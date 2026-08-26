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Газпром нефть шельф Gazprom Neft Shelf ранее Севморнефтегаз
Газпром нефть шельф (ранее Севморнефтегаз) создана в 2002 г, с мая 2014 г. является дочкой «Газпром нефти». Осуществляет добычу нефти на арктическом шельфе России (Приразломное нефтяное месторождение, Печорское море). Как компания-недропользователь, имеющая опыт работы на шельфе, она реализует проект обустройства Приразломного нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря, открытого в 1989 г.
СОБЫТИЯ
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Газпром нефть шельф и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5723 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 1
|Россия-страна возможностей АНО 24 1
|Шпилевой Андрей 1 1
|Витяев Сергей 2 1
|Дадакин Никита 1 1
|Крохалева Ольга 1 1
|Вахнин Владислав 1 1
|Аскерова Елена 1 1
|Путин Владимир 3462 1
|Черкасов Дмитрий 44 1
|Надеин Андрей 19 1
|Ульянов Михаил 7 1
|Чесников Алексей 1 1
|Акулькин Алексей 1 1
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