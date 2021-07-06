Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса ении соглашения по продаже своего международного EAM-бизнеса (Enterprise Asset Management) компании Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), мировому лидеру в области решений цифровой реальности.

«Югранефтегазпроект» повышает надежность проектирования вместе с Hexagon PPM нструкторский институт, специализирующийся на нефтегазовой отрасли, внедрил программное обеспечение Intergraph Smart 3D для повышения надежности проектирования и учета требований различных инже

«Северсталь» приобрела пакет решений для 3D-проектирования ктировщик ПАО «Северсталь», успешно осуществляет информационное 3D-проектирование с помощью решений Intergraph Smart 3D от Hexagon PPM. «Северсталь-Проект» расширила область использования решен

Hexagon PPM — новое название Intergraph Process, Power & Marine промышленных объектов и способствующие успешной реализации масштабных строительных проектов.Решения Intergraph пользуются популярностью среди специалистов, поэтому в названиях продуктов Hexagon

«Газпром нефть» при помощи технологии Intergraph SmartPlant for Owner Operators создаст систему управления инженерными данными Технология Intergraph SmartPlant for Owner Operators будет использована российской нефтяной компанией «Газпром нефть» для внедрения системы управления инженерными данными на стадиях капитального строитель

«Гипрокислород» оптимизирует проектирование терминалов СПГ с помощью решений Intergraph SmartPlant «Гипрокислород», российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на международных проектах переработки кислорода и азота/кислорода, планирует использовать решения компании Intergraph Process, Power & Marine для повышения качества проектов в нефтегазовой отрасли. «Гипрокислород» выбрал пакет решений Intergraph, включающий Intergraph Smart 3D, Inte

«Гипрогазоочистка» выбирает решения Intergraph SmartPlant для комплексных проектов переработки «Гипрогазоочистка», российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на нефтегазопереработке и нефтехимии, выбрала решения компании Intergraph Process, Power & Marine для оптимизации собственных процессов проектирования. Основной причиной такого выбора компании стала возможность интегрировать все актуальные проектные данные

Yasref выбрала Intergraph в качестве поставщика программных решений для нефтеперерабатывающего завода в Саудовской Аравии Компания Yanbu Aramco Sinopec Refinery Company Ltd. (Yasref), совместное предприятие Saudi Aramco и China Petrochemical Corporation (Sinopec), приняла решение об использовании решений Intergraph SmartPlant Enterprise для оптимизации процессов эксплуатации и технического обслуживания на нефтеперерабатывающем заводе мощностью 400 тыс. баррелей в день. Как сообщили CNews в корп

JGC America с помощью Intergraph оптимизирует обмен информацией с родительской компанией и партнерами JGC America — развивающаяся инжиниринговая компания, предоставляющая услуги по управлению закупками и строительством — заключила договор с компанией Intergraph о приобретении лицензий и использовании пакета решений SmartPlant Enterprise Engineering & Design Solution Suite и облачного решения Intergraph SmartPlant Cloud. Об этом CNews

Вышла русскоязычная версия CADWorx Plant Professional 2014 Компания Intergraph выпустила русскоязычную версию решения CADWorx Plant Professional 2014, созданного на основе AutoCAD и предназначенного для интеллектуального 3D-проектирования промышленных объектов.

Как уменьшить гексагон Программист По Коллер решил переработать популярную сегодня абстрактную аркаду Super Hexagon, доступную в магазинах приложений AppStore и Google Play, стиле демейка. Демейк – это воссоздание известной игры в версии для одной из игровых платформ прошлого. В качестве платформы дл

Intergraph представил новое решение для проектирования - Intergraph Smart 3D 2014 Компания Intergraph выпустила Intergraph Smart 3D 2014 – новое решение, объединяющее уже известные решения Intergraph SmartPlant 3D, SmartMarine 3D, SmartPlant Materials Handling Edition.

Американцы испытают на «Росатоме» ПО для 6D-проектирования Уже в 2011 г. американская Intergraph Process, Power & Marine (PP&M) должна разработать для дочернего предприятия госкор

«Атомэнергопроект» совместно с Intergraph создаст решение для проектирования объектов атомной энергетики я «Атомэнергопроект» (НИАЭП), дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом», совместно с корпорацией Intergraph разработают специализированное решение по управлению и информационному сопровожден

Шведская компания купит Intergraph Как сообщает GISDevelopment, шведская группа Hexagon приобретает американскую Intergraph за $2,125 млрд. Группа Hexagon активно скупает компании, связанные с различными ас

Intergraph представила носитель для цифровой аэросъемки Как сообщает GIS Cafe, компания Intergraph 9 мая 2007 года представила твердотельный картридж Solid State Disc (SSD), предназначенный для систем аэросъемки. Его использование, по мнению разработчиков, расширит возможности аэр

Intergraph приобрела австрийский ГИС-бизнес Как сообщает GISCafe, компания Intergraph приобрела часть бизнеса австрийской компании GISquadrat AG по разработке ПО, а также связанные с ним активы. Компания GISquadrat со штаб-квартирой в столице Австрии Вене специализиру

Intergraph и Gateway урегулировали патентный иск Компания Intergraph распространила заявление, в котором сообщила об урегулировании ещё одного иска о нарушении патента, на этот раз с компанией Gateway. У компьютеров, продающихся под брендами Gateway и

AMD отдаст Intergraph часть прибыли Корпорация AMD согласилась выплатить компании Intergraph до $25 млн. в рамках урегулирования спора о нарушении патентного права. Таким образом, судебное разбирательство между компаниями закончилось мировым соглашением: AMD заплатит $10 млн

Intel заплатит Intergraph $225 млн. В соответствии с достигнутым соглашением корпорация Intel выплатит софтверной компании Intergraph $225 млн. в качестве компенсации по иску о нарушении патента с участием производителя компьютеров компании Dell. Решение о выплате стало развитием давно идущего спора за технологию м

Intel Itanium не нарушает патентов Intergraph Американский апелляционный суд отклонил решение нижестоящей инстанции о том, что процессоры Intel Itanium нарушают патенты, принадлежащие компании Intergraph. Теперь по материалам дела будет проведено повторное расследование. Иск, поданный еще в 2001 году, затрагивает патенты Intergraph, связанные с аппаратными и программными техно

"Прайм Груп" получила лицензию от Intergraph Компания "Прайм Груп", системный интегратор и поставщик решений в области информационных технологий, получила статус бизнес-партнера компании Intergraph, поставщика программного обеспечения семейства геоинформационных систем (ГИС) для проектирования промышленных предприятий. Специалисты "Прайм Груп" прошли обучение в Intergraph

Itanium создан на ворованных технологиях? Окружной суд восточного округа Техаса постановил, что технологии, использованные компанией Intel в 64-разрядном процессоре Itanium, нарушают патент, принадлежащий компании Intergraph. В связи с этим, Intel, возможно, придется выплатить пострадавшей стороне по крайней мере $150 млн. в виде компенсации за нанесенный ущерб. Главным камнем преткновения стали запатент

Intel откупается от претензий Intergraph В соответствии с соглашением, подписанным 15 апреля, федеральный иск Intergraph против Intel, зарегистрированный в суде Алабамы, будет аннулирован. Кроме того, потенциальные расходы Intel по другому иску, поданному в штате Техас, будут ограничены. Компании также

Intel заплатит компании Intergraph $300 млн. соров, компания Intel, согласилась выплатить $300 млн. для внесудебного урегулирования иска, согласно которому при производстве микропроцессора Pentium были нарушены патенты, принадлежащие корпорации Intergraph. В соответствии с соглашением, подписанным 15 апреля, федеральный иск Intergraph против Intel, зарегистрированный в суде Алабамы, будет аннулирован. Кроме того, потенциальные

Intel - следующая жертва антимонопольных исков? рые могли бы пролить свет на действия Intel по отношению к производителям ПК, не связанным непосредственно с самой корпорацией. Документы были представлены другой компанией, подавшей в суд на Intel - Intergraph. Эта компания утверждала, что Intel предоставляет производителям ПК неполную документацию, если не питает к ним деловых симпатий. Доказательства находятся сейчас под охранным судебны

Intel - следующая жертва антимонопольных исков? рые могли бы пролить свет на действия Intel по отношению к производителям ПК, не связанным непосредственно с самой корпорацией. Документы были представлены другой компанией, подавшей в суд на Intel - Intergraph. Эта компания утверждала, что Intel предоставляет производителям ПК неполную документацию, если не питает к ним деловых симпатий. Доказательства находятся сейчас под охранным судебны

SGI и Intergraph заключат стратегический альянс Компании SGI и Intergraph Corporation, занимающиеся разработкой высокопроизводительных графических станций и

3Dlabs купила графическое отделение Intergraph Компания 3Dlabs, специализирующаяся на выпуске графических чипов для ПК класса high-end и рабочих станций, объявила о покупке Intense3D, графического отделения компании Intergraph. Этот договор свидетельствует о продолжающемся сужении переполненного рынка графических чипов. Слишком много компаний сейчас на нем представлено, так что ни у кого не вызывает удивле

Суд отклонил антимонопольный иск Intergraph против Intel польный иск против корпорации Intel. Судебное разбирательство было возбуждено по заявлению компании Intergraph Corp., производителя компьютерных чипов, которая ссылалась на сокрытие информации

Суд отклонил антимонопольный иск Intergraph против Intel польный иск против корпорации Intel. Судебное разбирательство было возбуждено по заявлению компании Intergraph Corp., производителя компьютерных чипов, которая ссылалась на сокрытие информации

Intel выиграла суд против Intergraph Фирма Intel выиграла судебное разбирательство против компании Intergraph. Дело было возбуждено, после того как Intel прекратила доступ Intergraph к информации о своих последних технических разработках. Intergraph могла пользоваться этой инфо

Иск о нарушении авторских прав Intergraph против Intel отклонен Следует упомянуть, что иск компании Intergraph, занимающейся производством рабочих станций, является частью громкого антимонопольного разбирательства против Intel. Intergraph обвиняла Intel в нарушении авторских прав на ми

Intergraph увольняет 400 служащих и меняет политику Компания Intergraph, производитель рабочих станций и программного обеспечения, вынуждена уволить 400 служащих из-за ухода с рынка PC и серверов. В Intergraph обвиняют в своих бедах Intel. Ранее <

Intergraph Computer Systems выпускает рабочую станцию Zx1 ViZual Workstation Компания Intergraph Computer Systems представила новую рабочую станцию Zx1 ViZual Workstation. Она раб

Intergraph будет поставлять рабочие станции TDZ 2000 с графическими акселераторами компании Intense3D Компания Intergraph Computer Systems сообщила, что ее графические станции TDZ 2000 GX1 и TDZ 2000 GL2

Intergraph выпускает ExtremeZ SAN для упрощения работы с файлами обльших размеров в SAN-сетях Компания Intergraph Computer Systems анонсировала систему ExtremeZ SAN для ускорения доступа к файлам

Intergraph и Compaq не имеют претензий к достигнутому Intel и FTC соглашению нопольный процесс против Intel, похоже, близок к своему завершению. После опубликования Федеральной торговой комиссией (Federal Trade Commission) своего соглашения с Intel, представители пострадавших Intergraph и Compaq Computer сообщили, что у них нет никаких претензий по поводу достигнутого соглашения и они полностью согласны с ним.

Подразделение Intergraph по производству графических чипов выделяется в самостоятельную компанию Продавец рабочих станций, компания Intergraph, объявила, что ее подразделение по производству графических чипов отделится и образует самостоятельную компанию Intense3D. Некоторое время назад спрос на ее продукцию среди других по