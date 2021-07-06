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DP Technology Hexagon Intergraph

DP Technology - Hexagon - Intergraph

СОБЫТИЯ

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06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса

ении соглашения по продаже своего международного EAM-бизнеса (Enterprise Asset Management) компании Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), мировому лидеру в области решений цифровой реальности.
20.12.2017 «Югранефтегазпроект» повышает надежность проектирования вместе с Hexagon PPM

нструкторский институт, специализирующийся на нефтегазовой отрасли, внедрил программное обеспечение Intergraph Smart 3D для повышения надежности проектирования и учета требований различных инже
14.12.2017 «Северсталь» приобрела пакет решений для 3D-проектирования

ктировщик ПАО «Северсталь», успешно осуществляет информационное 3D-проектирование с помощью решений Intergraph Smart 3D от Hexagon PPM. «Северсталь-Проект» расширила область использования решен
16.06.2017 Hexagon PPM — новое название Intergraph Process, Power & Marine

промышленных объектов и способствующие успешной реализации масштабных строительных проектов.Решения Intergraph пользуются популярностью среди специалистов, поэтому в названиях продуктов Hexagon
25.08.2016 «Газпром нефть» при помощи технологии Intergraph SmartPlant for Owner Operators создаст систему управления инженерными данными

Технология Intergraph SmartPlant for Owner Operators будет использована российской нефтяной компанией «Газпром нефть» для внедрения системы управления инженерными данными на стадиях капитального строитель
11.08.2016 «Гипрокислород» оптимизирует проектирование терминалов СПГ с помощью решений Intergraph SmartPlant

«Гипрокислород», российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на международных проектах переработки кислорода и азота/кислорода, планирует использовать решения компании Intergraph Process, Power & Marine для повышения качества проектов в нефтегазовой отрасли. «Гипрокислород» выбрал пакет решений Intergraph, включающий Intergraph Smart 3D, Inte
03.08.2016 «Гипрогазоочистка» выбирает решения Intergraph SmartPlant для комплексных проектов переработки

«Гипрогазоочистка», российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на нефтегазопереработке и нефтехимии, выбрала решения компании Intergraph Process, Power & Marine для оптимизации собственных процессов проектирования. Основной причиной такого выбора компании стала возможность интегрировать все актуальные проектные данные
13.07.2015 Yasref выбрала Intergraph в качестве поставщика программных решений для нефтеперерабатывающего завода в Саудовской Аравии

Компания Yanbu Aramco Sinopec Refinery Company Ltd. (Yasref), совместное предприятие Saudi Aramco и China Petrochemical Corporation (Sinopec), приняла решение об использовании решений Intergraph SmartPlant Enterprise для оптимизации процессов эксплуатации и технического обслуживания на нефтеперерабатывающем заводе мощностью 400 тыс. баррелей в день. Как сообщили CNews в корп
30.06.2015 JGC America с помощью Intergraph оптимизирует обмен информацией с родительской компанией и партнерами

JGC America — развивающаяся инжиниринговая компания, предоставляющая услуги по управлению закупками и строительством — заключила договор с компанией Intergraph о приобретении лицензий и использовании пакета решений SmartPlant Enterprise Engineering & Design Solution Suite и облачного решения Intergraph SmartPlant Cloud. Об этом CNews
28.05.2014 Вышла русскоязычная версия CADWorx Plant Professional 2014

Компания Intergraph выпустила русскоязычную версию решения CADWorx Plant Professional 2014, созданного на основе AutoCAD и предназначенного для интеллектуального 3D-проектирования промышленных объектов.
04.12.2013 Как уменьшить гексагон

Программист По Коллер решил переработать популярную сегодня абстрактную аркаду Super Hexagon, доступную в магазинах приложений AppStore и Google Play, стиле демейка. Демейк – это воссоздание известной игры в версии для одной из игровых платформ прошлого. В качестве платформы дл
20.11.2013 Intergraph представил новое решение для проектирования - Intergraph Smart 3D 2014

Компания Intergraph выпустила Intergraph Smart 3D 2014 – новое решение, объединяющее уже известные решения Intergraph SmartPlant 3D, SmartMarine 3D, SmartPlant Materials Handling Edition.

10.02.2011 Американцы испытают на «Росатоме» ПО для 6D-проектирования

Уже в 2011 г. американская Intergraph Process, Power & Marine (PP&M) должна разработать для дочернего предприятия госкор
14.01.2011 «Атомэнергопроект» совместно с Intergraph создаст решение для проектирования объектов атомной энергетики

я «Атомэнергопроект» (НИАЭП), дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом», совместно с корпорацией Intergraph разработают специализированное решение по управлению и информационному сопровожден
07.07.2010 Шведская компания купит Intergraph

Как сообщает GISDevelopment, шведская группа Hexagon приобретает американскую Intergraph за $2,125 млрд. Группа Hexagon активно скупает компании, связанные с различными ас
10.05.2007 Intergraph представила носитель для цифровой аэросъемки

Как сообщает GIS Cafe, компания Intergraph 9 мая 2007 года представила твердотельный картридж Solid State Disc (SSD), предназначенный для систем аэросъемки. Его использование, по мнению разработчиков, расширит возможности аэр
11.04.2007 Intergraph приобрела австрийский ГИС-бизнес

Как сообщает GISCafe, компания Intergraph приобрела часть бизнеса австрийской компании GISquadrat AG по разработке ПО, а также связанные с ним активы. Компания GISquadrat со штаб-квартирой в столице Австрии Вене специализиру
14.05.2004 Intergraph и Gateway урегулировали патентный иск

Компания Intergraph распространила заявление, в котором сообщила об урегулировании ещё одного иска о нарушении патента, на этот раз с компанией Gateway. У компьютеров, продающихся под брендами Gateway и
13.04.2004 AMD отдаст Intergraph часть прибыли

Корпорация AMD согласилась выплатить компании Intergraph до $25 млн. в рамках урегулирования спора о нарушении патентного права. Таким образом, судебное разбирательство между компаниями закончилось мировым соглашением: AMD заплатит $10 млн
01.04.2004 Intel заплатит Intergraph $225 млн.

В соответствии с достигнутым соглашением корпорация Intel выплатит софтверной компании Intergraph $225 млн. в качестве компенсации по иску о нарушении патента с участием производителя компьютеров компании Dell. Решение о выплате стало развитием давно идущего спора за технологию м
17.02.2004 Intel Itanium не нарушает патентов Intergraph

Американский апелляционный суд отклонил решение нижестоящей инстанции о том, что процессоры Intel Itanium нарушают патенты, принадлежащие компании Intergraph. Теперь по материалам дела будет проведено повторное расследование. Иск, поданный еще в 2001 году, затрагивает патенты Intergraph, связанные с аппаратными и программными техно
25.11.2002 "Прайм Груп" получила лицензию от Intergraph

Компания "Прайм Груп", системный интегратор и поставщик решений в области информационных технологий, получила статус бизнес-партнера компании Intergraph, поставщика программного обеспечения семейства геоинформационных систем (ГИС) для проектирования промышленных предприятий. Специалисты "Прайм Груп" прошли обучение в Intergraph

11.10.2002 Itanium создан на ворованных технологиях?

Окружной суд восточного округа Техаса постановил, что технологии, использованные компанией Intel в 64-разрядном процессоре Itanium, нарушают патент, принадлежащий компании Intergraph. В связи с этим, Intel, возможно, придется выплатить пострадавшей стороне по крайней мере $150 млн. в виде компенсации за нанесенный ущерб. Главным камнем преткновения стали запатент
17.04.2002 Intel откупается от претензий Intergraph

В соответствии с соглашением, подписанным 15 апреля, федеральный иск Intergraph против Intel, зарегистрированный в суде Алабамы, будет аннулирован. Кроме того, потенциальные расходы Intel по другому иску, поданному в штате Техас, будут ограничены. Компании также
17.04.2002 Intel заплатит компании Intergraph $300 млн.

соров, компания Intel, согласилась выплатить $300 млн. для внесудебного урегулирования иска, согласно которому при производстве микропроцессора Pentium были нарушены патенты, принадлежащие корпорации Intergraph. В соответствии с соглашением, подписанным 15 апреля, федеральный иск Intergraph против Intel, зарегистрированный в суде Алабамы, будет аннулирован. Кроме того, потенциальные

26.10.2001 Intel - следующая жертва антимонопольных исков?

рые могли бы пролить свет на действия Intel по отношению к производителям ПК, не связанным непосредственно с самой корпорацией. Документы были представлены другой компанией, подавшей в суд на Intel - Intergraph. Эта компания утверждала, что Intel предоставляет производителям ПК неполную документацию, если не питает к ним деловых симпатий. Доказательства находятся сейчас под охранным судебны
25.10.2001 Intel - следующая жертва антимонопольных исков?

рые могли бы пролить свет на действия Intel по отношению к производителям ПК, не связанным непосредственно с самой корпорацией. Документы были представлены другой компанией, подавшей в суд на Intel - Intergraph. Эта компания утверждала, что Intel предоставляет производителям ПК неполную документацию, если не питает к ним деловых симпатий. Доказательства находятся сейчас под охранным судебны
24.07.2000 SGI и Intergraph заключат стратегический альянс

Компании SGI и Intergraph Corporation, занимающиеся разработкой высокопроизводительных графических станций и
12.04.2000 3Dlabs купила графическое отделение Intergraph

Компания 3Dlabs, специализирующаяся на выпуске графических чипов для ПК класса high-end и рабочих станций, объявила о покупке Intense3D, графического отделения компании Intergraph. Этот договор свидетельствует о продолжающемся сужении переполненного рынка графических чипов. Слишком много компаний сейчас на нем представлено, так что ни у кого не вызывает удивле
14.03.2000 Суд отклонил антимонопольный иск Intergraph против Intel

польный иск против корпорации Intel. Судебное разбирательство было возбуждено по заявлению компании Intergraph Corp., производителя компьютерных чипов, которая ссылалась на сокрытие информации

14.03.2000 Суд отклонил антимонопольный иск Intergraph против Intel

польный иск против корпорации Intel. Судебное разбирательство было возбуждено по заявлению компании Intergraph Corp., производителя компьютерных чипов, которая ссылалась на сокрытие информации

14.03.2000 Intel выиграла суд против Intergraph

Фирма Intel выиграла судебное разбирательство против компании Intergraph. Дело было возбуждено, после того как Intel прекратила доступ Intergraph к информации о своих последних технических разработках. Intergraph могла пользоваться этой инфо
13.10.1999 Иск о нарушении авторских прав Intergraph против Intel отклонен

Следует упомянуть, что иск компании Intergraph, занимающейся производством рабочих станций, является частью громкого антимонопольного разбирательства против Intel. Intergraph обвиняла Intel в нарушении авторских прав на ми
03.09.1999 Intergraph увольняет 400 служащих и меняет политику

Компания Intergraph, производитель рабочих станций и программного обеспечения, вынуждена уволить 400 служащих из-за ухода с рынка PC и серверов. В Intergraph обвиняют в своих бедах Intel. Ранее <
13.08.1999 Intergraph Computer Systems выпускает рабочую станцию Zx1 ViZual Workstation

Компания Intergraph Computer Systems представила новую рабочую станцию Zx1 ViZual Workstation. Она раб
01.07.1999 Intergraph будет поставлять рабочие станции TDZ 2000 с графическими акселераторами компании Intense3D

Компания Intergraph Computer Systems сообщила, что ее графические станции TDZ 2000 GX1 и TDZ 2000 GL2

27.05.1999 Intergraph выпускает ExtremeZ SAN для упрощения работы с файлами обльших размеров в SAN-сетях

Компания Intergraph Computer Systems анонсировала систему ExtremeZ SAN для ускорения доступа к файлам

22.03.1999 Intergraph и Compaq не имеют претензий к достигнутому Intel и FTC соглашению

нопольный процесс против Intel, похоже, близок к своему завершению. После опубликования Федеральной торговой комиссией (Federal Trade Commission) своего соглашения с Intel, представители пострадавших Intergraph и Compaq Computer сообщили, что у них нет никаких претензий по поводу достигнутого соглашения и они полностью согласны с ним.
15.02.1999 Подразделение Intergraph по производству графических чипов выделяется в самостоятельную компанию

Продавец рабочих станций, компания Intergraph, объявила, что ее подразделение по производству графических чипов отделится и образует самостоятельную компанию Intense3D. Некоторое время назад спрос на ее продукцию среди других по
28.01.1999 Intergraph Federal Systems и Total Resource Management разработают управленческие решения для федерального правительства

Компании Intergraph Federal Systems и Total Resource Management образовали совместную группу, которая


Публикаций - 91, упоминаний - 118

DP Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 26
SAP SE 5601 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Oracle Corporation 7074 9
Autodesk 639 9
Bentley Systems 63 9
Microsoft Corporation 25775 7
Esri 176 5
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 4
Huawei 4677 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 4
HP Inc. 5883 4
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 4
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 4
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 3
Dassault Systemes 235 3
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Ракурс НПФ 176 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
DP Technology - Hexagon - NovAtel - NovAtel Wireless 32 2
Ростелеком 10948 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
БАРС Груп 579 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 2
Bentley Motors 74 5
Газпром ПАО 1493 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Газпром нефть 725 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
РЖД строй 10 1
Thomas Weisel Partners 44 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Югранефтегазпроект 1 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 6 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
YASREF - Yanbu Aramco Sinopec Refining 2 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Роскосмос - КБХА - Конструкторское бюро химавтоматики 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Rothschild & Co - N M Rothschild & Sons 6 1
РусГидро - Ленгидропроект 8 1
Nasdaq Stockholm - Stockholmsbörsen - Стокгольмская фондовая биржа 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Boeing 1031 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
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DP Technology - Hexagon - Intergraph PP&M - Intergraph Process, Power & Marine 10 10
DP Technology - Hexagon - Intergraph SmartPlant 13 10
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft Windows 16882 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 6
DP Technology - Hexagon - Intergraph Smart 3D 5 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 5
Intel Itanium 649 5
DP Technology - Hexagon - Intergraph PDS - Intergraph Plant Design System - Intergraph CADWorx Plant Design Suite 7 4
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 3
Google Android 15244 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Autodesk AutoCAD 376 3
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph MGS - Intergraph Mapping and Geospatial Solutions - Intergraph GeoMedia - Omnibus Geospatial Information and Imagery Intelligence Solicitation 3 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 2
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Microsoft Dynamics CRM 564 2
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 2
Microsoft Windows NT 890 2
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 15 2
PTC Inc - ThingWorx 27 2
IBM Maximo Asset Management 60 2
Autodesk Advance Steel 3 1
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 5 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 5 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
Acer eMachines 70 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 1
GeoEye IKONOS 127 1
PTC Inc - MathCAD 26 1
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 13 1
BBK Realme GT - серия смартфонов 48 1
Apple iPhone 14 157 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
Sallinger Gerhard - Саллингер Герхард 6 6
Stenberg Mattias - Стенберг Маттиас 3 3
Рейнгольд Леонид 9 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Романов Александр 15 1
Чимиричкина Мария 30 1
Лимаренко Валерий 19 1
Джабиев Георгий 56 1
Щербина Сергей 14 1
Гершензон Ольга 14 1
Филиппов Антон 4 1
Урсуа Игорь 9 1
Лавров Виктор 3 1
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Зубахин Александр 2 1
Никулин Максим 3 1
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Хусаинов Рустэм 1 1
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Дьяченко Григорий 1 1
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Тарабурин Александр 1 1
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Голицинский Максим 1 1
Лашкевич Юлия 1 1
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Perry Matthew - Перри Мэтью 5 1
Mulloy Chuck - Маллой Чак 15 1
He David - Хэ Дэвид 3 1
Ross Eric - Росс Эрик 5 1
Bryant Andy - Брайант Энди 20 1
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Тюняткин Александр 1 1
Ward John - Вард Джон 1 1
Овчинников Сергей 50 1
Массух Илья 239 1
Кузнецов Александр 162 1
Растопшин Павел 54 1
Гурко Александр 139 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
Европа 24964 13
США - Алабама 147 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Великобритания - Бирмингем 101 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Япония 13807 5
США - Техас 1048 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Индия - Bharat 5870 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Ближний Восток 3154 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Калифорния 4829 3
США - Калифорния - Саннивейл 89 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Голицыно 15 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
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