01.11.2025 НИИМА «Прогресс» тестирует ПО для позиционирования объектов с миллиметровой точностью 1
16.09.2021 «РобоПроб» и Trimble развивают системы точного земледелия 1
23.10.2020 Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab 1
14.09.2020 История успеха: проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ, Казахстан 1
05.11.2019 Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ 1
05.11.2019 «Вист групп» и Назарбаев Университет создали роботизированный тягач на базе Kamaz 5490 Neo 1
15.04.2019 Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии 1
25.02.2019 Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось? 1
17.08.2018 Американский рынок систем управления автопарком вырастет вдвое за 5 лет 1
13.03.2017 Trimble запустила новую версию ПО Tekla Structures для строительной отрасли 1
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 1
28.10.2016 Microsoft анонсировала Windows 10 Creators Update, Surface Studio, Surface Dial и Surface Book 1
14.09.2016 «Системный софт» займется поставкой ПО для 3D-моделирования SketchUp в России 1
22.06.2016 Autodesk и Trimble повысят совместимость своих решений 1
17.03.2016 Trimble представила три обновленных решения для оптимизации рабочих процессов в строительстве 1
13.05.2014 Михаил Косилов - Уровень компетенции интеграторов в регионах растет 1
15.01.2014 Анатолий Охотин: Геопортал – это средство мониторинга состояния региона в различных сферах 1
09.10.2013 Trimble AX60 - новое приложение для аэрофотосъемки 1
11.07.2013 Михаил Косилов -
IP-телефония и видеосвязь стали драйверами рынка корпоративных телекоммуникаций
 1
08.06.2013 Михаил Косилов - Бизнес вырос на 30%
 1
06.07.2012 Медведев назначил замминистра связи 29-летнего эксперта по ГЛОНАСС 1
12.03.2012 ГЛОНАСС защитит США от вулканов 1
06.03.2012 Федеральное БТИ модернизирует и наращивает сеть референцных станций в Центральной России 1
12.12.2011 В Москве состоится международная конференция «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 1
07.12.2011 В Москве состоится международная конференция «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 1
23.08.2010 Американцы, европейцы и японцы уже зарабатывают на ГЛОНАСС 1
02.06.2010 Военные GPS-приёмники Trimble хором вышли из строя 1
12.05.2010 Oracle расширяет мобильные возможности для служб по работе с клиентами и техобслуживанию на местах 1
15.05.2009 Выставка "НАВИТЕХ-ЭКСПО-2009" завершает работу 1
21.07.2008 В Европе создан высокоточный GPS-сервис 1
02.10.2007 Новые технологии для обеспечения ремонта дорог: итоги семинара 1
02.10.2007 В Казани состоялся семинар «Комплексное обеспечение ремонта и реконструкции дорог» 1
13.08.2007 Коммуникаторы: последние новинки 1
14.05.2007 Апрельские новинки рынка КПК 1
18.04.2007 GNSS-технологии Trimble обновляют швейцарскую GPS-сеть 1
17.04.2007 Прямой прием снимков из космоса: Россия теснит конкурентов 1
13.04.2007 Контент Trimble появился в Google Earth 1
19.03.2007 GPS-приемник Copernicus обеспечит поддержку WAAS и EGNOS 1
11.12.2006 Сербия создает GPS-инфраструктуру на базе решений Trimble 1
11.12.2006 Сербия создает GPS-инфраструктуру на базе решений Trimble 1

Навитех-Экспо 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397184, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185101.
