в одном из самых живописных мест вблизи Дюссельдорфа – Тевтобургском лесу, писал пейзажи в Швейцарском Оберланде. Предполагая в будущем "соединить пейзаж с животными", он начал заниматься у швейцарского живописца Рудольфа Колера, специализировавшегося на охотничьих и анималистических сюжетах. В результате у Шишкина появилась большая группа картин и этюдов с изображением коров и овец, то отдыхающих в тени деревьев, то пасущихся у ручьев и лугов.
"Чабаны Верховины", 1969 г. Журавлев Лев Николаевич Холст, масло "Чабаны Верховины", 1969 г. Журавлев Лев Николаевич Холст, масло
Пастушки и молочницы Жюльена Дюпре. Деревенский пейзаж Дюпре позволяет нам оторваться от городской суеты и насладиться простотой и красотой природы в ее самом чистом виде. Жюльен Дюпре (1851 – 1910) – французский художник, представитель реализма. Родился в Париже в семье ювелира Жана Дюпре и Полины Буйе и начал свою взрослую жизнь с работы в магазине кружев в ожидании присоединения к семейному ювелирному бизнесу. Война 1870 года и осада Парижа вынудили закрытие магазина, и Жюльен начал посещать вечерние курсы в Школе декоративного искусства, а затем поступил в Школу изящных искусств. Живописи обучался у Изидора Пиля, Анри Лемана и Дезире Франсуа Ложе. Участник Парижского Салона с 1876 по 1899 годы. На протяжении всей своей карьеры Дюпре писал сцены крестьянской жизни в Нормандии и Бретани вплоть до своей смерти. Дюпре получил золотую медаль на Всемирной выставке 1889 года в Париже. В 1892 году он был награжден орденом Почетного легиона. Пастушки и молочницы Жюльена Дюпре. Деревенский пейзаж Дюпре позволяет нам оторваться от городской суеты и насладиться простотой и красотой природы в ее самом чистом виде. Жюльен Дюпре (1851 – 1910) – французский художник, представитель реализма. Родился в Париже в семье ювелира Жана Дюпре и Полины Буйе и начал свою взрослую жизнь с работы в магазине кружев в ожидании присоединения к семейному ювелирному бизнесу. Война 1870 года и осада Парижа вынудили закрытие магазина, и Жюльен начал посещать вечерние курсы в Школе декоративного искусства, а затем поступил в Школу изящных искусств. Живописи обучался у Изидора Пиля, Анри Лемана и Дезире Франсуа Ложе. Участник Парижского Салона с 1876 по 1899 годы. На протяжении всей своей карьеры Дюпре писал сцены крестьянской жизни в Нормандии и Бретани вплоть до своей смерти. Дюпре получил золотую медаль на Всемирной выставке 1889 года в Париже. В 1892 году он был награжден орденом Почетного легиона.
"Май", 1953 г. Герасимов Сергей Васильевич Картон, масло "Май", 1953 г. Герасимов Сергей Васильевич Картон, масло
Колесников Иван Федорович (1887-1929). Водопой. 1910-е. Колесников Иван Федорович (1887-1929). Водопой. 1910-е.
"Стадо в лесу" 1864 Автор:Шишкин Иван Иванович "Стадо в лесу" 1864 Автор:Шишкин Иван Иванович
"Пастбище", Петер Мёрк Мёнстед (1924) На картине изображен дождливый летний день в швейцарских горах. Всё кажется таким настоящим, что хочется сейчас же спуститься с пригорка и искупаться в чистом озере. Живописец невероятно точно смог воссоздать на холсте зелёные холмы, травы, стога сена, пятнистых коров и великолепную разноцветную радугу. "Пастбище", Петер Мёрк Мёнстед (1924) На картине изображен дождливый летний день в швейцарских горах. Всё кажется таким настоящим, что хочется сейчас же спуститься с пригорка и искупаться в чистом озере. Живописец невероятно точно смог воссоздать на холсте зелёные холмы, травы, стога сена, пятнистых коров и великолепную разноцветную радугу.
«НЕВЕЛИК УХОД , А БОЛЬШОЙ ДОХОД! РАЗВОДИТЕ КРОЛИКОВ!» Г. Щеткин, 1957 год. «НЕВЕЛИК УХОД , А БОЛЬШОЙ ДОХОД! РАЗВОДИТЕ КРОЛИКОВ!» Г. Щеткин, 1957 год.
"Стрижка овец" 1935 Автор:Пластов Аркадий Александрович "Стрижка овец" 1935 Автор:Пластов Аркадий Александрович
Плакат Кокорекина А. «Лицом к животноводству» (1930) Плакат Кокорекина А. «Лицом к животноводству» (1930)
«Преступник тот, кто режет молодняк» Плакат о необходимости увеличения поголовья стада. Давыдов С., 1920 год. «Преступник тот, кто режет молодняк» Плакат о необходимости увеличения поголовья стада. Давыдов С., 1920 год.
Иди в колхоз! (Терпсихоров Н.) 1930 год Иди в колхоз! (Терпсихоров Н.) 1930 год
«А почему вы не застраховали своих животных?» Плакат о необходимости страхования животных. Росгосстрах, 1942 год. «А почему вы не застраховали своих животных?» Плакат о необходимости страхования животных. Росгосстрах, 1942 год.
«Привязь должна быть прочной!» Советский трудовой плакат. Рудкович А., 1974 год. «Привязь должна быть прочной!» Советский трудовой плакат. Рудкович А., 1974 год.
"Обмен опытом животноводов братских республик", 1950 г. Богачёв Пётр Никифорович (1921 - 2003) "Обмен опытом животноводов братских республик", 1950 г. Богачёв Пётр Никифорович (1921 - 2003)
Плакат нарисован в период кукурузной кампании (попытка массового внедрения кукурузы в сельском хозяйстве СССР). Говорков В. И., 1955 год. Плакат нарисован в период кукурузной кампании (попытка массового внедрения кукурузы в сельском хозяйстве СССР). Говорков В. И., 1955 год.
Сенокос. 1945г. А.А. Пластов. Сенокос. 1945г. А.А. Пластов.
«Утро», 1980 Худ. Лосев Василий Тимофеевич «Утро», 1980 Худ. Лосев Василий Тимофеевич
Николай Сергеев «Сенокос» (1887 г.) На этой картине художник изобразил деревенских жителей, пришедших на сенокос. Мужчина и женщина на переднем плане решили передохнуть, а на заднем плане люди продолжают свою работу. Сенокос был максимально значимым событием в каждой деревне. Хотя эта работа была достаточно тяжёлой, на неё шли, как на праздник. И мужчины, и женщины, наряжались на сенокос в самые красивые одежды. Несмотря на изображение тяжёлого крестьянского труда, полотно носит достаточно позитивный характер. Пробивающийся сквозь облака солнечный свет добавляет картине тепла, спокойствия и умиротворения. Николай Сергеев «Сенокос» (1887 г.) На этой картине художник изобразил деревенских жителей, пришедших на сенокос. Мужчина и женщина на переднем плане решили передохнуть, а на заднем плане люди продолжают свою работу. Сенокос был максимально значимым событием в каждой деревне. Хотя эта работа была достаточно тяжёлой, на неё шли, как на праздник. И мужчины, и женщины, наряжались на сенокос в самые красивые одежды. Несмотря на изображение тяжёлого крестьянского труда, полотно носит достаточно позитивный характер. Пробивающийся сквозь облака солнечный свет добавляет картине тепла, спокойствия и умиротворения.
"С сенокоса" 1957 Автор:Пластов Николай Аркадьевич "С сенокоса" 1957 Автор:Пластов Николай Аркадьевич
«Косари. Вечерний отдых», 1887 год. Художник — Суходольский Петр Александрович (1835 - 1903). «Косари. Вечерний отдых», 1887 год. Художник — Суходольский Петр Александрович (1835 - 1903).
«Деревенские будни». 1971 год. Художник — Дарьин Геннадий Александрович. «Деревенские будни». 1971 год. Художник — Дарьин Геннадий Александрович.
«Стогование», 1986 г. Коровин Анатолий Яковлевич Холст, масло 100 х 120 см Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого «Стогование», 1986 г. Коровин Анатолий Яковлевич Холст, масло 100 х 120 см Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого
Страда 1979 г. Борис Давыдов Страда 1979 г. Борис Давыдов
Колхозники и рабочие совхозов! Добивайтесь высоких урожаев многолетних трав! Колхозники и рабочие совхозов! Добивайтесь высоких урожаев многолетних трав!
«Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год. «Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год.
Коровам и телятам - ферму! Изображены плачущая корова с теленком на руках, оставшиеся без дома, которые обещало построить строительно-монтажное управление (СМУ) № 13. В. Гальба, 1981г. Коровам и телятам - ферму! Изображены плачущая корова с теленком на руках, оставшиеся без дома, которые обещало построить строительно-монтажное управление (СМУ) № 13. В. Гальба, 1981г.
Механизируем колхозные фермы! Художник: Б. Березовский, 1950г. Механизируем колхозные фермы! Художник: Б. Березовский, 1950г.
Агитационный советский плакат художника•плакатиста Бориса Березовского. Издание 1973ого года.


18.07.2024 BIA Technologies в партнерстве с Тимирязевской академией повышает импортонезависимость российского животноводства

ogies совместно с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева провела производственное испытание платформы «БИА. Животноводство. Селекция». В результате сотрудничества удалось подтвердить эффективность алго
09.07.2024 «Первый Мясокомбинат» на 20% ускорил обработку заказов с помощью «1С:Документооборот»

Специалисты «1С-КПД» автоматизировали работу с документами в компании «Первый Мясокомбинат» (Нижний Новгород). Проект стал составной частью программы оптимизации бизнес-процессов на предприятии накануне масштабного расширения производства. С помощью системы «1С:Документо
25.12.2023 «К2Тех» запустил портал с картами ИТ-решений для ключевых отраслей АПК

промышленная аналитическая платформа и пр. Карта учитывает цифровизацию таких участков, как ферма, комбикормовый завод, элеватор, офис, а также процессов логистики и систему обслуживания и под
26.07.2023 Мясокомбинат «Ромкор» разработал собственное ПО для оптимизации производства

йском языке программирования фактически с нуля: каждая функция разрабатывалась под реально существующую задачу с учетом специфики производства. Чтобы повысить качество самой продукции, увеличить долю мяса в рецептуре и сохранить при этом доступность для потребителей, потребовалось оптимизировать производство, минимизировать издержки и человеческий фактор», - отметил генеральный директор МПК
20.03.2023 «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы

Компания «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы. Внедрение отраслевого решения «1С» помогло мясокомбинату «Бахт» увеличить объемы отгружаемой продукции, минимизировать просрочку и точнее

14.11.2022 Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su»

Курганский мясокомбинат «Стандарт» улучшил логистические процессы с помощью SaaS-платформы «Площадки Ati
29.10.2021 В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом

Пользователи «Яндекс.лавки» теперь могут заказать готовые блюда из растительного мяса. Их создала специально для сервиса российская компания Greenwise — производитель альтернативного мяса. В ассортименте «Лавки» — 7 новых блюд. Они придутся по вкусу самым разным людя
03.09.2018 Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM

готовить и другие блюда, выбрав один из 9-ти предустановленных режимов: красное мясо, рыба, птица, сосиски, сэндвич, бургеры, морепродукты, бекон, свинина. [pagebreak]Гриль Steba VG 500 Немецк
22.01.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует производство мясной продукции в МПК «Высокий»

й Александрович). Работы выполняются с помощью отраслевого программного продукта «1С:Предприятие 8. Мясокомбинат», сообщили CNews в «Хомнет консалтинге». «Было необходимо решение, которое бы по
20.10.2015 Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

ила прозрачность и оперативность работы бухгалтерских служб компании, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Мясокомбинат «Федино-Ферма» — это молодое предприятие по производству мясной продукции. Компа
30.06.2015 Генно-модифицированные свиньи — вдвое больше мяса

ную мутацию свиней, в результате чего получились животные с развитой мускулатурой. Это выгодно с экономической и экологической точки зрения, так как позволяет получить с одного животного вдвое больше мяса. Для создания мутации использовалась одна из самых перспективных методик редактирования генов — технология TALEN, которая использует фермент для резки ДНК и белок для редактирования генов.
01.09.2014 В очередной раз мясо названо главной угрозой для человечества

ия до 9,6 млрд человек к 2050 году, потребление мяса и молока резко вырастет. Поскольку современное животноводство имеет крайне низкую эффективность (лишь 3% корма для животных превращается в п
20.01.2012 Светодиоды и мясо: скоро и в вашем холодильнике

асно исследованию ученых из Университета Канзаса, замена ламп дневного света на светодиоды позволит мясной промышленности экономить миллионы долларов каждый год. Как оказалось, светодиоды эконо
02.09.2011 Выращивать сосиски и мясопродукты начнут уже через полгода

Первые выращенные в лаборатории сосиски смогут появиться уже через шесть месяцев. Так считает Марк Постер, один из пионеров и
01.03.2011 Исследования по выращиванию "мяса в пробирке" остановлены

ва, он разработал "биореактор", способный из нескольких клеток животного производить сколько угодно мясной продукции. Искусственному мясу, утверждает Миронов, можно будет придать любой желаемый
24.11.2010 Мясокомбинат «Павловская Слобода» управляет бизнесом с помощью SAP ERP

анием платформы SAP ERP. «Это первый проект такого уровня среди компаний, представляющих российский мясной рынок, который затронул все бизнес-процессы предприятия, включая производство, и позво
19.06.2008 Электрические мясорубки: великолепная пятерка

Надо честно признать, что в принципах работы мясорубки ничего не изменилось с незапамятных времен. Точно так же шнек (вытянутый спиралевидный конус) продвигает кусочки мяса, точно так же подвижный и неподвижный ножи перемалывают его. На выходе получается готовый фарш. За последнюю сотню лет мясорубок коснулось только одно изменение: теперь шнек крутит не муск
24.09.2007 33 счастья: кухонный комбайн Philips Essence HR-7765

ому что именно столько функций, по заверению производителя, может выполнять этот комбайн. Честно говоря, насчитать именно столько во время тестирования мне не удалось — кончились запасы овощей и мяса, которые можно было бы «скормить» этому устройству. А «счастья» — по той причине, что со всем набором обязанностей комбайн справляется действительно хорошо. Но обо всём по порядку. Пе
12.09.2007 Принят план действий по сохранению генетических ресурсов животноводства

щает центр новостей ООН, делегаты из 109 стран мира на международной конференции в швейцарском городе Интерлакен одобрили первый в истории Глобальный план действий по сохранению генетических ресурсов животноводства. В плане изложены конкретные меры, направленные на сохранение генофонда сельскохозяйственных животных, предусмотрено оказание технической и финансовой помощи развивающимся госуда
17.08.2007 Микояновский мясокомбинат осваивает мобильную торговлю «Оптимум»

Крупнейший в России производитель колбас, мясных деликатесов и консервов Микояновский мясокомбинат (ММК) проводит автоматизацию бизнес-процессов мобильной торговли и деятельности

17.07.2007 Современные мясорубки: полный фарш!

ествуют два типа электромясорубок: куттерные и шнековые. Куттерная мясорубка измельчает мясо изогнутыми ножами, вращаемыми электродвигателем. Чем дольше или быстрее вращаются ножи, тем мельче кусочки мяса. Фарш в такой мясорубке получается специфическим: скорость большая, поэтому ножи не только размалывают мясо, но и немного взбивают его, превращая в однородную массу. Мясо теряет свою волок
28.06.2007 «Могилевский мясокомбинат»: автоматизация на платформе «Гедымин»

«Могилевский мясокомбинат» будет автоматизирован на платформе «Гедымин», разработанной компанией Golden Software of Belarus. Отметим, что платформа «Гедымин» включает в себя объектно-ориентированную пострел
12.03.2007 Factelligence внедрят в ОАО "Мясокомбинат Раменский"

тоговый документ содержит в себе подробное описание проектных решений, выработанных в ходе этапа, и будет служить основой для настройки и тестирования системы перед развертываем её на территории ОАО «Мясокомбинат Раменский». Уникальность проекта состоит в том, что MES-система Factelligence будет охватывать весь процесс производства на комбинате, начиная от забоя скота, заканчивая отгрузкой

07.11.2006 "1С-Рарус" и "Тензо-М" стали партнерами

ясокомбинатов. Компания «1С-Рарус» осуществляет поставку программного продукта «1С:Предприятие 8.0. Мясокомбинат», обеспечивающего автоматизацию управленческого, бухгалтерского, складского и пр
21.01.2002 Корейские хакеры обиделись на AOL/TimeWarner из-за собачьего мяса

По сообщению сетевого издания Korea Herald, корейцы, возмущенные появлением на американском и французском телевидении серии репортажей об употреблении в пищу собачьего мяса, обрушили интернет-атаки на порталы телевизионных каналов WB11, входящего в империю AOL/TimeWarner, и FT2. Группе хакеров, называющей себя Anti-Japan, по утверждению Korea Herald, удалось

06.09.2001 "Эльбрус Технолоджис" автоматизирует Кировский мясокомбинат

Компания "Эльбрус Технолоджис" подписала договор с ОАО "Кировский мясокомбинат" на внедрение на предприятии регулярного автоматизированного менеджмента. Кировс

Публикаций - 499, упоминаний - 571

Сельское хозяйство и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 467 49
Samsung Electronics 10175 44
LG Electronics 3603 38
8043 36
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 26
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 225 23
SAP SE 5226 19
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 114 19
Siemens AG - Siemens Group 2580 16
JVC Kenwood 416 15
Philips 2046 15
Ростех - Автоматика Концерн 1617 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12081 14
Microsoft Corporation 24467 11
МегаФон 8506 11
Sharp Corporation 1039 10
Сервис Плюс 183 8
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 8
Kitfort 55 7
Крок - Croc 1771 7
1С-Рарус 875 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1468 6
REvil - Хакерская группировка 46 6
Oracle Corporation 6634 6
SAP CIS - САП СНГ 854 6
Xiaomi 1655 6
HP Inc. 5662 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1450 6
Yandex - Яндекс 7071 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 786 6
Huawei 3853 6
Apple Inc 11937 5
Корус Консалтинг ГК 1196 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1618 5
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 214 5
Ростелеком 9521 5
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 5
Softline - Софтлайн 2666 5
Haier Group 160 5
Gemlux 7 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 25
Hansa - Ханса 108 23
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 17
Miele - Миле 134 16
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 104 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7068 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 652 13
Groupe SEB - Tefal 89 12
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 98 12
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 11
Россети Ленэнерго 1700 10
Braun 76 10
Haier - Candy Group - Канди 96 10
Beko 68 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 827 8
Dyson 121 8
Gaggenau 34 7
Whirlpool KitchenAid 22 7
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 196 6
JBS 10 6
Smeg 18 6
Белая Птица 7 5
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 32 5
НСПК - Национальная система платежных карт 794 5
Daewoo 102 5
МТС Трэвел - MTS Travel 264 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2239 4
Colonial Pipeline 32 4
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 67 4
Krups 27 4
ЭФКО ГК 22 3
Совкомбанк Совесть 271 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 203 3
Петелинка 4 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 3
Евросеть 1404 3
Русагро Группа Компаний 267 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4886 12
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 12
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 132 9
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 201 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5359 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1149 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2823 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2988 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11285 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2677 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4359 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5783 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4591 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2435 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1972 4
Федеральное казначейство России 1745 4
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 116 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 370 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3063 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1476 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2622 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 366 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2666 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 332 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1357 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 802 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1353 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1124 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3230 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 324 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 401 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 770 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2163 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1840 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 314 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2953 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3274 2
Greenpeace - Гринпис 128 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 65 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
FreeMove 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48638 114
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29831 102
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63689 100
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 535 87
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12368 73
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1025 66
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5978 61
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 131 54
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 207 54
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2498 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18118 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23679 47
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 303 46
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13595 45
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11657 43
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 340 41
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 315 40
Вентилятор - Fan 963 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12294 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9733 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6463 30
Аксессуары 3822 29
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 68 29
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9453 29
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7387 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12241 28
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 28
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12315 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26219 27
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 83 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8403 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12044 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11644 26
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 26
Блендер 96 25
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2117 25
Электротехника - инвертор 146 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12641 23
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1457 23
Groupe SEB - Moulinex ME 53 19
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 18
Apple iPhone 6 4861 17
Google Android 13830 17
Microsoft Windows 2000 8660 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2237 10
Hansa BOES, BOEI - духовой шкаф 12 10
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 930 10
Samsung RL - серия холодильников 14 9
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 9
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 212 8
Apple iOS 7621 8
Redmond SkyCooker 12 8
LG Multi Air Flow 15 7
1С:ERP Управление предприятием 519 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 7
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - гриль 7 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 870 7
Microsoft Windows BitLocker 934 6
JVC Kenwood KCC - Kenwood KMM - JVC Kenwood KMC - JVC Kenwood KM - Kenwood Cooking Chef - Kenwood FP - кухонный комбайн - кухонная машина 11 6
Liebherr SBS - холодильник 11 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1385 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5014 6
Redmond SteakMaster 9 6
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 6
Panasonic NR - серия холодильников 7 6
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 223 6
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 5
Redmond RMC - мультиварка 7 5
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 76 5
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 5
Microsoft Office 3684 5
Google YouTube - Видеохостинг 2692 5
Bosch - VarioSpeed 15 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7019 5
1С:Документооборот КОРП 80 4
LG Kompressor Follow Me 20 4
Вараксина Ольга 9 6
Симаткина Светлана 30 5
Головин Даниил 34 5
Воронцова Кира 4 3
Тимкина Александра 10 3
Горбунов Денис 16 3
Бобровников Борис 103 3
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
Гончарова Эльвира 7 3
Измайлов Максим 8 3
Белов Александр 74 3
Овчинский Владислав 227 3
Молоховец Елена 3 3
Кульченко Роман 14 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 116 3
Путин Владимир 3109 3
Леонов Алексей 79 2
Гуров Александр 7 2
Марфин Алексей 13 2
Селиванов Максим 26 2
Криницкий Игорь 26 2
Соловенчук Александр 100 2
Касимов Ровшан 3 2
Коротаев Дмитрий 2 2
Медведев Дмитрий 1652 2
Мамедова Мария 14 2
Грибов Владимир 31 2
Корнеев Сергей 84 2
Шахназарян Армен 4 2
Сергеенко Василий 7 2
Шнуров Сергей 5 2
Ивицкий Дмитрий 18 2
Михайлов Сергей 51 2
Калинин Александр 152 2
Петунин Алексей 58 2
Эдер Александр 7 2
Боровиков Игорь 126 2
Ильиных Сергей 2 2
Полянин Евгений 4 2
Пузыревский Даниил 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 140811 261
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51735 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42499 61
Германия - Федеративная Республика 12610 54
Европа 21650 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14109 38
Южная Корея - Республика 6593 36
Япония 13231 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16706 27
Земля - планета Солнечной системы 10309 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13265 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17088 25
Франция - Французская Республика 7794 25
Италия - Итальянская Республика 4329 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2846 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14019 22
Азия - Азиатский регион 5435 16
Африка - Африканский регион 3435 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7259 13
Беларусь - Белоруссия 5551 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5122 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2392 12
Россия - СФО - Новосибирск 4215 11
Швеция - Королевство 3607 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2885 9
Канада 4849 9
Турция - Турецкая республика 2316 9
Испания - Королевство 3696 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1483 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2598 7
Польша - Республика 1950 7
Нидерланды 3483 7
Россия - УФО - Тюменская область 1106 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1537 6
Америка - Американский регион 2125 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2862 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3866 6
Бразилия - Федеративная Республика 2332 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3506 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 898 6
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбопромысловое хозяйство 497 108
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 510 96
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23515 91
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5381 83
Зоология - наука о животных 2565 75
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4847 75
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 718 71
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47073 69
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 972 65
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 393 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49865 60
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 407 55
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1573 50
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1384 48
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3882 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17972 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28293 42
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8393 38
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 575 37
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6682 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10814 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9767 33
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1607 31
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5863 30
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4842 30
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3918 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13034 25
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4761 25
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2699 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7718 22
Дача - дачники 788 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9541 21
Черкизон - Черкизовский рынок 150 21
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1231 21
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1874 19
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1221 18
Логистика сбытовая - Сбыт 2361 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10730 17
Металлы - Серебро - Silver 749 17
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1858 17
CNews - ZOOM.CNews 1845 62
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11191 14
New Scientist 1448 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2693 8
AP - Associated Press 2003 7
NEWSru.com 229 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
Чудо техники 60 3
Washington Profile 142 2
Nature 808 2
Phys.org 972 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1761 2
Space Daily 528 1
Cosmopolitan 25 1
Mashable 370 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 158 1
Korea Herald 44 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Ananova 250 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 137 1
LiveScience 153 1
Times 616 1
CNews Техноблог 61 1
Российская газета 266 1
Global Times 15 1
The Washington Post 328 1
Crunchbase 73 1
The Guardian - Британская газета 359 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
GizChina - Издание 68 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
BleepingComputer - Издание 318 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 189 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 1
Tom’s Hardware 364 1
Bloomberg 1245 1
FT - Financial Times 1208 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3111 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7958 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 594 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 2
IDC - International Data Corporation 4899 1
Gartner - Гартнер 3538 1
Forrester Research 821 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 1
Sirena - Сирена 3 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
СибНИПТИЖ ФГБНУ - Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства 4 4
РАН - Российская академия наук 1836 3
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1472 2
РКММП ГБПОУ ВО - Россошанский колледж мясной и молочной промышленности 2 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 2
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 16 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 65 2
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 225 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 6 2
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 281 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 877 1
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 974 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
UdeM - Université de Montréal - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 14 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 1
University of Bristol - Бристольский университет 82 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 808 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 57 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 40 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 91 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 358 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 91 1
Oklahoma State University - University of Oklahoma - Оклахомский университет - Университет штата Оклахома 7 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 12
Red Dot Design Award 55 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1970 3
Samsung Forum 14 3
Международный женский день - 8 марта 323 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2371 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 370 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 1
iF Design Awards 25 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Electrolux Design Lab 5 1
Старт Хаб 20 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1316875, в очереди разбора - 781615.
Создано именных указателей - 159366.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: