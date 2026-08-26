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Газпром нефть шельф Gazprom Neft Shelf ранее Севморнефтегаз

Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз

Газпром нефть шельф (ранее Севморнефтегаз) создана в 2002 г, с мая 2014 г. является дочкой «Газпром нефти». Осуществляет добычу нефти на арктическом шельфе России (Приразломное нефтяное месторождение, Печорское море). Как компания-недропользователь, имеющая опыт работы на шельфе, она реализует проект обустройства Приразломного нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря, открытого в 1989 г. 

СОБЫТИЯ

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26.08.2026 Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI заключило дистрибьюторское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft 1
17.10.2023 Финалист «Лидеров России» внедряет отечественные цифровые решения в области моделирования добычи нефти на шельфе Арктики 1
03.04.2023 Axenix усиливает работу с предприятиями нефтегазовой отрасли 1
06.02.2017 DEPO Computers и «Смарт-Софт» внедрили совместное ИБ-решение в «Газпроме» 1
27.04.2016 «ОТ-Ойл» завершила тиражирование системы «ГТМ-Инвест» в новых дочерних компаниях «Газпром Нефти» 1
09.12.2010 «Газпром нефть шельф» внедряет СЭД «Евфрат» 1
09.06.2007 Состоялась закладка арктического челночного танкера 1
12.09.2006 Транзас поставит навигационное оборудование для "Севморнефтегаза" 3

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Газпром нефть шельф и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 244 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 14 1
Axenix - Industry X 1 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 155 1
Softline - Софтлайн 3759 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 435 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 716 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Визитек - Visitech 22 1
Upstream 54 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 76 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Газпром ПАО 1495 3
Газпром нефть 730 2
Газпромнефть Оренбург 2 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 10 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
ГПБ - Газпромбанк 1278 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпромнефть Ямал 6 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 18 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5723 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1750 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 251 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12238 1
Стандартизация - Standardization 2344 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1128 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 196 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1045 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5043 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4347 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3839 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1729 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14011 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9809 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5171 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33607 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2902 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4420 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1929 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2099 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2493 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3599 1
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Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 626 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 10 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ExeMES 9 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Planmatic 4 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 74 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 7 1
DEPO Computers - Depo Storm 79 1
Шпилевой Андрей 1 1
Витяев Сергей 2 1
Дадакин Никита 1 1
Крохалева Ольга 1 1
Вахнин Владислав 1 1
Аскерова Елена 1 1
Путин Владимир 3462 1
Черкасов Дмитрий 44 1
Надеин Андрей 19 1
Ульянов Михаил 7 1
Чесников Алексей 1 1
Акулькин Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 5
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Приразломное нефтяное месторождение 9 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 915 2
Казахстан - Республика 6073 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1926 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3361 1
Сербия - Республика 377 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 91 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2754 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8509 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4568 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33892 1
Энергетика - Energy - Energetically 5889 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5611 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16146 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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