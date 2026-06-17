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Владимиров Дмитрий

СОБЫТИЯ


17.06.2026 «Вайтбайт» и «Катюша» объявили о партнерстве в сфере программных решений для устройств печати 1
18.07.2024 BIA Technologies в партнерстве с Тимирязевской академией повышает импортонезависимость российского животноводства 1
27.05.2024 Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» 1
14.02.2024 BIA Technologies выпустила мобильное приложение для продукта «БИА. УдобнаяСмена» 1
26.01.2024 Работа в системе «БИА. APS» от BIA Technologies повышает производительность промышленных предприятий на 15% 1
15.09.2023 ГК «Цифра» подписала соглашение с КузГТУ 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 1
05.11.2019 «Вист групп» и Назарбаев Университет создали роботизированный тягач на базе Kamaz 5490 Neo 1
09.09.2019 Вице-президент из ABB возглавил продажи решений «Цифры» для горной добычи и металлургии 1
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
16.04.2019 Сбербанк представил свои разработки в сфере робототехники и искусственного интеллекта 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
09.07.2018 SAP совместно с «Вист групп» реализует подходы для оптимизации работы предприятий в горнодобывающей и металлургической отраслях 1
01.03.2018 VIST Robotics испытала беспилотный карьерный самосвал в Марокко 1
15.05.2012 Первая ИТ-компания из «Сколково» выходит на IPO 2

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Владимиров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 10
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 74 4
Цифра ГК 157 4
SAP SE 5568 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 2
Theta Data Solutions - Тета Дата Солюшнс 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 2 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 5 1
Quanergy Systems 1 1
V2 Grupp - В2 Групп 8 1
Yandex - Яндекс 9055 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3419 1
9452 1
Крок - Croc 1953 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 485 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
ФОРС - Центр разработки 699 1
Trimble 50 1
Promobot - Промобот 165 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 2
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 12 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 36 1
Ренова актив 3 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
Химпром 22 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Российско-казахстанский фонд нанотехнологий 3 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 95 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3123 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Газпром нефть 701 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 444 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 5
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1491 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 10
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7301 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1281 4
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1186 3
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6407 2
Оцифровка - Digitization 5117 2
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ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 166 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9106 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6630 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2216 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7707 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1547 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 156 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2568 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2006 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 9 1
БИАТЕХ - Sunrise BPMS 11 1
КамАЗ 5490 - Kamaz Neo - седельный тягач 3 1
БелАЗ 7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 4 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 233 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 254 1
РБК Фондовый терминал - Quote.РБК - RBC Bonds - RBC Composite - RBC Graph 9 1
БИАТЕХ - БИА. APS 2 1
БИАТЕХ - БИА. УдобнаяСмена 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2527 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Клебанов Алексей 3 3
Богачев Игорь 183 3
Вексельберг Виктор 155 2
Южаков Алексей 36 1
Ходаков Сергей 42 1
Чернов Александр 17 1
Яковлев Алексей 10 1
Емельченков Сергей 141 1
Мацук Игорь 5 1
Рыльников Алексей 3 1
Исенбаев Жандос 1 1
Путин Владимир 3441 1
Хасис Лев 105 1
Дворкович Аркадий 216 1
Годунов Николай 15 1
Парменова Наталия 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 3
Казахстан - Республика 5985 2
Индия - Bharat 5829 2
Марокко - Королевство 225 2
Белиз 72 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 191 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 46 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18904 1
Азия - Азиатский регион 5877 1
Беларусь - Белоруссия 6235 1
Финляндия - Финляндская Республика 3689 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 1
Сингапур - Республика 1939 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Индонезия - Республика 1046 1
Украина 7900 1
Евразия - Евразийский континент 640 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1118 1
Болгария - Республика 797 1
Румыния 749 1
Чили - Республика 492 1
Монголия 377 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 549 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 596 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8748 2
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2295 1
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MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
Английский язык 6986 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1183 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 959 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 716 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 640 1
Химическая промышленность - Chemical industry 303 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2680 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1071 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8422 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 696 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4463 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8003 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5684 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2954 1
Ведомости 1422 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8526 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 455 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 27 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 1
РАН - Российская академия наук 2092 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 251 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 3
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
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