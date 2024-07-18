BIA Technologies в партнерстве с Тимирязевской академией повышает импортонезависимость российского животноводства

ИТ-компания BIA Technologies совместно с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева провела производственное испытание платформы «БИА. Животноводство. Селекция». В результате сотрудничества удалось подтвердить эффективность алгоритмов вычислений программного решения на больших объемах «живой» информации, предоставленной академией. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Система «БИА. Животноводство. Селекция» создана для оценки генетического потенциала племенных животных и моделирования селекционной стратегии. На основе математического анализа показателей животных она дает рекомендации по подбору пар, формированию селекционной стратегии и помогает повысить эффективность селекции.

Для проверки эффективности на реальных данных была задействована база Тимирязевской академии «Продуктивность свиней в четырех поколениях», включающая оценку генотипа свыше 29 тыс. свиней различных пород. Ее объем значительно превосходит минимальные необходимые для тестирования. Это позволило максимально результативно использовать базу для научно-исследовательской работы по изучению наследования признаков продуктивности, их взаимосвязи и динамике изменчивости. Проведенная с помощью «БИА. Животноводство. Селекция» оценка генетического потенциала была рассчитана по семи селекционным признакам. Прогнозирование разведения свиней с ориентацией на конкретный признак позволяет увеличить продуктивность в выбранном направлении.

«Решение помогает увеличить прибыль предприятия от каждого животного за счет прогнозирования того, каким будет следующее поколение, а также позволяет оптимизировать затраты на существующее поголовье свиней. В зависимости от показателей, которые важны конкретному агропредприятию, селекционеры могут формировать собственные стратегии и управлять ими. К примеру, если выбран показатель «коэффициент конверсии корма», то при затратах на тысячу свиней экономия на корме может составить более 500 тыс. руб. в год без изменения начального и конечного веса каждого отдельно взятого животного», — сказал директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров.

«Раньше в Россию массово поставлялось поголовье свиней зарубежной селекции с разнородным качественным составом. Это требовало постоянного ввоза ремонтного поголовья свиней из-за рубежа. Благодаря решению «БИА. Животноводство. Селекция» выводить свиней с требуемыми признаками и закреплять их у будущих поколений стало проще. Российская разработка, протестированная на базе Тимирязевской академии, стала важным шагом по достижению импортонезависимости в отечественном животноводстве», — сказал ректор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, академик РАН, профессор Владимир Трухачев.

BIA Technologies и Тимирязевская академия подписали соглашение о сотрудничестве в ноябре 2023 г. Партнерство фокусируется на организации взаимодействия бизнеса и науки, направленного на создание решений для сельского хозяйства. В рамках сотрудничества BIA Technologies предоставляет свою экспертизу в области математики и разработке В2В-решений, а Тимирязевская академия делится накопленным многолетним опытом и знаниями в области развития животноводства в агропромышленном комплексе страны.