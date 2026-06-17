Получите все материалы CNews по ключевому слову
Владимиров Дмитрий
СОБЫТИЯ
Владимиров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
|Клебанов Алексей 3 3
|Богачев Игорь 183 3
|Вексельберг Виктор 155 2
|Южаков Алексей 36 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Чернов Александр 17 1
|Яковлев Алексей 10 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Мацук Игорь 5 1
|Рыльников Алексей 3 1
|Исенбаев Жандос 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Хасис Лев 105 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Годунов Николай 15 1
|Парменова Наталия 63 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8526 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.