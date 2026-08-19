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CNPC Sinopec Yanshan Petrochemical

CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.08.2026 «Реглаб» интегрирует российские системы управления в технологическое оборудование китайских производителей 1
15.04.2024 Валерий Черепанов, «Еврохим» в интервью CNews: Нельзя многомиллиардную компанию ставить в зависимость от производителя АСУТП, у которого нет сопоставимых гарантий 1
03.04.2023 Axenix усиливает работу с предприятиями нефтегазовой отрасли 1
15.11.2021 «Нипигаз» разработал комплексное решение по централизованному контролю за логистикой мегапроектов 1
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии 2
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство 2
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии 1
13.07.2015 Yasref выбрала Intergraph в качестве поставщика программных решений для нефтеперерабатывающего завода в Саудовской Аравии 1
14.08.2009 Управление госкорпорациями: эффективного менеджера могут приговорить к расстрелу 1
07.03.2002 Гонконгская PCCW создала совместное предприятие с энергетическим гигантом Китая 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

CNPC и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5604 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
HP Inc. 5885 2
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Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 952 2
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Cloudera 65 2
Jabil - Джейбил 32 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 154 1
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Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 129 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Intact - Интакт 21 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 1
Upstream 54 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 3
Evonik Industries 3 2
Газпром ПАО 1493 2
BMW Group 482 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 2
Nike 195 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
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YASREF - Yanbu Aramco Sinopec Refining 2 1
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Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 9 1
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 10 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Еврохим МХК - Фосфорит ПГ 11 1
Северсталь ПАО - Severstal 633 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 726 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ФосАгро 177 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 8 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
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